Zeytin Dalı, siyasi dengeleri etkiledi

Türkiye’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı harekâtı askeri dengeleri değiştirdiği gibi siyasi dengeleri de değiştiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı araması da, Afrin’de sıkışan YPG’nin Beşar Esad’a “Sınıra asker gönder, sınırı koru” diye çağrı yapması da, Fransa’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni, Almanya’nın NATO’yu toplantıya çağırması da Zeytin Dalı’nın siyasi sonuçlarıdır. ABD dahil bazı Batılı ülkelerin ve NATO’nun, “Türkiye’nin haklı güvenlik kaygılarını anlıyoruz” türünden açıklamalar yapmak zorunda olması da...

Türkiye’nin kararlı bir şekilde ve askeri güçle destekleyerek, Suriye topraklarında terör örgütleriyle mücadeleye girişmiş olması, sahada olduğu gibi uluslararası masada da yerini güçlendirdi.

GÜVENLİ BÖLGE

Hiç kuşku yok ki, ABD’nin ısrarla reddettiği Türkiye’nin güvenli bölge önerisini şimdi gündeme getirmesinin nedeni Zeytin Dalı harekâtıdır.

Anlaşılan ABD, Ankara’nın sürecin başında ısrarla talep ettiği güvenli bölgeyi şimdi kabul ederek Türkiye’yi durdurmaya çalışıyor. Bu da gösteriyor ki, Washington, Zeytin Dalı harekâtı ve devamından ciddi şekilde çekinmektedir.

Türkiye’nin, Fırat Kalkanı bölgesinde yaşama geçirdiği gibi, güvenli bölge önerisi başlangıçta kabul edilse ve uygulansaydı Zeytin Dalı harekâtına gerek kalmaz, sorunlar bu aşamaya gelmezdi. Ancak ABD, PKK-PYD-YPG cephesini korumak ve onlarla işbirliğini güçlendirmek için Türkiye’nin önerisine kulaklarını tıkadı.

ABD’NİN AMACI

Bu aşamadan sonra Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge, Türkiye’nin çıkarlarına uygun mudur, değil midir; tartışılır.

Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrol edeceği bir bölgeden söz ediliyorsa sonucu başka olur, ABD’nin kontrol edeceği bir bölgeden söz ediliyorsa başka olur.

Eğer ABD’nin kontrolü ve koruması altında bir bölge olacaksa, bu Türkiye açısından, Kuzey Irak’ta yapılan “Çekiç Güç” hatasının tekrarı olur. Bu nedenle Ankara ikinci kez aynı hataya düşmeyecektir.

ABD, PKK’ya tutunarak Suriye’de kalıcı olmaya çalışıyor.

ABD, başından beri yanlış yer tuttuğu için, Suriye’de kalıcı olmasını sağlayacak terör örgütünden başka bir müttefiki kalmadı. Rusya, Türkiye, İran ve Şam yönetimiyle arası bozuk. Bir tek “Müttefikim” dediği PKK ile etkili olmaya çalışıyor. Tillerson’ın açıkça dile getirdiği gibi “Irak’ta yaptığımız hatayı yapmayacağız, Suriye’den çekilmeyeceğiz” diyen ABD, şimdi de Türk Silahlı Kuvvetleri’ni durdurmanın yollarını arıyor.

ABD’nin niyeti PKK’ya Kuzey Suriye’de bir devletçik kurdurmak. Bu devletçiği Şam’ın egemenlik alanı dışına çıkarmak ve bunun üzerinden ABD varlığını sürekli kılmak.

Böylece bir yandan İran’ın nüfuz alanını daraltmak, İsrail’in güvenliğini artırmak ve elindeki terör örgütüyle istediği zaman Türkiye’yi, İran’ı ve Suriye’yi meşgul ve rahatsız etmek.

PKK’nın hamisi, müttefiki olduğu sürece ABD’nin, Türkiye’den bunu anlayışla karşılamasını, kenarda oturup gelişmeleri izlemesini beklemesi akıl işi değildir.

ABD’nin ve bütün dünyanın anlaması gereken, Türkiye’nin bekasını korumak için bütün riskleri göze alarak meşru müdafaa içinde ulusal bir mücadele verdiğidir.

HÜRRİYET SICAK BÖLGEDE

Hürriyet, sınırdaki gelişmeleri günü gününe izleyip okurlarına aktardı. İdris Emen, Selçuk Şamiloğlu, Fevzi Kızılkoyun, Selahattin Sönmez TSK’nın Afrin harekâtına tanıklık eden muhabirlerimizdi.

hurriyet.com.tr

54 MİLYON ZİYARET

Geçen hafta 23.8 milyon okurumuz hürriyet.com.tr’yi 54 milyonu aşkın kez ziyaret edip yaklaşık 370 milyon sayfa görüntüledi. Okurlarımızın her bir ziyaretlerinde geçirdiği ortalama süre 7 dakikayı aştı. Hürriyet TV ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden 20 milyonu aşkın video izlenmeyle bu alanda da liderliğimizi sürdürdük.

12.6 milyon okurumuzun tercih ettiği özel haberlerimiz arasında geçen hafta en çok okunanlar Zeytin Dalı harekâtına dair haber ve analizlerdi. Hürriyet Daily News Ankara Temsilcisi Serkan Demirtaş’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı söyleşi en çok okunanlar arasına girdi.

KANAL D HABER

Cem Tekel ve kameraman İsmail Özmeral, Afrin harekâtını ön cepheden en sıcak görüntülerle ekrana taşıdı.

Afrin harekâtında kullanılan yerli silahları Kanal D Haber ayrıntılarıyla ekrana getirdi.

Ziver Sargınal, Türkiye Ermeni Patrikliği ile Türk Yahudi Toplumu’nun harekâta verdiği desteği ekrana taşıdı.

Özgen Bingöl, CHP Genel Başkanlığı’na aday olan Muharrem İnce ile seçim karargahında röportaj yaptı.

Mine Özbek, Türkiye’nin konuştuğu Kartal bebeğin, Almanya’daki hastaneden taburcu oluşunu görüntüledi.

Yasemin Bahloul, İstanbul’a gelen Hint dans topluluğunun renkli şovunu ekrana getirdi.

CNN TÜRK

CNN Türk haber merkezi Afrin harekâtını sınırın iki yakasından yaptığı canlı yayınlarla ekrana taşıdı. Ankara’dan Kenan Şener, Kilis sınırından İsmail Umut Arabacı gelişmeleri canlı yayınlarda anlattı.

Cansu Karadan Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin ortaya çıkardığı “Hamile Çocuk” skandalı ilgili yeni bilgileri haberleştirdi. Küçükçekmece Savcılığı istismar edilen çocukların ifadesini almaya başladı, sorumluların yakalanması için harekete geçti.

Fulya Öztürk Emitt Turizm Fuarı’ndan yansıyan renkli görüntüleri, turizmcilerin 2018’den beklentilerini ve yaptıkları çalışmaları haberleştirdi.

HÜRRİYET DAILY NEWS

Türkiye’yi İngilizce izleyen okurun en çok ilgilendiği haber ve yorumlar “Zeytin Dalı” harekâtıyla ilgili olanlardı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun yürüttüğü diplomasi haberleri ilgi çekti. Bilgi kirliliğinin yoğun olduğu uluslararası medya ortamında Hürriyet Daily News haber ve yorumu birbirinden ayıran, güvenilir çizgisiyle önemli bir açığı dolduruyor.”