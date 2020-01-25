Avrupa’nın ödü patlıyor!

LİBYA, keşfedilmiş haliyle, 48.36 milyar varil ile dünyanın dokuzuncu petrol rezervine ve çok zengin doğalgaz yataklarına (1505 milyar metreküp ile dünyada 22. sırada) sahip ülkesidir. Daha keşfedilmemiş yığınla sahası bulunmaktadır.
Bu durum, tüm emperyal güçlerin gözlerini Libya’ya döndürmüştür. Dünyanın petrol üreten belli başlı ülkelerinin büyük firmaları burada ham petrol çıkarmaktadır. Üstelik dünyada gravitesi (petrol yoğunluğu) en yüksek, diğer bir deyişle en değerli petrol Libya’da bulunmaktadır.
Emperyal güçler, iştahlarını kabartan Libya gibi ülkelerde, kendilerine tabi uşaklar vasıtasıyla karışıklık çıkarır ve bunların çizmeyi aşmalarına asla müsaade etmezler.
Bu durumun tipik örneği de Libya’da Kaddafi döneminin genelkurmay başkanı general Hafter’dir. Hafter, eğitimini Rusya’da gördü, Çad’la yapılan savaşta esir düştü. Kendisini esaretten ABD kurtardı.
İşte bu karanlık tip, arkasına emperyal güçleri ve onların uşağı konumundaki devletleri (Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Fransa) alarak, merkezi yönetime başkaldırarak, Libya’da iç savaş çıkardı. Aynı anda hem Rusya ve hem de ABD kartlarına oynuyor!
Dünya (BM) Hafter’i hem terörist görüyor ve hem de meşru addedip onunla sözde barış masasına oturuyor. Bir avuç petrol uğruna insanlığın düştüğü çukuru görüyor musunuz?
Petrole ulaşmak için kaybedemeyecekleri değer ve yapamayacakları alçaklık yok.
Hafter, ileri gidip petrol tesislerini tehdide yönelince (çizmeyi aşmaya başlayınca) dur dediler.
Çünkü biraz daha ileri gitse, tüm dünyada yeniden bir petrol krizi çıkacak ve ayrıca Avrupa’nın hop oturup hop kalktığı korktuğu şey başına gelecek.
Zira Libya’daki göç dalgasından ödleri kopuyor. Çünkü onlar da biliyor ki, Libya’nın göçmenlerini kabul edebilecek Türkiye gibi merhametli, komşu bir ülke yok. Dolayısıyla mahut göçmenlerin İtalya üzerinden kıtaya yayılmaları Avrupalıların uykularını kaçırıyor.
Bu cümleden olarak Almanya Şansölyesi Merkel, Berlin’de Libya konferansı düzenledi. Rusya ile Türkiye’nin belirleyici rol oynadığı konferansta şimdilik silahların susturulması kararı alındı.
Libya irili ufaklı bir aşiretler topluluğudur (7’si büyük 1500’e yakın aşiret). Vaktiyle Kaddafi, bu aşiretleri mecliste temsil yetkisi vererek (cemahiriye) bir düzen sağlamıştı.
Emperyal güçler Kaddafi’yi öldürüp ülkeyi kaosa sürüklediler.
Berlin’de varılan mutabakatın ömrünü merak etmeye gerek yok. O petrol orada olduğu müddetçe Libya’ya huzur gelmez, getirmezler.
Zira ellerinde, asla sözünde durmayacak Hafter gibi kullanışlı bir tip var.
Türkiye her an tetikte olmalı ve asla Türkiye’siz bir oldubittiye göz yummamalıdır.
Avrupa’nın ödü patlıyor!
LİBYA, keşfedilmiş haliyle, 48.36 milyar varil ile dünyanın dokuzuncu petrol rezervine ve çok zengin doğalgaz yataklarına (1505 milyar metreküp ile dünyada 22. sırada) sahip ülkesidir. Daha keşfedilmemiş yığınla sahası bulunmaktadır.
Bu durum, tüm emperyal güçlerin gözlerini Libya’ya döndürmüştür. Dünyanın petrol üreten belli başlı ülkelerinin büyük firmaları burada ham petrol çıkarmaktadır. Üstelik dünyada gravitesi (petrol yoğunluğu) en yüksek, diğer bir deyişle en değerli petrol Libya’da bulunmaktadır.
Emperyal güçler, iştahlarını kabartan Libya gibi ülkelerde, kendilerine tabi uşaklar vasıtasıyla karışıklık çıkarır ve bunların çizmeyi aşmalarına asla müsaade etmezler.
Bu durumun tipik örneği de Libya’da Kaddafi döneminin genelkurmay başkanı general Hafter’dir. Hafter, eğitimini Rusya’da gördü, Çad’la yapılan savaşta esir düştü. Kendisini esaretten ABD kurtardı.
İşte bu karanlık tip, arkasına emperyal güçleri ve onların uşağı konumundaki devletleri (Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Fransa) alarak, merkezi yönetime başkaldırarak, Libya’da iç savaş çıkardı. Aynı anda hem Rusya ve hem de ABD kartlarına oynuyor!
Dünya (BM) Hafter’i hem terörist görüyor ve hem de meşru addedip onunla sözde barış masasına oturuyor. Bir avuç petrol uğruna insanlığın düştüğü çukuru görüyor musunuz?
Petrole ulaşmak için kaybedemeyecekleri değer ve yapamayacakları alçaklık yok.
Hafter, ileri gidip petrol tesislerini tehdide yönelince (çizmeyi aşmaya başlayınca) dur dediler.
Çünkü biraz daha ileri gitse, tüm dünyada yeniden bir petrol krizi çıkacak ve ayrıca Avrupa’nın hop oturup hop kalktığı korktuğu şey başına gelecek.
Zira Libya’daki göç dalgasından ödleri kopuyor. Çünkü onlar da biliyor ki, Libya’nın göçmenlerini kabul edebilecek Türkiye gibi merhametli, komşu bir ülke yok. Dolayısıyla mahut göçmenlerin İtalya üzerinden kıtaya yayılmaları Avrupalıların uykularını kaçırıyor.
Bu cümleden olarak Almanya Şansölyesi Merkel, Berlin’de Libya konferansı düzenledi. Rusya ile Türkiye’nin belirleyici rol oynadığı konferansta şimdilik silahların susturulması kararı alındı.
Libya irili ufaklı bir aşiretler topluluğudur (7’si büyük 1500’e yakın aşiret). Vaktiyle Kaddafi, bu aşiretleri mecliste temsil yetkisi vererek (cemahiriye) bir düzen sağlamıştı.
Emperyal güçler Kaddafi’yi öldürüp ülkeyi kaosa sürüklediler.
Berlin’de varılan mutabakatın ömrünü merak etmeye gerek yok. O petrol orada olduğu müddetçe Libya’ya huzur gelmez, getirmezler.
Zira ellerinde, asla sözünde durmayacak Hafter gibi kullanışlı bir tip var.
Türkiye her an tetikte olmalı ve asla Türkiye’siz bir oldubittiye göz yummamalıdır.