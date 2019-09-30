BM ne işe yarar?

74 yıldır dünyanın gündeminde sözde etkin olan BM’nin gerçekte kuruluş amacı şudur: “Uluslararası barış ve güvenliği korumak ve bu amaçla barışın uğrayacağı tehditleri önlemek ve bunları boşa çıkarmak, saldırı ya da barışın başka yollarla bozulması eylemlerini bastırmak üzere etkin ortak önlemler almak ve barışın bozulmasına yol açabilecek nitelikteki uluslararası uyuşmazlık veya durumların düzeltilmesini ya da çözümlenmesini barışçı yollarla, adalet ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak gerçekleştirmek.”
BM kurulduğu günden beri İsrail, Filistin’in güvenliğini tehdit ediyor, bir kısım topraklarını ilhak etti, kalan kısmını da ilhak etmekle tehdit ediyor ve sürekli sivillere katliam uyguluyor. BM, kendisine yapılan çağrıların çoğuna sessiz kaldı, en fazla da ‘protesto’ etmekle yetindi.
Zira BM, kendi içinde oluşturduğu güvenlik konseyi ile zaten kendisini işlevsiz kılmıştı. Şöyle ki: BM’nin tüm üyeleri toplanıp bir karar alsa, güvenlik konseyine üye bir ülke de bu kararı ‘veto’ etse, karar geçersizdir.
O halde BM’nin elinde kalan en etkin(!) ve en önemli(!) yaptırım gücü, bilmem neyin nezdinde protesto etmektir. Bu da mahut ülkelerin çok umurundaydı!
NATO, ABD’nin güdümünde nasıl bir savunma paktı ise BM de başta ABD olmak üzere, toplamda beş büyük ülkenin güdümünde olan uluslararası bir kuruluştur.
Dünya üzerinde, yalnızca son çeyrek asırda barışın yerini savaşa terk ettiği, kan ve gözyaşının sel gibi aktığı, alt ve üst yapıların yıkılıp medeniyetlerin tahrip edildiği ülkelere bakın. Sırbistan-Bosna savaşına, Sovyet Rusya ile Afganistan savaşına, ABD-Irak savaşına, Suriye ve Yemen içsavaşlarına bakın; BM yalnızca seyretmekle kaldı ve kalmaya devam ediyor.
Daha dün Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet eylemlerinin ‘soykırım niyetiyle’ yapıldığının yeni delillerle pekiştiğini ve hükümetin Müslümanlara karşı ‘sistematik ve geniş çaplı insanlık dışı eylem ve zulmünün’ sürdüğünü duyurdu.
Duyurdu da ne oldu? Koca bir hiç! BM Genel Kurulu da yerinde duruyor, Arakanlı Müslümanlara yapılan zulüm de...
Savaşları önleyemeyip barışı ve güvenliği tesis edemeyen BM, asıl işlevini bıraktı ve ‘sağlık’, ‘iklim’, ‘sürdürülebilir kalkınma’ gibi konuları gündemine aldı.
Aklı sıra, ölü yüzüne pudra sürerek gaz alacak!
Başkan Erdoğan’ın sürekli işaret ettiği gibi, dünya beşten büyük olmadığı müddetçe barış ve huzur, hak ve adalet adına hiçbir oluşa yer yoktur ve bundan böyle de olmayacaktır.
Zira ipin ucu p...tun elinde!
İpin ucunu elinde bulunduranlardan biri de ABD’dir. Hani Türkiye’nin sınırlarına konuşlanıp her biri ayrı tehdit unsurları olan terör örgütlerine silah ve mühimmatı boca eden ve bizimle de sözde ortak gözlem yapan (neye karşı yapıyorsa) dost ve müttefikimiz olan ABD var ya, işte o.
Cenaze namazı için imam yapılan Bekri Mustafa, mevtanın kulağına eğilip bir şeyler fısıldar. Ne söylediğini soranlara da “‘Öte tarafta sana dünyanın halinden sorarlarsa benim imam olduğumu söyle yeter, onlar dünyanın tüm ahvalini anlar’ dedim” demiş.
Dünya jandarması ABD’nin dost ve müttefikleri için yaptıkları da başta müttefikleri olmak üzere, bu dünyadakilere her şeyi anlatıyor!
