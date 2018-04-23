Kimsesiz çocukların kimsesi olun...

“BUGÜN 23 Nisan...” diye söze başlamak, “neşe doluyor insan” diye devam etmek ne güzeldir. Sadece çocukları değil, büyükleri de sevindirir. Onları da çocukluğuna götürür, çocuklaştırır. Güzeldir 23 Nisan...

Bütün dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun. Çocuklara bir bayram hediye etmek Atatürk’ü, diğer dünya liderlerinden ayıran, üstün kılan yönlerinden biridir. Tıpkı, 1921 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu’nu oluşturup, çocukları himaye eden kuruluşları güçlü bir çatı altında toplaması gibi...

CUMHURİYETİN TARİFİ

Cumhuriyeti en güzel kim tarif etmiştir derseniz, yanıt yine Atatürk’tür.

“Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir” diye tanımlar Atatürk cumhuriyeti...

Bu tanım, aynı zamanda bir görev ve sorumluluk da yükler...

Kimsesizlerin kimsesi olmak...

Cumhuriyetin yüklediği bu görevin ve sorumluluğun gereğini yerine getirmek bizlere düşüyor.

Örneğin kimsesiz çocukların kimsesi olmak gerekir bugün...

Bu bayramı anneler-babalar sadece kendi çocuklarıyla değil, kimsesiz çocuklarla da kutlamalı bugün...

Annesiz, babasız, kimsesiz çocukların barındığı çocuk yuvalarına gitmeli, o yuvaları da şenlendirmeli bugün...

Çocuklar da götürülmeli, yuvadaki çocuklarla tanışmalı, arkadaş olmalı bugün...

Hiçbir çocuk kimsesiz kalmamalı, kimsesiz hissetmemeli bugün...

O kadar çok kimsesiz çocuk kalıyor ki bu coğrafyada...

ETRAFINIZA BAKIN

Etrafınıza şöyle bir bakın...

Trafik ışıklarında beklerken, bir köprü altından geçerken, bir meydanda yürürken...

Ne kadar çok kimsesiz çocuk var....

Suriye’de evleri barkları başına yıkılan, yüz binlerce çocuk kimsesiz kalmadı mı? Buraya sığınan çocuklara bakın. Belki anasız, belki babasız, belki kimsesiz kaldılar. Bakın yüzlerine, trafikte cam silmeye, mendil, su satmaya çalışırken yakından bakın...

Onların da kimsesi olun...

ÇOCUKLAR MASUMDUR

Çocuklar dünyanın en masum varlıklarıdır.

Çocuk, çocuktur sadece...

Nereye koyarsanız orada yaşarlar...

Ne derseniz onu yaparlar.

Ne öğretirseniz, onu öğrenirler.

Neye iyi derseniz ona iyi, neye kötü derseniz ona kötü derler.

Hırsız nedir, polis nedir, katil nedir, suç nedir, ceza nedir, bilmezler....

Çocuklar masumdur...

Onlardan hırsız, arsız, katil üreten büyüklerdir.

Öyle olmasınlar diye çocukların kimsesi olmak gerekir.

Kimsesiz çocukların kimsesi olun...

BİR KEZ DAHA HÜRRİYET FARKI

Türkiye tarihi bir erken seçime giderken Hürriyet habercilikteki farkını herkesin üzerinde olduğu bu konuda da gösterdi. Bahçeli’nin 26 Ağustos tarihini vererek erken seçim çağrısı yapmasından hemen sonra, Nuray Babacan seçimlerin 24 Haziran’da yapılabileceğine ilişkin haberini yazdı. Bu tarihin Hürriyet’te yer aldığı gün de Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini 24 Haziran olarak açıkladı.

Erken seçimle ilgili en merak edilen sorulardan birinin yanıtı da Deniz Zeyrek’ten geldi. Kemal Kılıçdaroğlu’yla konuşan Deniz Zeyrek, CHP Liderinin aday olmayı düşünmediğini ve 3-5 aday belirlediklerini yazarak manşete çıktı.

CHP’nin adayı kim olacak sorusu gündemdeyken, Ankara Temsilcimiz Hande Fırat, Kılıçdaroğlu’nun “Adayımızı eşim bile bilmiyor” sözlerini okurlarımıza aktardı. Bu açıklama da çok konuşuldu.

Hürriyet spor haberciliğindeki farkını da gösterdi bu hafta. Türkiye’nin konuştuğu olaylı derbide tribünden atılan cisimle başından yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, o gün yaşadıklarını Spor Müdürümüz Mehmet Arslan’a anlattı. Arslan, bir gün sonra da Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın o derbiyle ilgili yorumlarına yer verdi.

