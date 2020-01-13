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Fuat Bol

Fuat Bol

fbol@hurriyet.com.tr

Güç savaşları

13 Ocak 2020

İnsanoğluna bakar mısınız, tüm bu katliamları ve cinayetleri bir avuç petrol uğruna işliyor.

Aynı insanoğlu kendi elleriyle oluşturduğu sözde medeniyetini, hemen her şeyiyle petrole (enerjiye) muhtaç hale getirdi. Zira tüm gereksinimlerini enerji ile sağlıyor ve onsuz neredeyse adım atamıyor.

Kaderin cilvesine bakın ki dün imparatorluk olarak enerji kaynaklarının üzerinde bulunuyorduk. Bu yüzden bizi parçalayıp darmadağın ettiler. Topraklarımız üzerindeki petrol sahalarını taksim ederek, kendilerine uydu devletçikler kurdular.

İmparatorluğumuzu elimizden aldılar, onun külleri üzerinden kurduğumuz yeni devletimiz de bölgesinin enerji hatlarının geçiş güzergâhı üzerinde bulunuyor.

Daha da önemlisi, en uzun kıyı şeridine sahip olduğumuz Akdeniz havzasında dünyanın en zengin petrol rezervleri keşfedildi.

Tüm emperyalistlerin gözleri ister istemez yeniden bu coğrafyaya çevrildi.

İşte Arap Baharı denilen olaylar bu yüzden çıkarıldı, BOP bu yüzden dizayn edildi.

Türkiye bu yüzden dört bir koldan kuşatılmaya çalışıldı.

Hedefleri belli: Elli parçaya böldükleri bölgeyi yüz elli parça edip böylece ortaya çıkacak kabile devletçiklerinin enerji kaynaklarını ele geçirmektir.

İşte Türkiye, hem içeride ve hem de dışarıda bu büyük oyunları bozuyor. Bozmakla kalmıyor, kendisi oyun kuruyor.

Suriye ve Libya gerçeğini bu gözle okumak gerekir. Türkiye, Suriye ve Libya’da olmazsa (bu oyunları kurmasa) boğulacak ve emperyalistler, bu bölgede istedikleri gibi at oynatacaklar.

Bölgemiz yangın yerine çevrilirken etliye sütlüye karışmak istemeyen Türkiye’yi sakin bırakırlar mı sanıyorsunuz?

Bırakmayacakları, içeride giriştikleri onca darbe teşebbüslerinden belli değil mi?

Dost ve müttefikimiz(!) ABD’nin Türkiye’ye ne gözle baktığı ortada değil mi? ABD, 2020 bütçesini (savaşa 873 milyar dolar) Türkiye, İran ve Rusya düşmanlıkları üzerine kurgulamadı mı?

Aklı sıra Türkiye’yi güçsüz bırakıp Akdeniz’de rahat oyun sergileyecek.

Bu cümleden olarak Türkiye’yi dışlayarak ve hatta Türkiye’ye karşı, Akdeniz’de İsrail-Mısır-Yunanistan-G. Kıbrıs Rum yönetimi ile kirli ittifak kurdu.

Tüm bu kirli ittifaklara karşı Türkiye var olma savaşı vermesin mi?

Türkiye, Libya ile anlaşmamış olsaydı, Akdeniz’de değil petrol aramak, balık tutmamıza bile müsaade etmeyeceklerdi. Çünkü Akdeniz’e komşu diğer ülkeler, Türkiye’yi dışlayarak kendi aralarında anlaşmaya varmış ve Türkiye’nin kıyı şeridi dahil tüm Akdeniz’i parsellemiş durumdalar!

Türkiye, Libya ile anlaşma yapıp ön alınca, başta Yunanistan olmak üzere bölgedeki tüm şer güçlerin nasıl hop oturup hop kalktığını görmüyor musunuz?

Yunanistan’ın gördüğünü içimizdeki aymazlar görmüyor ve Libya’da ne işimiz var diyorlar.

Allah akıl fikir versin!

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