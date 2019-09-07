FETÖ devletten kazınmalı!

Türkiye’de bilinen ve bilinmeyen nice melanetleri işleyen FETÖ örgütünün elebaşı F. Gülen, ABD’nin gözetim ve himayesinde ifritliklerine devam ediyor. Hakkında düzenlenen onca belge ve dosyayı ABD makamlarına teslim etmemize rağmen, mahut iblisi bize teslim etmediler, etmiyorlar.
Etmeyecekler de, zira o, bölücübaşı Abdullah Öcalan’ın takasıdır.
Üstelik PKK bölgesel bir terör örgütü iken, FETÖ dünya çapında bir terör örgütüdür. Daha açık ifadesiyle ABD, FETÖ örgütü sayesinde, 150’yi aşkın ülkenin maddi ve manevi kaynaklarını sömürmektedir.
ABD, FETÖ örgütü sayesinde onlarca ülkenin geleceğini elinde tutuyor. Çünkü FETÖ okullarında yetiştirilen mankurtlar, yarın başına geçip idare edecekleri ülkelerini ABD güdümüne sokacaklardır.
Uzağa gitmeye gerek yok, bu halin tipik örneği Türkiye’de yaşandı. 40-50 sene içinde ülkemizin tüm ışıltılı beyinlerini devşirdiler. Öyle ki, FETÖ’nün okullarında okumak bir ayrıcalıktı ve kalburüstü herkes, çocuklarını bu okullara vermek için yarışıyordu.
Sivil, resmi ve askeri tüm eğitim kurumlarının başlarını tuttular, personel ve istihbarat dairelerini ele geçirdiler. Polis ve askeri okullara alınacak öğrencilerden tutun, herhangi bir devlet dairesine atanacak memur ve amirlere kadar hemen herkesin ataması bunların ‘olur’larıyla gerçekleşti.
Türkiye’deki hiçbir resmi kurum, bunların melanetinden ayrı düşünülemez.
Devlet bankalarındaki krediler, esnaftan periyodik olarak sağlanan bağışlar (tehdit, şantaj veya rızayla), atadıkları insanların maaşlarından yapılan kesintiler, milletten toplanan yardımlar ve hepsinden önemlisi yurtiçi ve yurtdışında önünü açtıkları şirketlerden topladıkları haraçlar oluk oluk ABD’ye aktı.
ABD bu altın yumurtlayan tavuğu keser mi?
Tüm devlet dairelerinde ve istisnasız her belediyede haraç masalarının başında hep FETÖ’nün militanları vardı ve bunlar milleti affedersiniz sağmal inek gibi sağdılar ve elde ettikleri gelirleri örgüte, oradan da ABD’ye boca ettiler.
Bu devleti sokakta bulmadık, tarihin derinliklerinden gelen devlet geleneğine ve birikimine sahibiz.
Başta istihbarat kuruluşlarımız olmak üzere, her kurumdaki teftiş kurullarımız (Cumhurbaşkanlığı Teftiş Kurulu dahil), her yerdeki FETÖ’cüleri tespit edip devletten kazımak zorundadır.
Belediyeler, ah şu belediyeler! İnanın, FETÖ örgütü ile birlikte adeta emme basma tulumba gibi çalıştılar. Şehirlerimizi çığırından çıkarıp beton yığınına döndürdüler, buralardan elde ettikleri haram paralarla hem kendileri ve yandaşları köşeyi döndü ve hem de birilerine köşeyi döndürdüler.
İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu ve tüm kuruluşların teftiş kurumları görev başına!
Her kurum ve kuruluş, içindeki cerahati akıtmak zorunda, aksi halde bünyelerini (asıl gövdelerini) bütünüyle kaybedebilirler.
İl ve ilçelerimizdeki bu çirkin yapılar, göğün bilmem kaçıncı katından adeta dillerini çıkarıp milletle alay ediyorlar. Bu binaların her birisi A’dan Z’ye (tapu, imar, ortaklık vb) araştırılıp tüm reziller rezillikleriyle açıklanmalı (teşhir edilmeli) ve haklarında gereken yasal işlem yapılmalıdır.
Unutmayın, hemen her şehrin en mutena arsaları FETÖ’cülere peşkeş çekildi. Ve yine unutmayın, bir beldede on katlı imar olup orada yirmi beş katlı imar verilmişse mutlaka FETÖ bulaşığı vardır.
Bir araştırılmaya başlansın, bakın neler çıkacak!
Haine acınmaz, aksi halde acınacak hale düşmek kaçınılmaz olur.
