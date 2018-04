Hürriyet’te yeni dönem

Bugün, Sayın Aydın Doğan ve ailesi ile Sayın Erdoğan Demirören ve ailesi arasında düzenleyeceğimiz devir-teslim töreniyle Hürriyet Dünyası’nda yeni bir dönem başlayacak. Aydın Doğan ve ailesine bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk ve başarılar dilerken, Erdoğan Demirören ve ailesine Hürriyet Dünyası’na hoşgeldiniz diyoruz.

Türk basınının amiral gemisi Hürriyet gazetesi ve Hürriyet Dünyası’nı oluşturan diğer yayınlarımız geride bıraktığımız hafta da liderliğini korudu. Yeni dönemde de Hürriyet ve Hürriyet Dünyası’nın, seyir defterine yeni başarılar kaydedeceğine ve liderliğini sürdüreceğine inanıyoruz.

Hürriyet Dünyası’nın sevgili okurları, izleyicileri ve takipçileri: Geçtiğimiz hafta da gazetecilik adına çok özel haberlere imza attık.

ALARA’NIN HİKÂYESİ

Başarılı muhabirimiz Kardelen Koldaş, hocasının otel odasında asılı bulunan hukuk öğrencisi Alara’nın hikâyesinin peşini geçen hafta da bırakmadı. Cezaevinden torununun cenazesi için izinli çıkan Alara’nın anneannesi Hayriye Gündüz’ün Hürriyet’e özel açıklamaları, ısrarcı ve sorgulayıcı haberciliğin mükemmel bir örneğiydi. Ardından Alara’nın çok yakın üç arkadaşı da genç kızın hocası H.Atilla G. ile ilişkisini anlattı.

BU NASIL BABA

Bir erkek ve üç kız kardeşiyle öz babasının istismarına uğrayan genç kızın isyanını Mesut Hasan Benli haberleştirdi.

New York muhabirimiz Razi Canikligil, Reina katliamında yaralanan ve o dönemde CIA ajanı olduğu iddia edilen ABD’li Jake Raak ile görüştü. Canikligil’in haberi, Raak’ın 27 Mart’taki Reina duruşmasına katılıp ifade verdiğini ortaya çıkardı.

AYNI YERDE 2’NCİ YANGIN

Dinçer Gökçe ve Gülistan Alagöz, Taksim İlkyardım Hastanesi’nde çıkan yangının nedenleri üzerine ayrıntılı bir araştırma yaptı. Muhabirlerimizin haberi, binanın yalıtımında kullanılan köpüğün, yangının büyümesindeki etkisini ortaya koydu.

VATANDAŞIN EKONOMİSİ

Ekonomi Müdürümüz Sefer Levent, Vatandaşın Ekonomisi köşesinde ucuza yapılan sağlık kontrollerini radarına aldı.

Eskişehir’de Volkan Bayar’ın 4 kişiyi katlettiği saldırısını Hürriyet muhabirleri yakından takip etti.

Fevzi Kızılkoyun, Eray Görgülü, Gülseven Özkan ve Önder Öndeş katliamın detaylarını anbean okurlara ulaştırdı.

ACIYA FATURA

Bulancak Orman İşletme Şefliği’nin, bilirkişi raporuna göre kullandığı iş makinesinin araziye uygun olmaması nedeniyle yaşanan kazada ölen işçinin ailesinden hurdaya çıkan aracın parasını almak için dava açtığını İsmail Saymaz haberleştirdi.

Ömer Erbil, Antalya’da opera sanatçısı tenor Koray Damcıoğlu’nun aynı zamanda bilek güreşindeki başarılarını ve milli takım kariyerini sayfalarımıza taşıdı.

SÜPER ANNEANNELER

İstanbul’da “Anneanneler Grubu”nun oyuncak, atkı, bere örerek öğrencilere ulaştırdığı yardımları Önder Öndeş haberleştirdi.

