Birlik olma zamanı

Ankara, uluslararası hukuktan doğan bir hakkını kullanmıştır. Bütün uyarılara rağmen, PKK’nın Suriye’deki kolu olan YPG’nin Afrin’de üslenmesi, oradan Türkiye’ye saldırması karşısında, Ankara’ya askeri müdahale dışında bir seçenek kalmamıştır.

PKK-PYD-YPG’nin Türkiye’ye saldırıları Afrin’le de sınırlı değil. Sınırımız boyunca fırsat buldukları her an her yerden saldırdılar.

Terör örgütünün amacının Türkiye’yi bölmek olduğu da düşünüldüğünde Türkiye’nin askeri harekâtı, tartışmaya dahi açılamaz.

Türkiye’nin Suriye’nin de, Irak’ın da toprağında gözü olmadığı açıktır. Sadece bekasını düşünerek terör örgütleriyle mücadele ediyor. Bu nedenle Türkiye’yi, Suriye’de işgalci gibi gösterme çabaları da boşunadır. Türkiye işgalci değildir. Amacı terör örgütlerini etkisiz kılmaktır.

ULUSAL SORUN

Terör ulusal bir sorundur. Bu nedenle terörle mücadele de ulusal nitelikte bir mücadeledir. Bunun gereği, bu mücadeleyi birlik ve beraberlik içinde yürütmektir.

Terörle mücadele iç siyaset konusu, malzemesi yapılmamalıdır. Partiler üstü bir anlayışla yürütülmelidir!

Şimdi zaman, iktidarıyla muhalefetiyle birlik olma zamanıdır.

ABD YANLIŞ YAPIYOR

Türkiye’nin 60 yıldır müttefiki olan ABD, Suriye’de yanlış yerde duruyor; NATO müttefiki Türkiye’nin yanında değil, PKK’nın yanında saf tutuyor. Bunu yaparken zerre kadar inandırıcılığı olmayan çelişik açıklamalarla durumu idare etmeye çalışıyor.

ABD, YPG’yi silahlandırıp sınırımızda konuşlandırırken, “Türkiye ile PKK’ya karşı mücadelemız sürecek” türünden yaptığı bir açıklamaya, Ankara’nın inanmasını bekliyor! Sanki, PYD-YPG’nin PKK’nın Suriye’deki kolu olduğunu bilmiyormuş gibi...

ABD terör örgütünü silahlandırmayı ve siyasi olarak desteklemeyi “DEAŞ’la mücedele” diye açıklayamaz.

DEAŞ etkisiz hale getirildiğine göre ABD’nin daha önce söz verdiği gibi YPG’ye dağıttığı silahları bir an önce toplaması gerekir. Bunu yapmadığı sürece Suriye’de barışa katkı sunması söz konusu bile olamaz.

GERÇEĞİ GÖRMELİ

Washington’ın Suriye politikasını yeniden gözden geçirmesi ve müttefiki olan Türkiye’nin yanında yer alarak bu hatadan dönmesi gerekir.

ABD, şu gerçeği görmeli ki Türkiye ve İran karşı olduğu sürece, bölgeyi istediği gibi parsellemesi mümkün değildir.

HABERCİLİKTE HÜRRİYET FARKI

İstanbul’daki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 ay içinde 35’i Suriyeli 115 hamile çocuğun doğum için geldiğini ve kayıtların sümen altı edildiğini yazan Dinçer Gökçe, müthiş bir habercilik örneği verdi. Haber gündemi sarsarken Dinçer Gökçe bununla yetinmedi ve bu çocuklarla ilgili kayıtları ortaya çıkaran İclal N. ile konuştu. İclal, “Orada asıl sayı 250” diyordu.

Ailesinden 5 kişiyi kanserden kaybeden Veteriner Öztürk Sarıca, Burdur Gölü yakınlarında aldığı arazide bir çiftlik kurdu. Burada bir yandan yabani hayvanları rehabilite ederken, diğer yandan insanları kanser ve doğa konusunda bilinçlendiriyor. Sarıca’nın bu ilginç hikâyesi, İdris Emen imzasıyla Hürriyet’in sürmanşetine çıktı.

Emre Özpeynirci, ABD’nin Detroit kentindeki yılın ilk otomobil fuarından çarpıcı izlenimler aktardı.

Bahçesine gerçek bir yolcu uçağı koyan okulun hikâyesinde Esra Ülkar imzası vardı.

Bakanlığın, son dönem çok tartışılan otomobil camlarındaki filmlerin yasaklanması eğiliminde olduğunu Umut Erdem duyurdu.

Cansu Şimşek, Kanal İstanbul’un açıklanan güzergâhındaki köyleri gezdi. Dursunköy Muhtarı’nın “Köyün yüzde 80’i satıldı” sözü çarpıcıydı.

Futbolcu Nuri Şahin’in, eğitim için Harvard’a başvurduğunu duyuran Koray Durkal imzalı haberimiz haftanın konuşulanları arasındaydı.

TSK adım adım Afrin operasyonuna giderken, İdris Emen ve Şelçuk Şamiloğlu sınıra gidip gün gün haber ve izlenim yazdılar.

