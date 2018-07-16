Yosunlu alt geçit-2

Tarih: 3 Nisan 2017.Hürriyet Ankara’nın manşeti şöyleydi:“Lağım suyu yosun tuttu.”
Haberin özü/özetine gelirsek:
Sincan’daki Silolar Alt Geçidi’nden lağım suyu akıyor. Geçidin duvarlarının yosun tutması dikkat çekerken, şikâyetini Okur Köşesi’ne yazan Osman Y., “Geçidin bu hali Sincan’a yakışmıyor. Sıkıntı giderilmeli” diyor.
*
Okurumuz Osman Y., tam 15 buçuk ay sonra Sincan Silolar Alt Geçidi’nden yeni fotoğraflar göndermiş.
Kanalizasyon akıntısı devam ediyor.
Geçen yıl sorunu dile getirdiğinde Sincan Belediye Başkanı olan Mustafa Tuna’nın, şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu da hatırlatan okurumuzun iletisi şöyle:
POZİTİF AYRIMCILIK BEKLİYORUZ
“Sayın Başkan Mustafa Tuna, kendi ilçemizden seçilerek Büyükşehir’e gitti ancak alt geçitteki yosun manzarası aynı kaldı. Günde on binlerce kişinin arabalarıyla ve yürüyerek geçtiği bu alt geçidin perişan halini bir kez daha lütfen gündeme getirin. Sincan’a yakışmayan bu geçit için Başkanımız Mustafa Tuna’dan pozitif ayrımcılık bekliyoruz. Hiç kimsenin geçmediği alt geçitlerde bile duvar kaplamaları varken burada yok ve kanalizasyon akıyor.”
KARA SİNEK İSTİLASI
Okurumuz Murat Alagöz, diyor ki:
“Kızılay Kumrular Caddesi ve Şehit Adem Yavuz Sokak’ta aşırı kara sinek var.”
*
Okurumuz, iletisine şöyle devam ediyor:
“Çankaya Belediyesi’ni aradığımızda, onlar da sivrisinek ve kara sinek popülasyonunda artış olduğunu kabul ediyor. ‘Belli periyotlarla ilaçlama yapıyoruz’ deniliyor ama bence yeterli değil.
TALEBİM:
* Kumrular Caddesi ve Şehit Adem Yavuz Sokak çevresi etkili olarak ilaçlanmalı.
* Bölgede, özellikle de çöp bırakılan yerler temizlenmeli, dezenfekte edilmeli.
SORUM VAR-1
ANKARA-ESKİŞEHİR YHT HATTINDA SEFER SAYISI ARTIRILAMAZ MI?
İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) bir okurumuzun şikâyeti, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleriyle ilgili. İşte iletisi:
“Ankara-Eskişehir arası günde 5 sefer var, hepsi de çok dolu. Haliyle biletler, birkaç gün öncesinden tükeniyor.
SORUYORUM: Acaba TCDD yetkilileri bu durumu göz önünde bulundurarak, Ankara-Eskişehir YHT hattında sefer sayısını artıramazlar mı?
SORUM VAR-2
AŞTİ-SÖĞÜTÖZÜ BAĞLANTISINI 7 YILDIR DOLMUŞ VE TAKSİCİLER Mİ ENGELLİYOR?
Eryaman’da ikâmet eden, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde çalışan ismi bende saklı (gizi kalmasını istemiş) okurumuz soruyor: “Eryaman’a daha kolay ulaşım yolu olan Ümitköy metro istasyonu aktarmasını kullanmak için her gün Söğütözü metro istasyonuna yürüyoruz.
SORU-1: AŞTİ-Söğütözü bağlantısı ne zaman devreye girecek?
SORU-2: Bu bağlantıyı 7 yıldır dolmuş ve taksiciler mi engelliyor?
ARADIĞINIZ TÜRK TELEKOM’A ŞU ANDA ULAŞILAMIYOR
Altındağ’dan okurumuz Murat Kurtoğlu, Feridun Çelik Mahallesi 1673 Sokak’taki 7 numaralı binasına Türk Telekom’un altyapı hizmeti getirmemesinden şikâyet etmiş.
Türk Telekom CEO’su Paul Daony’le sosyal medya aracılığıyla bir görüşme de yaptığını aktaran okurumuz, sıkıntısını şöyle anlatıyor:
ANKARA’NIN MERKEZİNE 8 KM
“Türk Telekom, milyon dolarlar harcayarak Türkiye’de altyapısının çok güçlü olduğunu yazılı ve görsel basından tüm dünyaya duyuruyor ama Türkiye’nin başkenti Ankara’nın merkezine 8 km mesafedeki bir mahalleye altyapı getirmiyor. Türk Telekom CEO’su Sayın Paul Daony ile sosyal medya üzerinden yaptığım görüşmede konuyu kendisine anlatmama, gerekli ilgiyi göstermesine rağmen alt kademede görevli arkadaşlar ısrarla ödenek gelmediğini ve projenin ne zaman çıkacağının belli olmadığını söyleyerek beni geçiştirmeye çalışıyorlar.”
