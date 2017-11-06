Bu köşede haftalardır Hürriyet Dünyası’nın özel, etkin haberciliği ve gazete, internet gibi mecralar üzerinden her gün her dakika milyonlara nasıl ulaştığını somut örneklerle ve rakamlarla sizlere aktarıyoruz.

MEDYADA BÜYÜK FARK

Hürriyet Dünyası’nın medyada yarattığı büyük fark, geçen hafta sürmanşetimize yansıyan önemli bir haberle de gözler önüne serildi. İletişim ve eğlence endüstrisinin en önemli yayınlarından biri olan Amerikan Variety dergisi, bu alanda dünyanın en etkili

500 kişisini açıkladı.

Google’dan Apple’a, Facebook’tan Fox’a, Amazon’dan YouTube’a, Spotify’dan Netflix’e kadar dünyanın en büyük şirketleri-nin patron veya CEO’larının bulunduğu listede Türkiye’den tek bir isim vardı:

Aydın Doğan.

Variety dergisi, Aydın Doğan’ın kurduğu gazeteler, televizyon kanalları, internet siteleri, dergiler, radyo istasyonlarıyla dünyanın en etkili içerik üreticilerinden biri olduğunu vurguluyordu.

OLAY YERİNDEN, SICAK GELİŞMELER

Dünya geçen haftaya İspanya’daki bağımsızlık krizini konuşarak başlarken Hürriyet yine ‘Olay Yerinde’ydi. Zeynep Bilgehan ve Sebati Karakurt Barcelona sokaklarında halkın nabzını tutup en sıcak gelişmeleri Hürriyet okurlarına aktardı.

Vahap Munyar’ın Beştepe’deki 29 Ekim resepsiyonunda ikram edilen içeceklerle ilgili yazısı haftanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Munyar iyi haberin detaylarda gizli olduğunu bir kez daha herkese hatırlattı.





Demir İpek Yolu’nda en önemli virajlardan biri olan Bakü-Tiflis-Kars hattının açılışını Hürriyet güçlü bir kadroyla izlerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı bu tarihi etkinliği manşetlerinden en çarpıcı fotoğraflarla okurlarına aktardı.

Geçen perşembe günü Hürriyet’in manşetinde çok etkileyici bir özel haber vardı. Levent Kulu’nun güzel fotoğraflarıyla sunulan Zeynep Bilgehan imzalı haber, Gaziantep’te Türk ve Suriyeli çocukların aynı sıralarda eğitim gördüğü okuldan izlenimler aktarıyordu.





Aynı gün İdris Emen’in, Ağrı’da bir güvercini kurtarırken elektrik akımına kapılarak iki elini kaybeden çoban Ramazan Taşdemir’le yaptığı söyleşi ‘Hürriyet Takipte’ logosunun hakkını verdi.

Meral Akşener İYİ Parti’yi kurduktan sonra ilk gezisini Ahlat’a yaparken ilk röportajını da İpek Özbey’e verdi. İYİ Parti liderinin bu röportajda söyledikleri önümüzdeki günlerde birçok haber ve köşe yazısına konu olacak nitelikte. Hürriyet bu röportajıyla da gündem yarattı.

Mesude Erşan organ bağışı haftasını yine çok güzel ve umut verici bir insan hikâyesiyle okurun gündemine taşıdı. 2.5 yıl önce kalp nakli olan Uğur Ülker’in “2.5 yaşında bir erkek çocuğu gibiyim” sözleri hafızalara kazındı.





Haftanın önemli gündem maddelerinden birisi de yerli otomobildi. Emre Özpeynirci bu olayın perde arkasını, projede hangi şirketin hangi görevi üstleneceğini yazarak önemli fark yarattı.

Ve SesVer sayfası ile Hürriyet, Türkiye’nin çok önemli bir sorununa daha ses verdi. Türkiye’yi ağlatan liseli Helin Palandöken’in acı hikâyesi sonrasında “Bireysel silahlanmaya hayır” sloganıyla #SilahAlmaKatilOlma kampanyası başlattı.

HABERE MÜTHİŞ İLGİ

HURRİYET.COM.TR

19 milyonu aşkın okurumuz geçen hafta hurriyet.com.tr’yi 47 milyon kez ziyaret edip yaklaşık 425 milyon sayfa gezdi, 16 bin haberin altına yorum yaptı.

Hürriyet TV ve sosyal medya hesaplarımız üzerinde videolarımız yine 20 milyonun üzerinde izlendi.

Sadece Hürriyet’te okuyabileceğiniz özel haberlerimiz geçen hafta 10 milyon okurumuzla buluştu.

Demir İpek Yolu’nun tarihi açılışını yerinde izledik ve bu konudaki 7 haberimizin erişimi 6 milyonu aştı.

“İlk bilen siz olun” sloganı ile yayınını sürdüren CNN Türk, özellikle son dakika gelişmeleriyle rakiplerine fark atıyor. Geçen hafta ABD’deki terör saldırısının tüm detaylarını ve son dakika gelişmelerini Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe canlı yayında aktardı.

