Ayıdan post, düşmandan dost olmaz!

Kendini tüm dünyanın jandarması addeden ABD, ülkeleri resmen ve alenen tehdit ederek haraç topluyor ve bu topladığı haraç paralarıyla da terör örgütlerini besliyor. Beslediği bu örgütleri, uslandırıp hizaya sokmak istediği ülkelere karşı sopa olarak kullanıyor.
PKK-YPG-PYD’nin finansmanı için Suriye petrollerine çöktü, tıpkı dün, savaş tazminatını bahane edip Irak ve Suudi Arabistan petrollerine çöktüğü gibi.
Türkiye ile yaptığı anlaşmadan sonra, 16 üs ve askeri kamptan çekilir gibi yapan ABD, daha anlaşmanın mürekkebi kurumadan petrol alanlarına geri döndü.
Türkiye’nin Barış Pınarı harekâtına ara vermesiyle 6 üsse dönüş yapan ABD, Haseke, Rakka, Ayn el-Arap ve Deyrizor’daki üslerine ilaveten iki yeni üssün daha inşasına başladı.
Böylece Rakka-Deyrizor hattından Haseke ve Türkiye sınırına kadar petrol bölgesinin tamamında asker barındırıyor.
Emperyalistlerin elinde oyuncak olan şu İslam âleminin haline bakar mısınız?
Sahip oldukları petrolün kıymetini bilmedikleri ve şükrünü ifa etmedikleri için, yani kendi halklarına yedirmediklerinden dolayı nimet başlarına bela oluyor. Petrol nimetini ellerinden kaçırdıkları gibi, emperyalistler adına onun bekçiliğini yapıyorlar ve ülke inanlarını perişan ederek bedel üstüne bedel ödüyorlar.
Erdoğan bugün Trump’la görüşüyor. ABD, aklı sıra her zamanki gibi önce eşeğini kaybettirdiği Türkiye’ye buldurma sevinci yaşatacak! Kendisiyle ABD kurumları arasında iyi polis-kötü polis oynayıp Türkiye’yi avutmaya çalışacak.
Malum, Erdoğan, Trump’la yapacağı görüşmenin gündemini açıklayarak gitti.
Türkiye’nin, Suriye’deki işgalci güçler gibi kafasının gerisinde bin bir şeytanlık yok. Talepleri çok net, açık ve üstelik meşru.
ABD ise hem verdiği sözde durmuyor ve hem de Türkiye sınırından 32 km aşağı indirmeyi vaat ettiği teröristlerle iş tutup onları güvenlik şeridinin içinde barındırmaya devam ediyor.
Bu işin Türkiye’nin güvenlik sorunu olduğunu ve bundan asla taviz verilmeyeceğini görmüyor. Anlaşma dedi, oyaladı. Şimdi ne diyecek?
Türkiye yaşanan ve yaşanmakta olan tüm bu olumsuzlukları fotoğraf ve belgeleriyle beraber Trump’ın önüne koyacak. Ve hatta dost kalacaksak, barındırdıkları FETÖ elebaşını bize verin diyecek.
Rusya da verdiği sözde durmadı, o da Fırat’ın doğusundaki sınır boyunu teröristlerden temizlemedi.
Rusya da Kamışlı çevresindeki petrol sahalarına çökme derdinde.
Dikkat edilirse Suriye’deki işgal güçlerinin hepsi bir koyup birkaç almanın peşinde. Rusya hem sıcak denizlere indi, Suriye’de üsler kurup Doğu Akdeniz’de söz sahibi oldu ve hem de Suriye’nin bir kısım petrol sahalarına çöktü.
Bu demektir ki Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanamaz ve adil bir anlaşma yapılamazsa petrole musallat olanların, pek yakında hırlaşıp bölgeyi ve hatta tüm dünyayı alev topuna çevirmeleri işten bile değildir.
Ayıdan post, düşmandan dost olmaz!
Kendini tüm dünyanın jandarması addeden ABD, ülkeleri resmen ve alenen tehdit ederek haraç topluyor ve bu topladığı haraç paralarıyla da terör örgütlerini besliyor. Beslediği bu örgütleri, uslandırıp hizaya sokmak istediği ülkelere karşı sopa olarak kullanıyor.
PKK-YPG-PYD’nin finansmanı için Suriye petrollerine çöktü, tıpkı dün, savaş tazminatını bahane edip Irak ve Suudi Arabistan petrollerine çöktüğü gibi.
Türkiye ile yaptığı anlaşmadan sonra, 16 üs ve askeri kamptan çekilir gibi yapan ABD, daha anlaşmanın mürekkebi kurumadan petrol alanlarına geri döndü.
Türkiye’nin Barış Pınarı harekâtına ara vermesiyle 6 üsse dönüş yapan ABD, Haseke, Rakka, Ayn el-Arap ve Deyrizor’daki üslerine ilaveten iki yeni üssün daha inşasına başladı.
Böylece Rakka-Deyrizor hattından Haseke ve Türkiye sınırına kadar petrol bölgesinin tamamında asker barındırıyor.
Emperyalistlerin elinde oyuncak olan şu İslam âleminin haline bakar mısınız?
Sahip oldukları petrolün kıymetini bilmedikleri ve şükrünü ifa etmedikleri için, yani kendi halklarına yedirmediklerinden dolayı nimet başlarına bela oluyor. Petrol nimetini ellerinden kaçırdıkları gibi, emperyalistler adına onun bekçiliğini yapıyorlar ve ülke inanlarını perişan ederek bedel üstüne bedel ödüyorlar.
Erdoğan bugün Trump’la görüşüyor. ABD, aklı sıra her zamanki gibi önce eşeğini kaybettirdiği Türkiye’ye buldurma sevinci yaşatacak! Kendisiyle ABD kurumları arasında iyi polis-kötü polis oynayıp Türkiye’yi avutmaya çalışacak.
Malum, Erdoğan, Trump’la yapacağı görüşmenin gündemini açıklayarak gitti.
Türkiye’nin, Suriye’deki işgalci güçler gibi kafasının gerisinde bin bir şeytanlık yok. Talepleri çok net, açık ve üstelik meşru.
ABD ise hem verdiği sözde durmuyor ve hem de Türkiye sınırından 32 km aşağı indirmeyi vaat ettiği teröristlerle iş tutup onları güvenlik şeridinin içinde barındırmaya devam ediyor.
Bu işin Türkiye’nin güvenlik sorunu olduğunu ve bundan asla taviz verilmeyeceğini görmüyor. Anlaşma dedi, oyaladı. Şimdi ne diyecek?
Türkiye yaşanan ve yaşanmakta olan tüm bu olumsuzlukları fotoğraf ve belgeleriyle beraber Trump’ın önüne koyacak. Ve hatta dost kalacaksak, barındırdıkları FETÖ elebaşını bize verin diyecek.
Rusya da verdiği sözde durmadı, o da Fırat’ın doğusundaki sınır boyunu teröristlerden temizlemedi.
Rusya da Kamışlı çevresindeki petrol sahalarına çökme derdinde.
Dikkat edilirse Suriye’deki işgal güçlerinin hepsi bir koyup birkaç almanın peşinde. Rusya hem sıcak denizlere indi, Suriye’de üsler kurup Doğu Akdeniz’de söz sahibi oldu ve hem de Suriye’nin bir kısım petrol sahalarına çöktü.
Bu demektir ki Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanamaz ve adil bir anlaşma yapılamazsa petrole musallat olanların, pek yakında hırlaşıp bölgeyi ve hatta tüm dünyayı alev topuna çevirmeleri işten bile değildir.