HÜRRİYET Dünyası olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin beslendiği ortamı etkisiz kılmak için bir çalışma başlattık.

Girişimimize okurlarımızdan ve sivil toplum kuruluşlarından büyük destek geldi.

Çalışmamızın özünü, Hürriyet Dünyası yayınlarında cinsiyet ayrımcı ifadeleri temizlemek oluşturuyor. Bu amaçla hazırladığımız ve kamuoyuna duyurduğumuz rehberimiz büyük ilgi gördü.

Bundan böyle Hürriyet Dünyası yayınlarında dilimize yerleşmiş cinsiyet ayrımcı ifadelere yer vermeyeceğiz. O ifadeler yerine rehberimizde önerilen cinsler arası ayrım yapmayan ifadeler kullanacağız.

TARİHİ BİR SORUN

Amacımız, bu yolla yeni nesillerin cinsel ayrımcı ifadeleri duymamaları, okumamaları, öğrenmemeleri, gelecekte ayrımcılıktan uzak temiz bir dil kullanmaları.

Bu rehberi hazırlayan meslektaşlarıma ve bize gönülden destek veren okurlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

Toplumsal cinsiyet eşitliği sorunu tarihi bir sorundur. Dünyanın hemen her yerinde asırlardan beri nesilden nesile aktarılmıştır. İzleri insan topluluklarının yerleşik yaşama geçtikleri milattan önceki bin yıllara kadar gider. Temelinde erkek egemen toplum yapısı ve onun üzerine inşa edilmiş devlet yapısı vardır.

Bu yapının dayandığı sosyolojik gerçek ise daha eşitlikçi olduğu bilinen anaerkil toplum düzeninden ataerkil toplum düzenine geçiştir. Erkek egemen toplum düzeninin oluştuğu bu süreçte, mülkiyet ortaya çıkmış ve kadın da erkek tarafından mülk haline getirilmiştir. Sorunun kökeninde yatan gerçek budur.

Ekonomik, teknolojik gelişme toplumsal yapıyı değiştirmişse de sanayi devrimi ve sonrasında oluşan kentleşme ve modern toplum içinde de bu sorun, varlığını korumuştur.

Bugün bilgi ve enformasyon toplumundan söz ediliyor olsa da toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorunu giderilmiş değil.

Bu eşitliği sağlamak sadece kadınların sorunu değil.

Toplumun diğer yarısını oluşturan erkeklerin de sorunu olmalı ve erkekler de kadınlarla toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için mücadele etmeli.

EĞİTİM SORUNU

Erkek egemen toplumsal düzen ve ona yaslanan devlet yapısı, eğitimden, sağlığa, güvenlikten yargıya kadar hemen her alanda eril bir yapı ve eril değer yargılarına dayanan bir yönetim anlayışına sahip durumda. Bu yapının sökülmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurulabilmesi için en önemli araç kuşkusuz eğitim. Bu eğitimin ailede başlaması gerekiyor. Aileye toplumsal cinsiyet eşitliği esas alınacak bir eğitim verilmesi ilk adım olmalı. Bu eğitimi almış anne ve babanın da çocuklarını böyle eğitip yetiştirmeleri; bu eğitimin kreşte, okulda, bütün eğitim hayatı boyunca devamının sağlanması gerekiyor ki, biz eşitliğe ulaşabilelim.

Anne ve babalar, erkek çocukları destekleyip kız çocukları baskılamaktan vazgeçerek, onlara fırsat eşitliği sağlayarak başlayabilirler.

FIRSAT EŞİTLİĞİ

Eğitim sistemi de cins ayrımı yapmadan bütün çocuklara fırsat eşitliği sunmalı ve devlet bunu desteklemelidir. Eğitim, cinsler arasında ayrım yapmamalı, ders kitapları toplumsal cinsiyet eşitliğini ve dilini gözeterek hazırlanmalıdır.

Asırlardan beri devam eden bu sorunla mücadele için bir yerden başlamak gerekiyor. Biz dilimizi temizlemekten başladık.

Başka alanlarda başlayanlar da oldu. Özellikle son yıllarda bu eşitliği sağlamak üzere kız çocukları ve kadınlar lehine fırsat yaratan birçok başarılı kampanya yürütüldü, yürütülüyor.

Hürriyet’in başlattığı dilde temizlik girişimi dâhil, bütün bu kampanyaları destekleyip güçlendirmeliyiz.

HABERLERLE TAKİPTEYİZ

Ömer Erbil, önemli bir çevre haberine daha imza attı. Ordu’da bir taş ocağının 2100 yıllık Kibele heykelinin yakınlarındaki kaya mezarlarını nasıl yuttuğunu fotoğraflı haberiyle duyurdu.

