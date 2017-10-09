Türkiye’nin hamleleri

Türkiye, Fırat Kalkanı harekâtından sonra, bir başka önemli hamle için düğmeye bastı. Rusya, İran ve dolaylı olarak Suriye hattındaki temasları sonrasında İdlib için harekete geçti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) desteklediği Özgür Suriye Ordusu, Rusya’nın hava desteği, Türk SİHA ve İHA’larının katkılarıyla operasyon başlattı.

Türkiye’nin sınırdan verdiği desteği İdlib’e doğru içeriye taşıması da an meselesi.

Türkiye’nin, İdlib’e doğru yaptığı hamlenin bir benzerini Afrin’e yapması da büyük olasılık.

Türkiye’nin bu hamleleri bir arada değerlendirildiğinde, Ankara’nın amacının, PKK’nın kontrolünde ve ABD’nin desteğindeki PYD-YPG’nin, İran sınırından Akdeniz’e uzanacak bir koridorda “devlet” oluşturma projesini kesmek olduğu açıkça görülüyor.

Türkiye’nin bu amaçla Moskova, Tahran, Bağdat ve dolaylı olarak Şam hattındaki temas ve işbirliği somut olarak sahaya yansımaya başladı.

Türkiye’nin güney sınırında uğraştığı bu sorun, bekasıyla ilgili ulusal nitelikli ve karmaşık bir sorundur. Ankara, bu konu bağlamında içeride ve dışarıda küresel aktörlere, PKK’ya, DEAŞ’a ve FETÖ’ye karşı çok yönlü bir mücadele içindedir. Sorunun niteliği ve ulaştığı boyut itibarıyla, bütün liderler ve partiler, bu mücadeleye partiler üstü

bir tutumla yaklaşmalıdır.

Hürriyet Dünyası, bu konudaki gelişmeleri her yönüyle yakından izliyor.

Hürriyet, gece yarısı başlayan İdlib hareketliliğini cumartesi günü “İdlib Operasyonu” sürmanşetiyle okurlarına duyurdu.

Deneyimli muhabirimiz İdris Emen ve deneyimli foto muhabirimiz Levent Kulu’dan oluşan Hürriyet ekibi sınır hattındaki gelişmeleri sıcağı sıcağına Hürriyet Dünyası’nın bütün mecraları üzerinden sizlere ulaştıracak.

MİLYONLARIN İLGİSİ

Gazetemizin “Hayatın içinden” , “Hürriyet Takipte” , “Hürriyet Olay Yerinde”, “Hürriyet Özel” damgalı özel haberleri hurriyet.com.tr üzerinden 12 milyonu aşkın okurumuza ulaştı ve internet sitemiz açık ara liderliğini sürdürdü.

Hürriyet TV ve sosyal medya hesapları, 22 milyon video izlenme sayısıyla yine liderdi. Bu başarıda özel haberlerimiz ve gelişmeleri anbean yerinden bildiren uzman muhabirlerimizin payı büyüktü.

Las Vegas’taki katliam sonrası olay yerinde olan muhabirimiz Razi Canikligil’in videolu haberleri büyük fark yarattı.

Bülent Sarıoğlu’nun Osmangazi Köprüsü haberi 5 bin etkileşime ulaştı.

KKTC temsilcimiz Ömer Bilge’nin Rum kesimine kaçan FETÖ mensubu subayla ilgili özel haberi 300 bini aşkın izleyici tarafından okundu.

Hurriyet.com.tr Dijital İçerik Koordinatörü Emre Kızılkaya’nın, Türklerin Google’da yaptıkları aramaları konu alan incelemesi ve analizi çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı, 100 binden fazla izlendi, TV haberlerine konu oldu.

LAS VEGAS KATLİAMI

ABD’nin Las Vegas kentinde yaşanan katliam, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçti. Katliam haberi duyulur duyulmaz harekete geçen New York temsilcimiz Razi Canikligil aynı gün Las Vegas’a ulaştı ve katliamın izlerini sürdü. Okurlarımızı ve izleyicilerimizi olay yerinden bilgilendirdi.

ÖZEL HABER YARIŞI

Hürriyet, geçtiğimiz hafta da her biri diğeriyle yarışacak ölçüde önemli özel haberlere imza attı.

Antalya muhabirimiz Salim Uzun tarihin sırlarından birini ortaya çıkaran bir keşfi haberleştirdi. Demre’deki Aziz Nikolas Kilisesi’nin altında tomografiyle tespit edilen tapınağı ve içindeki bozulmamış mezarı “Noel Baba Keşfi” sürmanşetiyle, atlatma haber olarak sundu.

Şırnak’ta şehit düşen Yarbay Songül Yakut’un tüm parasını Mehmetçik Vakfı’na bağışladığına ilişkin haber “Songül’ün Mirası” başlığı ve Ankara büromuzdan Bülent Sarıoğlu imzasıyla manşetimize çıktı.

BİMER’e “Kocam beni öldürecek, yardım edin” diye mektup yazdığı sırada eşi tarafından 4 kurşunla vurulan Gizem Tatlısert’in iyileştikten sonra yarım kalan mektubunu tamamladığına ilişkin özel haberimiz “Hürriyet Takipte” serisinin önemli örneklerinden biriydi. Haber İsmail Saymaz imzasını taşıyordu.

İstanbul İstihbarat servisimizden Eyüp Serbest, Marmaris’te 24 kişinin öldüğü kazaya merdivenaltı fren sisteminin neden olduğunu haberleştirerek olayı aydınlattı.

Ankara büromuzdan Meltem Özgenç, çocuk yuvasından çıkan Merve Başoğlu’nun başarı öyküsünü, Turan Yılmaz ise Milli Görüş cephesinde Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’la Saadet Partisi arasındaki “haciz” işlemlerini haberleştirdi.

Ses Ver sayfasının gündeme getirdiği, hayvanlara işkence konusunda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Bunu yapanlara hapis cezası getireceğiz” açıklaması yaptı.

HÜRRİYET PAZAR FARKI

Hürriyet Pazar, dünkü sayısında “Türkiye’nin yükselen yıldızı” Kadıköy’ü inceledi. Cazibe merkezi olan ilçenin gelişimini Yenal Bilgici ve Güliz Arslan’ın kaleminden okurlarına sundu.

KANAL D - CNN TÜRK

Kanal D haber bültenleri ve CNN Türk, hafta boyunca Türkiye’nin ve özellikle de siyasetin gündemini aydınlattı.

AK Partili belediye başkanlarının istifalarına ilişkin kulis haberler, iki kanalımızın birincil kaynaklardan aldıkları haberlerle yerli yerine oturdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İran gezisini Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar ve CNN Türk Ankara Temsilcisi Hakan Çelik birlikte izleyip yansıttı.

Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe hem Las Vegas katliamı hem de silahlanmayla ilgili yayınlarıyla konuya ışık tuttu.

Türkiye sınır boyundaki gelişmeleri ve İdlib operasyonunu CNN Türk ekranından izledi.