Silaha hayır

“Bireysel Silahlanmaya HAYIR”

‘Ses Ver’ sayfasında tüm detaylarıyla işlediğimiz ‘Bir tıkla silah’ başlıklı, Cansu Şimşek imzalı haber, cinayetlerde kullanılan silahların internet sitelerinden sorgusuz, belgesiz bir ayakkabı alır gibi ne kadar kolay alınabildiğine odaklanıyordu.

Pendik’te okul çıkışı pompalı silahla öldürülen 17 yaşındaki Helin Palandöken’in babası Nihat Palandöken’in isyan eden sözleri de haberin önemini ve çarpıcılığını perçinlemişti.

HABERİMİZ NASIL SES GETİRDİ

Bakın bu manşet sonrasında Hürriyet haberciliğinin farkını ortaya koyan ne gelişmeler yaşandı...

Önce bu silahlarla yaralanıp sakat kalan vatandaşlar seslerini yükseltip ‘Bireysel silahlanmaya son verin’ çağrısı yaptı Hürriyet sayfalarından.

Ardından Meclis ‘Ses Ver’meye başladı. İçişleri Komisyonu Sözcüsü Mustafa Baloğlu, “Silah alanlar çok kapsamlı testlerden ve sorgulardan geçirilmeli. Evlat edinmek isteyenler nasıl takip ediliyorsa o ciddiyetle izlenmeliler” açıklamasını yaptı.

Çarşamba günü ise Hürriyet’in manşetinde Bülent Sarıoğlu ve Fevzi Kızılkoyun imzalı “Hükümetten ilk adım” başlığı vardı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, internetten silah satışını denetim altına alacak çok önemli bir çalışma yaptıklarını açıkladı.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri de art arda silah baskınları düzenledi, yüzden fazla siteye de erişimin engellendiği bilgisi verildi.

YASA TEKLİFİ TBMM’YE GELDİ

Bu arada CHP, internetten silah satışını yasaklayan yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Şu acı tablo da “Bireysel silahlanmaya HAYIR” kampanyamızın önemini ortaya koyuyor:

Bu yılın başından 18 Ekim 2017 tarihine kadar 2.765 silahlı olayda 1.722 kişi yaşamını yitirdi, 2.874 kişi yaralandı.

Umut Vakfı’nın verilerine göre Türkiye’de en az yüzde 85’i ruhsatsız 25 milyon bireysel silah var.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2016 yılından bu yana yapılan uygulamalarda 144 uzun namlulu silah, 9.201 ruhsatsız tabanca, 4.532 av tüfeği, 5.692 kurusıkı tabanca ve 213 bin 375 adet mermi ele geçirildi.

Elbette bu konuda yolun çok başındayız. Ancak Hürriyet, bireysel silahlanmaya karşı atılacak tüm adımların ve nasıl uygulandığının en yakın takipçisi olmaya devam edecek, ısrarlı haberciliğini sürdürecek.

Başta Umut Vakfı olmak üzere kampanyamıza destek olan tüm duyarlı okurlarımıza teşekkür ediyoruz.

SİLAHSIZ SAĞLIKLI UMUT DOLU YARINLARA...

BU konuda çok önemsediğim bir ‘teşekkür mektubu’nu da sizlerle paylaşmak isterim.

Umut Vakfı Kurucu Başkanı Sayın Nezire Dedeman Çağatay, “Bireysel silahlanmaya HAYIR’ kampanyamız için hem haberi hazırlayan arkadaşlarımızı aramış hem de bize teşekkür mektubu yollamış.

Öncülük eden çalışmaları için bir kez daha kendisine teşekkür ederek hassas mesajını aktarıyorum:

“Silah ne duvarda ne belde ne de otomobilin bagajında durmuyor... Durmaz da... Şehir magandaları, ucuza aldıkları silahlarla, caydırıcı olmayan yasaları umursamayarak pek çok aileyi mağdur ediyor. Sonuç alınıncaya kadar bu konunun üzerine hassasiyetle gideceğinize inanıyoruz ve biliyoruz... Silahsız, sağlıklı, umut dolu yarınlara...”