MARTTA DA LİDER

Geçen hafta 23.3 milyon okur, 50.2 milyon kez ziyaret ettiği hürriyet.com.tr’de 325 milyonu aşkın sayfa görüntüledi.

Mart ayında da 1.5 milyarı aşkın sayfa görüntüleme ile liderliğimizi sürdürdük.

Türkiye’nin önde gelen yayıncıları ve reklamverenlerinin ölçüm için yetkilendirdiği tek kuruluş olan Polonya merkezli Gemius’un son raporlarına göre en yakın rakibimizle aramızda iki kattan fazla fark var.

Ayda 38.2 milyon video izlenme sayısıyla bu alanda da liderliğimiz devam ediyor.

Bu başarıda her zaman olduğu gibi Hürriyet’in özel haberlerinin payı büyük.

Sadece Hürriyet’te bulabileceğiniz haberleri geçen hafta 15.9 milyon okurumuz okudu.

Haftanın en çok okunan haberlerine Ekonomi servisimizden Ahmet Can, Kelebek’ten İsmail Değirmenci, İstihbarat’tan Eyüp Serbest ve Dış Haberler’den Razi Canikligil imza attı.

AYRINTILARLA CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sanatçılarla sınır ziyareti tartışmaları, sanatçıların eleştirilere yanıtı ana haber bülteninde geniş şekilde yer aldı.

Oğuz Şahin, Osmangazi Üniversitesi’nde 4 öğretim üyesinin öldürülmesinin ayrıntılarını, tepkileri canlı yayınla ekrana taşıdı.

İrem Akbaş, Türkiye-Rusya-İran zirvesini ve perde arkası bilgilerini canlı yayınla aktardı.

Ertan Büyükahısha, Taksim İlkyardım Hastanesi’ndeki yangını, ihmal iddialarını canlı yayınla aktardı.

Fulya Soybaş, oyuncu Füsun Demirel’in, “İş bulamıyorum” isyanını ekrana getirdi.

Merve Kılıçoğlu Toprak, Meclis’teki Atatürk tişörtü tartışmalarını haberleştirdi.

Yasemin Doğan, aşı tartışmasının tüm boyutlarını uzmanlarıyla konuştu.

Aytaç Can, “Neden matematik öğrenemiyoruz?” sorusuna yanıt aradı.

Berat Çamyar, akıllı telefonlara yüklenen casus programların boşanmada delil olamayacağını seyirciye aktardı.

Damla Turgutlu Soybaş, yollardaki maket polis araçlarının caydırıcı olup olmadığını sürücülerle konuştu.

Neslihan Akdaş, Vikingler dizisinin başrol oyuncusu Travis Fimmel ile özel röportaj yaptı.

Özay Erad, baharla birlikte gelen “alerji” konusunda ne yapılması gerektiğini uzmanlara sordu.

MUTLULUK ARAŞTIRMASI

Fulya Öztürk, Afgan göçmen gerçeğini gözler önüne serdi.

Büşra Cin, Büyükçekmece’de kimliği belirsiz kişilerin döktüğü siyanürü olay yerinden aktardı.

Göksel Göksu, mutluluk araştırmasını sokağa sordu. Vatandaş “Mutluyum” diyemedi.

Hakan Tunç, sahte engelli raporu hazırlayan çeteye yapılan operasyonu detaylarıyla ekrana taşıdı.

Serhat Dal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda, soruşturmaya dair detayları olay yerinden aktardı.

DAILY NEWS

Suriye’deki Zeytin Dalı harekâtının sona ermesiyle birlikte Hürriyet Daily News okurlarının ilgisi Türkiye’den diğer haberlere yöneldi. Liranın değer kaybı ve ekonomideki gelişmeler okunurlukta ilk sırayı alırken, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ndeki cinayete dair haberler onu izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin sınır ötesi hedefleri her an vurabileceği çıkışıyla Türkiye’nin turizm bölgelerinin hava fotoğraflarından oluşan

foto-galeri de en çok okunan on haber arasındaydı.