BM ne işe yarar?
74 yıldır dünyanın gündeminde sözde etkin olan BM’nin gerçekte kuruluş amacı şudur: “Uluslararası barış ve güvenliği korumak ve bu amaçla barışın uğrayacağı tehditleri önlemek ve bunları boşa çıkarmak, saldırı ya da barışın başka yollarla bozulması eylemlerini bastırmak üzere etkin ortak önlemler almak ve barışın bozulmasına yol açabilecek nitelikteki uluslararası uyuşmazlık veya durumların düzeltilmesini ya da çözümlenmesini barışçı yollarla, adalet ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak gerçekleştirmek.”
BM kurulduğu günden beri İsrail, Filistin’in güvenliğini tehdit ediyor, bir kısım topraklarını ilhak etti, kalan kısmını da ilhak etmekle tehdit ediyor ve sürekli sivillere katliam uyguluyor. BM, kendisine yapılan çağrıların çoğuna sessiz kaldı, en fazla da ‘protesto’ etmekle yetindi.
Zira BM, kendi içinde oluşturduğu güvenlik konseyi ile zaten kendisini işlevsiz kılmıştı. Şöyle ki: BM’nin tüm üyeleri toplanıp bir karar alsa, güvenlik konseyine üye bir ülke de bu kararı ‘veto’ etse, karar geçersizdir.
O halde BM’nin elinde kalan en etkin(!) ve en önemli(!) yaptırım gücü, bilmem neyin nezdinde protesto etmektir. Bu da mahut ülkelerin çok umurundaydı!
NATO, ABD’nin güdümünde nasıl bir savunma paktı ise BM de başta ABD olmak üzere, toplamda beş büyük ülkenin güdümünde olan uluslararası bir kuruluştur.
Dünya üzerinde, yalnızca son çeyrek asırda barışın yerini savaşa terk ettiği, kan ve gözyaşının sel gibi aktığı, alt ve üst yapıların yıkılıp medeniyetlerin tahrip edildiği ülkelere bakın. Sırbistan-Bosna savaşına, Sovyet Rusya ile Afganistan savaşına, ABD-Irak savaşına, Suriye ve Yemen içsavaşlarına bakın; BM yalnızca seyretmekle kaldı ve kalmaya devam ediyor.
Daha dün Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet eylemlerinin ‘soykırım niyetiyle’ yapıldığının yeni delillerle pekiştiğini ve hükümetin Müslümanlara karşı ‘sistematik ve geniş çaplı insanlık dışı eylem ve zulmünün’ sürdüğünü duyurdu.
Duyurdu da ne oldu? Koca bir hiç! BM Genel Kurulu da yerinde duruyor, Arakanlı Müslümanlara yapılan zulüm de...
Savaşları önleyemeyip barışı ve güvenliği tesis edemeyen BM, asıl işlevini bıraktı ve ‘sağlık’, ‘iklim’, ‘sürdürülebilir kalkınma’ gibi konuları gündemine aldı.
Aklı sıra, ölü yüzüne pudra sürerek gaz alacak!
Başkan Erdoğan’ın sürekli işaret ettiği gibi, dünya beşten büyük olmadığı müddetçe barış ve huzur, hak ve adalet adına hiçbir oluşa yer yoktur ve bundan böyle de olmayacaktır.
Zira ipin ucu p...tun elinde!
İpin ucunu elinde bulunduranlardan biri de ABD’dir. Hani Türkiye’nin sınırlarına konuşlanıp her biri ayrı tehdit unsurları olan terör örgütlerine silah ve mühimmatı boca eden ve bizimle de sözde ortak gözlem yapan (neye karşı yapıyorsa) dost ve müttefikimiz olan ABD var ya, işte o.
Cenaze namazı için imam yapılan Bekri Mustafa, mevtanın kulağına eğilip bir şeyler fısıldar. Ne söylediğini soranlara da “‘Öte tarafta sana dünyanın halinden sorarlarsa benim imam olduğumu söyle yeter, onlar dünyanın tüm ahvalini anlar’ dedim” demiş.
Dünya jandarması ABD’nin dost ve müttefikleri için yaptıkları da başta müttefikleri olmak üzere, bu dünyadakilere her şeyi anlatıyor!