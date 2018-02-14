Gözün arkada kalmasın Mehmetçik...

Türk halkının gözünde Mehmetçik tek bir asker değildir.

Analar, babalar Mehmetçik derken bütün kutsallarını kasteder.

Vatanı, milleti, devleti, bayrağı, imanı, namusu, zaferi, kahramanlığı, şehitliği, gaziliği, analığı, babalığı, kardeşliği, sevgiliyi...

***

Bu kutsal değerlerin hepsini taşır Mehmetçik...

Vatan için şehit olmayı en yüksek mertebe sayar...

Analar bunun için eline kına yakarak gönderir oğlunu askere...

Bunun için bütün mahalle, düğün yapar gibi davulla zurnayla uğurlar gençleri asker ocağına...

Her ana Mehmetçik’in anası sayar kendini, Mehmetçik her ananın oğludur...

Mehmetçik’in anlamı ayrıdır bu topraklarda....

Nerede görürse görsün, bu halk, bağrına basar Mehmetçik’i...

Sokakta görse gurur duyar...

Anıtkabir nöbetinde görse sarılır, gözyaşını siler...

Mehmetçik dolmuşa binse şoför para almaz...

Bir lokantada yemek yese, esnaftandır o yemek, “Harçlığın var mı” diye sorar.

***

Şimdi de herkesin yüreğinin Afrin’deki Mehmetçik için çarptığı günlerden geçiyoruz...

Analar içliköfte yapıp gönderiyor Mehmetçik’e...

Atkı örüyor cepheye...

Anadolu anaları böyledir...

Komutanlar da öyle...

Komutan baba gibidir asker ocağında...

Savaşta da barışta da önce Mehmetçik’i düşünür...

Gerektiğinde yemez yedirir, içmez içirir...

Çünkü komutan, Mehmetçik’in ne olduğunu bilir...

***

Millet gibi devlet de öyledir...

Önce Mehmetçik’in ihtiyacını karşılar...

Sadece ona değil, geride bıraktığı ailesine de göz kulak olur...

Bu duygularla anaların, babaların gözü kulağı Afrin’de, Mehmetçik’ten gelecek haberdeyken...

Yozgat’tan gelen bir haber vicdanlara hançer gibi saplandı...

Zeytin Dalı harekâtının ilk şehidi Astsubay Musa Özalkan’ın emekli ikramiyesine ve aracına haciz işlemi başlatılmıştı...

Hem de Özalkan Astsubay’ın şehit olmasından bir gün sonra....

İşte bu haber vicdanlara sığmadı...

Olmadı....

Şehidimiz Musa Özalkan, 2009’da bir trafik kazası nedeniyle 109 bin lira tazminat ödeyecekti...

Haciz bunun içindi...

Alacaklı, şehit olduğunu öğrenince alacağı tazminata alelacele haciz göndermişti...

***

Haciz işlemi duyulunca halk öyle bir tepki verdi ki, avukat aldığı 5 bin liralık vekâlet ücretiyle beraber 18 bin lirayı Mehmetçik Vakfı’na bağışlayarak yaptıkları büyük hatayı geçiştirmeye çalıştı...

Ancak bu bağışla örtülecek bir yanlış değildi...

Nitekim Mehmetçik Vakfı bu parayı anında iade etti...

Bu millet, bu devlet Mehmetçik’i kimseye muhtaç etmez...

Etmemiştir...

Tazminat alacaklısının 109 bin lirasını ödemek için kuyruklar oluşurdu.

***

Şehitler, şehit yakınları...

Gaziler, gazi yakınları sahipsiz değil, elbette...

Mehmetçik Vakfı var....

Şehit ve gazi ailelerinin hizmetinde...

Halkın bağışlarıyla ailelere yardım eden, çocuklarını okutan, onlara gelecek hazırlayan Mehmetçik Vakfı...

Mehmetçik Vakfı’na bağış yapmanın tam zamanıdır....

Gözün arkada kalmasın Mehmetçik...

MEHMETÇİK VAKFI’NA BAĞIŞLAR

- Vatandaşlar, şehit ve gazi Mehmetçik ailelerine destek olmak için Mehmetçik Vakfı’na, ‘www.mehmetcik.org.tr’ adresinden bağış yapabiliyor.

- Mehmetçik Vakfı’na, online bağış sistemiyle kredi kartlarıyla veya anlaşmalı banka şubelerine giderek özel ekranlar aracılığıyla bağış yapılabiliyor.

- SMS ile de vakfa bağış yapılabiliyor. SMS ile bağışta bulunabilmek için tüm cep telefonu operatörlerinin faturalı hatlarından 2582’ye ‘MEHMETÇİK’ yazıp kısa mesaj gönderilmesi yeterli oluyor.