Kerkük ve Rakka’nın arka yüzü

Suriye ve Irak’ta yaşanan iki gelişme Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor.

Biri Irak ordusu ve Haşdi Şabi birliklerinin Kerkük’te, diğeri PYD-YPG’nin Rakka’da kontrolü ele geçirmeleri.

İki kentte yaşananlar, Ankara açısından düşündürücüydü. Peşmergenin çekilmesi ve Irak ordusunun Kerkük’e girmesinden sonra, Iraklı subayların oturduğu makam odalarından Humeyni’nin resimleri; DEAŞ’tan temizlenen Rakka meydanlarında ise Abdullah Öcalan’ın dev posterleri önünde poz veren PKK’ya bağlı YPG-YPJ’lilerin “kutlama” fotoğrafları yansıyordu.

Bu iki görüntü, Kerkük ve Rakka’daki gelişmelerin arka yüzünü gözler önüne seriyordu.

Ankara’nın iki görüntüyü de not ettiğini düşünüyoruz.

Hürriyet her iki görüntünün siyasi anlamına işaret eden gazetelerin başında geldi. ABD üzerinden PKK’nın, Bağdat üzerinden İran’ın Suriye’de nüfuz alanını genişletmesi Türkiye’nin üzerinde durması gereken iki önemli gelişmedir.

Rakka’daki YPG-YPJ görüntüsü, ABD ısrarla “yok” dese de PYD-YPG-YPJ ile PKK arasındaki hiyerarşik bağlantıyı bir kez daha kanıtladı.

Hürriyet Rakka’daki bu görüntüyü “ABD’nin marifeti” başlığıyla manşet yapınca, siyasi gündemi de belirlemiş oldu.

ABD elbette bunu bilmiyor değil. Sadece inkâr ediyor. Ancak PYD’nin ve silahlı kanadı YPG’nin PKK’nın kolu olduğu o kadar açık bir şekilde dünyanın gözü önüne serildi ki, ABD kendi önerisi ve desteğiyle, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) maskesi altında faaliyet gösteren YPG-YPJ’nin verdiği görüntü karşısında, “Öcalan posteri açılmasını onaylamıyoruz” açıklaması yapmak zorunda kaldı. ABD’nin askeri sözcüleri ise PYD-YPG ile çalışmaya devam edeceklerini eklemeyi unutmadı.

Bu açıklamalar da tabii ki Ankara’yı tatmin etmedi. Ankara’nın sert tepkisi devam edince bu kez, ABD Ankara Büyükelçiliği, “Öcalan saygıyı hak eden bir şahsiyet değildir, terörle mücadelede Türkiye ile işbirliğimiz sürecek” ifadeleriyle bir açıklama daha yapmak zorunda kaldı.

Ancak, açıklamalar sahadaki gerçeği değiştirmiyor.

Bundan sonra PKK’nın Rakka’da kalıcı olup olmayacağı, ABD’nin donattığı silahlı grupların nereyi hedefleyeceği, Kerkük’ün statüsü ve demografik yapısının nasıl şekilleneceği Türkiye için hayati önemde olacaktır.

Bu soruların yanıtları bu iki kentin görünür yüzünde değil, arka yüzünde saklıdır.

HÜRRİYET HABERİN İÇİNDE

Hürriyet ve Hürriyet Dünyası Suriye’deki gelişmeleri yerinde izliyor ve aktarıyor.

- Deneyimli muhabirimiz Sebati Karakurt önce Bağdat’a oradan da Kerkük’e ulaştı. Gelişmeleri hem fotoğrafları hem haberleriyle yerinden yansıttı.

- Diğer deneyimli muhabirimiz İdris Emen, Şırnak-Erbil yolunda yaşananları yol boyu izleyip yansıtıyor.

- Üniversiteye giriş sınavında geçen yıl çok tartışılan “15 dakika kuralı”nın kalktığını Türkiye, Nuran Çakmakçı’nın özel haberinden okudu. Yine Nuran Çakmakçı’nın yazısı, acı olaylara neden olan okul servislerine getirilen 4’lü kıskacı konu alıyordu.

- Cansu Şimşek’in “Kahraman Teyze” haberi, ablasının ve eniştesinin fuhuş tuzağından kurtulan kadının, yeğenini kurtarma mücadelesini anlatıyordu.

- Tutuklanan başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz’un kullandığı telefonun devlete ait olduğu gerekçesiyle ABD’nin iadesini istediğine ilişkin Toygun Atilla’nın haberi ses getirdi. Adalet Bakanı Gül, dün haberimizi doğruladı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istifasını istediği Ankara, Bursa ve Balıkesir Belediye Başkanlarıyla ilgili gelişmeleri Ankara büromuz dakika dakika takip etti. Nuray Babacan ve Deniz Gürel, kulisleri yansıttı.

- Ekonomi Müdürümüz Sefer Levent, 2018 yılında vergi artışlarını kalem kalem toplayarak vatandaşın cebine nasıl yansıyacağını çıkardı.

- Eski MİT Müsteşarı ve eski Bağdat Büyükelçisi Sönmez Köksal’ın MİT’ten atılan FETÖ’cülerin yaşam boyu takip edilmesi gerektiği sözlerini İpek Özbey’in haftalık 360 derece röportajında okudunuz.

