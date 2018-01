Yaya geçidine bariyer engeli

Okurumuz Ali Avni Yüzbaşıoğlu’nun gönderdiği ileti üzerine 10 Nisan 2017’de tam da bu yaya geçidine dikkat çekmiş...

“Orta refüj dar geliyor” demiştim.

Ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçmiş...

Yaya geçidi çizgilerini yenileyip, “YAYA GEÇİDİ” uyarı levhalarıyla, yolu kontrollü hale getirmişti.

Ancak, asıl sorun devam ediyor.

Okurumuz Ali Meletli’nin çektiği fotoğraflar da bunu net bir şekilde gösteriyor.

Çözümü ise çok basit:

Orta refüjdeki cam bariyerlerin en az ikisini daha kaldırmak.

İlk bakışta otobüs durağını anımsatan fotoğraf ve Ulus’un orta yerindeki yaya geçidi problemiyle ilgili Ali Meletli’nin gözlemi/düşüncesi/talebi ise şöyle:

HER AN KAZA YAŞANABİLİR

“Yaya geçidi, orta refüjdeki cam bariyerlerin beşini kapsıyor fakat, sadece bir tanesi açık. Yayalar her iki yönden de karşıya geçmeye çalışırken, iki yol arasında sıkışıyor. Her an bir kaza yaşanabilir. Umarım Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yaya geçidinin iki yol arasındaki cam bariyerleri kaldırır da, yayaların can güvenliği sağlanmış olur.”

ORTA REFÜJDE TEHLİKE BÜYÜK

“BATIKENT Uğur Mumcu Mahallesi 1617. Cadde üzerindeki Andaç pazar yeri önünde, yayaların karşıya geçmeleri için yüksek orta refüje yaya geçidi yapıldı. Ancak, yaya geçidi arabaların geçeceği kadar geniş yapıldığından ve duba konulmadığından yayalar tehlike atlatıyor. Birkaç ay önce yaşlı bir amcaya araç çarptı, yaraladı. ALO 153 Mavi Masa’ya durumu ilettim ama sorun çözülmedi.

TALEBİM ŞU: Bu yaya geçidine duba konulursa, sorun çözülür.”

Celil YARAŞLI

GÜNÜN FOTOĞRAFI



5 KAT YAMALI YOL

Günün fotoğrafı Pursaklar’dan geldi.

M.Y. adlı okurumuzun “5 kat yamalı yol” adını verdiği fotoğrafın özü/özeti şudur:

“Pursaklar Belediye Caddesi’nin 5 kat yamalı asfaltı bizi isyan ettiriyor. Araçların alt takımları büyük hasar görüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden kalıcı, sağlam asfalt istiyoruz. Takır tukur gitmekten bıktık.”

SORU-ÖNERİ(YORUM)

GÖKÇEK DÖNEMİNDE BAŞLAYIP BİTİRİLEMEYEN ÇALIŞMALAR



HER BİRİ TUZAK GİBİ

“Melih Gökçek döneminde başlanan ancak hâlâ bitirilemeyen çalışmaların sahipsiz ve başıboş kaldığını görüyoruz.

* Anadolu Bulvarı’ndaki TüvTürk kavşak çalışması

* Bilkent Yolu’ndaki çalışmalar

* Çiftlik Kavşak’taki çalışmalar...

Hepsi de karanlıkta bırakılmış, tabelasız bırakılmış çalışmalar. Yani birer tuzak noktası.

SORUYORUM: Aylardır devam eden bu çalışmaları bir yetkili kontrol etmiyor mu?

ÖNERİYORUM: Lütfen bu noktalara ışıklı tabela, yol düzenleyiciler ve çalışma bölgesini aydınlatan mobil ışıklar konulsun.”

