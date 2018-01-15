Biz gazeteciler için en büyük mesleki mutlulukların başında, hazırladığımız sayfalara yansıttığımız haberlerden kamu veya mağdur kişi yararına sonuç almamız gelir. Sözünü ettiğimiz bu haberler hayatın her alanında olabilir.

Gurur ve mutlulukla belirtmek isterim ki, son dönemde fark yaratan Hürriyet haberciliği çok önemli ve olumlu sonuçları da beraberinde getirdi.

“Türkiye’nin cennet köşeleri” denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri olan Bolu Gölcük’te imar yolunu açacak düzenleme yapıldığını ve ihaleye çıkılacağını kamuoyuna Aysel Alp imzasıyla Hürriyet duyurdu.

Bu haberin çıkmasından sonra gözler buradaki ihaleye döndü. Vatandaşlar Gölcük’ün imara açılmaması için yürüyüş yaptı.

Nihayetinde ihale iptal edildi.

Bakan da muhtemelen bir daha ihale açılmayacağını söyleyerek noktayı koydu.

Sonuç getiren habercilik için, bir süre önce hayata geçirdiğimiz, editörlerimizden Demet Bilge

Erkasap yönetimindeki ‘Ses Ver’ sayfasını dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum.

Her pazar yayınladığımız bu sayfanın çıkış amacı, bir konuyu tüm detaylarıyla gündeme getirmek, ilgili kişilere gerekli çağrıları yaparak sonuca ulaşmaktı.

Bu çabamızın meyvesini birer birer topladığımızı mutlulukla görüyoruz.

ISRARLI TAKİP EŞSİZ ERİŞİM GÜCÜ

Hayvanlara işkence yapanlara hapis cezası verilmesine ilişkin düzenlemede, ‘Ses Ver’in ısrarlı takipçiliğinin, defalarca yaptığı haber ve manşetlerin büyük payı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Şüphesiz bu sonuçları alabilmemizde Hürriyet Dünyası’nın eşsiz erişim gücü büyük rol oynuyor.

Geçen hafta hayvan haklarıyla ilgili bir video hazırladık. Ve bu videomuz tam 15 milyon kişiye ulaştı.

Bir diğer örnek ise kadın ve çocuğa istismarda iyi hal indirimini kaldıran düzenleme. Bu da ‘Ses Ver’ sayfamızda ısrarla işlediğimiz, siyasilere çağrı yaptığımız çok önemli bir konuydu.

Sonunda hedefimize ulaşmak üzereyiz.

Elbette bu iki konudaki uygulamaların da en yakın takipçisi olacağız.

İsmail Saymaz’ın, Balıkesir Cezaevi’nde yaşanan bir ölümün aslında linç olduğuna ilişkin haberi de sonuç getiren yayıncılığın iyi bir örneği olarak önümüzde duruyor. Konu Meclis İnsan Hakları Komisyonu gündemine geldi.

Sorumlular ve ihmali olanlarla ilgili ne gelişmeler yaşanacağını Hürriyet yakından izliyor.

Bu habercilik çizgimizin önümüzdeki dönemlerde yükselen bir performansla devam edeceğini ve güzel sonuçlar aldıkça okurlarla paylaşacağımızı buraya not etmek istiyorum.

HÜRRİYET HABERLERİ



Toygun Atilla imzalı “Bu nasıl çaresizlik” başlıklı manşetimizde, İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan, bir babanın dramını anlatıyordu Hürriyet’e. Teğmen oğlu Suriye’nin vurduğu jette şehit olan Osman Aksoy’un yüzbaşı olan diğer oğlu FETÖ’den

tutukluydu.

5 milyar dolarlık Yıldırım Holding’de iki yeğenin, amcalarına açtığı davanın haberi “Sivaslı Robert’a yeğen davası” başlığını taşıyordu ve Dinçer Gökçe imzalıydı.

Yazarımız Ayşe Arman, eşi iki küçük kızını öldürdükten sonra intihar eden Şûra Akkök’ün çığlığını yansıttı sayfalarımıza. Şûra, “Sıra bana geldi, eşimin ailesi beni öldürecek” diyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Milli olamadı” eleştirisi yönelttiği Boğaziçi Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Nuran Çakmakçı’ya konuştu ve “Eleştiriye açığız, bu bizim kültürümüzde var” dedi.

Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki, “İmar affı yok, imar barışı olabilir” ifadelerini kullandığı önemli açıklamasını muhabirimiz Aysel Alp’e yaptı.

