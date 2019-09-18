ABD zamanla oynuyor!

ŞU hususu peşinen kabul etmek zorundayız: Dış politikada Türkiye’nin dostu ve müttefiki yoktur.
Olanlar ve olur gibi görünenler, yalnızca kâğıt üzerindedir ve en ufak bir tehlike ve tehdit anında Türkiye’yi yalnız bırakmakta ve hatta Türkiye’nin karşısında yer almaktadırlar.
Şu halde, her tehdit ve tehlike karşısında Türkiye kendi göbeğini kesmek zorundadır.
Bakınız, Türkiye 36 senedir, dünyanın en vahşi terör örgütüyle savaşıyor. Dost ve müttefik olduğumuz(!) ülkeler yanımızda olmadığı gibi, savaş halinde olduğumuz terör örgütünü destekliyorlar.
Demek ki Türkiye, gerçekte dost ve müttefik olduğu ülkelerle savaşıyor.
İşte ABD, Türkiye’nin savaştığı terör örgütlerine her türlü silah ve mühimmat yardımını yapıyor, bununla da yetinmeyip kendi askerini gönderip onları eğitiyor.
Kime karşı? Elbette Türkiye’ye karşı!
Önceki gün, Türkiye, Rusya ve İran, Suriye’de gelinen noktayı görüşmek üzere bir araya geldi. Lakin her üç ülkenin de Suriye’ye bakışı, niyeti ve yapmak istedikleri farklı.
Masum olan ve maruz kaldığı tehditlere karşı nefsi müdafaa yapan tek ülke Türkiye’dir.
Türkiye, Fırat’ın doğusunu da tehdit olmaktan çıkarmak zorundadır. Bu durumu ABD de bilmekte ama sürekli bizi oyalamaktadır.
ABD ile ortak devriye, ortak gözetleme mahalleleri, bunların hepsi göz boyama ve zamana oynama bahaneleri.
Başkan Erdoğan’ın da işaret ettiği gibi, ABD, PYD ve YPG’ye güvenlik koridoru oluşturmanın peşinde. Terör örgütlerini güvende tutmak için mevzi kazıyor, silah ve mühimmat depoluyor ve teröristleri donatıp eğitiyor.
ABD Başkanı, sürekli savaş çığırtkanlığı yapan ulusal savunma danışmanı J. Bolton’ı görevden aldı. Böylece Suriye’de, Afganistan’da, İran’da, Venezuela’da, Kore’de diken üstünde olan dünya bir nefes aldı.
Malum, Trump tüccar adam, Irak’ı işgalle ABD’nin başına neler geldiğini çok iyi biliyor. Hâlâ o bataklıktan kurtulamamışken, başka bataklıklara saplanmanın manasız olduğunu görüyor.
ABD’yi yeni bataklıklara sürüklemek isteyenleri görevlerinden azlediyor
Dileriz, Türkiye’ye karşı oynanan oyunlara da son verir ve dev gibi bir müttefikini bırakıp terör örgütlerine bel bağlamaz. Bolton’ı görevden alması iyi niyet işareti ancak bu niyeti sürdürüp sürdürmeyeceğini, sürdürecekse nereye kadar sürdüreceğini kısa zamanda göreceğiz.
Yine malum Başkan Erdoğan ABD’ye iki haftalık opsiyon tanıdı, ondan sonra dananın kuyruğu kopacak. Trump’ın rengi asıl o zaman belli olacak.
Suriye’de işler karıştıkça, her geçen saniye Türkiye’nin aleyhine işliyor. Rejim güçleri bombaladıkça, yüz binlerce mülteci tekrar Türkiye’ye akın edecek.
Türkiye, oluşacak yeni göç dalgasını kaldıramaz ve elindeki son seçeneği uygulamak zorunda kalır. O da sınır kapılarını açıp mülteci akınını Avrupa’ya yönlendirmektir.
Ancak o zaman Türkiye’nin ne çektiğini görür ve kıymetini anlarlar ve biz ne yaptık deyip dövünürler.
