İhtiyatlı iyimserlik

Tillerson’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiği görüşme, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılımıyla üçlü olarak gerçekleşti. ABD ve Türkiye dışişleri geleneğine uymayan bu üçlü görüşmenin Tillerson tarafından talep edildiği belirtildi. Bu görüntü, usul açısından hem ABD’de hem Türkiye’de eleştirildi. Usule ilişkin tartışma bir yana, bu ziyaret, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından, Türkiye-ABD ilişkilerinin “Ya düzeleceği ya da tümüyle kopacağı” bir ziyaret olarak nitelenmişti. İki ülke ilişkilerinin dibe vurduğu düşünülürse, Çavuşoğlu’nun bu ziyaretin doğuracağı sonuçla ilgili yorumu önemliydi.

DÜZELME İHTİMALİ

Tillerson’ın ziyaretinin ikinci gününde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeden sonra yayımlanan ortak açıklamadaki mesajlar ve iki bakanın gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlar, ilişkinin kopmayacağı, aksine normalleşmesi için güven artırıcı adımlar atılacağı yönündeydi. Bu da yok olan güvenin yeniden tesisi için ortak hareket edilmesi konusunda tarafların irade gösterdiklerine işaret ediyordu. İlişkiler kopmamış, ihtiyatlı bir düzelme ihtimali ortaya çıkmıştı.

Ortak açıklamada yer alan; “Suriye’nin toprak bütünlüğünün ortak ve nihai hedef olduğu, Suriye içinde oldubittilere izin verilmeyeceği, DEAŞ, PKK, El Kaide gibi terör örgütleri ile terör örgütlerinin ‘uzantıları’ ile ‘mücadele edileceği’” mesajları Türkiye tarafında iyimserlik doğuran ifadelerdi. “Terör örgütlerinin uzantıları” ifadesi Ankara açısından PKK’nın uzantısı PYD-YPG anlamı taşıyordu. Bu ifadenin ortak açıklamaya konulmuş olması, Türkiye’nin “PYD-YPG’nin PKK’nın devamı olduğu” gerçeğinin, isimleri zikredilmeden kayda geçirilmesinin ABD tarafından kabul edildiğini gösteriyordu.

Türkiye tarafında iyimserlik uyandıran bir diğer ifade ise Tillerson’ın gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Bundan böyle ABD’nin başka, Türkiye’nin başka hareket etmeyeceği” mealindeki sözleriydi. Keza, ortak çalışma kararı ve mart ayının ilk yarısında oluşturulacak ortak mekanizmaların devreye girecek olması yönündeki bilgi de iyimserlik kaynağıydı.

MENBİÇ TEST OLACAK

İki ülke ilişkilerinin düzelmesi, Suriye’deki durumun DEAŞ öncesine dönüp dönmeyeceği konusunda Türkiye’nin ihtiyatlı yaklaşmasının nedeni ise ABD’nin somut adım atıp atmayacağının sahada görülmek istenmesiydi. ABD, daha önce başkan düzeyinde “YPG’nin Menbiç’ten çıkarılacağı ve Fırat’ın doğusuna gönderileceği” yönündeki sözünü tutmamıştı. Nitekim Tillerson, “Bazı taahhütlerimiz vardı. Onların hepsini bitiremedik. İlk çalışma konumuz Menbiç olacak” sözleriyle üstü kapalı olarak itirafta bulunmuş oldu.

Bu koşullarda, Türkiye’nin ABD’ye yeniden güven duyması ve ilişkileri normalleştirilmesi için Menbiç test işlevi görecek. ABD, söz verdiği gibi Menbiç’teki YPG’lileri Fırat’ın doğusuna geçirir, Türkiye’den bir heyetin bunu yerinde saptamasına olanak sağlar ve hatta Türkiye’nin önerdiği iddia edilen, “TSK ve ABD askerlerinin birlikte konuşlanmasının” yolunu açarsa; Ankara, Washington ile güven tazeleyebilir.

Ankara’daki hava, ihtiyatı elden bırakmamak ve Menbiç’te ABD’nin ne yapacağını görmek, ondan sonra adım atmak yönündedir ki, bu yerinde bir tutumdur.

TÜRKİYE SAHİP ÇIKTI, MEHMETÇİK’E BAĞIŞ YAĞDI

Geçen hafta Doğan Yayın İlkeleri Kurulu toplandı. Türkiye gündeminin de ele alındığı kurulda konuşan Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Afrin harekâtıyla ilgili önemli mesajlar verdi. Aydın Doğan, “Bu dönemi milli birlik ve beraberlik içinde başarıyla aşacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Afrin şehidi Astsubay Musa Özalkan’ın borcundan ötürü aileye haciz gönderilmesi büyük tepki yarattı. Biz de bunun üzerine “Gözün arkada kalmasın Mehmetçik” başlıklı bir yazı kaleme alarak Mehmetçik Vakfı, Türk Silahları Kuvvetleri Dayanışma Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağış çağrısında bulunduk. Yazımızın ardından Mehmetçik’e bağış yağması bizi çok mutlu etti.

