ABD ile ilişkiler düzelir mi?

Sürekli olan ulusal çıkardır.

İki ülke arasındaki ilişkiler ulusal çıkarların örtüştüğü dönemlerde iyi, çatıştığı dönemlerde kötü olur.

Türkiye ile ABD ilişkileri uzunca bir süreden beri kötü seyrediyor.

İki ülke 60 yıldır müttefik olmasına karşın çok ciddi bir sorun yaşıyor.

Bunun temel nedeni, ABD’nin, Türkiye’nin ulusal birliğini, toprak bütünlüğünü parçalamayı ve demokratik-laik rejimini değiştirmeyi hedefleyen iki terör örgütünü ısrarla desteklemesi. Bu terör örgütlerinden biri PKK, diğeri FETÖ’dür.

Türkiye’nin bütün taleplerine karşın ABD, bu iki terör örgütünü desteklemekten vazgeçmedi. Bu desteği bugün de sürüyor.

PKK’YA DESTEK NİYE?

ABD’nin PKK’ya desteği yeni değil.

PKK’nın eylemlerini artırdığı, Irak’ın parçalandığı 1990’lı, 2000’li yıllardan beri devam ediyor.

O yıllarda bu desteği inkâr eden ABD, “PKK’yı terör örgütleri listesine aldık” diyerek kendini savunuyor.

Bu savunmayı bugün de yapıyor. Ancak bunun hiçbir inandırıcılığı yok.

ABD’nin ikinci savunması da PYD-YPG’yi PKK’dan ayırması.

Bu iki örgüt için terör örgütü demediği gibi Suriye’de birlikte çalışıyor ve bu örgütlere bir ordu kuracak kadar silah yardımı yapmayı sürdürüyor.

Oysa, PYD ve YPG’nin PKK’nın Suriye’deki kolu olduğu tartışma götürmez bir gerçek.

Hem belgeleriyle hem sözlü açıklamalarla kanıtlanmış bir olgu.

PKK’nın Irak, Suriye ve İran’da da örgütlü olduğu kendi kayıtlarında da yer alıyor.

PKK’nın amacının; Türkiye, İran, Irak ve Suriye’den koparacağı parçaları birleştirerek bağımsız bir devlet kurmak olduğu da bilindiğine göre, ABD’nin bu örgütü silahlandırması ve siyasi destek sağlaması, PKK’nın hedeflerine hizmet etmek, aynı hedefi paylaşmaktan başka bir anlam taşımaz.

FETÖ’YE DESTEK NİYE?

ABD’nin ısrarla desteklediği ikinci terör örgütü ise FETÖ...

Fetullah Gülen, 1999 yılından bu yana, CIA mensuplarının referansıyla ABD’de ikamet ediyor. Kendisine tahsis edilen geniş bir yerleşkede, sağlanan yüksek güvenlik içinde yaşıyor.

FETÖ’nün nasıl bir örgüt olduğu ve neyi amaçladığı, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde artık hiç kimsenin ve hiçbir devletin inkâr edemeyeceği kadar açık bir şekilde ortaya çıktı.

Demokratik-laik Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmayı, yönetimi bir askeri darbeyle ele geçirmeyi hedefleyen ve bunun için kan döken bir terör örgütünü ABD niye korur ve destekler?

Türkiye’nin taleplerini neden bin bahaneyle hep geri çevirir?

Bu tutumuyla ABD, FETÖ’nün de amaçlarına hizmet eden veya aynı amacı paylaşan bir konumda duruyor.

Türkiye’nin beka sorunu olarak gördüğü bu iki alanda ABD tutum değiştirmedikçe, iki ülke ilişkilerinin düzelmesini beklemek hayal olur.

Hürriyet yeni yıla Çınar Oskay’ın yaptığı şahane bir Cem Yılmaz röportajıyla girdi. Ünlü komedyenin iki gün yayınladığımız röportajdaki açıklamaları yankı uyandırdı.

“Neden balık yok ve bu kadar pahalı?” Cansu Şimşek bu yıl vatandaşın gündeminden düşmeyen bu sorunun yanıtını arayıp geniş kapsamlı bir dosya hazırladı. Uzmanların “Denizleri nadasa bırakalım, bir süre balıkçılık yapılmasın” teklifini manşetimize taşıdık.

Teknoloji muhabirimiz Ahmet Can’ın Microsoft’ta yapay zekânın ahlakı ve vicdanı konusunda çalışmalar yapan Türk mühendis Ece Kamar ile röportajı “Yapay vicdan Ece’ye emanet” başlığıyla manşete çıktı.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’nun “Sağlıklı bir 2018 için neler yapın, neler yapmayın” önerileri ilgi çeken yazıları arasındaydı.