DOĞRU, GÜVENİLİR

Hürriyet Dünyası geçen haftanın en önemli iç gündemi olan lise ve üniversiteye geçiş sınavıyla ilgili baş döndüren gelişmeleri de çok iyi izledi.

Nuran Çakmakçı yönetimindeki Eğitim Servisimiz gece gündüz her gelişmeyi internet ve gazete üzerinden okurlara en doğru şekilde duyurdu. Halkın ve uzmanların görüşlerine de geniş yer vererek konuyu her yönüyle ele aldı, hatalı görülen yönleri sorguladı.

Geçen hafta dünya gündeminde gözaltılarla çalkalanan Suudi Arabistan vardı. Nilgün T. Gümüş yönetimindeki Dış Haberler Servisimiz bu kapalı ülkeyle ilgili en sıcak gelişmeleri anı anına Hürriyet okurlarına iletti. İpek Özbey’in Suudi Arabistan’ı en iyi bilen isimlerden Yaşar Yakış ile yaptığı ‘360 Derece’ röportajı çok aydınlatıcıydı.

Ve 10 Kasım’da Hürriyet farkı... Batmayan Güneş manşetimiz için okurlarımızdan övgü dolu tepkiler gelirken, sosyal medyada bu sunuş büyük alkış aldı.

Ardından tarihçi yazarımız Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçen 79 yıla rağmen 10 Kasım’da Ata’ya gösterilen sevgi ve saygının dünyada benzeri olmadığını söyleyerek bunun sırrını bir akademisyen gözüyle değerlendirdi. Biz de onun değerli sözlerini hak ettiği yere, manşete koyduk.

AK Partili bazı ilçe teşkilatlarının 10 Kasım’da Anıtkabir’e otobüs kaldırmasıyla ilgili haberimiz de gündem yarattı.

Türkiye’nin denizlerindeki sorunları ve çözüm önerilerini gündeme getiren dünkü Ses Ver sayfası da büyük yankı uyandırdı. Ve tartışma başlattı.

HÜRRİYET YİNE LİDER

hurriyet.com.tr, yayıncıların ve reklamverenlerin ölçüm için yetkilendirdiği tek uluslararası kuruluş olan Gemius’un verilerine göre geçen hafta da kullanıcı sayısı, ziyaret sayısı ve görüntülenen sayfa gibi ana metriklerde dijital medyadaki liderliğini sürdürdü. Geçen hafta hurriyet.com.tr’yi 48 milyon kez ziyaret eden 21 milyonu aşkın okurumuz 355 milyondan fazla sayfa gezdi.

Hürriyet TV ve sosyal medya hesaplarımızdan yaklaşık 25 milyon kez izlenen videolarımızla bu alanda da liderliğimiz devam etti. Okurlarımız sadece Facebook hesabımızda videolarımızı geçen hafta toplam 6.6 milyon dakika boyunca izledi. Tüm bu videoları arka arkaya tek bir kişi izlemiş olsa, kesintisiz 12 yıl boyunca ekran başında kalması gerekirdi.

Yaklaşık 9 milyon okurumuz, sadece Hürriyet’te olan haberleri hurriyet.com.tr’de okudu. Özel haberlerden 1 milyonun üstünde görüntülenen ilk 10’u arasında zirve, yeni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın ilk icraatını gece yarısı geçtiği son dakika haberiyle duyuran arkadaşımız Murat Yılmaz’ın oldu.

Murat Yetkin’in Başbakan Yıldırım’ın uçağından aktardığı gelişmeler, İpek Özbey’in Meral Akşener ile “360 Derece” röportajı, İstihbarat Servisimizden Aziz Özen’in İbrahim Erkal’ın ölümüyle ilgili soruşturma haberi ve Çetin Aydın’ın FETÖ imamlarından Sami kod adlı B.K.’nın İstanbul’da yakalanışını duyurduğu son dakika gelişmesi, geçen hafta en çok okunan diğer özel içeriklerimizdi.