Fevzi Kızılkoyun Afrin’deki PKK/PYD güçlerinin profilini anlatan bir manşete imza attı. Teröristlerin 2 bininin Türkiye’den giden PKK’lılar olduğunu duyurdu.

Cansu Çamlıbel, ABD’nin PYD ile ordu kuracağına ilişkin açıklamayla başlayan krizi, Washington cephesinde çok yakından izleyerek Hürriyet okurlarını her gelişmeden haberdar etti.

Türk - Yunan botlarının Kardak yakınlarında yan yana gelip tokuşmasını anlatan heyecanlı haberi Yorgo Kırbaki duyurdu.

Ömer Erbil, İstanbul’da tarihi yarımadanın silüetini bozduğu için büyük tepki çeken 16/9 kulelerinin nasıl yasal hale geldiğini anlatan çarpıcı bir haber hazırladı.

Biyoçeşitlilik ve çiçek parkı yapılan Beykoz’daki Abraham Paşa çiftliğinin milletvekillerine konaklama tesisi olarak tahsil edildiğini Türkiye, Bülent Sarıoğlu imzalı haberden öğrendi.

Uğur Ergan, Afrin’e önce ÖSO’nun ardından TSK’nın gireceğini 16 Ocak’ta yazdı. Cumartesi günü başlayan operasyon aynen bu şekilde gelişti. Özel Kuvvetler’in bölgeye geçişini de önce Uğur Ergan Hürriyet’te duyurdu.

GÜNDEM OLUŞTURAN HABER

Dinçer Gökçe’nin Türkiye’de gündemi değiştiren haberi hem en çok okunanlar listemize girdi hem de geçen hafta sosyal medyada en çok paylaşılan özel içeriğimiz oldu. Bu haber Twitter’da da gün boyunca “Trend Topic” (trend olan konu – TT) listesinin zirvesinde yer aldı.

Geçen hafta 22.7 milyon okurumuz hurriyet.com.tr’yi 52.5 milyon kez ziyaret edip 356 milyonu aşkın sayfa görüntüledi. Hürriyet TV ve sosyal medya hesaplarımız üzerinde videolarımız yine 20 milyondan fazla kez görüntülendi.

15.2 milyon okurumuzun tercih ettiği özel haberlerimiz arasında en büyük ilgiyi, oyuncu Turan Özdemir’in vefatını bildiren Çetin Aydın haberi, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Osmaniye ziyaretinden Umut Erdem’in geçtiği notlar ve Washington Temsilcimiz Cansu Çamlıbel’in Türkiye-ABD hattındaki Afrin krizine dair haber analizi çekti. Bu haberlerin her biri 400 bini aşkın kez okundu.

HÜRRİYET DAILY NEWS

Geçtiğimiz hafta Hürriyet Daily News gazetesinde en çok okunan içerikler Türkiye’nin Afrin operasyonu öncesindeki diplomatik temasları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun beyanları oldu.

20 Ocak cumartesi günü başlayan Zeytin Dalı harekâtını Hürriyet Daily News, internet sayfası aracılığıyla uluslararası okura özenle ve ayrıntılarıyla aktardı. HDN, uluslararası haber kaynaklarında bilgi eksikliği ve kirliliğinin yaşandığı saatlerde gerçek durumu okurlarına zamanlıca ulaştırdı.

CNN TÜRK

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin ortaya çıkardığı “Utanç Listesi” haberini CNN Türk haber merkezi de izledi. Sağlık ve Aile bakanları ile canlı bağlantılar yapıldı.

Suriye sınırındaki gelişmeleri ve Afrin operasyonu öncesi bölgedeki askeri hareketliliği Kenan Şener ve İsmail Umut Arabacı canlı bağlantılarla aktardı.

Irak’ın Ankara Büyükelçisi Haşim Ali Ekber El Alevi, Büşra Arslantaş’a Erbil ile ilişkilerden ABD’nin YPG ile işbirliğine birçok başlıkta önemli mesajlar verdi.

Duygu Ayaz, tıp fakültesi hastanesi bulunan üniversitelerin borçları ve Maliye– YÖK-Sağlık Bakanlığı üçgeninde atılacak adımlara ilişkin özel bir habere imza attı.

Fulya Öztürk engellilerin ulaşım çilesini ekrana taşıdı. Engelli kadını otobüse almayan otobüs şoförüne para cezası kesildi.

KANAL D

Kanal D Haber’den Cem Tekel ve kameraman İsmail Özmeral, Suriye’den cephedeki son gelişmeleri canlı yayınla ekrana getirdi.

Ertan Büyükahıska, hamile çocuk skandalını ortaya çıkaran hastane personeli kadınla röportaj yaptı.

Ziver Sargınalp, CHP Genel Başkanlığı’na aday olan Ümit Kocasakal ile konuştu.

Aytaç Can, iki kızı “kedicik” olan babanın Adnan Oktar hakkında suç duyurusunu aktardı.

Damla Turgutlu Soybaş, “veresiye defteri” döneminin yeniden başlamasını haber yaptı.

Merve Görgün, inşaat vinçlerinin yeni yatırım aracı olduğunu, evini satıp vinç alan yatırımcılarla konuştu.

Oğuz Şahin, ziraatçilerle konuştu, susuzluğa dikkat çekti.

Özay Erad, çocuklarda aşı tartışmasını ekrana taşıdı.