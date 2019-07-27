Dünyanın suyu ısındı!

Rengi, şekli, adı sanı, sistemi, rejimi ne olursa olsun, yönetimde istikrarı sağlayan ve topluma huzur veren yegâne olgu adalettir. Adil yöneticiler ve adil idareler (devlet) uzun soluklu olur.
Yaradılışın (tabiat) kuralı, büyük balık küçük balığı yutar şeklindedir. Yani güçlü olan, kendinden güçsüz olanı ezer ya da yok eder veya kendine bağlı kılar.
İnsanın doğası da kan dökmeye ve bozgunculuğa uygundur.
Halbuki insan akıl sahibidir ve bu yüzden hem kendinden ve hem de yaşadığı toplumdan sorumlu kılınmıştır. Zaten peygamberler de bu yüzden gönderildi. Bilgeler, filozoflar bunun için ter döktü. Hepsi de ideal nesli ve örnek sistemi aradı.
Özetle, insan başıboş bırakılmamıştır.
Yani insan, dünyaya nizam vermek, adaleti temin etmek için gönderilmiştir.
Bu yönüyle öne çıktığı oranda insanileşir, tersi ise onun hayvandan da aşağı hal almasına neden olur.
İnsanoğlu süregelen yaşamıyla medeniyete doğru mu gidiyor, yoksa vahşete mi yelken açıyor?
Elbette vahşete doğru hızla gidiyor. Dünün en vahşi insanları bile ancak üçer-beşer kişiler halinde birbirini öldürüyordu, öldürebiliyordu.
Bugün ise tek bir dokunuşla bütün bir insanlık yok edilme ile karşı karşıyadır.
Haddi zatında dünyanın çivisi geçen asrın başında, Birinci Dünya Savaşı ve bunun sonucu olarak Osmanlı’nın yıkılışı ile çıkmıştı. Çünkü mazlumların yegâne sığınağı Osmanlı Devleti’ydi.
Elbirliğiyle Osmanlı’nın ‘Adalet Kulesi’ni yıktılar, ondan sonra da dünya tamamen zalimlere, sömürgecilere kaldı.
Günümüzde dünyanın jandarması olan ABD’ye bakın, İsrail’le bir olup sürekli kan döküyor, bozgunculuk yapıyor.
Eziyor, tokuşturuyor, kardeşi kardeşe kırdırıyor, yok ediyor, kendine bağlı kılarak sömürüyor.
Aynı ABD, başını çektiği NATO ittifakını manivela olarak kullanıyor ve Deli Dumrul gibi davranıyor. Bununla da yetinmeyip bir de alay ediyor: Aynı anda, bir heyetini Ankara’ya ‘güvenli bölge’ görüşmeleri için gönderirken, diğer yandan da aynı bölgeyi tehdit eden terör örgütlerine temsilci gönderiyor.
Dürüstlük, dostluk, mertlik, hak ve adalet sırra kadem bastı, ara ki bulasın!
Geldiğimiz nokta, altta kalanın canı çıksın!
ABD, alametine bindirdiği dünyayı hızla kıyamete doğru koşturuyor.
Bize de durdurun dünyayı inecek var demek kalıyor!
Dünya, Türkiye’nin işaret ettiği gibi, ya beşten büyük olacak ve yeniden kurulup Türkiye de yeni yerinde olacak veya yürürlükte olan zulüm düzeni daha fazla dayanamayıp infilak edecek.
Tutuşan Dünya tümüyle alev topuna dönecek.
İşte o zaman, ne üstte, ne de altta kalan olacak.
Çünkü Dünya yörüngesinde olmayacak.
Dünyanın suyu ısındı!
Rengi, şekli, adı sanı, sistemi, rejimi ne olursa olsun, yönetimde istikrarı sağlayan ve topluma huzur veren yegâne olgu adalettir. Adil yöneticiler ve adil idareler (devlet) uzun soluklu olur.
Yaradılışın (tabiat) kuralı, büyük balık küçük balığı yutar şeklindedir. Yani güçlü olan, kendinden güçsüz olanı ezer ya da yok eder veya kendine bağlı kılar.
İnsanın doğası da kan dökmeye ve bozgunculuğa uygundur.
Halbuki insan akıl sahibidir ve bu yüzden hem kendinden ve hem de yaşadığı toplumdan sorumlu kılınmıştır. Zaten peygamberler de bu yüzden gönderildi. Bilgeler, filozoflar bunun için ter döktü. Hepsi de ideal nesli ve örnek sistemi aradı.
Özetle, insan başıboş bırakılmamıştır.
Yani insan, dünyaya nizam vermek, adaleti temin etmek için gönderilmiştir.
Bu yönüyle öne çıktığı oranda insanileşir, tersi ise onun hayvandan da aşağı hal almasına neden olur.
İnsanoğlu süregelen yaşamıyla medeniyete doğru mu gidiyor, yoksa vahşete mi yelken açıyor?
Elbette vahşete doğru hızla gidiyor. Dünün en vahşi insanları bile ancak üçer-beşer kişiler halinde birbirini öldürüyordu, öldürebiliyordu.
Bugün ise tek bir dokunuşla bütün bir insanlık yok edilme ile karşı karşıyadır.
Haddi zatında dünyanın çivisi geçen asrın başında, Birinci Dünya Savaşı ve bunun sonucu olarak Osmanlı’nın yıkılışı ile çıkmıştı. Çünkü mazlumların yegâne sığınağı Osmanlı Devleti’ydi.
Elbirliğiyle Osmanlı’nın ‘Adalet Kulesi’ni yıktılar, ondan sonra da dünya tamamen zalimlere, sömürgecilere kaldı.
Günümüzde dünyanın jandarması olan ABD’ye bakın, İsrail’le bir olup sürekli kan döküyor, bozgunculuk yapıyor.
Eziyor, tokuşturuyor, kardeşi kardeşe kırdırıyor, yok ediyor, kendine bağlı kılarak sömürüyor.
Aynı ABD, başını çektiği NATO ittifakını manivela olarak kullanıyor ve Deli Dumrul gibi davranıyor. Bununla da yetinmeyip bir de alay ediyor: Aynı anda, bir heyetini Ankara’ya ‘güvenli bölge’ görüşmeleri için gönderirken, diğer yandan da aynı bölgeyi tehdit eden terör örgütlerine temsilci gönderiyor.
Dürüstlük, dostluk, mertlik, hak ve adalet sırra kadem bastı, ara ki bulasın!
Geldiğimiz nokta, altta kalanın canı çıksın!
ABD, alametine bindirdiği dünyayı hızla kıyamete doğru koşturuyor.
Bize de durdurun dünyayı inecek var demek kalıyor!
Dünya, Türkiye’nin işaret ettiği gibi, ya beşten büyük olacak ve yeniden kurulup Türkiye de yeni yerinde olacak veya yürürlükte olan zulüm düzeni daha fazla dayanamayıp infilak edecek.
Tutuşan Dünya tümüyle alev topuna dönecek.
İşte o zaman, ne üstte, ne de altta kalan olacak.
Çünkü Dünya yörüngesinde olmayacak.