KISA... KISA...
* “YENİKENT’te oturanlar, AŞTİ’ye ulaşabilmek için çift vesait yapıyor. Yenikentliler olarak direkt AŞTİ’ye giden otobüs ya da dolmuş hattı istiyoruz.”
Nazım KOCABAŞ
* “SİNCAN’a bağlı Temelli’den (Organize Sanayi Bölgesi’nden) Ayaş’ın Sinanlı Cuma Mahallesi’ne (120 ada 148 parsel) yol açılmasını istiyorum.”
İbrahim Y.
* “BAŞKENTRAY, Elmadağ’a kadar uzatılmalı. Elmadağ’dan Kayadibi’ne inerken sol taraftaki boş alan, Başkentray için rahatlıkla projelendirilebilir.”
Orhan ARSLAN
SÖZ YETKİLİDE
ANKARA ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ESNAF ODASI’NDAN ANKARAKART AÇIKLAMASI
2 Temmuz’da yayınlanan Burada Okur Yazar’da, okurumuz Doğan Aslan, “Mavi renkli özel halk otobüslerinin Ankarakart sistemine geçmesi unutuldu galiba. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, söz verdi, halen geçilmedi” demişti.
*
Ankara Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, okurumuzun iletisine şu yazılı açıklamayı yapmış:
ÇALIŞMALAR SÜRATLE YAPILMAKTADIR
“Hürriyet Ankara ekindeki ‘Burada Okur Yazar’ köşenizde bir okurunuzun Ankarakart’la ilgili paylaşımını üzüntü ile okuduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tuna’nın ‘Anlaştık, Ankarakart’a mavi otobüsler de geçecek’ şeklindeki açıklaması doğrudur. İşleyişte aksaklık yaşanmaması için gerekli olan kooperatif kurulumu tamamlanmış ve Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği’nde yapılması gereken değişikliklerle ilgili, EGO Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulmak üzere çalışmalar süratle yapılmaktadır.”
Yosunlu alt geçit-2
Tarih: 3 Nisan 2017.Hürriyet Ankara’nın manşeti şöyleydi:“Lağım suyu yosun tuttu.”
Haberin özü/özetine gelirsek:
Sincan’daki Silolar Alt Geçidi’nden lağım suyu akıyor. Geçidin duvarlarının yosun tutması dikkat çekerken, şikâyetini Okur Köşesi’ne yazan Osman Y., “Geçidin bu hali Sincan’a yakışmıyor. Sıkıntı giderilmeli” diyor.
*
Okurumuz Osman Y., tam 15 buçuk ay sonra Sincan Silolar Alt Geçidi’nden yeni fotoğraflar göndermiş.
Kanalizasyon akıntısı devam ediyor.
Geçen yıl sorunu dile getirdiğinde Sincan Belediye Başkanı olan Mustafa Tuna’nın, şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu da hatırlatan okurumuzun iletisi şöyle:
POZİTİF AYRIMCILIK BEKLİYORUZ
“Sayın Başkan Mustafa Tuna, kendi ilçemizden seçilerek Büyükşehir’e gitti ancak alt geçitteki yosun manzarası aynı kaldı. Günde on binlerce kişinin arabalarıyla ve yürüyerek geçtiği bu alt geçidin perişan halini bir kez daha lütfen gündeme getirin. Sincan’a yakışmayan bu geçit için Başkanımız Mustafa Tuna’dan pozitif ayrımcılık bekliyoruz. Hiç kimsenin geçmediği alt geçitlerde bile duvar kaplamaları varken burada yok ve kanalizasyon akıyor.”
KARA SİNEK İSTİLASI
Okurumuz Murat Alagöz, diyor ki:
“Kızılay Kumrular Caddesi ve Şehit Adem Yavuz Sokak’ta aşırı kara sinek var.”
*
Okurumuz, iletisine şöyle devam ediyor:
“Çankaya Belediyesi’ni aradığımızda, onlar da sivrisinek ve kara sinek popülasyonunda artış olduğunu kabul ediyor. ‘Belli periyotlarla ilaçlama yapıyoruz’ deniliyor ama bence yeterli değil.
TALEBİM:
* Kumrular Caddesi ve Şehit Adem Yavuz Sokak çevresi etkili olarak ilaçlanmalı.
