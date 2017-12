Yeni yıl ve vedalar

Hürriyet, 1 Mayıs’ta tam 70 yaşına girecek. 94 yaşındaki Cumhuriyetimizin değerleriyle bütünleşerek, evrensel gazetecilik ilkelerini benimseyerek başarıyla, gururla kat edilmiş 70 uzun yıl...

Hürriyet’i, 70 yıldır her sabah fırından yeni çıkmış taze bir ekmek sıcaklığıyla ellerinize ulaştıran bir ekip var geride. Her ferdinin üzerine düşen işi olanca titizliğiyle yaptığı bir koca ekip. Hürriyet’i zirveye taşıyan hep orada tutan muazzam ekibin kimisi vitrindedir, okurlar onları bilir, tanır. Kimiyse görünmez kahramanlardandır, okurlar bilmez, tanımaz.

Hürriyet’in tarihine baktığınızda basın tarihine pırıltılı harflerle adını yazdırmış nice gazeteci, yazar, editör görürsünüz. Her biri Hürriyet’in gazetecilik yarışında bayrağı onurla, gururla taşımış, sonraki kuşaklara devretmiş onlarca, yüzlerce değerli isimle karşılaşırsınız.

TEŞEKKÜR BORÇLUYUZ

O listeye yeni isimler katılıyor; gazetemize yıllarca emek vermiş bazı arkadaşlarımızla yollarımız maalesef ayrılıyor. Daha doğrusu bazı arkadaşlarımız bayrağı yenilere devrediyor.

Yollarımızı ayırdığımız bu arkadaşlarımıza Hürriyet’in teşekkür borcu var. Meslektaşları olarak bizim ise gönül borcumuz var. Haklarını bir nebze olsun teslim edebilmek için isimlerini tek tek anmalıyız. İçlerinde kimler yok ki?

48 yıl boyunca Hürriyet’in yönetiminde görev yapmış Fikret Ercan.

Yazı İşleri’nin kıdemli ismi ve bir dönem yazarlık da yapan Tufan Türenç.

Ekonominin karmaşık dilini insan öyküleriyle bütünleştirerek kaleme alan Gila Benmayor.

Kelebek’teki yazılarıyla magazin meraklılarına farklı pencereler açan Melike Karakartal.

Hürriyet Ankara gazetesinin doğumundan bugüne kadar gelmesinde emeği olan, Ankaralıların sorunlarını şiirsel yazılarda dile getiren Yaşar Sökmensüer.

Polis adliye muhabirliğinin efsane ismi ve ödül rekortmeni Nurettin Kurt.

Vedalar hüzün yüklüdür.

Biz de hüzünlüyüz ama biliyoruz ki, bugün bize veda eden arkadaşlar da Hürriyet’in yeni başarılarını kıvançla izleyecek; gönülleri hep bizimle olacak.

Biz de yeniliklere adım atarken o arkadaşlarımızın gazetemize verdiği emeği, katkıyı hiç unutmayacağız. Onlar, Hürriyet’in anılar galerisinde özel yerlerini hep koruyacaklar.

SES GETİREN HABERCİLİK

Geçtiğimiz haftaya İpek Özbey’in Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la yaptığı röportajla başladık. “Kudüs olayı bizi birleştirdi” diyen Kalın, 360 Derece’de merak edilen birçok soruya önemli yanıtlar verdi.

Muhabirimiz İdris Emen, “Otel odalarında bir ömür” başlıklı haberiyle, İzmir Basmane’deki otellerde 30-40 yıldır yaşayan insanların duygulu öykülerini yansıttı sayfalarımıza.

Hürriyet muhabirleri Ahmet Can ile Merve Erdil, Google’ın 30 dilde anında çeviri yapabilen kulaklığını deneyip izlenimlerini okurlara aktardılar.

Zeynep Bilgehan’ın “Kâğıttan Sanat” haberinde Adana’da kâğıt toplayan Suriyeli çocuklara fotoğraf dersi veren Mustafa Gülek’in öyküsü vardı.

Ömer Erbil, Topkapı Sarayı’nın ziyarete açık olmayan bazı bölümlerini gezip izlenimlerini aktardı.

Brüksel Temsilcimiz Güven Özalp “Komşuluğa sığar mı bu” haberiyle manşete çıktı.

Gemlik’in taşınacağıyla ilgili fotoğraflı haberi İdris Emen hazırladı.

Tuzla’da kimyasal atıkları yasadışı şekilde döküp vatandaşların hastanelere koşmasına neden olan firmaya 24 milyon TL ceza kesilebileceği haberinde Aysel Alp imzası vardı.

Mesude Erşan ise bitkisel ilaç tanıtımındaki denetimsizliğin nasıl büyük bir tehlike olduğunu anlatan habere imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Afrika gezisine giden Ankara Temsilcimiz Hande Fırat, oradaki önemli gelişmeleri okurlarımıza aktardı.

Washington Temsilcimiz Cansu Çamlıbel ABD ile vize krizinin çözüldüğünü Türkiye’ye ilk duyuran isim olarak habercilik başarısı gösterdi.

İsmail Saymaz Balıkesir Kepsut Cezaevi’ndeki korkunç linç öyküsünü ve cinayet itirafını yazdı. Bu haber, cinayet dosyasını yeniden açtırdı.

