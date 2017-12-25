Rutin haberde fark yaratmak

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Prens Abdullah bin Zayed geçen hafta, Birinci Dünya Savaşı döneminde Medine’yi ve kutsal emanetleri korumak için hayatını tehlikeye atan Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan’la ilgili çirkin bir tweet’i takipçileriyle paylaştı.

Fahreddin Paşa’dan ‘Hırsız’ diye söz eden o tweet’te “İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dedelerinin Araplarla ilişkisi buydu” hakareti de yer alıyordu.

KRİZ YARATAN TWEET

Zayed’in bu hareketine yanıt gecikmedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yine Twitter’dan bu paylaşımın ‘büyük bir yalan, Zayed’in tavrının da büyük bir ayıp olduğunu’ vurguladı. Tüm yayın organlarına ulaşan bu rutin ama önemli gelişmeyi Hürriyet ilk gün büyük bir haber olarak, “Fahreddin Paşa krizi” başlığıyla duyurdu. Haber diğer bazı gazete ve internet sitelerinde de yer aldı.

‘CAHİL ADAMLAR’ ÇIKIŞI

Bu noktadan sonra Hürriyet’in fark yaratan haberciliği kendini gösterdi. Ömer Erbil imzalı haberde, Fahreddin Türkkan Paşa’nın Türkiye’ye getirdiği koruma altına alınan kutsal emanetlerin detayları vardı. 745 kalem eser Medine Defteri başlığıyla saray envanterinde kayıtlıydı. Prof. Dr. İlber Ortaylı ise o meşhur üslubuyla, “Bilmeden ahkâm kesiyorlar. Cahil adamlar. Bu eserleri yıllardır gözümüz gibi koruyoruz. Getirmeseydik dağılıp giderlerdi” derken Bakan Zayed’i sert eleştiriyordu.

TORUN KONUŞUYOR

Özgür Altuncu imzalı ‘Hürriyet Takipte’ haberi ise 1948’de vefat eden Medine kahramanı Fahreddin Paşa’nın Aşiyan’daki aile mezarlığında yattığını duyuruyordu. Küçük oğlunun askerliğini yaparken şehit olduğu, general olan diğer iki oğlunun da vefatları sonrası Aşiyan’a gömüldüğü bilgisi bu haberdeydi.

Fahreddin Paşa krizi Türkiye’de öncelikli gündem maddelerinden biri haline gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Ankara’daki siyasetçiler art arda açıklamalar yaptı. Hürriyet hem rutin gelişmeleri verdi hem de konuya manşetinden başka bir açıyla devam etti.

Özgür Altuncu bu kez de Fahreddin Paşa’nın torunu Zeki Türkkan’la konuştu. ‘Hayatın İçinden’ logosuyla paylaştığımız röportajda Zeki Türkkan, hem devletin hem de halkın dedesine nasıl sahip çıktığını, mezarına gidip dua edenler, bayrak asanlar olduğunu anlattı. “Dedemden kalan en büyük miras bütün Türkiye’de bir ortak değer olarak kabul görmesidir” dedi. Türkkan röportajda dedesine ‘Çöl Kaplanı’ lakabını düşmanlarının taktığını anlatırken, Mehmetçik ifadesini askeri literatüre sokanın da Fahreddin Paşa olduğunu söylüyordu.

HÜRRİYET OKUMANIN AYRICALIĞI

Sonuçta Fahreddin Paşa krizi, rutin haberi özele çevirip ısrarla takip etme gayretinin başarılı bir örneği olarak Hürriyet arşivindeki yerini aldı, bizler de doyurucu haberciliğin keyfini bir kez daha yaşadık.

ÖZEL HABER SERİSİNE DEVAM

Teknolojinin kalbi Silikon Vadisi’nde çalışan İTÜ mezunu Yüksek Mühendis Kamran Türkoğlu, 256 kilometreyle dünyanın en hızlı insansız otomobilinde imzası olan isim. Emre Özpeynirci’nin sorularını yanıtlayan 36 yaşındaki Türkoğlu, projenin çarpıcı detaylarını Hürriyet okurlarıyla paylaştı.

Osman Müftüoğlu’nun, İTO Başkanı İbrahim Çağlar’ın ölümünden yola çıkarak ‘kalp krizleri nasıl önlenir’ yazısı büyük ilgi gördü.

Haftanın en çok konuşulan haberlerinden birinde yazarımız Taha Akyol’un imzası vardı. Akyol, Mesut Yılmaz’ın ağzından oğlu Yavuz’u ölüme götüren süreçte yaşadıklarını aktardı.

Muhabirimiz Mesut Hasan Benli, Rusya Büyükelçisi Karlov’u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş’ın bilgisayarından silinen kayıtların Rus uzmanlarca bulunduğuna ilişkin haberiyle önemli bir atlatma yaptı.

Çarşamba günü Hürriyet, usta haberci Uğur Cebeci’nin fark yaratan manşetiyle çıktı. Cebeci, 3’üncü havalimanının ödüllü kulesine çıkan ilk isim oldu.

“Bizi ölüme göndermeyin” başlığını taşıyan manşetimizde ise İlker Sezer imzası vardı. İlker Sezer, Türkiye’ye gelip oturma izni isteyen ve “Bizi evimize gönderirseniz şiddet göreceğiz” diyen iki kız kardeşin öyküsünü aktardı okurlara.

İsmail Saymaz da 1999’da Düzce depreminde evsiz kalan 234 ailenin verdiği mücadelenin nasıl BM ödülüne aday bir

konut projesine dönüştüğüne ilişkin haberle ön plana çıktı.

İpek Yezdani “Hayatlarını oynuyorlar” başlıklı manşette, Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin sahnelediği ‘ilk profesyonel tiyatro oyunu’nu haberleştirdi.

ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye ‘SDG’ye artık silah yok’ sözü verdikten 18 gün sonra ‘Suriye’deki ortaklara’ verilecek silah listesini onayladı. Washington Temsilcimiz Cansu Çamlıbel de bu önemli gelişmeyi duyurarak fark yarattı.

Yakın akrabaları çok önemli görevlere atanan Hazine Müsteşarı Osman Çelik, muhabirimiz Neşe Karanfil’in radarına yakalandı. Hürriyet’te çıkan haber ciddi yankı yarattı.

Okurlardan büyük ilgi gören Kitap-Sanat dergimizin ‘Kitapta, sinemada, tiyatroda, sergide 2017’nin en iyileri’ özel sayısı saklanmaya değer nitelikte bir çalışmaydı.

Hakan Atilla davası, duruşma karikatürlerinin çizimleriyle de dünyaya yansıdı. Duruşmaları izleyen New York Temsilcimiz Razi Canikligil de karikatüristlerin çizdiği kişiler arasındaydı.

MİLYONLARCA OKUR HURRİYET.COM.TR’DE

Özel haberlerimiz dijitalde farklı kitlelere, hayatın her alanında dokunmaya devam ediyor.

Geçen hafta 21.5 milyon okurumuz hürriyet.com.tr’yi 50 milyonu aşkın kez ziyaret etti. 344 milyonu aşkın sayfamız görüntülendi ve 20 milyondan fazla videomuz izlendi.

Hürriyet yazarları ve uzmanları geçen hafta da vatandaşlarımıza başka hiçbir yerde bulamayacakları analizler sundu. Hürriyet’in geniş muhabir ağı araştırma haberleriyle yine etki yarattı ve sosyal medyada dolaşıma sokulan yanlış bilgileri de düzeltti. Özel haberlerimiz 15 milyonu aşkın okurumuza ulaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed’in büyük tepki çeken sözlerinin ardından Fahreddin Paşa’nın Medine savunması ve kutsal emanetlerin İstanbul’a getirilişi konusunda tarihi gerçekleri yazarlarımız İlber Ortaylı ve Taha Akyol tüm detaylarıyla anlattı. Bu iki yazı yaklaşık 600 bin okurumuza ulaştı.

İzmir muhabirimiz Banu Şen’in araştırdığı erkek öğrenci yurdundaki tecavüz iddialarının ardından zanlı tutuklandı, o yurt kapatıldı. Konuyla ilgili haberlerimizi 500 bini aşkın okurumuz okudu, yüzlerce yorum geldi, sosyal medyada gündem oldu.

19 Aralık’ta Ankara’da bir polis memurumuzu şehit verirken olayın ilk dakikalarında çok sayıda yayın ve sosyal medya bunun bir terör saldırısı olduğunu duyurdu, Hürriyet ise bu acı kaybın bir kaza sonucu yaşandığını hızla teyit ederek bilgi kirliliğinin önüne geçti.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un ülkemizi hedef alan sözlerini Türkiye, Atina muhabirimiz Yorgo Kırbaki’nin dakikalar içinde yaklaşık 140 bin kez okunan haberinden öğrendi. CHP bu haber üzerine Yunan bakana cevap verdi.

Futbolseverler Galatasaray’ın Igor Tudor’la yollarını ayırdığını Spor Arena’dan Ali Naci Küçük’ün haberinden öğrendi, bu haber de birkaç dakika içinde 150 bin kez tıklandı.

16 yaşında lise son sınıf öğrencisi Yiğit Can Yılmaz’ın Apple’ın önemli bir açığını keşfettiğini Hürriyet Ekonomi’den Ahmet Can’ın haberiyle öğrendi, haberin tıkı 200 bini aştı.

CNN TÜRK

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un katili Mevlüt Mert Altıntaş’ın telefonunun şifresinden yola çıkan CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun, şifre kırmak için yapılması gereken işlemler ve kullanılan cihazları ekrana taşıdı.

BM’deki Kudüs tasarısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ilk değerlendirmeyi CNN Türk’e yaptı.

İstanbul’dan Cansu Karadan kitaplardaki büyük vergi yükünü gündeme taşıdı.

Deniz Bayramoğlu’nun konuğu İlber Ortaylı, “Araplar Osmanlıyı sırtından mı hançerledi” sorusuna, herkesin bilmediği tarihi gerçeklerle yanıt verdi.

Göksel Göksu, Afganistan, İran, Pakistan, Suriye ve bazı Afrika ülkelerinden Türkiye’ye sığınan 41 müzisyenin öyküsünü haberleştirdi.

TÜİK’in eğitim harcamalarına ilişkin istatistiği CNN Türk haber merkezi tarafından masaya yatırıldı.

KANAL D HABER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı’nın, bir zabıta memurunu tokatlamasının görüntülerini Kanal D yayınladı. Skandal görüntüler üzerine, daire başkanı görevden alındı.

Kanal D Haber, Rıdvan Dilmen’in Erdoğan için, “Parkasız Deniz Gezmiş” sözleri üzerine başlayan tartışmada, tüm görüşleri ve açıklamaları tarafsız ekrana taşıdı.

Seçil Özer’in “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malkoçoğlu’na, Battal Gazi’ye benzetilmeli” diyen AK Partili Selçuk Özdağ ile özel röportajı ilgi çekti.

Ertan Büyükahıska, İstanbul ve Ankara’daki devlet hastanelerinin dayanıklılık testini geçemediği ve yıkım kararı alındığı haberini gündeme getirdi.

Yazdığı kitapla tiyatro ödülü alan emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile Mine Özbek röportaj yaptı.

Kanal D Haber’den Özay Erad, son dönemde popüler olan Doğu Ekspresi’yle Kars yolculuğunu ekrana taşıdı.