HÜRRİYET DAILY NEWS

Hürriyet ailesinin uluslararası yayını Hürriyet Daily News (HDN) geçtiğimiz hafta Türk dış politikasının halen en ciddi sorunları arasında sayılan ABD ile ilişkilerin geleceği için önem taşıyan Başbakan Binali Yıldırım’ın Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesi ve yankılarını yakından izledi. Gelişmeleri zamanlı haber ve yorumlarıyla izleyicilerine iletti. Bunun yanı sıra Türkiye’nin terörle mücadelesi, gazeteci davaları, ekonomik tablodaki değişimler ve Suriye/Irak odaklı gelişmeler de HDN tarafından uluslararası okura objektif bakış açısıyla sunuldu.

CNN TÜRK

TEOG ve üniversite sınavlarındaki son düzenlemeler, Başbakan’ın ABD seyahati, Suudi Arabistan’daki yolsuzluk iddiaları ve tutuklamalar, cam filmi yasağı CNN Türk Haber Merkezi’nin geçen hafta ayrıntılarıyla işlediği konulardan bazılarıydı.

CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, Başbakan Binali Yıldırım’ın uçağındaydı. Aktaş muhabirlik günlerindeki refleksiyle Başbakan’ın kritik ziyaretinin ayrıntılarını ve perde arkasını canlı bağlantılarla anlattı. Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe ise kulis bilgilerle Türkiye-ABD ilişkilerinde gelinen son noktayı değerlendirdi...

Liseye geçiş ve üniversite sınavlarında yapılan yeni düzenlemeler CNN Türk Haber Merkezi’nin mercek altına aldığı konulardı. CNN Türk’ün deneyimli muhabirleri Ankara’dan Duygu Ayaz, İstanbul’dan Göksel Göksu ve Cansu Karadan hafta boyunca milyonlarca veli ve öğrencinin sorularına yanıt arayan haberler yaptı.

CNN Türk muhabirlerinden İsmail Umut ise Şile’de batan “kaptansız gemi”nin soruşturma dosyasına ulaştı. Dosyadaki bilgiler Türk denizciliğinin hiç de iyi bir noktada olmadığını, yetkililerin soruna bir an önce el atması gerektiğini gösterdi.

10 Kasım Atatürk’ü anma törenlerini özel yayınlarla ekranlara en iyi yansıtan televizyon CNN Türk oldu. Anıtkabir’deki tören, Dolmabahçe Sarayı’na ziyaretçi akını, Beşiktaş’taki anma yürüyüşü ve Kadıköy’de binlerce kişinin oluşturduğu insan zinciri, canlı muhabir bağlantılarıyla ekrana geldi.

KANAL D HABER

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yüzde 10’luk seçim barajının ağır olduğu değerlendirmesini yapınca, Kanal D Ankara Bürosu’ndan Yasemin Doğan, Meclis’teki tüm parti temsilcilerine mikrofon uzattı.

AK Parti Beşiktaş ve Şişli ilçe teşkilatlarının Anıtkabir’i ziyaret edeceği haberi, ilk kez Kanal D Haber bülteninde yer aldı. Berat Çamyar ve Yusuf Ağbaba, AK Partililerin Anıtkabir yolculuğunu aynı otobüste izledi.

İstanbul Ayrılıkçeşme’de Osmanlı Saray mensuplarından elit tabakanın defnedildiği tarihi mezarlığın harabeye döndüğünü Kanal D Haber gündeme getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘En az 20 dakika olmalı’ dediği doktor muayenesinin Türkiye’deki devlet hastanelerinde 5 dakikanın altına düştüğünü Kanal D Haber gündeme taşıdı.