Kamuoyunda tartışma yaratan ‘Halk Özel Harekât’ın (HÖH) başındaki isim Fatih Kaya ile Fevzi Kızılkoyun’un yaptığı söyleşi dikkat çekiciydi. Haberde hukukçu görüşleri de yer aldı.

Merve Erdil, yoksul vatandaşların hiç para ödemeden temel ihtiyaç maddelerini alabildiği “Destek Market”e gidip izlenimlerini aktardı.

Noyan Doğan, trafik sigortasına ocakta yüzde 5 zam yapılacağını duyuran isim oldu.

AYDA 58 MİLYON KULLANICI

Hürriyet, 2017’de Türkiye’de en fazla okura ulaşan yayın oldu. Ayda ortalama 58 milyon kullanıcı, 2.3 milyar kez ziyaret ettiği hürriyet.com.tr’de 18 milyar sayfa görüntüledi.

Hürriyet TV ve sosyal medyada ayda 20 milyon izlenme ile video konusunda da yıl boyunca açık ara lider gazete olduk.

Geçen hafta da tablo değişmedi. Özgür Altuncu’nun Abdullah Gül’ün KHK çıkışı, Neşe Karanfil’in Hazine Müsteşarı Osman Çelik’in akrabalarının atanmaları ve AB Dönem Başkanlığı’nı üstlenecek Bulgaristan’ın Türkiye’ye karşı hamlesini Brüksel’den duyuran Güven Özalp’in haberi 1 milyon okuru aştı.

İdris Emen’in “Otelde Geçen Hayatlar” haberi, 500 bin izlenme ile haftanın en popüler Hürriyet özel videosu oldu.

ABD’nin vize krizini bitirdiğini Türkiye, Cansu Çamlıbel’den öğrendi. ABD Elçiliği açıklamasından 1 saat önce verilen haberi 420 bin kişi okudu.

Ortalama süre açısından da dünyanın önde gelen birçok medya kuruluşunun, örneğin New York Times’ın önündeyiz. hürriyet.com.tr okurlarının her bir ziyareti bu yıl ortalama 7 dakika 47 saniye sürdü, New York Times ise kendi sitelerinde bu sürenin 5 dakika olduğunu açıkladı.

BAŞARININ ARDINDAKİ SIR

Bu başarıda Hürriyet’in özel içeriklerinin payı büyük. Yılın en iyi manşetleri şu linkte: http://www.hurriyet.com.tr/2017-haberleri/

İkinci etken, Hürriyet ekibinin ‘360 derece yayıncılık’ anlayışı. İçerikleri, kağıt-dijital ayrımı yapmadan, her mecranın özgün imkanlarını kullanarak

7 gün 24 saat en geniş

kitlelere ulaştırıyoruz.

Yazı işleri ve haber merkezimizi de dahil ettiğimiz 360 derece yayıncılık sürecinde, “Teyit” ve “Veri Gazeteciliği” gibi yeni birimler kuruyor, tüm kadromuzu multimedya yeteneklerle donatıyoruz.

70’inci yıldönümümüzü kutlayacağımız 2018’de 360 derece yayıncılıkla erişimimizi ve içerik kalitesini artırırken, okurlarımızla bağımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.

KANAL D HABER

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun kızının, İstanbul Ataşehir’deki evini satın almak isteyen gazete sahibine yazdığı ve “Evimi satmaya hazırım” dediği mektubu ilk kez Kanal D Haber yayınladı.

Aytaç Can, vatandaşa mikrofon tuttu, “Türkiye’nin en büyük sorunu nedir” diye sordu. Vatandaş, geçim derdinden yakındı.

Fulya Soybaş Işık, İstanbul’da metrobüs hattında göreve başlayan güven timlerinin operasyonunu haberleştirdi.

Orkun Ün ve Berat Çamyar, İstanbul Tuzla’daki kokunun izini sürdü, halkın yaşadığı kimyasal paniği ekrana getirdi.

Fuat İnan’ın hazırladığı “Atatürkçe Şarkılar” albümünü de Kanal D Haber ekrana taşıdı.

CNN TÜRK

Rusya’dan S-400 alımı, Cumhurbaşkanı’nın Afrika gezisi CNN Türk Haber Merkezi’nin ayrıntılı işlediği konulardan bir bölümüydü.

Ankara’dan Kenan Şener’in, telefonu çalınınca görme engelli diye ifadesi alınmayan üniversiteli Esra Uz’la röportajı çok çarpıcıydı.

Ünal Kaya, Murat Pazarpaşa ve Gülşen Coşkun KHK’yla ilgili haberleriyle öne çıktı.

Ailelerin reddetmesi nedeniyle 10 binin üzerinde çocuğa aşı yapılamaması, bazı çocuklara aşı yerine hacamat yaptırılmasını Zeynep Karamustafa haberleştirdi.

İstanbul’dan Göksel Göksu ve Fulya Öztürk Tuzla’daki kimyasal kirliliği özel notlarla aktardı.

HDN

Türkiye’nin Kudüs hamlesini haber ve detaylı yorumlarla dış kamuoyuna duyuran Hürriyet Daily News, yılın son haftasında Türkiye ile AB arasındaki buzların eriyeceğini; ABD ile vize krizinin bitişini, web sayfası ve gazete aracılığıyla okurlarına iletti.

Gazetecilerin yargılandığı davalar ve ekonomideki gelişmeler de Uğur Gürses ve Erdal Sağlam’ın yorumlarıyla paylaşıldı.