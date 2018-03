Hürriyet Türkiye’nin ortak değeridir

Türkiye’de 70 yıllık kurumların sayıları çok fazla değildir.

Hürriyet, demokrasimizle yaşıt ve Cumhuriyetimizin 70 yılına kesintisiz tanık olan az sayıdaki yayın organından biri olmanın haklı gururunu yaşıyor. Hürriyet’in 70. yılını kutluyor ve nice yıllar diliyorum.

İKİ KÖKLÜ AİLE

40 yıldır medya sektöründe olan Aydın Doğan ve Doğan Ailesi, Hürriyet de dahil olmak üzere medyadaki bütün yayın kuruluşlarını Erdoğan Demirören ve Demirören Ailesi’ne satarak, sektörden çıkmaya karar verdi.

Demirören Ailesi ve grubu da medya sektörüne yabancı değil. Daha önce de Doğan Grubu bünyesinde bulunan, Türkiye’nin iki büyük ve etkili gazetesi Milliyet ve Vatan, Demirören Grubu’na satılmıştı. Milliyet ve Vatan gazetelerini grubuna katmadan önce de Erdoğan Demirören, gazeteler ve basın dağıtım şirketlerinde ortaklıkları bulunan, sektörü iyi tanıyan, deneyimli bir isim.

Türk medya ve iş dünyasının iki köklü ailesinin aldığı bu kararın, her iki gruba da hayırlı olmasını diliyorum.

YASAL İŞLEMLER SÜRÜYOR

Satış konusunda varılan mutabakatın açıklanmasından sonra başlayan yasal işlemler sürüyor.

Prosedürün öngördüğü sürecin en kısa sürede tamamlanması için çalışılıyor. Devir-teslim işlemleri tamamlandığında, okurlarımızı ve kamuoyunu daha detaylı bilgilendireceğiz.

Hürriyet, Türk basınının “amiral gemisi” olarak anılır. Bu isimle anılmayı, büyüklüğüyle, etkinliğiyle, Türk basınına kazandırdığı evrensel ilkeler ve sektöre öncülük eden yenilikçi atılımlarıyla hak etmiş bir kurumdur. Demokrasiye, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine ve gazetecilik ilkelerine bağlı yayın anlayışıyla Türk basınında her zaman özel bir yere sahiptir.

HER ZAMAN ÖNCÜ

Görsel ve dijital yayın teknolojisinin henüz bulunmadığı dönemlerde de, gazete olarak toplumun her kesimine hitap eden Hürriyet, her zaman etkili bir kitle iletişim aracı olmayı sürdürdü. Toplumun her kesimi, yaşamın her alanı Hürriyet’te her zaman yer buldu. Bu özelliğiyle en çok satılan, en çok okunan gazete oldu.

HER ZAMAN LİDER

Görsel ve dijital teknolojinin Türk basınına girmesiyle birlikte oluşan Hürriyet Dünyası, gazeteleri, televizyonları ve internet siteleriyle yine Türkiye’nin en büyük kitle iletişim grubu konumunda.

Türkçe dışında da birkaç dilde 24 saat yayın yapan Hürriyet Dünyası, sadece Türkiye’de değil, Avrupa ve dünyada da sayılı yayın kurumları arasına girmeyi başarmış durumda.

Pazartesi günleri bu köşede, Hürriyet Dünyası yayın kuruluşları hakkında paylaştığım bilgiler bu büyüklüğü gösteriyor. Bu hafta da liderlik yine Hürriyet Dünyası’nda...

FARK YARATAN İNSAN HİKÂYELERİ

Ömrünü Balat’ta tel sarma işi yaparak geçiren Korin Suryano geçen hafta hayata veda etti. Musevi, Müslüman, Hıristiyan yüzlerce semt esnafı Korin Abla’yı hep birlikte son yolculuğuna uğurladı. Haberde Mesude Erşan imzası vardı.

Oya Armutçu, Genç İnşaat’ın veliahtı Murat Genç’in, ayrıldığı eşi Nazlı Genç’e inanılmaz bir servet ödediğine ilişkin haberiyle geçen haftaya damga vuran isimlerden biri oldu.

Denizlerimizi ve tatlı su kaynaklarımızı istila eden zebra midyelerinin nasıl büyük bir tehlike olduğuna, Kardelen Koldaş’ın haberiyle dikkat çektik.

Hürriyet, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin merkeze girişi ile ilgili gelişmeleri tüm detaylarıyla okurlarına aktardı. Kanal D muhabiri Cem Tekel ve DHA temsilcisi Hasan Kırmızıtaş Afrin merkezden Hürriyet için yazdıkları izlenimlerle manşete çıktılar.

İdris Emen taksici-Uber’ci kavgasının perde arkasını inceledi ve taksi borsasının bu olaydaki görünmeyen etkisini yazdı.

Üç gazinin Everest tepesine Anıtkabir’den götürdükleri bayrağı dikmesine ilişkin haberi Mesude Erşan hazırladı.

Dünyanın bilinen en eski tapınağı Göbeklitepe’deki yaya yoluna iş makineleriyle beton dökülmesine yönelik tepkileri Ömer Erbil haberleştirdi.

İpek Yezdani çok önemli bir yazı dizisi hazırladı. Dizide dünyaca ünlü bilim insanları yapay zekanın dünya için gelecekte nasıl bir tehdit olabileceğini anlatıyordu.

Komandoların Kuzey Irak’a girip geçici üs kurduğunu ve terör kuşağına karşı operasyonlar yürüttüğünü Uğur Ergan manşetten duyurdu.

Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın’ın Uruguay’da Ferrari ile görüntülendiğini Türkiye İlker Sezer’in haberinden öğrendi.

Düzenli para vaadiyle 1300 üyeden 120 milyon TL toplanarak kurulan Sütbank’taki zincirin nasıl bozulduğunu ve çöküş aşamasına gelindiğini Dinçer Gökçe ile Kazım Ataer’in haberinden okuduk.

Kentsel dönüşümün tüm hızıyla sürdüğü İstanbul’da yıkılan binaların yüzde 25’inde, kansere neden olan asbest ortaya çıkıyor. Ancak yıkımda asbest denetiminin 39 ilçeden sadece 7’sinde yapıldığı iddia ediliyor. Bu tehlikeyi anlatan haberi İdris Emen hazırladı.

Muhabirimiz Cansu Şimşek ‘Hayatın İçinden’ haberlerinin güzel bir örneğiyle manşetteydi bu hafta.

17 yaşındaki Şevval daha önce hasta babaannesine böbreğini vermek istemiş, babaanne Şehri Şimşek ‘Ona kıyamam’ deyip almamıştı. Ancak Şevval kazada öldü ve böbreği babaanneye nakledildi. Babaanne Şehri Şimşek şimdi “Artık çok büyük bir emanet taşıyorum” diyor.

56.4 MİLYON ZİYARET





Türkiye’de önde gelen yayıncıların ve reklamverenlerin dijital performans ölçümü için yetkilendirdiği tek kuruluş olan Gemius’un verilerine göre geçen hafta da hürriyet.com.tr’nin açık ara liderliği sürdü.

Geçen hafta 26 milyon okurumuz hürriyet.com.tr’yi 56.4 milyon kez ziyaret edip 367 milyonu aşkın sayfa görüntüledi. Videolarımız Hürriyet TV’de 15 milyondan fazla izlendi.

14.4 milyon okurumuza ulaşan özel haberlerimiz arasında en çok okunanlar; Kazım Ataer, Dinçer Gökçe, İlker Sezer ve Fırat Alkaç’ın Çiftlik Bank skandalı konusunda yaptığı özel haberler oldu.

Beylikdüzü’nde bir polis memurunun tecavüz suçlamasıyla tutuklanmasını ele alan Ceylan Sever haberi, Nihat Doğan’ın Survivor’dan neden elendiğini açıklayan Savaş Özbey yazısı ve ABD’nin Afrin politikasını konu alan Cansu Çamlıbel analizi de bu haftanın en çok okunan özel içerikleri arasındaydı.

CNN TÜRK

Cem Tekel ve kameraman İsmail Özmeral, Afrin kent merkezinden son gelişmeleri özel dosyalarla ekrana getirdi.

Berat Çamyar, Çiftlik Bank’ın merkezi denilen İstanbul’daki lüks villayı görüntüledi.

Oğuz Şahin, Kayseri’de saadet zinciri olduğu ileri sürülen şirketi, seyirciye aktardı.

Merve Kılıçoğlu Toprak, TBMM Başkanlığı’nın hazırladığı kitapta Atatürk adına yer verilmemesini haberleştirdi.

Orkun Ün, sivillerin yıllık 200 mermi satın alma hakkının bin mermiye çıkarılmasını ekrana getirdi.

Damla Turgutlu Soybaş, altının rekor yükselişini, döviz hareketlerini haberleştirdi.

Ertan Büyükahısha, erkek şiddetinden ölü taklidiyle kurtulan kadını ekrana taşıdı.

Aytaç Can, Başkan Mevlüt Uysal’ın metro ile ilgili sözlerini İstanbullulara sordu.

Yasemin Doğan, “Madonna şarkılarında subliminal mesaj veriyor” diyen adli tıp uzmanını haberleştirdi.

KANAL D

Fulya Öztürk, Diyanet Vakfı’nın iyilik ödüllerine layık görülen Türkiye’nin iyi insanlarının hikayelerini ekrana taşıdı.

Göksel Göksu, Kalamış’taki balıkçıların sorunlarını haberleştirdi. Marinanın yeni planında balıkçılara yer olmadığı vurgulandı.

Büşra Cin, Çiftlik Bank mağdurlarının ikinci kez dolandırıldığını ortaya çıkardı.

Hakan Tunç, Ümraniye’de sahte para basılan matbaaya operasyonu takip etti.Operasyonda 7 milyon lira değerinde henüz kesimi yapılmamış sahte para ele geçirildi.

İsmail Umut Arabacı, Afrin’e girdi. Sıcak gelişmeleri canlı yayınlarla aktardı.

Zeynep Karamustafa, Gelibolu Yarımadasında, yeni keşfedilen şehitliği özel görüntülerle haberleştirdi. Haberde Kılıçbayır Tepesi’nde 2 binden fazla kişinin şehit olduğuna ilişkin detaya yer verildi.

CNN Türk Ankara Büro’dan Dicle Canova ve Ünal Kaya gün boyu MHP kurultayını izleyip gelişmeleri aktardı.

HURRİYET DAILY NEWS

Hürriyet Daily News okurlarının geçtiğimiz hafta en çok okuduğu haberler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’de YPG işbirliği nedeniyle ABD’yi suçlaması vardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD’nin Türkiye’yi

Suriye’de tuzağa düşürdüğü yolundaki sözleri de en çok okunan haberler arasında yer aldı.

Sanatçı Zuhal Olcay’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla 10 ay hapis cezasına çarptırılması ve Adnan Oktar grubundan kaçan kadınların itirafları da en çok okunan haberler arasındaydı.