ABD zamanla oynuyor!
ŞU hususu peşinen kabul etmek zorundayız: Dış politikada Türkiye’nin dostu ve müttefiki yoktur.
Olanlar ve olur gibi görünenler, yalnızca kâğıt üzerindedir ve en ufak bir tehlike ve tehdit anında Türkiye’yi yalnız bırakmakta ve hatta Türkiye’nin karşısında yer almaktadırlar.
Şu halde, her tehdit ve tehlike karşısında Türkiye kendi göbeğini kesmek zorundadır.
Bakınız, Türkiye 36 senedir, dünyanın en vahşi terör örgütüyle savaşıyor. Dost ve müttefik olduğumuz(!) ülkeler yanımızda olmadığı gibi, savaş halinde olduğumuz terör örgütünü destekliyorlar.
Demek ki Türkiye, gerçekte dost ve müttefik olduğu ülkelerle savaşıyor.
İşte ABD, Türkiye’nin savaştığı terör örgütlerine her türlü silah ve mühimmat yardımını yapıyor, bununla da yetinmeyip kendi askerini gönderip onları eğitiyor.
Kime karşı? Elbette Türkiye’ye karşı!
Önceki gün, Türkiye, Rusya ve İran, Suriye’de gelinen noktayı görüşmek üzere bir araya geldi. Lakin her üç ülkenin de Suriye’ye bakışı, niyeti ve yapmak istedikleri farklı.
Masum olan ve maruz kaldığı tehditlere karşı nefsi müdafaa yapan tek ülke Türkiye’dir.
Türkiye, Fırat’ın doğusunu da tehdit olmaktan çıkarmak zorundadır. Bu durumu ABD de bilmekte ama sürekli bizi oyalamaktadır.
ABD ile ortak devriye, ortak gözetleme mahalleleri, bunların hepsi göz boyama ve zamana oynama bahaneleri.
Başkan Erdoğan’ın da işaret ettiği gibi, ABD, PYD ve YPG’ye güvenlik koridoru oluşturmanın peşinde. Terör örgütlerini güvende tutmak için mevzi kazıyor, silah ve mühimmat depoluyor ve teröristleri donatıp eğitiyor.
ABD Başkanı, sürekli savaş çığırtkanlığı yapan ulusal savunma danışmanı J. Bolton’ı görevden aldı. Böylece Suriye’de, Afganistan’da, İran’da, Venezuela’da, Kore’de diken üstünde olan dünya bir nefes aldı.
Malum, Trump tüccar adam, Irak’ı işgalle ABD’nin başına neler geldiğini çok iyi biliyor. Hâlâ o bataklıktan kurtulamamışken, başka bataklıklara saplanmanın manasız olduğunu görüyor.
ABD’yi yeni bataklıklara sürüklemek isteyenleri görevlerinden azlediyor
Dileriz, Türkiye’ye karşı oynanan oyunlara da son verir ve dev gibi bir müttefikini bırakıp terör örgütlerine bel bağlamaz. Bolton’ı görevden alması iyi niyet işareti ancak bu niyeti sürdürüp sürdürmeyeceğini, sürdürecekse nereye kadar sürdüreceğini kısa zamanda göreceğiz.
Yine malum Başkan Erdoğan ABD’ye iki haftalık opsiyon tanıdı, ondan sonra dananın kuyruğu kopacak. Trump’ın rengi asıl o zaman belli olacak.
Suriye’de işler karıştıkça, her geçen saniye Türkiye’nin aleyhine işliyor. Rejim güçleri bombaladıkça, yüz binlerce mülteci tekrar Türkiye’ye akın edecek.
Türkiye, oluşacak yeni göç dalgasını kaldıramaz ve elindeki son seçeneği uygulamak zorunda kalır. O da sınır kapılarını açıp mülteci akınını Avrupa’ya yönlendirmektir.
Ancak o zaman Türkiye’nin ne çektiğini görür ve kıymetini anlarlar ve biz ne yaptık deyip dövünürler.