İpek Özbey, BM İyi Niyet Elçisi oyuncu Mert Fırat ile ‘iyilik’ üzerine etkileyici bir söyleşi yaptı.

İdlib’deki çatışmalardan kaçıp 7 yıl önce Antakya’daki kampa gelen ve 14 yaşında evlendirilmekten zor kurtulan Suriyeli Ravda’nın şimdi kız çocuklar için verdiği mücadeleyi Mesude Erşan haberleştirdi.

Talihsiz bir kazayla ayağını kıran yazarımız Ertuğrul Özkök, kendisini Almanya’da tedavi gören Deniz Baykal’ın geçmiş olsun

demek için aradığını yazdı ve bu olay haftanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Banu Şen, Yunan adası Midilli’de kamplardaki mültecilerin yeni yıla nasıl perişan halde girdiğini çarpıcı bir fotoğrafla Türkiye’ye gösterdi.

2015 yılında dondurdukları embriyonları ilginç şekilde kaybolan çiftin hikâyesi İstihbarat Servisi’nden Aziz Özen imzasıyla manşetteydi.

New York muhabirimiz Razi Canikligil, haftalardır başarıyla izlediği Hakan Atilla davasında jüri kararının açıklandığı duruşmayı da tüm detaylarıyla okurlara aktardı.

Noyan Doğan, enflasyonun açıklanmasıyla belli olan memur ve emekli maaşlarını kalem kalem yazarak Hürriyet okurlarını bu önemli konuda bilgilendirdi.

Herkes İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Bacak kırma” sözlerini tartışırken, Deniz Zeyrek mikrofonu Soylu’ya tuttu ve “Neden böyle dediniz, yargıya güvenmiyor musunuz” diye sordu.

Spor Servisi Müdürü Mehmet Arslan’ın Başakşehir’in Togolu yıldızı Adebayor ile yaptığı röportaj ve özel fotoğraflar dünyanın önde gelen basın kuruluşları tarafından alıntılandı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde doğum anında çok zor bir operasyonla kurtarılan Kosovalı Nil Bebeğin öyküsünde Buse Özel ve Ömer Hasar imzaları vardı.

Ömer Erbil, Kars’ta bulunan, MÖ 3000-2000 yılları arasına tarihlendiği tahmin edilen ve Türk kültürünü yansıtan resimlerle, mezarlara ışık tutan çalışmayı haberleştirdi.

Türkiye’nin cennet köşelerinden Bolu Gölcük’ün imara açılacağını Türkiye’ye Aysel Alp duyurmuştu. Hürriyet gelişmeleri ısrarla takip etti ve nihayetinde ihale iptal edildi. Bakan da, büyük ihtimalle bir daha ihale açılmayacağını açıkladı.

Ekonomi Servisi’nden Ceyhun Kuburlu, vatandaşın çok büyük çoğunluğunun yılbaşını evde geçirdiğini,

30-31 Aralık market cirolarını geçen yıl aynı tarihlere kıyaslayarak haberleştirdi.

Yeni yılda yürürlüğe giren tebliğe göre ekmeklerin en az 200 gram olması gerekiyor. Peki oldu mu? Burak Coşan bu sorunun yanıtını aradı. Fırınlardan ekmek aldı, tarttırdı ve çoğunda gramajın eksik olduğu oraya çıktı.

Kanal D Haber’in çağrısıyla, Diyanet İşleri Başkanı, cuma günü rüştüne erişmemiş kız çocuklarının evlendirilmesinin asla kabul edilemeyeceğine yönelik hutbe okudu.

Merve Görgün, Diyanet’in “buluğ” ve “nikâh” tanımıyla çıkan tartışmayı hem ilahiyatçılara hem de çocuk psikiyatristlerine sordu.

Oğuz Şahin, Din İşleri Kurulu Başkanı Ekrem Keleş’le özel röportaj yaptı. Keleş, “İslam’a göre, kız çocuklarının evlenme yaşı 17, erkeklerin 18’dir” dedi.

Kanal D Haber, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın görevden alınmasıyla ilgili gelişmeleri canlı yayınla ekrana getirdi.

Ertan Büyükahıska, silahlı eğitim verdiği iddia edilen SADAT’ın İstanbul’daki merkezini görüntüledi, şirketin açıklamasını haberleştirdi.

Kanal D Haber, TSK’nın Suriye’nin İdlib kentindeki üssünden ilk görüntülerini yayınladı.