Fırat Alkaç imzalı haberle Hürriyet, İstanbul Şişli’deki Anadolu Lisesi binasının, yanı başında süren inşaat yüzünden kaydığını duyurmuştu. Bu haber üzerine valilik binayı boşalttı, çocuklar olası bir faciadan kurtuldu.

Çin’de son günlerde çok popüler olan, milyonlarca kez dinlenen ve içinde “Seni Romantik Türkiye’ye götüreyim” ifadesi geçen şarkıyı Türkiye, Ekonomi Müdürümüz Sefer Levent’in imzasını taşıyan haberle öğrendi. Şarkının bu kadar sevilmesi Türk turizminin tanıtımı açısından önem taşıyor.

İpek Özbey’le 360 Derece’de çok dikkat çeken bir röportaj vardı geçen hafta. Doç. Dr. Serhat Erkmen, PKK/PYD’ye katılan yabancı teröristlerle ilgili araştırmasının sonuçlarını Hürriyet okurlarına aktardı. Söyleşide, bu yabancı teröristlerin 4’te 1’inin ABD’den geldiği bilgisi vardı.

Kokular Kitabı’nı yazan Vedat Ozan’ın “İstanbul’un kokusu çay ve simit” açıklaması da çok konuşuldu. Haberde Cansu Şimşek imzası vardı.

Emre Özpeynirci Cenevre Otomobil Fuarı’ndaki yeni modelleri, dizelin tarih olma sürecinin nasıl başladığını, elektrikli otomobil devrimini okurlara tüm detaylarıyla gün gün aktardı.

En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını alan Gary Oldman’ın Kelebek’te Barbaros Tapan’a yaptığı açıklamalar ve “Atatürk sayesinde modern Türkiye’yi kurdunuz” sözleri, Hürriyet’in habercilikteki farkını bir kez daha ortaya koydu.

DERSİMİZ SIPA HAKLARI

Suudi Arabistan Prensi’nin Türk dizilerini bölgede yasaklamak için attığı adımları, “Prensin derdi Türk dizileri” başlığıyla manşetimize taşıdık.

Haftanın en dikkat çekici haberlerinden birini Esra Ülkar hazırladı. “Dersimiz Sıpa Hakları” başlıklı haberde, üniversitede ‘hayvan hakları’ dersine giren sıpa Çitlembik’in öyküsü vardı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın pilotluk eğitimi aldığı haberi, usta gazeteci Uğur Cebeci’nin Kokpit köşesindeydi.

Meltem Özgenç, verdiği müthiş mücadeleyle torununu uyuşturucu batağından kurtaran Hacer Teyze’nin hikâyesini, “Süper Babaanne” başlıklı manşetle aktardı okurlarımıza.

Zeynep Bilgehan ve Murat Şaka sınırdan gelişmeleri aktarırken, farklı özel haberlere imza attılar.

8 MART MANŞETİ

8 Mart Kadınlar Günü’nde manşetimizde çok önemli bir röportaj vardı. Anayasa Mahkemesi’nin ilk ve tek kadın başkanı Tülay Tuğcu, meslek hayatında şahit olduğu cinsiyet ayrımcılığını Oya Armutçu’ya anlatırken “Bitsin artık bu ikiyüzlülük” diyordu.

Şebnem Turhan ise Türkiye’nin ilk kadın çelik üretim işçilerinin öyküsünü haberleştirdi.

Nuran Çakmakçı, Şanlıurfa’da atandığı okulu tek başına baştan yaratan, lojmanını sanat atölyesine çeviren öğretmen Aysel Ösüz’ün hikâyesini yazdı.

Restore edilen Feriye Sarayı’nın tarihi binasında kepçeyle yıkım yapıldığına ilişkin haberde de Ömer Erbil imzası vardı.

Kültür-sanat dünyasında haber ve kulislerin ilk adresi olan Kültürazzi Köşesi yeniden açıldı. İhsan Yılmaz köşede, bu hafta Sadberk Hanım Müzesi’nin Haliç’e taşınacağını duyurdu.

Kardelen Koldaş, dünyanın yeni trendlerinden ‘e-spor’u oynayarak binlerce lira kazanan gençlerin hikâyesini, nasıl kamp yaptıklarını çarpıcı fotoğraf ve söyleşilerle aktardı.

Alkollü sürdüğü otomobille polisten kaçarken bir kişiya çarparak öldüren sürücüye verilen müebbet hapis cezasını, Mesut Hasan Benli imzalı manşet haberde okudunuz.