FETÖ devletten kazınmalı!
Türkiye’de bilinen ve bilinmeyen nice melanetleri işleyen FETÖ örgütünün elebaşı F. Gülen, ABD’nin gözetim ve himayesinde ifritliklerine devam ediyor. Hakkında düzenlenen onca belge ve dosyayı ABD makamlarına teslim etmemize rağmen, mahut iblisi bize teslim etmediler, etmiyorlar.
Etmeyecekler de, zira o, bölücübaşı Abdullah Öcalan’ın takasıdır.
Üstelik PKK bölgesel bir terör örgütü iken, FETÖ dünya çapında bir terör örgütüdür. Daha açık ifadesiyle ABD, FETÖ örgütü sayesinde, 150’yi aşkın ülkenin maddi ve manevi kaynaklarını sömürmektedir.
ABD, FETÖ örgütü sayesinde onlarca ülkenin geleceğini elinde tutuyor. Çünkü FETÖ okullarında yetiştirilen mankurtlar, yarın başına geçip idare edecekleri ülkelerini ABD güdümüne sokacaklardır.
Uzağa gitmeye gerek yok, bu halin tipik örneği Türkiye’de yaşandı. 40-50 sene içinde ülkemizin tüm ışıltılı beyinlerini devşirdiler. Öyle ki, FETÖ’nün okullarında okumak bir ayrıcalıktı ve kalburüstü herkes, çocuklarını bu okullara vermek için yarışıyordu.
Sivil, resmi ve askeri tüm eğitim kurumlarının başlarını tuttular, personel ve istihbarat dairelerini ele geçirdiler. Polis ve askeri okullara alınacak öğrencilerden tutun, herhangi bir devlet dairesine atanacak memur ve amirlere kadar hemen herkesin ataması bunların ‘olur’larıyla gerçekleşti.
Türkiye’deki hiçbir resmi kurum, bunların melanetinden ayrı düşünülemez.
Devlet bankalarındaki krediler, esnaftan periyodik olarak sağlanan bağışlar (tehdit, şantaj veya rızayla), atadıkları insanların maaşlarından yapılan kesintiler, milletten toplanan yardımlar ve hepsinden önemlisi yurtiçi ve yurtdışında önünü açtıkları şirketlerden topladıkları haraçlar oluk oluk ABD’ye aktı.
ABD bu altın yumurtlayan tavuğu keser mi?
Tüm devlet dairelerinde ve istisnasız her belediyede haraç masalarının başında hep FETÖ’nün militanları vardı ve bunlar milleti affedersiniz sağmal inek gibi sağdılar ve elde ettikleri gelirleri örgüte, oradan da ABD’ye boca ettiler.
Bu devleti sokakta bulmadık, tarihin derinliklerinden gelen devlet geleneğine ve birikimine sahibiz.
Başta istihbarat kuruluşlarımız olmak üzere, her kurumdaki teftiş kurullarımız (Cumhurbaşkanlığı Teftiş Kurulu dahil), her yerdeki FETÖ’cüleri tespit edip devletten kazımak zorundadır.
Belediyeler, ah şu belediyeler! İnanın, FETÖ örgütü ile birlikte adeta emme basma tulumba gibi çalıştılar. Şehirlerimizi çığırından çıkarıp beton yığınına döndürdüler, buralardan elde ettikleri haram paralarla hem kendileri ve yandaşları köşeyi döndü ve hem de birilerine köşeyi döndürdüler.
İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu ve tüm kuruluşların teftiş kurumları görev başına!
Her kurum ve kuruluş, içindeki cerahati akıtmak zorunda, aksi halde bünyelerini (asıl gövdelerini) bütünüyle kaybedebilirler.
İl ve ilçelerimizdeki bu çirkin yapılar, göğün bilmem kaçıncı katından adeta dillerini çıkarıp milletle alay ediyorlar. Bu binaların her birisi A’dan Z’ye (tapu, imar, ortaklık vb) araştırılıp tüm reziller rezillikleriyle açıklanmalı (teşhir edilmeli) ve haklarında gereken yasal işlem yapılmalıdır.
Unutmayın, hemen her şehrin en mutena arsaları FETÖ’cülere peşkeş çekildi. Ve yine unutmayın, bir beldede on katlı imar olup orada yirmi beş katlı imar verilmişse mutlaka FETÖ bulaşığı vardır.
Bir araştırılmaya başlansın, bakın neler çıkacak!
Haine acınmaz, aksi halde acınacak hale düşmek kaçınılmaz olur.