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya geçişiyle ilgili Kanal D Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Yasemin Doğan, taşeronlar için hazırlanan soru kitapçığı tuzağını gözler önüne serdi.

Orkun Ün, İstanbul’da bir restoranın Bitcoin ile ödeme almaya başladığını ekrana getirdi.

Yasemin Bahloul, % 5.69 zam

yapılan emeklilere mikrofon uzattı.

Geçen hafta hürriyet.com.tr’yi 56.8 milyon kez ziyaret eden 26.7 milyon okurumuz, ortalama 6 dakika 7 saniye süren oturumları boyunca 349 milyon sayfa gezdi. Bu okurlarımızın 13.3 milyonu, Hürriyet’in özel haberlerini tercih etti.

Bu hafta en çok okunan özel haberlerimiz arasında, Ankara Büromuzdan Aysel Alp’in memur ve emekli zam oranlarıyla ilgili analizi ile Umut Erdem’in Devlet Tiyatroları’ndaki değişimi duyurduğu haberi, Kelebek’ten Cenker Tezel’in oyuncu Ayşe Selen’in cenazesinden izlenimleri ve İstihbarat Servisimizden Ceylan Sever’in “Son ütücü vurgunu” başlıklı haberi başı çekti.

Dış Haberler Servisimizin İran’daki gösterilerle ilgili analizleri ile Ömer Bilge’nin Milli Piyango’nun KKTC’deki talihlisi konusundaki haberi de en çok okunanlar arasına girdi.

Bu hafta Hürriyet TV ve sosyal medya hesaplarımız üzerinde video izlenme sayımız 25 milyona yaklaştı.

Kocaeli’nde bir otobüs şoförünün, yolculuk esnasında dili boğazına kaçan bir bebeğin hayatını kurtardığı anları gösteren videoyu

Facebook hesabımızda 900 bin kişi izledi, 7 bini aşkın kişi paylaştı, 1500 kişi yorum yaptı. Münir Özkul ve Aydın Boysan’ın hepimizi üzen vefatlarıyla ilgili haber ve anma videolarımız da yaklaşık 5 milyon okurumuza ulaştı.

Amerika’daki davada jürinin eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı suçlu bulması CNN TÜRK haber merkezi tarafından ayrıntılı olarak işlendi. New York’tan Serdar Cebe ve Hürriyet Temsilcisi Razi Canikligil kararla ilgili tüm ayrıntıları canlı yayın bağlantılarıyla anlattılar.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın görevden alınmasıyla ilgili tüm gelişmeler Fulya Öztürk ve Göksel Göksu tarafından ekrana taşındı. Hazinedar, Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programına katılarak gazetecilerin tüm sorularına cevap verdi.

Usta oyuncu Münir Özkul’un vefatı ve cenaze töreni CNN TÜRK ekranında geniş yer buldu. Haber merkezi, Özkul’un sanatına ve biyografisine ilişkin haber paketleri hazırladı. Aynı şekilde mimar, gazeteci yazar Aydın Boysan’ın vefatı ve cenaze töreni de CNN TÜRK bültenlerinde hak ettiği şekilde yer buldu.

İran’daki protesto gösterileri canlı yayın konuklarıyla değerlendirildi, dünyadaki ve Türkiye’deki yansımaları her yönüyle işlendi.

Zeynep Karamustafa kadına şiddetin arttığı bugünlerde sığınma evlerinde yaşayan kadınların gerçek hikâyelerinin anlatıldığı “Mor” isimli tiyatro oyununun provalarını ekrana taşıyarak, kanayan bir yaraya parmak bastı.

Türkiye’yi İngilizce izleyen okurun geçtiğimiz hafta Hürriyet Daily News üzerinden en çok ilgi gösterdiği haberler, ABD’deki Zarrab davasında Hakan Atilla’nın suçlu bulunması ve Türkiye’den bu karara yönelik tepki ve yorumlar oldu; en çok okunan ilk on içerikten üçü bu konudaydı.

Öne çıkan içerikler arasında Türkiye’de yükselen enflasyon ve fiyat artışları da vardı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in sivillere askeri eğitim iddiası ve Türk ırkçılığını savunan bir partinin kuruluşu haberlerine gösterilen ilgi de dış okurun Türkiye’deki siyasi ve ekonomik gelişmelere ayrıntılı ilgisinin başladığını gösterdi.

Haftanın en çok okunan yorumu ise İran’daki gösteriler üzerine ABD ve Türkiye’nin tutumu üzerineydi.