“Mor Devrim”i kapak yapan HÜRRİYET PAZAR’ın “Kadının Gücü Özel Sayısı” referans bir rehber niteliğindeydi.

EN YAKIN RAKİBE 2 KAT FARK

Türkiye’de önde gelen yayıncıların ve reklamverenlerin ölçüm için yetkilendirdiği tek bağımsız kuruluş olan Gemius’a göre hürriyet.com.tr geçen hafta her günü, sayfa görüntüleme sayısında en yakın rakibinin yaklaşık iki kat, ziyaret sayısında ise ortalama yüzde 62 önünde tamamladı.

Bir haftada 23.8 milyon hürriyet.com.tr okuru 52.8 milyon ziyarette 343 milyon sayfa görüntüledi.

Hürriyet TV’de ise yaklaşık 13 milyon video izlendi.

Geçen hafta 13.4 milyon kez tıklanan Hürriyet özel haberleri arasında okunma ve paylaşım sayısında zirveye, Gülden Aydın’ın çocuk yaşta cinsel istismara uğrayan S.G. ile yaptığı ve onun “Artık yeter” sözlerini gündeme taşıdığı röportajı oturdu.

Ankara büromuzdan Gizem Karakış’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyanet’e talimatını aktardığı haberi ve Atina Temsilcimiz Yorgo Kırbaki’nin darbeci askerlerin duruşmasından bildirdiği gelişmeler de en çok okunan özel içeriklerimiz arasındaydı.

CNN TÜRK

Gülşen Coşkun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk - İş ziyaretinin perde arkasını ekrana taşıdı.

Murat Pazarbaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti MYK toplantısında sözde ilahiyatçılara ilişkin rahatsızlığını gündeme getirmesini haberleştirdi.

Ünal Kaya ittifak ve seçim güvenliği düzenlemelerini içeren teklifin anayasa komisyonundaki görüşmelerini ekrana taşıdı.

Enver Kaptanoğlu teröristlerden temizlenen Deyr Ballut köyüne girdi. TSK’nın köy halkına ulaştırdığı yardımları haberleştirdi.

Fulya Öztürk kontak kapatan otobüs işletmecilerine mikrofon uzattı.

Cansu Karadan Kadir Has Üniversitesi ve TESEV Vakfı’nın ortaya koyduğu İstanbul’un sosyal haritasını haberleştirdi.

KANAL D HABER

Cem Tekel ve kameraman İsmail Özmeral, Afrin’de cepheden en sıcak çatışma anlarını ekrana getirdi.

Oğuz Şahin, Diyanet İşleri Başkanı’na, sözleri tartışmaya neden olan “sözde” ilahiyatçıları sordu.

Merve Görgün, okuldaki tacizci teknisyene tepkileri ekrana getirdi.

Özgen Bingöl, şeker pancarı tepkisiyle fenomen olan çiftçi Nihat Babaözlü ile konuştu.

Damla Turgutlu Soybaş, nişasta bazlı şekerin hastalıklara yol açtığı iddiasını uzmanlara sordu.

Yasemin Doğan, boşanmalarda neden artış olduğunu uzmanlarla konuştu.

Özay Erad, Hülya Avşar’ın, “Kadınlar evde otursun” sözlerine kadınların tepkisini haberleştirdi.

Ziver Sargınalp, inşaat işçilerinin Seda Sayan’a tepkisini ekrana getirdi.

Orkun Ün, bazı taksicilerin, müşteri gibi uber çağırıp dövdüğü ve tehdit ettiği şoförlerle konuştu.

Ertan Büyükahısha, Şişli’de heyelan nedeniyle boşaltılan okuldaki öğrencilerin korkusunu ekrana getirdi.

DAILY NEWS

Geçtiğimiz hafta Hürriyet Daily News okuyucusunun en çok ilgi gösterdiği haberler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bazı ilahiyatçıların, özellikle kadınlara yönelik tepki toplayan sözleri üzerine, dinde içtihat güncellemesi hakkında yaptığı çıkış ve açıklamalar oldu.

Suriye-Afrin harekâtının seyrine dair haberlerde ilgi düşmesi olsa da bu konuda (özellikle ABD ile) diplomatik ve içerideki siyasi tartışmalar ve yorumlar çokça okundu.

İki askerin sınırda yakalanması başta olmak üzere Yunanistan’la ve Kıbrıs’la ilgili gelişmeler de HDN okurunun ilgi gösterdiği haberler arasındaydı.