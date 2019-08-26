Hukuk ve demokrasi

Uymadığı halde evdeki hesabı çarşıya uydurmak hevesinde olan aklı evvellere de bir çift lafımız olacak. Bunlar fildişi kulelerinden ahkâm kesmeye bayılırlar. Hukukçu da olsalar, belli ki kanun maddelerini ezberlemekten öte bir şey yapmamışlar.
Hukukun felsefesinden bihaberler.
Hukuku dillerine pelesenk edip demokrasi havarisi kesilirler. Kitabın ortasından (realite) yazanları da ‘faşist’ ilan ederler.
Münevver olamamış, yalnızca mum ışığından aydınlanan ‘aydın’ tipi bizde mebzul (zebil-çok) miktarda vardır. Ruhları muhalefetle özdeşleşmiştir. Her şeye karşı olmayı devrimcilik zannederler.
Tamam, devirelim de yerine ne konulacağını kendileri de bilmez.
Seçimle işbaşına gelen belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyım atanmasını ne hukuka ne de demokrasiye sığdırabiliyorlar.
Halbuki bal gibi hukukidir. Zira ilgili kanun maddesini, bentlerine kadar kendileri de bilip söylemektedir. Bir kısmı ise hukuki bulsa da demokratik bulmuyorlar.
Bakın, burada asla particilik yapmadan bir gerçeğin altını çizelim: Olağanüstü hal ve sıkıyönetim, demokratik idare şeklinin yansımaları değil midir? Nitekim AK Parti iktidara geldiğinde Güneydoğu bölgemiz normal idareyi unutmuştu. Çünkü uzun yıllar bölgede olağanüstü hal vardı.
AK Parti iktidara gelir gelmez olağanüstü hali kaldırdı, normal idareye geçti. Bunu bir nazire olarak yaptı, zira terör devam ediyordu. Tıpkı şimdi olduğu gibi.
Üstelik bugün, hemen güneyde (Suriye) amansız bir savaş var ve bu savaş bizim güvenliğimizi tehdit etmektedir. Bu tehdidi ortadan kaldırmak için harekât üzerine harekât düzenliyoruz.
Şu halde, başka bir parti veya partiler üstü(!) bir yönetim olsa, bölgede çok rahat olağanüstü hal ilan edebilir; hatta sıkıyönetim.
Teröre karşı içeride ve dışarıda amansız mücadele verilmesine rağmen hükümet olağan yönetimde ısrar ediyor.
HDP ve bölgede sahip olduğu belediyeler bu olağan yönetimin kıymetini bildi mi, biliyor mu?
Bilmediği gibi, terör örgütüyle müşterek hareket ediyorlar.
Sandıkla gelen elbette sandıkla gitmeli ama o sandık kristal olup çok iyi korunması gerekir. Hem kendileri “Sandık her şey değildir” demiyorlar mıydı? İşte, her şey olmayan sandığı yine demokrasi normları hizaya getiriyor.
Hükümet, savaş şartları var deyip pekâlâ olağanüstü hal ya da sıkıyönetim ilan edebilir. Şimdi valiler atanıyor (kayyım), o vakit askerler atanacak.
Bakın, bunların hepsi hem hukukun hem de demokrasinin içinde olan şeyler.
Ahmet Davutoğlu hendeklerle mücadele ederken “kamu düzeni” diyor, başka bir şey demiyordu. Şimdi ne oldu da sözde demokrasi havarisi kesildi?
Yahu! Sınırdaki hareketliliği görmüyor musunuz? Ordumuz eli tetikte bekliyor. ABD karşı tarafı en modern silah ve mühimmatla donattı.
Bölge her an alev topuna dönebilir.
Biz oturmuş burada meleklerin cinsiyetini tartışıyoruz!
Ya devlet başa, ya kuzgun leşe!
Anlayana!..
Hukuk ve demokrasi
Uymadığı halde evdeki hesabı çarşıya uydurmak hevesinde olan aklı evvellere de bir çift lafımız olacak. Bunlar fildişi kulelerinden ahkâm kesmeye bayılırlar. Hukukçu da olsalar, belli ki kanun maddelerini ezberlemekten öte bir şey yapmamışlar.
Hukukun felsefesinden bihaberler.
Hukuku dillerine pelesenk edip demokrasi havarisi kesilirler. Kitabın ortasından (realite) yazanları da ‘faşist’ ilan ederler.
Münevver olamamış, yalnızca mum ışığından aydınlanan ‘aydın’ tipi bizde mebzul (zebil-çok) miktarda vardır. Ruhları muhalefetle özdeşleşmiştir. Her şeye karşı olmayı devrimcilik zannederler.
Tamam, devirelim de yerine ne konulacağını kendileri de bilmez.
Seçimle işbaşına gelen belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyım atanmasını ne hukuka ne de demokrasiye sığdırabiliyorlar.
Halbuki bal gibi hukukidir. Zira ilgili kanun maddesini, bentlerine kadar kendileri de bilip söylemektedir. Bir kısmı ise hukuki bulsa da demokratik bulmuyorlar.
Bakın, burada asla particilik yapmadan bir gerçeğin altını çizelim: Olağanüstü hal ve sıkıyönetim, demokratik idare şeklinin yansımaları değil midir? Nitekim AK Parti iktidara geldiğinde Güneydoğu bölgemiz normal idareyi unutmuştu. Çünkü uzun yıllar bölgede olağanüstü hal vardı.
AK Parti iktidara gelir gelmez olağanüstü hali kaldırdı, normal idareye geçti. Bunu bir nazire olarak yaptı, zira terör devam ediyordu. Tıpkı şimdi olduğu gibi.
Üstelik bugün, hemen güneyde (Suriye) amansız bir savaş var ve bu savaş bizim güvenliğimizi tehdit etmektedir. Bu tehdidi ortadan kaldırmak için harekât üzerine harekât düzenliyoruz.
Şu halde, başka bir parti veya partiler üstü(!) bir yönetim olsa, bölgede çok rahat olağanüstü hal ilan edebilir; hatta sıkıyönetim.
Teröre karşı içeride ve dışarıda amansız mücadele verilmesine rağmen hükümet olağan yönetimde ısrar ediyor.
HDP ve bölgede sahip olduğu belediyeler bu olağan yönetimin kıymetini bildi mi, biliyor mu?
Bilmediği gibi, terör örgütüyle müşterek hareket ediyorlar.
Sandıkla gelen elbette sandıkla gitmeli ama o sandık kristal olup çok iyi korunması gerekir. Hem kendileri “Sandık her şey değildir” demiyorlar mıydı? İşte, her şey olmayan sandığı yine demokrasi normları hizaya getiriyor.
Hükümet, savaş şartları var deyip pekâlâ olağanüstü hal ya da sıkıyönetim ilan edebilir. Şimdi valiler atanıyor (kayyım), o vakit askerler atanacak.
Bakın, bunların hepsi hem hukukun hem de demokrasinin içinde olan şeyler.
Ahmet Davutoğlu hendeklerle mücadele ederken “kamu düzeni” diyor, başka bir şey demiyordu. Şimdi ne oldu da sözde demokrasi havarisi kesildi?
Yahu! Sınırdaki hareketliliği görmüyor musunuz? Ordumuz eli tetikte bekliyor. ABD karşı tarafı en modern silah ve mühimmatla donattı.
Bölge her an alev topuna dönebilir.
Biz oturmuş burada meleklerin cinsiyetini tartışıyoruz!
Ya devlet başa, ya kuzgun leşe!
Anlayana!..