HÜRRİYET SES VER

Hürriyet, “Ses Ver” sayfasını yayımlamaya başladığı 4 Haziran 2017 tarihinden bu yana çok önemli konuları gündeme taşımaya ve sonuç almaya devam ediyor. “Ses Ver” sayfamızda hayvanlara yapılan işkenceyi ısrarla vurgulamamız Adalet Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Hayvan Hakları Federasyonu, bu soruna dikkat çeken çarpıcı bir ilanı sadece Hürriyet’in arka sayfasından kamuoyuyla paylaştı.

HURRİYET.COM.TR AÇIK ARA 1’İNCİ

Geçen hafta hürriyet.com.tr’yi 20 milyon okurumuz 50 milyonu aşkın kez ziyaret etti ve 413 milyon sayfa görüntüledi. Her ziyarette ortalama 8 dakika geçiren okurlarımızın ilgisinde, Hürriyet’in özel içeriklerinin büyük payı var.

Hande Fırat yönetimindeki Ankara büromuz Melih Gökçek başta, başkanların beklenen istifaları ve Baykal’ın rahatsızlığı haberleriyle gündem yarattı. Şaban Dişli’nin AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı’ndan istifasını ilk kez Gizem Karakış duyurdu. Bu haberler 8 milyonu aşkın tık aldı.

Ekonomide özel haberlerimizi 3.1 milyon tekil kullanıcı okudu. Sefer Levent ve Emre Özpeynirci’nin vergi artışları, Ceyhun Kuburlu’nun “Tesla taksi”, Burak Coşan’ın ithal et ve Dinçer Gökçe’nin tapularla ilgili AYM kararı haberi milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyordu.

Dış Haberler Servisimiz nitelikli analizlerle öne çıktı. Washington Temsilcimiz Cansu Çamlıbel’in vize krizinin perde arkası haberi en çok okunan ve en çok paylaşılan içeriği oldu.

Brüksel Temsilcimiz Güven Özalp, Avrupa Birliği zirvesindeki Türkiye tartışmasını anbean aktardı.

KANAL D VE CNN TÜRK

Türkiye, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın hastaneye kaldırıldığını, Kanal D’nin sabah haberlerinde parlamento muhabiri İbrahim Gündüz’den öğrendi. Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler de gün gün canlı yayınla izleyiciye aktarıldı.

Türkiye, 3 belediye başkanının istifasıyla ilgili gelişmeleri konuşurken, Kanal D muhabiri Ertan Büyükahıska, yurtdışından dönen Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe’yi havaalanında yakaladı. Başkan, “Görevimizin başındayız” açıklamasını Kanal D’ye yaptı.

Gerek belediye başkanlarının açıklamaları, gerek istifaya direnme kararları, gerekse de bu konuya siyasi tepkiler CNN Türk ekranlarında özel haberlerle hafta boyu izleyiciye ulaştı.

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın Nevzat Çiçek, Gürkan Hacır, Abdulkadir Selvi ve İsmail Saymaz’la sunduğu ‘Gece Görüşü’ programı, son dakika haberleriyle Türkiye gündeminin satır aralarını izleyiciye sundu. Günün en çok izlenen programı olarak da reyting sıralamasında yerini alan Gece Görüşü, aynı zamanda televizyon tartışma programlarına yeni bir soluk getirdi.

CNN Türk’ün üzerinde durduğu bir başka sosyal sorun ise silahlanma konusuydu. Pendik’te bir lise öğrencisinin öldürülmesiyle bir kez daha güdeme gelen bu konu tüm yönleriyle ekranlardan izleyiciye aktarıldı.

POSTA

Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal, eşinin rahatsızlığıyla ilgili sessizliğini grubun diğer büyük gazetesi Posta için bozdu ve ilk kez Candaş Tolga Işık’a konuştu.

Girne’de 1974’te şehit düşen İsmail Bekir’in cenazesine 43 yıl sonra ulaşan kızı Üffet Canseç’in öyküsü “Babacım Hoş geldin” başlığıyla Posta’nın manşetindeydi.

DENİZ BAYKAL’A ACİL ŞİFA DİLİYORUZ





CHP’nin bir önceki Genel Başkanı Deniz Baykal’ın geçirdiği ani rahatsızlık Türkiye’de büyük üzüntü yarattı. Baykal’ın siyasete yeni girdiği dönemde eşi Olcay Hanım, Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Hanım’la yaptığı yürüyüşteki bu fotoğraf, geçtiğimiz hafta boyunca sosyal medyada çok büyük ilgi gördü.

Deniz Baykal, çok başarılı bir akademisyen olarak genç yaşında Bülent Ecevit’in beyin takımında yer almış ve çok önemli görevler üstlenmiş değerli bir siyaset ve devlet adamıdır.

Bugün siyasetin duayen ismi konumundaki Baykal, milletvekilliği, bakanlık, başbakan yardımcılığı ve Ecevit’ten sonra CHP liderliği görevlerini üstlenerek Türk siyasetinde iz bırakmış liderlerden biridir.

Baykal uzun siyasi yaşamında her zaman demokrasinin yanında olmuş, bu uğurda cezaevine girmiş, siyasetten yasaklanmış ama demokrasi mücadelesinden vazgeçmemiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine ve niteliklerine yürekten bağlı kalmış, Türkiye’nin ulusal çıkarlarını her şeyin üstünde tutmuş bir isimdir.

Hürriyet Dünyası ve Doğan ailesi olarak, Sayın Deniz Baykal’a ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi tekrarlıyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.