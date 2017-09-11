HÜRRİYET’in Genel Yayın Yönetmenliği’ni 1 Mart 2017 tarihinden bu yana yürütüyorum. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi ben görevi devraldığımda da Hürriyet Türk basınının en büyük, en etkili gazetesiydi.

Geçen altı ay içinde değerli çalışma arkadaşlarımla birlikte Hürriyet’i daha da büyük, daha da etkili kılmak için tüm gücümüzle çaba gösterdik. Bu çabalarımız sürecek.

Başta yeni habercilik anlayışımız olmak üzere Hürriyet Dünyası’ndaki gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Hürriyet Dünyası, 7 gün 24 saat, çok dilde, kesintisiz yayın yapan Türkiye’nin tartışmasız lider medya kuruluşu. Aynı zamanda ulaştığı okur, izleyici ve takipçi sayısıyla da dünyanın önde gelen medya kuruluşları arasında üst sıralarda yer alıyor.

Hürriyet gazetesi, yaz ayları da dahil olmak üzere günlük 300 binin üzerinde ortalama satışıyla Türk basınındaki liderliğini sürdürüyor. Günlük erişim katsayısı dikkate alındığında Hürriyet gazetesi, her gün 1 milyon civarında okuyucuya ulaşıyor.

Hurriyet.com.tr aracılığıyla Hürriyet Dünyası’ndaki bir haber her gün milyonlarca insana erişiyor. Hürriyet Dünyası’nın dijital yayınlarıyla ilgili şu rakamlar Hürriyet’in dünya ölçeğindeki yerini anlamak için yeterli:

Bağımsız ölçüm şirketi Gemius’un verilerine göre Hurriyet.com.tr ayda ortalama 26.1 milyon insana ulaşıyor.

Sitemiz ayda ortalama 52 milyondan fazla ziyaretçi ve 1 milyarın üstünde sayfa görüntülemesiyle dünya çapında da dijital medyanın liderleri arasında...

Haftada ortalama 1 milyon ziyaretçinin yaklaşık 9 milyon video izleyicisinin bulunduğu Hürriyet TV’nin yanı sıra Facebook’ta da liderliğimiz sürüyor. Sadece geçen ay Hürriyet’in Facebook hesabında canlı yayınlarımız da dahil toplam 60 milyon video izlendi.

HABERCİLİK ANLAYIŞI

Hürriyet son dönemde insana dokunan özel habercilik anlayışıyla Türk basınına yeni bir nefes ve canlılık getirdi.

“Hayatın içinden” logosuyla sunduğumuz özel haberler, Türkiye’de gündemi oluşturdu. Fikri takip ilkesinden hareketle, “Hürriyet Takipte” logosuyla sürdürdüğümüz haberler ise sonuca etkili, sorumlu haberciliğin çarpıcı örnekleriydi.

Haber nerede Hürriyet orada anlayışıyla sürdürdüğümüz ve “Hürriyet Olay Yerinde” logosuyla verdiğimiz haberler çok okundu, takipçi rekorları kırdı.

Sosyal sorumluluk yaklaşımıyla yürüttüğümüz ve “Hürriyet Ses Ver” başlığıyla her hafta düzenlediğimiz sayfamız toplumdan çok büyük destek gördü, toplumsal sorunların çözümüne katkı sağladı.

“Hürriyet 360” logosuyla sunduğumuz haftalık söyleşilerimiz ise okuyucu ve takipçi sayısı açısından olduğu kadar gündem oluşturması bakımından da öne çıktı.

“Hürriyet’in objektifinden” damgasını taşıyan fotoğraf haberlerimiz sayfalarca yazıyla anlatılamayacak olayları bir bakışta gözler önüne seren çarpıcı örnekler oluşturdu.

ÇARPICI ÖRNEKLER

Hürriyet Dünyası, bu rakamlarla neredeyse Türkiye’de yaşayan her üç insandan birine erişmekte.

Bizi bu çarpıcı büyüklüğe ulaştıran haberlerimizden birkaç örnek sunalım.

Geçtiğimiz hafta verdiğimiz, kumpas davalarıyla TSK’dan koparılan askerlerin bugünkü hayatlarını anlatan Mert Gökhan Koç’un manşet haberi sosyal medyada gündemi belirledi ve sadece Twitter üzerinden 11.8 milyon kişiye ulaştı.

Son dönemlerde İpek Özbey’in Muhterem Nur ile yaptığı söyleşiyi dijital ortamda 1 milyon kişi okudu.

Eylül ayının ilk haftasında “Hayatın İçinden”, “Hürriyet Takipte” etiketi taşıyan haberlerimiz 5.8 milyon kez tıklandı. Türkiye’yi sarsan Vatan Şaşmaz cinayetini üç muhabirle okurlarına ulaştıran Hürriyet’in haberleri rekor düzeyde takip edildi.

Ayşe Arman’ın söyleşisi, Çetin Aydın’ın haberleri, toplamda 1.7 milyon okura ulaştı.

Ağustosun son haftasında Gülden Aydın imzasıyla sunduğumuz “Çığlığımı kimse duymadı” manşeti sosyal medyada 26 milyonu aşkın kişiye erişti.

Doğumda karışan ve farklı ailelerde büyüyen iki çocuğun öyküsü İdris Emen’in imzasıyla Hürriyet’te manşet olmuştu. İdris Emen’in “fikri takip” anlayışıyla izleyen ısrarlı haberleri sonucunda yetkililerin aracı olmasıyla biri Adıyaman’da diğeri Trabzon’da yaşayan iki aile birlikte yaşamak için aynı ile taşındı.

İstihbarat Servisi’nin Bahar Ünlü imzalı “Hayat Tamircisi” haberi de dünya çapında ses getirdi. BBC, bu haberin kahramanı olan ve Mardin Derik’te engelli hayvanlar için protezler üreten Hasan Kızıl’la röportaj yaptı.

Hürriyet’in uluslararası çapta işleri elbette bununla sınırlı kalmadı. Nükleer füze denemeleriyle dünyayı kasıp kavuran Kuzey Kore’ye giren Savaş Özbey’in hazırladığı yazı dizisindeki şehir ve insan izlenimleri büyük fark yarattı.

Hemen ardından Kuzey Kore’nin füzeyle tehdit ettiği Guam’a giden Gökçe Aytulu, bu küçük adada yaşanan heyecanı sokak röportajları ve çok çarpıcı yazılarla okurlara aktardı.

Zulümden kaçan Arakanlıların sığındığı kamplarda da İdris Emen imzasıyla Hürriyet vardı.

Hürriyet Dünyası bu habercilik anlayışını önümüzdeki dönemlerde de titizlikle sürdürerek örnek olmaya devam edecek.

Bundan sonra her pazartesi bu köşede buluşmak üzere, iyi haftalar dileğiyle.