Kot taşlama yasaklansa da silikozis hastalığına neden olan kumlama işi birçok sektörde devam ediyor. Mesude Erşan, bu dramı yaşayanlarla konuşarak başarılı bir “Hayatın İçinden” haberciliği yaptı.

Son dönem önemli çevre haberleriyle dikkat çeken Aysel Alp bu kez de Alanya Kalesi, Patara ve Fırnaz Koyu’nu sit statülerinin, imar yolu açılacak şekilde düzenlendiğini duyuran isim oldu.

Ahmet Can okurlarımızı Las Vegas’taki teknoloji fuarına götürdü bu hafta. Oradaki yenilikleri, yerinden çarpıcı yazı ve fotoğraflarla gün gün aktardı.

Zeynep Bilgehan’ın manşet haberinde “Türkiye’nin 42 güzel ailesi” başlığı vardı. Haber, yetiştirme yurtlarında büyüyen ve şimdi kendileri gibi kimsesiz çocuklara koruyucu aile olan insanların öyküsünü konu alıyordu.

Brüksel Temsilcimiz Güven Özalp, Tevfik Fikret Lisesi’nde başlayan “Günde 15 dakika okuyalım” kampanyasının Fransa’ya yayıldığını duyuran güzel bir haberle ön plana çıktı.

İdris Emen, Ankara’da yolda yürürken balona attığı röveşata görüntüsü sosyal medyada yayılınca gündeme oturan ve sonrasında Elbistanspor’a transfer olan Gülbey Türkücü ile antrenmanda buluşup konuştu.

Gamze Kolcu, Çankırı Valisi’nin, öğretmen eşini ‘okulda ahengi bozmasın’ diye İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atadığını yazdı. Çok konuşulan haber sonrasında valinin eşi, istifa ettiğini açıkladı.

Elif Ergu, Stanford Üniversitesi’nde çalışmalar yapan genç bilim insanı Dr. Gözde Durmuş’la konuştu. Durmuş, bakterilerle nano teknolojiyle mücadele yöntemlerini antibiyotiklerde yükselen tehlikeyi anlattı.

Nuray Babacan, MHP Lideri Bahçeli’nin açıklamasından sonra siyaset gündemine oturan ‘ittifak’la ilgili perde arkasında konuşulanları okurlarımıza kulis haberleriyle aktardı.

Ömer Erbil, İstanbul’da ele geçirilen 50 binden fazla kaçak tarihi eserin tutulduğu depolara girdi ve bu haber “Kaçak Müzesi” başlığıyla manşete çıktı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ilk kez konut sahibi olacak vatandaşlara destek için uygulanacak Alman modelini Neşe Karanfil’e anlattı.

Ekonomi Müdürümüz Sefer Levent, “Vatandaşın Ekonomisi” köşesinde, ‘restoranlarda zaman zaman sağlığımızı da tehdit eden menü tuzaklarını” yazdı.

Esra Ülkar, Bursa İnegöl’de, babaların da okula uğraması için başlatılan kampanyayı Murat Şaka’nın renkli fotoğrafları eşliğinde sayfalarımıza yansıttı.

Meltem Özgenç, sıfır yumurtayla dahi anne olma şansının devam ettiğine ve bunun nasıl gerçekleştiğine ilişkin önemli bir habere imza attı.

İsmail Saymaz darbe gecesi Erdoğan’ın helikopterini kullanan ve ByLock tuzağı yüzünden FETÖ’den tutuklanan Tayyip Sina Doğan’ın haberini yaptı. Doğan son KHK ile görevine döndü.

23 MİLYONU AŞKIN OKUR 53 MİLYON ZİYARET





Geçen hafta hurriyet.com.tr’yi yaklaşık 53 milyon kez ziyaret eden 23 milyonu aşkın okurumuz, 356 milyon sayfa görüntüledi.

Videolarımız Hürriyet TV ve sosyal medya hesaplarımız üzerinde 20 milyonu aşkın kez izlendi.

13.6 milyon okurumuz geçen hafta Hürriyet’in özel haberlerini tercih etti.

Ankara büromuzdan Gamze Kolcu’nun, Çankırı Valisi’nin eşini İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atamasına dair haberi, İstihbarat Servisimizden Özgür Altuncu’nun Beşiktaş Belediye Başkanvekilliği seçimiyle ilgili haberi ve Hürriyet Pazar’dan Gizem Coşkunarda’nın poligami sitesi Secondwife ile ilgili araştırması geçen hafta en çok okunan özel içeriklerimiz oldu.

CNN TÜRK

CNN Türk Haber Merkezi, geçtiğimiz hafta hem siyasetteki sıcak gelişmeleri ekrana taşıdı hem de Türkiye’nin gündemindeki konuları masaya yatırdı.