Banu Şen, Afrin’de şehit olan ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman’ın ilginç öyküsünü aktardı okurlara.

İpek Özbey’le 360 Derece’nin konuğu olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partinin yol haritasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Eski Türkiye vücut şampiyonunun KKTC’de bir taksi şoförünün belini kırması çok konuşuldu. Haberde Ömer Bilge imzası vardı.

Ekonomi Servisi, tamamen yoğuşmalı kombiye geçileceğini duyurarak önemli bir tüketici haberi yaptı.

Hürriyet ve Denizbank işbirliğiyle Kars’ta düzenlenen Tarım Zirvesi’ne büyük ilgi vardı. Ulaştırma Bakanı Arslan ve Tarım Bakanı Fakıbaba önemli açıklamalar yaptı.

“Siperde 14 Şubat” manşetimizde Uzman Çavuş Hakan Yıldız’ın siperden nişanlısına yazdığı mektup vardı. Haberi Banu Şen hazırladı.

“İzin verin anne olayım...” Meltem Özgenç imzalı haberde, rahmi ve yumurtalıkları alınan genç bir kadının öyküsü vardı.

Zeynep Bilgehan ve Murat Şaka ‘Üstünden roket geçen köy’ün öyküsünü çarpıcı karelerle sınırdan aktardı.

Yerli otomobili üretecek ekibin başına Nobel’li bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın yeğeni Metin Sancar’ın getirildiğini Emre Özpeynirci yazdı.

HÜRRİYET, DİJİTALDE DE LİDER

Önde gelen yayıncıların ve reklamverenlerin bağımsız ölçüm için yetkilendirdiği tek kuruluş olan Gemius’un verilerine göre Hürriyet’in dijital habercilikteki liderliği sürüyor.

Geçen hafta 25.3 milyon okur 57.7 milyon kez ziyaret etti.

Bir çarpıcı veri daha: Okurlarımızın baştan sona okuduğu sayfa adedi 27.8 milyonu aştı.

Hürriyet TV ve sosyal medyada videolarımız 20 milyon kez izlendi.

13.3 milyon okurumuz Hürriyet’in özel haberlerini tercih etti.

KANAL D

Seçil Özer, ABD Dışişleri Bakanı’nın Ankara ziyaretinin kulis bilgilerini ekrana taşıdı.

Özgen Bingöl, Afrin şehidine haciz rezaletini ekrana getirdi.

Ertan Büyükahıska, Çorlu’daki okulda terör estiren öğrenci çetesini haberleştirdi.

Damla Turgutlu Soybaş, İstanbul’da evsizler için camiye banyo yaptıran imamla konuştu.

Oğuz Şahin, 15 Temmuz’un kayıp silahlarıyla ilgili gelişmeleri ekrana taşıdı.

Ziver Sargınalp, ek ödeme bekleyen emeklilerin taleplerini ekrana getirdi.

CNN TÜRK

Fulya Öztürk, Serhat Dal ve İsmail Umut Arabacı sınır hattındaydılar. Fulya Öztürk, destek için bölgeye giden sanatçılarla askerlerin buluşmasını canlı yayında anlattı.

İsmail Umut Arabacı Suriye topraklarındaydı. Teröristlerle ÖSO güçlerinin sıcak temasını haber bültenlerine taşıdı. Serhat Dal sınır hattında savaş uçaklarının teröristleri bombaladığı anları canlı yayında anlattı.

Hakan Tunç Silivri’den Deniz Yücel’in tahliyesi ile Ahmet ve Mehmet Altan’a ağırlaştırılmış müebbet cezasının ayrıntılarını anlattı.

DAILY NEWS

Türkiye’nin ABD ile sorunlu ilişkisi, resmî belgelerde YPG’yi de PKK gibi terörist sayması ve ABD Dışişleri Bakanı’nın Ankara temasları Hürriyet Daily News gazetesi okurlarının geçtiğimiz hafta en çok ilgi gösterdiği haberler oldu. Bu çerçevede Ankara’dan Sevil Erkuş ve Washington’dan Cansu Çamlıbel’in zamanlı ve kapsamlı bildirimleri etkili oldu. Başbakan Binali Yıldırım’ın Almanya temasları ve Avrupa ile ilişkilerde buzların çözülme işaretleri de ilgiyle okundu.