İhtiyaca göre sınır belirlemek!

Birinci ve ikinci büyük savaşların galipleri, malum, bölgemizdeki ülkelerin sınırlarını cetvelle belirlediler! Bu denli belirlemede dikkat ettikleri yegâne konu, birbirine komşu devletler arasında ihtilaflı mevzular yerleştirmek ve zamanı gelince bunları kaşıyabilmektir.
İçerideki halklara sürekli pösteki saydıran emperyal güçler, kendilerince şirazesinden çıkanları da darbelerle hizaya soktular.
Bölge ülkeleri kendi içlerindeki karışıklıklarla veya birbirleriyle olan ihtilaflarıyla boğuşurken, mahut güçler petrol kuyularını tutarak malı götürdüler ve götürüyorlar.
Küresel güçler (başta BMGK üyesi 5 ülke ve diğer emperyalist ülkeler) petrol havzalarının bulunduğu bölgelerde ve bunların geçiş güzergâhı üzerindeki coğrafyada asla istikrar istemiyor.
Buralarda sürekli kaos çıksın ki, emperyal güçlerin elleri bu ülkelerin içinde olsun.
Irak, Suriye ve Libya’da bu halin tipik örneklerini yaşıyoruz. Bu ülkeleri karıştırıp iç savaşa sürüklediler, ardından müdahil olup içlerine girdiler (ve hatta içeridekiler bunları davet etti, etmek zorunda bırakıldı) ve onları canlarını kurtarmakla oyalayıp petrol kuyularını zapt ettiler.
Türkiye’yi boğmak ve bölmek istemelerinin önemli sebeplerinden birisi de budur. Zira Türkiye, bölgesinin kilit ülkesidir. Avrupa’ya aktarılacak enerji, en rantabl ve en ekonomik olarak Türkiye üzerinden geçebiliyor.
Sadece Rus doğalgazı değil, Ortadoğu’nun doğalgazı da Avrupa’ya götürülürken Akdeniz’deki Türkiye karasuları güzergâhı en ekonomik olanıdır.
Bundan dolayı Akdeniz’den dışlanmak istedik. Türkiye, Libya’yla mutabakat imzalayınca da hop oturup hop kalktılar. Çünkü Türkiye’nin bu hamlesiyle çanlarına ot tıkandı.
Ayrıca Avrupa yalnızca Rus doğalgazına bağımlı kalmak istemiyor. Mamulü çoğaltıp Rus boyunduruğundan kurtulmak istiyor.
Bu yüzden, Türkiye’nin jeopolitiği emperyal güçleri ve onların bölgemizdeki uydu devletlerini çıldırtıyor. Çünkü Türkiye olmadan (Türkiye’nin belirleyici rolüne boyun eğmeden) bir şey yapamıyorlar.
İşte bundan dolayı PKK, PYD, YPG, DEAŞ, FETÖ ve bölgemizde hunharca eylemler işleyen tüm terör örgütlerinin hedefinde Türkiye var.
Yine bundan dolayı, Türkiye’de üst üste darbe girişimleri yaptırdılar. Bölünmüş, güçsüz ve içeride kendi dertleriyle uğraşmaktan başını kaldıramayan Türkiye, onlar için idealdi.
Türkiye’nin devlet aklı tüm bu tehlikeleri yıllar öncesinden gördü ve önlemlerini ona göre aldı ve almaya devam ediyor. Türkiye, bu yüzden (süratli karar alabilmek için) idari sistemini değiştirdi, güçlü lidere endeksli Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni benimsedi.
Ama maalesef bu durumu, hâlâ Sayın Erdoğan’ın şahsına endekslemek isteyenler var. Ne alakası var? Sayın Erdoğan bugün var, yarın yok.
Devlet ise, ebet müddettir.
İhtiyaca göre sınır belirlemek!
Birinci ve ikinci büyük savaşların galipleri, malum, bölgemizdeki ülkelerin sınırlarını cetvelle belirlediler! Bu denli belirlemede dikkat ettikleri yegâne konu, birbirine komşu devletler arasında ihtilaflı mevzular yerleştirmek ve zamanı gelince bunları kaşıyabilmektir.
İçerideki halklara sürekli pösteki saydıran emperyal güçler, kendilerince şirazesinden çıkanları da darbelerle hizaya soktular.
Bölge ülkeleri kendi içlerindeki karışıklıklarla veya birbirleriyle olan ihtilaflarıyla boğuşurken, mahut güçler petrol kuyularını tutarak malı götürdüler ve götürüyorlar.
Küresel güçler (başta BMGK üyesi 5 ülke ve diğer emperyalist ülkeler) petrol havzalarının bulunduğu bölgelerde ve bunların geçiş güzergâhı üzerindeki coğrafyada asla istikrar istemiyor.
Buralarda sürekli kaos çıksın ki, emperyal güçlerin elleri bu ülkelerin içinde olsun.
Irak, Suriye ve Libya’da bu halin tipik örneklerini yaşıyoruz. Bu ülkeleri karıştırıp iç savaşa sürüklediler, ardından müdahil olup içlerine girdiler (ve hatta içeridekiler bunları davet etti, etmek zorunda bırakıldı) ve onları canlarını kurtarmakla oyalayıp petrol kuyularını zapt ettiler.
Türkiye’yi boğmak ve bölmek istemelerinin önemli sebeplerinden birisi de budur. Zira Türkiye, bölgesinin kilit ülkesidir. Avrupa’ya aktarılacak enerji, en rantabl ve en ekonomik olarak Türkiye üzerinden geçebiliyor.
Sadece Rus doğalgazı değil, Ortadoğu’nun doğalgazı da Avrupa’ya götürülürken Akdeniz’deki Türkiye karasuları güzergâhı en ekonomik olanıdır.
Bundan dolayı Akdeniz’den dışlanmak istedik. Türkiye, Libya’yla mutabakat imzalayınca da hop oturup hop kalktılar. Çünkü Türkiye’nin bu hamlesiyle çanlarına ot tıkandı.
Ayrıca Avrupa yalnızca Rus doğalgazına bağımlı kalmak istemiyor. Mamulü çoğaltıp Rus boyunduruğundan kurtulmak istiyor.
Bu yüzden, Türkiye’nin jeopolitiği emperyal güçleri ve onların bölgemizdeki uydu devletlerini çıldırtıyor. Çünkü Türkiye olmadan (Türkiye’nin belirleyici rolüne boyun eğmeden) bir şey yapamıyorlar.
İşte bundan dolayı PKK, PYD, YPG, DEAŞ, FETÖ ve bölgemizde hunharca eylemler işleyen tüm terör örgütlerinin hedefinde Türkiye var.
Yine bundan dolayı, Türkiye’de üst üste darbe girişimleri yaptırdılar. Bölünmüş, güçsüz ve içeride kendi dertleriyle uğraşmaktan başını kaldıramayan Türkiye, onlar için idealdi.
Türkiye’nin devlet aklı tüm bu tehlikeleri yıllar öncesinden gördü ve önlemlerini ona göre aldı ve almaya devam ediyor. Türkiye, bu yüzden (süratli karar alabilmek için) idari sistemini değiştirdi, güçlü lidere endeksli Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni benimsedi.
Ama maalesef bu durumu, hâlâ Sayın Erdoğan’ın şahsına endekslemek isteyenler var. Ne alakası var? Sayın Erdoğan bugün var, yarın yok.
Devlet ise, ebet müddettir.