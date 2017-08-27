İstanbul’da Eylül’e hazır mısınız?

Eylülde şehrin renklenecek sanat ajandasını heyecanla bekleyen sanatseverlere farklı sürprizler, belli ki açılışını İstanbul Bienali ile aynı tarihlerde yapacak olan Contemporary İstanbul Sanat Fuarı’ndan geliyor.

Tarih, 14- 17 Eylül. Tüm tatil fasılaları atlatılmış, çocuklar okullarına yerleştirilmiş, nihayet hareketli günleri, sosyal kelebekliği özleyen ‘urban’ şahsiyetler bıraktıkları yerden şehrin gündemini oluşturmaya başlıyor. ‘Okula dönüş’ teması okullu yıllar pek gerilerde kalsa bile her Eylül’de benim de aklımda... Sonbaharda şehrin keyfini çıkarmanın, özlenilen şehirle buluşmanın en keyifli şekliyse bence sanatla yapılacak her türlü buluşmadan geçiyor.

Contemporary Istanbul da bu yıla özel Eylül’de organize edilerek şehrin Bienal açılışıyla gelen yoğun ve keyifli sanat gündeminin bir diğer ayağı olacakmış.

12. Contemporary Istanbul (CI) için Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli bize fuarla ilgili şunları anlattı:

CI’nın bu 12. edisyonunda 20'den fazla ilk defa katılan, toplam 73 galeriden yaklaşık 1,500 sanat eseri sergilenecekmiş. Bu yıl Amerika, İngiltere, İsviçre, İspanya, Fransa, Romanya, İran, İsrail, Çin gibi ülkelerden gelen 42 yabancı galeri fuarda yerini alıyormuş.

İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda düzenlenecek fuarda ‘Plugin’in de beşincisi yapılacak. Çağdaş sanatın son dönem en merak edilen işlerinin sunulduğu bu bölüm, ‘yeni medya’ üzerine. Ali Güreli ‘Plugin’in CI’un geleceği kucaklayan bir uzantısı olduğundan bahsediyor. Bu yeni medya bölümün yıldızı ise “Natura Nova” başlıklı özel sergi… Plugin bilim ve teknolojinin kesişim noktasında yer alan güncel sanat eserlerini sergilemeye adanmış bir özel bölüm. “Natura Nova” sergisiyle yeni medya sanatının bugünün ve geleceğin dünyasına dair sorularını ve cevaplarını ortaya koymayı hedefleniyor. Seçkinin tüm işleri doğa temsilinin tam olarak nasıl bir şey olması gerektiği sorusuna sanatçısının yeni ve kendine has cevabını ortaya koyacak.

CI’un bu yıla özel önemli bir yeniliği de fuarın mimari konsept tasarımının dünya çapında başarılı projelere imza atmış, ödüllü mimarlık firması Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından kurgulanıyor olması… CI bu yıl açık havada yer alan kamusal alanlara gönderme yapacak bir sürpriz mekan karşımıza çıkacak. Tabanlıoğlu Mimarlık fuar alanını ‘bir kent parkı’ çeşitlemesi olarak kurguluyormuş. Yapay park formunda düzenlenecek fuar iç mekanı, aynı zamanda etkinlik sırasında açık havada heykellerin sergileneceği fuar alanına bitişik Sanatçılar Parkı’nın da bir uzantısı olarak da ele alınacakmış. Buradan ayrıca bölgenin en sevdiğimiz noktası olan nadide ve değerli Maçka Parkı’na bağlantı sağlanacakmış.

CI kapsamında yapılacak bir diğer önemli sergiye geldi sıra: Beşinci Element… Tabanlıoğlu Mimarlık’ın CI 2017 mimari konsept tasarımından hareketle Sanatçılar Parkı’nda gerçekleştirilecek olan Beşinci Element heykel sergisinin küratörlüğünü Prof. Hasan Bülent Kahraman üstleniyormuş. Ali Güreli bu projeyle İstanbul’da bir park alanında ilk defa çağdaş heykel sergisi gerçekleştirdiklerini vurguluyor.

Bir de fuarın her yıl tekrarlanan bölümleri var. CI Dialogues gibi… Bu senenin konusu “Hareket” konusunu sanatsal bakış açısıyla ele alacak. Konu, insanın günlük hayatının çekirdeğini oluşturan Teknoloji, Mimarlık, Gıda gibi farklı disiplinlerin ilişkisinde tartışılacak. Programa konusunun önde gelen isimleri davet edilerek; akademisyenler, mimarlar, sanatçılar ve profesyonellerle, çağdaş sanatın güncel durumu, diğer yaratıcı endüstrilerle ve hatta günlük yaşamla olan ilişkisi tartışılacakmış.

CI cephesinde bu yıla dair belli bailı gelişmeler böyle… Şimdiden sonbaharda İstabul’daki ‘normal’ hayatı düşleyenlerin, planlarını yapanların dikkatine…

Yeni medya sanatçısı Ozan Türkkan’ı ağırlayacak olan Akbank Sanat Sergisi’nin yanı sıra, Ferko Signature için Refik Anadol’un özel olarak tasarladığı data painting eseri Winds of İstanbul da dikkat çekenler arasında. Fuarı ziyaret edecek çocukları da unutmayan Yıldız Holding, Ülker Çocuk Sanat Atölyesi ile küçük sanatseverleri de çağdaş sanatla tanıştıracak.