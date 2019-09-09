Analar ağlamasın!

Ana hakkı tüm hakların üstündedir ve ne yapılsa bu hak ödenmez, ödenemez.
Bu kutsal hak, dünyada ödenemediği içindir ki evlatların iki yakası bir araya gelmiyor.
Ana, çocuğuna ilahi aşkla bağlıdır ve bu aşk karşılık beklemeksizin, tek taraflı ve sürekli vermeyi gerektirir. Bir ana, çocuğuna dünyaları bağışlasa yine tatmin olmaz; doymaz ve yeter demez.
Bundan dolayıdır ki anaların gözünde çocukları hiç büyümez. Hangi yaşta ve makamda olurlarsa olsunlar, evlatlar anaların gözlerinde hep çocuktur ve kendilerine muhtaçtır.
Evlat, annenin ciğerparesidir. Her zerresinin yansıdığı öz parçasıdır.
Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar sözü boşuna söylenmemiştir.
36 senedir terörle kıyasıya boğuşuyoruz. Düşük yoğunluklu bu savaşın gerçek mağdurları, evlatlarını teröre kurban veren analardır. Zira bu yürekler dağlanmıştır. Bu yüreklerin sızısı dinmez, kanı kesilmez.
Evlatların analarına karşı birinci ve en önemli görevi, onları ağlatmamaktır ve hatta onlara ‘öf’ bile dememektir.
Devlet ve millet hayatımızda ne denli hayırsız evlat olduğumuza bakın ki sürekli analarımızı ağlatıyoruz.
Evlatları dağa kaçırılan Diyarbakırlı annelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki bekleyişleri ve bunların sayılarının her geçen gün artması, öyle geçiştirilecek sıradan bir olay değildir.
Bir kısım gösteri insanları, feryatları arşı titreten bu anneleri değil de yerlerine kayyım atanan eski belediye başkanlarını ziyaret ederek, akılları sıra siyasi rant devşiriyorlar.
Mangalda kül bırakmayan siyasilerimiz, STK’larımız ve hepsinden önemlisi medyamız neredeler? Bölücübaşı ile röportaj kuyruğuna giren anlı-şanlı gazetecilerimiz neredeler?
Neden yeri göğü inletmiyorlar?
Neden gök kubbeyi, PKK’nın ve onun siyasi uzantısı olan HDP’nin başına yıkmıyorlar?
PKK’ya terör örgütü diyemeyen HDP saz çalmaya devam etsin, destekçileri de oynasın öyle mi?
Yürekleri dağlı anaların bedduasını buraya yazalım da gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde olanlar nasibini alsın: “Terör belasına maruz kalsınlar!”
Teröre maruz kalsınlar ve bu acıyı tatsınlar ki onlarca yıldır anaların çektikleri acıları, bir nebze olsun anlasınlar.
Anada ayrım olmaz, ana anadır. Evlatları dağa kaçırılan analarla şehit anaları birlik olup HDP’nin kapısına dayanmalı ve yeryüzünü onlara dar etmelidir.
Terör örgütüne indirilecek en büyük darbe budur.
İktidarı ve muhalefeti ile parlamento nerededir? Özellikle hükümeti teşkil eden AK Partili milletvekilleri nerededir?
‘Cumartesi anneleri’ için sözde yırtınan sanatçılarımız nerededir?
Unutmayın ki tüm anaların gözyaşları terörle birlikte onu destekleyenleri de boğacaktır.
Analar ağlamasın!
Ana hakkı tüm hakların üstündedir ve ne yapılsa bu hak ödenmez, ödenemez.
Bu kutsal hak, dünyada ödenemediği içindir ki evlatların iki yakası bir araya gelmiyor.
Ana, çocuğuna ilahi aşkla bağlıdır ve bu aşk karşılık beklemeksizin, tek taraflı ve sürekli vermeyi gerektirir. Bir ana, çocuğuna dünyaları bağışlasa yine tatmin olmaz; doymaz ve yeter demez.
Bundan dolayıdır ki anaların gözünde çocukları hiç büyümez. Hangi yaşta ve makamda olurlarsa olsunlar, evlatlar anaların gözlerinde hep çocuktur ve kendilerine muhtaçtır.
Evlat, annenin ciğerparesidir. Her zerresinin yansıdığı öz parçasıdır.
Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar sözü boşuna söylenmemiştir.
36 senedir terörle kıyasıya boğuşuyoruz. Düşük yoğunluklu bu savaşın gerçek mağdurları, evlatlarını teröre kurban veren analardır. Zira bu yürekler dağlanmıştır. Bu yüreklerin sızısı dinmez, kanı kesilmez.
Evlatların analarına karşı birinci ve en önemli görevi, onları ağlatmamaktır ve hatta onlara ‘öf’ bile dememektir.
Devlet ve millet hayatımızda ne denli hayırsız evlat olduğumuza bakın ki sürekli analarımızı ağlatıyoruz.
Evlatları dağa kaçırılan Diyarbakırlı annelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki bekleyişleri ve bunların sayılarının her geçen gün artması, öyle geçiştirilecek sıradan bir olay değildir.
Bir kısım gösteri insanları, feryatları arşı titreten bu anneleri değil de yerlerine kayyım atanan eski belediye başkanlarını ziyaret ederek, akılları sıra siyasi rant devşiriyorlar.
Mangalda kül bırakmayan siyasilerimiz, STK’larımız ve hepsinden önemlisi medyamız neredeler? Bölücübaşı ile röportaj kuyruğuna giren anlı-şanlı gazetecilerimiz neredeler?
Neden yeri göğü inletmiyorlar?
Neden gök kubbeyi, PKK’nın ve onun siyasi uzantısı olan HDP’nin başına yıkmıyorlar?
PKK’ya terör örgütü diyemeyen HDP saz çalmaya devam etsin, destekçileri de oynasın öyle mi?
Yürekleri dağlı anaların bedduasını buraya yazalım da gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde olanlar nasibini alsın: “Terör belasına maruz kalsınlar!”
Teröre maruz kalsınlar ve bu acıyı tatsınlar ki onlarca yıldır anaların çektikleri acıları, bir nebze olsun anlasınlar.
Anada ayrım olmaz, ana anadır. Evlatları dağa kaçırılan analarla şehit anaları birlik olup HDP’nin kapısına dayanmalı ve yeryüzünü onlara dar etmelidir.
Terör örgütüne indirilecek en büyük darbe budur.
İktidarı ve muhalefeti ile parlamento nerededir? Özellikle hükümeti teşkil eden AK Partili milletvekilleri nerededir?
‘Cumartesi anneleri’ için sözde yırtınan sanatçılarımız nerededir?
Unutmayın ki tüm anaların gözyaşları terörle birlikte onu destekleyenleri de boğacaktır.