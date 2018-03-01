ABD, Türkiye'yi durdurma peşinde

Gezinin Cezayir ayağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Suriye konusunda Batı’dan gelen mesajlara yanıt verdi.



Erdoğan’ın mesajlarını Vahap Munyar’ın haberinde bulacaksınız.



Erdoğan’ın açıklamalarının satır araları ve heyetteki yetkililerle yaptığım görüşmelerden edindiğim izlenimi aktarayım.





AFRİN’DE GERİ ADIM YOK

Türkiye’nin Afrin operasyonu herhangi bir geri adım atılmadan devam edecek.



Afrin şehir merkezine girilip girilmemesi konusunda bir tereddüt de yok...



Afrin’e girilecek ve kent merkezi de PKK-PYD-YPG teröristlerinden temizlenecek.



TSK’nın, jandarmanın ve polisin meskûn mahalde sokak sokak, ev ev teröristlerle çarpışmış deneyimli özel kuvvetleri Afrin’i temizlemek için müşterek operasyon yapacaklar. Sivil halka zarar gelmemesi için çağrılar yapılacak, önlemler alınacak. Terör örgütünün sivil halkı kalkan olarak kullanması bekleniyor.



Bununla ilgili önlemler ve çağrılar da Afrin şehir merkezi operasyonunun planlamaları içinde; sivil halkın boşaltılması için girişimlerde bulunulacak.





ABD’NİN TUTUMU AYNI

Yapılan temaslara rağmen ABD’nin tutumu özde aynı. Türkiye’nin Afrin ‘Zeytin Dalı’ harekâtını durdurmaya çalışıyor. Türkiye’nin Afrin kent merkezine ve Menbiç’e girmesini önlemeye çalışıyor.



Nitekim BMGK’nın Suriye’de ilan ettiği bir aylık insani ateşkesin Türkiye’yi de bağladığını düşünüyor. ABD Dışişleri’nin Türkiye’nin kararı iyi okuması gerektiği yolundaki açıklaması, ‘Türkiye harekâtı durdursun’ anlamı taşıyor.



Ancak bu çağrının Türkiye için bir anlamı yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararın Afrin’le ilgili olmadığını, daha çok Guta’da Suriye rejiminin yaptığı katliamla ilgili olduğunu sorularımızı yanıtlarken tekrarladı. Sonuç olarak bu karar nedeniyle Türkiye harekâtı durdurmayacak.





İSTANBUL ZİRVESİ

Bu süreçte kritik toplantılardan biri İstanbul zirvesi olacak. Türkiye, Rusya ve İran’la zirvenin ikincisini İstanbul’da gerçekleştirecek. Bu zirve Afrin sonrası yapılacaklar için önem taşıyor. Özellikle Cenevre sürecine etkileri bakımından kritik önemde.



Bir önemli konu da Fransa’nın tutumu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un da süreçte aktif rol almak istediği yönünde sinyaller var. Türkiye, Cumhurbaşkanı düzeyinde Fransa’ya sahadaki durumu ve görüşlerini aktardı. Macron da liderler düzeyinde devreye girmek isterse -örneğin İstanbul zirvesine katılmak gibi- Türkiye durumu değerlendirecek.



Şunu da tekrar vurgulamakta fayda var: Türkiye, sadece Afrin veya Menbiç için askeri harekâta başlamış değil. Hedef PKK-PYD-YPG’nin Türkiye için, Suriye ve Irak’ta da tehdit olmaktan tümüyle çıkarılması.



Bu nedenle bu mücadele çok uzun soluklu görünüyor.