Emre ÇETİNER

ÇANKAYA BELEDİYESİ'Nİ ARADIK ASFALT ATTIRAMADIK

SOKAĞIMIZ ÇAMUR İÇİNDE

Çankaya'nın Beytepe Mahallesi 1816 Sokak’tan çektiği bu fotoğrafı gönderen okurumuz İnşaat Mühendisi Berk Bayrakdar, “Bir inşaat nedeniyle sokağımız yaklaşık 60 metre uzunluğunda kazıldı ve üzeri tekrar asfaltlanmadı. Defalarca Çankaya Belediyesi Yol ve Asfalt Bölümü’nü aramama rağmen kazılan yerin üstünün asfaltlanmasını sağlayamadık. Sokağımız şu an çamur içerisinde” diyor.

BİNDEN FAZLA İNSAN KARANLIK SOKAKLARDA YÜRÜYOR

“Ümitköy Meksika Caddesi’ne bağlı 2466-2467-2468 no’lu sokaklardaki Eras Evler(A-B-C-D), Gençler ve Yeni Asrın siteleri sakinleriyiz. Bu bölgedeki kız yurdu ile birlikte binden fazla kişi yaşıyor.

Kız öğrenciler de dahil bu bin kişiyi ilgilendiren sorunları şu:

* Bu sokaklar, hiç aydınlatma olmadığı için geceleri zifiri karanlık. Özellikle kız öğrencilerin kullandığı merdiven çok tehlikeli, sakatlanma ve saldırı ihtimali yüksek.

* EnerjiSA ‘Sokaklar aydınlatılıyor’ açıklamasını yapıyor. Yetkililer lütfen gelip baksınlar, bir tane direk var mı?”

Mustafa TOKMAK

İNSANLAR, MAALESEF SORUMSUZ VE PİS!

Eryaman 5. Etap metro istasyonu çıkışındaki otopark alanı için “Çöplük gibi” diyen okurumuz Metin Altay, iletisinde -özetiyle- şunları kaydetmiş:

“İnsanlar, maalesef sorumsuz ve pis. Ellerine ne geçerse atıyorlar. Ama, belediye de bir o kadar sorumsuz. Eryaman’ın genelinde temizlik sorunu var. Temizlik için görevli belediye personeli yetersiz olunca, sonuç ortada. Bu manzara ne başkente, ne de Eryaman’a yakışmıyor.”

MOGAN GÖLÜ'NÜN KIYISI ÇÖP DOLU

Okurumuz Dr. Satvet Sınav, her pazar yürüyüş için gittiği Mogan Gölü’nün çevresinde karşılaştığı manzarayı şu ifadelerle aktarıyor:

* Mogan Gölü’nün kıyısı çöp dolu. Rahatsız olmuyorlar ki, hiç temizleme gereği hissedilmiyor.

* Banklarda oturan vatandaşlar çekirdek kabuklarını yere atıyor, güvenlik görevlileri ikaz etmiyor.

SÖZ YETKİLİDE



TÜM AĞAÇLARIN BAKIMLARI ÖZENLE YAPILMAKTADIR

Anıttepe Yücetepe Mahallesi’nden okurumuz Prof. Dr. Kamil Bilgin, geçen hafta Okur Köşesi’nden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne seslenmiş ve -özetle- şöyle demişti:

“85. Cadde’de, yetişkin ağaçların bulunduğu kaldırımın kenarları, toprağı tamamen kapatan naylon örtüler ve sentetik talaşlarla kapatıldı. Bu durum, ağaçların nefes ve yağmur suyu almasını engelliyor.”

*

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, okurumuzun şikâyetiyle ilgili şu açıklamayı gönderdi:

“Bölgenin düzenlemesini yapan uzman ekiplerimizle görüşmemiz sonucu, alanda kullanılan membran ve curüf malzemelerinin su ve hava geçirgen yapıda olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda bölgedeki tüm ağaçların periyodik bakımları Çevre Koruma Dairesi Başkanlığımız tarafından özenle yapılmaktadır.”

