Futbol maçları 60 dakika olsun mu?

İLK yazım için yapılan olumlu olumsuz eleştiriler için teşekkür ederim. Bir okurumuz, fikir üretmem konusunda çok haklı bir tavsiyede bulunmuş. “Aksi takdirde okunmazsın” diyor.

Ben de, “Ya bir fikrim var aslında” diye düşünürken internette gördüm ki, Uluslararası Futbol Birliği (IFAB) maçların 60 dakikaya düşürülmesi konusunu masaya yatıracakmış.Tam da bunu benim fikrim olarak ortaya sürecekken. Neyse...

Futbol artık değişen hayatlarımız ve içinde bulunduğumuz tempoya göre biraz yavaş kaldı. Özellikle yeni nesil, çeşitli dijital olanakları iyi kullanıyor ve çabuk tüketiyor. Süresi kısaltılıp, temposunu yükseltecek ufak tefek kural değişiklikleri yapılırsa yeni nesil sporsever futbolla daha da yakınlaşacaktır. Bir de sürekli yorgunluktan şikayetlenen takımlarımız böylece daha rahat ederler işte...

ACIMASIZ, ARABESK VE AMAÇSIZ

- DURSUN Özbek cumartesi günü genel kurulda mali ve idari olarak ibra edildi. Genel kurulun yapıldığı yer mahkeme salonu gibiydi. Lehte ve aleyhte konuşmalar, kavgalar, atışmalar derken oylama zamanı geldi. En son, oylama sonucunu bütün gün tereddüt içinde bekleyen Dursun Özbek aldı sahneyi. Duygu dolu konuşmalar yapan ve talepkar bir tavır içinde olan sayın Özbek ibranın hemen ardından ise hırslı ve intikam isteğiyle dolu bir adama dönüşüverdi. ”Görüşeceğiz” diye de ayrıldı.

Sayın Özbek’in gelişi de gidişi de, yeniden gelmek istemesi de Türk futbol ortamını anlamak bakımından hayli önemli.

Futbol dünyamız sırasıyla; acımasız, arabesk ve amaçsız...

CENGİZ İYİ Kİ 4 BÜYÜKLER FİLAN DEMEDİN

- SPOR Arena Plus’ta Koray Durkal’ın yaptığı röportajı okudunuz mu? Okuyun tavsiye ederim. Cengiz Ünder Roma’da harikalar yaratıyor.

Di Francesco’nun sisteminin önemli ve vazgeçilmez bir parçası oldu. Sındırgı’daki bir hazırlık maçında Altınordu’nun alt yapı hocalarından Sedat Gündoğdu tarafından keşfedildi. Altınordu’da büyüdü. Başakşehir’e, ardından da Roma’ya transfer oldu. Bizim dört büyükler de, “Hani bana, hani bana” dedi... İyi ki de öyle oldu. Yoksa büyük takımlarımızın büyük dişlileri arasında yok olup giderdi Cengiz. Oysa şimdi yolu çok açık 20 yaşındaki futbolcunun...

NTV SPOR’UN KAPANMASIYLA İLGİLİ BİR İKİ ŞEY...

- NTV Spor hayatımızdan unutulmaz bir hikaye olarak geldi ve geçti. Bu süreci anlatmaya kalksam sayfalar alır. Ama şunu söyleyebilirim; “Mükemmeldi.”

Bu mükemmelliği, ülkeye ve biz spor yazarlarına kazandıran da sayın Ferit Şahenk’tir. NTV Spor’u kapattı diye eleştirenler var. Bu büyük bir haksızlıktır zira Ferit bey NTV Spor’u kapatan değil, açan kişidir. Yıllardır verdiği desteklere ve yaptığı yatırımlara bakarsanız Ferit Şahenk’in Türk sporuna kattığı değeri daha iyi anlarsınız.

TAKILMAYIN ARTIK ŞU HAKEME!

- BEŞİKTAŞ maçını izlerken yanımdaki arkadaşım, “Hakem için ne diyorsun?” gibi bir soru sordu. Bir anda sinirlendim, “Yeter” dedim, “Yahu, maçı izleyelim artık...”

Hakem, organizasyonun önemli bir unsuru ama oyunun olmamalı. Hakem meseleleri bizi oyundan uzaklaştırmamalı. Bu tamamen bizim elimizde. Hakem yerine maçı seyrettiğimizde mesele çözülecek.

”Peki hakem hataları ne olacak?” diyeceksiniz. Eğlencelik bir vak’a olan futbolda hakem hataları da güzel bir muhabbet konusu olabilir.

Bakın önümüzdeki Dünya Kupası’nda hiç İngiliz hakem yok ama Türk var. Ne yani şimdi İngiliz futbolu çöküşte de, bizimki mi yükselişte? Yoksa hakem konusunu gereğinden fazla önemseyip futbolun tadını mı kaçırıyoruz? Aslında hakem, oyunun değil de sadece organizasyonun mu bir parçası?

KİM ŞAMPİYON OLACAK?

- FENERBAHÇE gerçekten çok iyi oynadı. Bu ilginç değil, ama Kayserispor’un defans yapmayı unutmasına inanamadım.

Galatasaray-Trabzonspor maçının ısı haritasına baktım; Burak sahada yokmuş gibi... Sarı kırmızılılar ise yakmış ortalığı.

Beşiktaş gol atmakta çok zorlanıyor. Sorun Talisca’nın santrforluk yapmasında mı yoksa, Atiba, Tolgay ve Oğuzhan’ın yetersiz kalmasında mı bilemedim...

Şampiyonun kim olacağı konusundaki oranlarım Fenerbahçe lehine değişti bu hafta. Fenerbahçedeki 3 puanlık artışı da Beşiktaş’tan alıp ekledim...

- Galatasaray %33

- Beşiktaş %27

- Başakşehir %22

- Fenerbahçe %18