CNN Türk Haber Merkezi halkı çok yakından ilgilendiren konuları gözlem altında tutuyor. Türkiye’nin son zamanlardaki en önemli konularından biri olan ucuz et ve balık satışı, geçtiğimiz hafta yine gündemdeydi. Tarım Bakanlığı’nın marketlerde ucuz et satışı uygulamasını CNN Türk Ekonomi Müdürü Ebru Baki tüm yönleriyle araştırdı ve izleyiciye aktardı...

Nevşehir’deki uyuşturucu ile mücadelede medyanın rolü sempozyumuna CNN Türk tam destek verdi.

İzleyicinin en çok tercih ettiği haber kanalı olan CNN Türk, ekim ayını da birinci olarak tamamladı. CNN Türk AB izler kitlede 2.28 izlenme payı ortalamasıyla rakiplerine fark atarken, ABC1 ortalamasında da 1.81 izlenme payı ile yine rakiplerinin önünde en çok izlenen kanal oldu.

Geçen hafta özel haberlerimiz içinde en büyük ilgiyi çeken oldu. Sosyal medyada yüzlerce kez paylaşılan, binlerce etkileşim yaratan bu haber yaklaşık 400 bin kez tıklandı.

Ankara büromuzdan Bülent Sarıoğlu’nun Tarsus’taki kazıyla ilgili aktardığı gelişmeler, İstihbarat servisimizden Çetin Aydın’ın avukat Kudbettin Kaya cinayetini duyuran son dakika haberi, Lefkoşa Temsilcimiz Ömer Bilge’nin Kıbrıs’a kaçan FETÖ’cü subay ile ilgili verdiği yeni bilgiler, Hakan Gence’nin Demet Şener röportajı ve Kelebek’ten Deniz Boy’un Serdar Gökhan fotoğrafı geçen hafta yaklaşık

2 milyon okurumuza ulaşarak en çok okunan özel haberlerimiz arasına girdi.

Muhabirlerimiz ve yazarlarımız geçen hafta da birçok haber ve yorumla sosyal medyada gündem yarattı, trend oldu. Ayşe Arman’ın, ilkokuldaki sapık öğretmeninin yıllar sonra ceza almasını sağlayan Dilara Alkan Türkay ile yaptığı röportajı 600 bini aşkın okurumuz okudu, bu haber sosyal medyada yaklaşık 7 bin etkileşim aldı.

CNN TÜRK BİRİNCİ

“İlk bilen siz olun” sloganı ile yayınını sürdüren CNN Türk, özellikle son dakika gelişmeleriyle rakiplerine fark atıyor. Geçen hafta ABD’deki terör saldırısının tüm detaylarını ve son dakika gelişmelerini Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe canlı yayında aktardı.

CNN Türk Haber Merkezi halkı çok yakından ilgilendiren konuları gözlem altında tutuyor. Türkiye’nin son zamanlardaki en önemli konularından biri olan ucuz et ve balık satışı, geçtiğimiz hafta yine gündemdeydi. Tarım Bakanlığı’nın marketlerde ucuz et satışı uygulamasını CNN Türk Ekonomi Müdürü Ebru Baki tüm yönleriyle araştırdı ve izleyiciye aktardı...

Nevşehir’deki uyuşturucu ile mücadelede medyanın rolü sempozyumuna CNN Türk tam destek verdi.

İzleyicinin en çok tercih ettiği haber kanalı olan CNN Türk, ekim ayını da birinci olarak tamamladı. CNN Türk AB izler kitlede 2.28 izlenme payı ortalamasıyla rakiplerine fark atarken, ABC1 ortalamasında da 1.81 izlenme payı ile yine rakiplerinin önünde en çok izlenen kanal oldu.

KANAL D HABER

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Melih Gökçek’in istifasından sonra sessizliğini bozdu, Kanal D Haber’den Seçil Özer’e konuştu. Arınç, “Sabrettim ve kazandım” dedi, Melih Gökçek’in, ailesiyle helalleşmesini istedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti çalışmalarına Bitlis Ahlat’tan başladı. Kanal D Haber’den Özgen Bingöl, hem Akşener’le özel bir röportaj gerçekleştirdi, hem de izlenimleri ekrana taşıdı.

Kanal D Haber’den Fulya Soybaş Işık, belediye başkanının istifasının ardından Balıkesir’deydi. Belediye başkanının, ağlayarak ve “Tehdit edildim” diyerek istifa etmesini Balıkesirlilere sordu.

Meclis’te Helal Akreditasyon Kurumu yasa tasarısı görüşmelerindeki “haram-helal” tartışmasını Kanal D Haber Parlamento muhabiri İbrahim Gündüz ekrana yansıttı.

DAILY NEWS

Hürriyet Daily News (HDN) geçtiğimiz hafta gerek iç ve dış gelişmeleri gerekse, ekonomideki hareketleri objektif bakış ve yorum çeşitliliği içinde duyurmaya devam etti.

Geçtiğimiz hafta HDN internet sayfasında en çok okunan haberler arasında Türkiye’nin ABD ve AB ülkeleriyle yaşadığı diplomatik trafik, terörle mücadeledeki gelişmelerin yanı sıra, basın davaları ve kültür sanat haberleri vardı.