* Bölgede, özellikle de çöp bırakılan yerler temizlenmeli, dezenfekte edilmeli.
SORUM VAR-1
ANKARA-ESKİŞEHİR YHT HATTINDA SEFER SAYISI ARTIRILAMAZ MI?
İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) bir okurumuzun şikâyeti, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleriyle ilgili. İşte iletisi:
“Ankara-Eskişehir arası günde 5 sefer var, hepsi de çok dolu. Haliyle biletler, birkaç gün öncesinden tükeniyor.
SORUYORUM: Acaba TCDD yetkilileri bu durumu göz önünde bulundurarak, Ankara-Eskişehir YHT hattında sefer sayısını artıramazlar mı?
SORUM VAR-2
AŞTİ-SÖĞÜTÖZÜ BAĞLANTISINI 7 YILDIR DOLMUŞ VE TAKSİCİLER Mİ ENGELLİYOR?
Eryaman’da ikâmet eden, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde çalışan ismi bende saklı (gizi kalmasını istemiş) okurumuz soruyor: “Eryaman’a daha kolay ulaşım yolu olan Ümitköy metro istasyonu aktarmasını kullanmak için her gün Söğütözü metro istasyonuna yürüyoruz.
SORU-1: AŞTİ-Söğütözü bağlantısı ne zaman devreye girecek?
SORU-2: Bu bağlantıyı 7 yıldır dolmuş ve taksiciler mi engelliyor?
ARADIĞINIZ TÜRK TELEKOM’A ŞU ANDA ULAŞILAMIYOR
Altındağ’dan okurumuz Murat Kurtoğlu, Feridun Çelik Mahallesi 1673 Sokak’taki 7 numaralı binasına Türk Telekom’un altyapı hizmeti getirmemesinden şikâyet etmiş.
Türk Telekom CEO’su Paul Daony’le sosyal medya aracılığıyla bir görüşme de yaptığını aktaran okurumuz, sıkıntısını şöyle anlatıyor:
ANKARA’NIN MERKEZİNE 8 KM
“Türk Telekom, milyon dolarlar harcayarak Türkiye’de altyapısının çok güçlü olduğunu yazılı ve görsel basından tüm dünyaya duyuruyor ama Türkiye’nin başkenti Ankara’nın merkezine 8 km mesafedeki bir mahalleye altyapı getirmiyor. Türk Telekom CEO’su Sayın Paul Daony ile sosyal medya üzerinden yaptığım görüşmede konuyu kendisine anlatmama, gerekli ilgiyi göstermesine rağmen alt kademede görevli arkadaşlar ısrarla ödenek gelmediğini ve projenin ne zaman çıkacağının belli olmadığını söyleyerek beni geçiştirmeye çalışıyorlar.”
KISA... KISA...
* “YENİKENT’te oturanlar, AŞTİ’ye ulaşabilmek için çift vesait yapıyor. Yenikentliler olarak direkt AŞTİ’ye giden otobüs ya da dolmuş hattı istiyoruz.”
Nazım KOCABAŞ
* “SİNCAN’a bağlı Temelli’den (Organize Sanayi Bölgesi’nden) Ayaş’ın Sinanlı Cuma Mahallesi’ne (120 ada 148 parsel) yol açılmasını istiyorum.”
İbrahim Y.
* “BAŞKENTRAY, Elmadağ’a kadar uzatılmalı. Elmadağ’dan Kayadibi’ne inerken sol taraftaki boş alan, Başkentray için rahatlıkla projelendirilebilir.”
Orhan ARSLAN
SÖZ YETKİLİDE
ANKARA ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ESNAF ODASI’NDAN ANKARAKART AÇIKLAMASI
2 Temmuz’da yayınlanan Burada Okur Yazar’da, okurumuz Doğan Aslan, “Mavi renkli özel halk otobüslerinin Ankarakart sistemine geçmesi unutuldu galiba. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, söz verdi, halen geçilmedi” demişti.
*
Ankara Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, okurumuzun iletisine şu yazılı açıklamayı yapmış:
ÇALIŞMALAR SÜRATLE YAPILMAKTADIR
“Hürriyet Ankara ekindeki ‘Burada Okur Yazar’ köşenizde bir okurunuzun Ankarakart’la ilgili paylaşımını üzüntü ile okuduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tuna’nın ‘Anlaştık, Ankarakart’a mavi otobüsler de geçecek’ şeklindeki açıklaması doğrudur. İşleyişte aksaklık yaşanmaması için gerekli olan kooperatif kurulumu tamamlanmış ve Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği’nde yapılması gereken değişikliklerle ilgili, EGO Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulmak üzere çalışmalar süratle yapılmaktadır.”