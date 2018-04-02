Ödüllü habercilik

Hürriyet’te bir süre önce hayata geçirdiğimiz ve bu köşede defalarca size aktardığımız haberciliğin en güzel meyvelerini geçen hafta topladık.

Hürriyet Dünyası, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden tam 8 ödül alarak çok büyük bir başarı elde etti.

Şüphesiz Türkiye’nin bu en prestijli ödüllerinin, açık ara fark yaratan Hürriyet haberciliğine gitmesi bir tesadüf değil.

Bu başarının altında, uzun zamandır Türkiye’nin çok yakından izlediği, gazetemizde yayınlandıktan sonra televizyonlara, internet sitelerine, sosyal medyaya damgasını vuran, gündem oluşturan ‘özel habercilik’ çabası yatıyor.

HAYATIN HER ALANINDAN

Bizleri bu noktaya ‘Hürriyet Takipte’, ‘Hayatın İçinden’, ‘Hürriyet Uyarıyor’, Hürriyet Çevreyi İzliyor’ gibi logolarla hayatın her alanından sizlere aktardığımız haberler taşıdı. ‘Ses Ver’ sayfamıza yansıyan konular, ekonomi sayfalarımızda hayat bulan tüketici odaklı haberler getirdi ödülleri bize.

Ödüle layık görülen arkadaşlarımız Mesude Erşan’ı, Ömer Erbil’i, Burak Coşan’ı, Gülistan Alagöz’ü, Emre Kızılkaya’yı, Selahattin Sönmez’i, Jale Özgentürk’ü, Nurettin Kurt’u ve özel haberleri üretip en güzel şekilde okurlara yansıtmak için gecesini gündüzüne katarak çalışan bütün Hürriyet ekibini kutlarım.

Hürriyet bu haberleriyle çıtayı daha da yükseltti.

FARK YARATAN MUHABİRLER

Ecevit ölümünden önceki son 3 yılında anılarını gazeteci Mehmet Çetingüleç’e anlattı. Çetingüleç de bunları şimdi kitap haline getirdi. İşte o kitapta çok tartışılan bölümleri Türkiye ilk kez İpek Özbey’in haberinden okudu.

Ses Ver sayfamızda Serkan Ocak’ın çarpıcı haberi vardı geçen hafta: Türkiye son 40 yılda sulak alanlarının yarısını kaybetti.

Zeynep Bilgehan, gümrüklerde yakalanan binlerce kaçak evcil hayvanın artık ölüme terk edilmediğini, sivil toplum kuruluşlarına emanet edildiğini duyurdu.

Moria Mahkûmları başlıklı manşetimizde Midilli Adası’ndaki Moria kampında yaşanan büyük dram vardı. Banu Şen’in haberini, Selçuk Şamiloğlu’nun çarpıcı fotoğraflarıyla sunduk.

Çiftlik Bank vurgununda Mehmet Aydın’ın topladığı paranın 511 milyon lira değil 1 milyar 139 milyon lira olduğunu Dinçer Gökçe’nin haberinden öğrendik.

İsmail Saymaz, polis eşi Tansu Aydın şehit olduktan sonra iki çocuğuyla İzmir’e yerleşen Vietnamlı Vu Vhuy Tuavni’nin yeni hayatını yazdı.

‘200 soruda 35 net yap üniversiteye gir’ haberinde Esra Ülkar imzası vardı.

Cansu Çamlıbel haftanın en çok konuşulan röportajlarından birine imza attı. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, ABD Kongresi’nde “Rusya’dan S-400 alırsanız, F-35’leri satmayız” havası olduğunu anlattı.

Teknoloji muhabirimiz Ahmet Can, son dönemde dünyada çok popüler olan Get Contact uygulamasını indirenleri nasıl risklerin beklediğini yazdı. Ardından bu uygulamayı geliştiren Türk yazılımcıyı buldu.

Kardelen Koldaş, gittikleri okul gezisinde, hocasının otel odasında asılı bulunan hukuk öğrencisi Alara’nın hiç bilinmeyen trajedisini yazarak manşete çıktı. Alara 7 yaşındayken annesi ve babası, anneannesinin elindeki tabancadan çıkan kurşunlarla yaşamını yitirmişti.

