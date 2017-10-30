Atatürk'ün yolu

Cumhuriyetimizin 94’üncü kuruluş yıldönümünü coşkuyla kutladık. Çok değil, 6 yıl sonra 100’üncü yılını da kutlayacağız.



Türkiye Cumhuriyeti, kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de vurguladığı gibi ilelebet yaşayacaktır.

Çağdaşı olarak kurulmuş birçok devlet ve rejim, 21. yüzyılı göremeden tarihe karışırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzyıla yakın süre ayakta kalmasının nedeni, temellerinin sağlam olmasıdır.

Cumhuriyetimizin dışarıdan ve içeriden birçok saldırıya maruz kalmasına karşın hâlâ ayakta kalmasını ve çağdaş devletler topluluğu içinde önemli bir yere sahip olmasını Atatürk ve arkadaşlarına borçluyuz.

Atatürk’ün attığı bu temelin dört dayanağı vardır:

Tam bağımsızlık, ulusal birlik, demokrasi ve laiklik.

TÜRKİYE’Yİ KORUYAN FELSEFE

Türkiye’nin çağdaş devletler safında yer almasını ve kalmasını sağlayan bu temel özellikleridir.

Türkiye Cumhuriyeti’ni, komşularında yaşanan felaketlerden koruyan, kuruluş felsefesi ve dayandığı bu sağlam temeldir.

Komşularımız Irak ve Suriye içsavaşın pençesinde kıvranıyor.

Merkezi devletin ülke bütününde egemenliğini kaybetmiş olmaları, ulusal birliklerinin dağılmış olması, iki komşumuzu da çökmenin eşiğine getirdi. Küresel güçlerin çıkar çatışmalarına dayalı paylaşım savaşına sahne oldular.

İslam dünyası sancılı bir süreçten geçiyor. Suudi Arabistan katı rejimini yumuşatmaya çalışıyor. Buna rağmen kadınların araba kullanma hakkını vermiş olması bile hâlâ tartışılıyor.

Komşularımız ve diğer İslam ülkeleri çıkış arıyor.

Bölgemiz ve İslam dünyası için çıkış yolu Mustafa Kemal Atatürk’ün neredeyse 100 yıl önce gösterdiği yoldur. Bu yol, “demokratik-laik, insan haklarına dayalı, hukukun üstünlüğüne inanan, kadın-erkek eşitliğini esas alan, bilimi ve bilimsel eğitimi rehber edinmiş Cumhuriyet” yoludur.

Cumhuriyetimizin 94’üncü yılını kutluyor, onu borçlu olduğumuz Büyük Önder Atatürk’ü ve arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyoruz.







GÜNDEM YARATAN HABERLER

Hürriyet, bağımsızlık referandumundan sonra karışan Kuzey Irak’taki gelişmeleri dünyada en yakından izleyen basın kuruluşlarından biri oldu.

Sebati Karakurt’un Bağdat, Kerkük, Musul hattından geçtiği haber, röportaj ve fotoğraflar uluslararası yayıncılığın en güzel örneklerinden biriydi.

İdris Emen ise karşı cepheden, Erbil’den haber ve izlenimler aktardı. Ayrıca Kuzey Irak’a hava sahasının kapatılmasından sonra Erbil’e gidip gelenlerin tek alternatifi haline gelen otobüsle sınırı geçerek izlenimlerini yazdı ve sıcak haberciliğin güzel bir örneğini verdi.

Salim Uzun’un Isparta’da 7 bin yıllık tarihi Araklı Höyüğü’nün yol yapım çalışmaları sırasında dozerlerle imha edilmesine ilişkin haberi hafta boyunca konuşuldu.

Kuşkusuz geçen haftanın en önemli habercilik olaylarından birisi, Ömer Erbil imzalı “İstanbul’daki ilk Türkler” manşeti oldu. Beşiktaş’taki arkeolojik kazıda ortaya çıkan bu müthiş bulgu tarihi değiştirecek nitelikteydi. Hürriyet’in dünyaya duyurduğu bu haberin yankıları daha uzun yıllar tartışmalara konu olacak gibi görünüyor.

ABD’nin, tutuklanan konsolosluk görevlisi Metin Topuz’un cep telefonunu istediği haberi, geçtiğimiz günlerde Hürriyet’in manşetindeydi. Toygun Atilla bu önemli haberin izini sürerek “Hürriyet Takipte” logosunun hakkını verdi. Topuz’un telefonunun şifresinin kırıldığını ve içinden Reza Zarrab’la ilgili bazı yazışmalar çıktığını ilk duyuran yine Hürriyet oldu.

Katalonya Parlamentosu’nun bağımsızlık kararı almasının hemen ardından Zeynep Bilgehan ile Sebati Karakurt Barcelona’ya giderek, bölgedeki gelişmeleri sıcağı sıcağına Hürriyet okurlarına aktarmaya başladı.