İstanbul haber

merkezinden İsmail Umut Arabacı Suriye’ye geçti ve Türkiye sınırına doğru başlayan yeni göç dalgasını canlı bağlantılarla aktardı. Kameraman Ahmet Akpolat çektiği yalınayak, aç ve perişan haldeki Suriyeli çocukların görüntüleriyle savaşın neden olduğu trajediyi gözler önüne serdi.

Ankara’dan Duygu Ayaz, Aile Bakanlığı’nın başlattığı sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik mobil ekip projesini canlı yayında ekrana taşıdı.

Bakanlığın 6 ayda

5 bin 100 sokakta çalıştırılan çocuğu korumaya aldığı bilgisi ilk kez CNN Türk ekranlarında yer aldı.

Göksel Göksu, İznik Gölü sahilindeki yapılaşmayı ekranlara taşıdı. Unesco Kültür Mirası Listesi’ne aday olan İznik’te başlatılan projenin yol açtığı tahribatı, bölge halkının tepkisini ve yetkililerin açıklamalarını haberleştirdi.

Fulya Öztürk

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü verilerine dayanarak kış lastiği uygulamasına parmak bastı. Habere göre İstanbul’da taksi, minibüs ve okul servisi gibi her dört ticari araçtan biri zorunlu olmasına rağmen hâlâ kış lastiği takmadı.

Ekonomi servisinden Sinem Yöndem, Türk halkının yeme-içme alışkanlıklarını iştah açıcı görüntülerle haberleştirdi. Türk halkı sofrasında mutlaka pilav ve dolma görmek isteğini Sinem’in haberinden öğrendik

CNN Türk Ankara Bürosu ise hafta boyunca siyaset gündemindeki hareketliliği takip etti. Siyasi kulisleri, perde arkası bilgileri ve “son dakika” gelişmeleri haber bültenlerine taşıdı.

KANAL D

Kanal D Haber, MHP Lideri Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklamasıyla gündeme gelen ittifak konusunu ve tartışmaları, ayrıntılarıyla ekrana getirdi.

HDP içindeki eşbaşkanlık tartışmasını

ve açıklamaları tarafsız şekilde izleyiciye aktardı.

TBMM’de yaşanan oda kriziyle ilgili hem CHP’nin iddialarını hem de Meclis yönetiminin açıklamalarını haberleştirdi.

Çevre Bakanlığı görevlisinin, İstanbul Silivri’de köylüleri azarlamasını ekrana getirdi. Bakanlık o memuru görevden uzaklaştırdı.

İYİ Parti’nin “milis kampı” iddiaları üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, sözü edilen kampın kapılarını habercilere açmasını ekrana getirdi.

Ertan Büyükahıska, nakliyeci giderlerine dikkat çekmek için İstanbul’dan Ankara’ya giden

CHP’li vekillerle birlikte yolculuk yaptı.

Berat Çamyar, Atatürk Havalimanı’nda güvenliği geçerek

uçağa binen kaçak yolcu skandalını ve güvenlik zafiyetini ekrana getirdi.

Ziver Sargınalp,

Nuh Peygamber’in oğluyla cep telefonuyla görüştüğünü söyleyerek, Türkiye’nin gündemine oturan öğretim üyesi Yavuz Örnek ile özel röportaj yaptı.

Şevval Şirin, ölümcül virüs zikanın Türkiye’de de görülmeye başladığını, uzmanların uyarılarını ekrana getirdi.

Oğuz Şahin, “Botoks yaptırmayın kelle paça yiyin” diyen Canan Karatay’ın sözlerini hem uzmanlara hem de kadınlara sordu

Orkun Ün, İstanbullulara hizmet vermeye başlayan,

350 bin TL değerindeki lüks taksiyi izleyicilere tanıttı.

Yasemin Bahloul, oyuncu Gupse Özay’la yazıp oynadığı ve yönettiği Deliha-2 filmini konuştu.

HURRİYET DAILY NEWS

Dünyaya Türkiye’yi İngilizce duyuran Hürriyet Daily News gazetesinde geçtiğimiz hafta en çok izlenen 10 haber ve yorum içinde dördü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üçü ABD’ye yönelik olmak üzere yaptığı dış politika uyarıları oldu.

En çok okunan yorum da Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin Erdoğan’ın Fransa seyahati sonrası geldiği aşama üzerineydi.

Bir üniversite hocasının Hazreti Nuh’un oğluyla cep telefonuyla konuştuğunu iddia etmesi ise haftanın en çok okunan magazin haberi oldu.