Ömer Erbil, Cittaslow (sakin şehir) unvanını taşıyan Gökçeada’ya taşocağı açılması için yapılan başvuruyu haberleştirdi. Haberin çıkmasından sonra başvuru geri çekildi. ‘Sakin Ada’ bir çevre felaketinden kurtuldu.

Hürriyet Ankara bürosu, geçen hafta da gündem oluşturan haberlere imza attı:

Gizem Karakış’ın, Gökova’ya imar izni verilmesine ilişkin haberi.

Kayınvalidesiyle birlikte olan, ardından bu ilişkiyi öğrenen eşinin dayısını öldüren damat haberini bütün Türkiye konuştu. Haberde Mesut Hasan Benli imzası vardı.

Meltem Özgenç’in cips ve kola gibi yiyeceklerin reklamlarına kısıtlama getirilmesine ilişkin haberi.

Meltem Özgenç’in aşı reddinin 23 bine yükselmesi ve aşılı çocuklarda bile kızamık görülmesiyle risklerin artmasına ilişkin haberinin sonrasında, bakanlık ‘zorunlu aşı’ için inceleme yaptığı bilgisini paylaştı.

Aysel Alp’in ormana balık tesisi kurulmasına izin verilmesine ilişkin haberi.

Nuray Babacan’ın 120 vekilin arabulucu olmak için sınava girmesi ve 500 bürokratın cumhurbaşkanı ile göreve gelip onunla birlikte ayrılmasının sağlanacağı uyum yasası hazırlıklarına ilişkin haberi.

Uğur Ergan’ın Zeytin Dalı harekâtındaki gelişmelere ilişkin haberleri.

hurriyet.com.tr

Hürriyet’in dijital habercilikte liderliği geçen hafta da sürdü. 24.2 milyon okurumuz hürriyet.com.tr’yi 53.6 milyon kez ziyaret edip 336 milyon sayfa görüntüledi.

16.3 milyon okurumuz özel haberlerimizi okudu, 11 milyonu aşkın okur Hürriyet TV videolarını izledi.

Geçen hafta en çok okunan özel haberlerimiz; Moskova Temsilcimiz Nerdun Hacıoğlu, Ankara büromuzdan Mesut Hasan Benli ve Kelebek’ten Cenker Tezel imzasını taşıyordu.

CNN TÜRK

Fulya Öztürk, günlerdir kayıp olan 15 yaşındaki Emre Bulduk’un ailesinin yardım çağrısını ekrana taşıdı.

Göksel Göksu ve kameraman Ünsal Ünlü Türkiye’nin değişen bina deprem yönetmeliğini 3 bölümlük dizi haberle ekrana taşıdı.

Zeynep Timurlenk, taşerondan kadroya geçiş sınav sonuçlarını haberleştirdi.

Cansu Karadan ve kameraman Ahmet Akpolat, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun, medyaya, devlete, uber şoförlerine özürünü ekrana taşıdı.

KANAL D

Özgen Bingöl, TBMM’deki oyunda kadın tiyatroculara sahne yasağı iddialarını seyirciye aktardı.

Fulya Soybaş Işık, evlerine geri dönen Suriyeli ailelerle konuştu.

Berat Çamyar, Şırnak Sağlık Müdürü’nün polise aracını aratmamasını aktardı.

Kameraman Melih Baytürk, TBMM’de siyasetçiler arasında buzları eriten dans etkinliğini görüntüledi.

Merve Görgün, okul kantinlerinde yasak olan gıda ve içeceklerin satılmaya devam ettiğini haberleştirdi.

DAILY NEWS

Hürriyet Daily News okurlarının geçtiğimiz hafta en çok ilgi gösterdiği haber, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a Suriye’de PYD/YPG’ye destek sözü vermesi üzerine çıkışı oldu. Onu Türk parasının 1 ABD Doları’na karşı 4 TL’den işlem görmesi izledi. Erdoğan’ın Bulgaristan’da AB liderleriyle bir araya gelmesi çerçevesindeki gelişmeler de geçtiğimiz haftanın çok okunan haberleri arasındaydı.