RAKAMLARLA ÖZEL HABER FARKI

Geçen hafta 20 milyon okurumuz hurriyet.com.tr’yi 49 milyon kez ziyaret edip yaklaşık 425 milyonu aşkın sayfa gezdi. Her ziyaretin ortalama 8 dakika sürdüğü düşünüldüğünde, okurlarımızın haberlerimize gösterdiği ilginin büyüklüğü anlaşılabilir. Bu büyük ilgi sayesinde dijitalde de açık ara en yüksek erişime sahip gazete olmayı sürdürüyoruz. Bu ilginin temel nedeni Hürriyet’in özel haberleri...

Ömer Erbil’in Beşiktaş’taki metro kazısında eski Türk ve Altay kültüründe de görülen kurgan tipi mezarların keşfedilmesini duyuran manşetimiz, hürriyet.com.tr’de haftanın en çok okunan özel içeriği oldu. Sosyal medyada 2 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşan haber, 14 binden fazla etkileşime ulaştı.

Irak’taki referandum gerginliğinin askeri müdahaleye dönüşmesinin ardından savaşın iki cephesini de yerinde izledik. Sebati Karakurt Musul’a girdi, İdris Emen Erbil’e 32 saatte gidilen “çileli yolda” izlenimlerini aktardı. Bu iki haberi yaklaşık 500 bin kişi okudu.

Ankara’da baş döndürücü gelişmeler yaşanırken bu hafta 1 milyonu aşkın kişinin okuduğu kulis bilgileriyle Meclis Büro Şefimiz Nuray Babacan öne çıktı.

Antalya’da da Salim Uzun’un 7 bin yıllık bir höyüğün yol çalışmasına kurban gittiğini ortaya çıkaran haberi bini aşkın paylaşımla 23 Ekim’de Türkiye’de en çok etkileşim yaratan içeriklerden oldu.

Toygun Atilla’nın tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz ile ilgili soruşturmada yeni bulguları aktardığı haberleri ve Eyüp Serbest’in FETÖ/PDY terör örgütünün iş dünyası yapılanmasına yönelik davadan bildirdiği son dakika gelişmeleri de haftanın en çok okunan özel haberleri listesine girdi.

Sefer Levent’in elektrik tasarrufunun yollarını anlattığı yazısı, Burak Coşan’ın ise İstanbul’un Anadolu yakasında 2 kilometreye bir AVM düştüğünü gösteren araştırması, ekonomi servisimizin geçen hafta en çok ilgi gören işlerindendi.

Mesude Erşan’ın meme kanseri teşhisi konan Burhan Aslan ile Cengiz Semercioğlu’nun oyuncu Meryem Uzerli ile yaptığı röportajlar da sosyal medyada gündem yarattı.

Hürriyet TV ve sosyal medya hesapları üzerinde 21 milyonu aşkın video izlenmesi ile bu alanda liderliğimiz sürüyor. Facebook’ta geçen hafta da etkileşim şampiyonu olduk, Twitter’da da en çok takip edilen gazete olmayı sürdürüyoruz.

KANAL D VE CNN TÜRK

Kanal D parlamento muhabiri İbrahim Gündüz, İzmir milletvekili Aytun Çıray’ın CHP’den istifa sürecini adım adım izledi. Çıray’ı CHP genel merkez binasının garajında yakaladı, istifasını ve Meral Akşener’in partisine geçiş nedenini sordu.

Kanal D muhabiri Oğuz Şahin, partisinin tanıtım toplantısının hemen sonrasında Meral Akşener’le özel röportaj yaptı. Partinin ismi ve logosuyla ilgili eleştirilere ne dediğini sordu.

Türkiye’nin ilk kez Kanal D muhabiri Seçil Özer’den duyduğu “Melih Gökçek’in istifası isteniyor” haberiyle başlayan süreç tamamlandı. Melih Gökçek’in istifası tüm detaylarıyla Kanal D’den aktarıldı.

CNN Türk geçtiğimiz haftaya canlı yayınlarla damgasını vurdu. Türkiye, Meral Akşener’in kurduğu partinin adının “İyi Parti” olduğunu İpek Özbey’in haberiyle ilk kez CNN Türk ekranından ve hurriyet.com.tr’den öğrendi. Hande Fırat’ın “Gece Görüşü” programına katılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çok önemli açıklamalarını ve erken seçim çağrısını canlı yayında yaptı.

Yine CNN Türk canlı yayınına katılan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, dünyada ilk kez ‘Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi’ aşısının Türkiye tarafından geliştirildiğini açıkladı. Bakan Demircan’ın CNN Türk ekranlarından ilk kez açıkladığı bir başka bilgi ise Türkiye’nin ‘kanser ilacı’ üretmeye başlamasıydı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da CNN Türk yayınında, değişen üniversite sisteminin detaylarını anlattı.

Posta, 1970’li yıllarda Karaköy’den Yıldız Parkı’na sürülen Gürdal Duyar’ın “Güzel İstanbul” heykelinin, bu kez sarmaşık fidanlarıyla çevrilerek kapatılmaya çalışılmasını manşetine taşıdı. Posta’nın haberi kamuoyunda ses getirdi.

Fanatik gazetesi de hafta boyunca derbi maçının ardından yaşanan tartışmaları okurlarıyla buluştururken, özel haberleriyle de spor camiasında öne çıktı.