İpek Özbey’e röportaj veren Prof. Dr. Adem Sözüer, cinsel istismar suçuyla ilgili tasarıda 15 yaşından küçüklere yönelik cezaların arttırılmasıyla ilgili çok önemli uyarılarda bulundu.

Mesude Erşan Türkiye’de obezitenin nasıl alarm verdiğini, her 3 kadından ve her 5 erkekten birinin obez olduğunu kapsamlı bir haberle duyurdu.

Boşanan erkeklerin bazı durumlarda ölene kadar nafaka ödemeye mahkûm kalmasına ilişkin tartışmayı Hürriyet daha önce gündeme getirmişti. Oya Armutçu ömür boyu nafakaya sınır getirmek için çalışma yapıldığını yazdı.

Brüksel temsilcimiz Güven Özalp, AB İlerleme Raporu’yla ilgili en doğru ve aydınlatıcı bilgileri kamuoyuna aktaran isim oldu.

“SGK primleri nasıl geri alınır?” Bu, herkesin cebini ilgilendiren önemli sorunun yanıtını Noyan Doğan’ın yazılarından okuduk.

‘Kara’ adlı rehber köpeğin, görme engelli hukukçu Nurdeniz Tuncer’i İstanbul sokaklarında nasıl dolaştırdığını, nasıl onun ‘gözü’ olduğunu Cansu Şimşek’in haberinden okuduk.

İsmail Saymaz, Eskişehir’de bir kişinin kamera görüntülerine rağmen taciz davasından beraat almasına ilişkin skandalı kamuoyuna aktardı.

24.3 MİLYON OKUR



Hürriyet.com.tr’nin dijital erişimde liderliği geçen hafta da sürdü. Sitemizi 52.6 milyon kez ziyaret eden 24.3 milyon okurumuz 353 milyonu aşkın sayfa görüntüledi, videolarımız 15 milyon kez izlendi.

Özel haberlerimiz geçen hafta hürriyet.com.tr üzerinde 12.3 milyon okurumuza ulaştı. Ankara büromuzdan Nuray Babacan, Aysel Alp ve Gizem Karakış’ın erken seçim konulu dört haber ve analizi, geçen hafta en çok okunan 10 haber listesine girdi.

Özel Haberler servisimizden İsmail Saymaz, Washington Temsilcimiz Cansu Çamlıbel, Moskova Temsilcimiz Nerdun Hacıoğlu, Brüksel Temsilcimiz Güven Özalp ve Kelebek’ten İsmail Bayrak da geçen hafta en çok okunan özel haberlerimiz listesinin üst sıralarına imza attı.

CNNTÜRK

Ankara Haber Müdürü Dicle Canova, erken seçim kararı sonrasında AK Parti, MHP ve CHP’den parti temsilcilerini TBMM bahçesinde canlı yayın konuğu yaptı.

Zeynep Karamustafa, Atatürk Havalimanı’nın 3. havalimanına nasıl taşınacağını dizi haberiyle anlattı.

İsmail Umut Arabacı bazı benzin istasyonlarında satılan cinsel uyarıcıların ölümcül olabileceğini haberleştirdi.

Leyla Ataman SGK’nın diyabet hastalarına yönelik yeni hizmetlerini ekrana taşıdı.

KANAL D

Seçil Özer, CHP’nin adayının kim olacağına ilişkin kulis bilgilerini ekrana getirdi.

Fulya Soybaş Işık, İyi Parti’nin B ve C planlarını Ümit Özdağ ile konuştu.

Damla Turgutlu Soybaş, seçim tarihinin açıklanmasıyla tatil planını değiştiren vatandaşlarla konuştu.

Aytaç Can, nafaka mağduru eşlerle ilgili yapılan yeni düzenlemeyi seyirciye aktardı.

Yasemin Doğan, en düşük emekli maaşının, asgari ücrete eşitlenmesi önerisini ekrana getirdi.

DAILY NEWS

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çıkışıyla Türkiye’yi erken seçime götürme kararı, gerek haber, gerek yorumlarıyla geçtiğimiz hafta Hürriyet Daily News okurlarının en çok ilgi gösterdiği konu oldu.

ABD ile hem Suriye, hem de tutuklu rahip Brunson davasıyla ilgili haberler ile Yunanistan’la yaşanan söz düellosu da en çok izlenen konular arasında yer aldı.