Kentin ulaşım ağı belli:

Ankaray, metro, EGO, ÖHO, ÖTA, dolmuş, teleferik.

Tramvay, monoray, metrobüs var da...

Biz mi binmedik!

Bu yüzden hep söylerim:

Ankara’da toplu taşımanın çilesini binen bilir.

*

Adı üstünde, Burada Okur Yazar.

E haliyle, Hürriyet Ankara okurları yıllardır toplu taşımaya biner yazar, iner yazar.

Sorun var mı?

ÇOK.

Peki çözüm var mı?

VAR, fakat çözen YOK.

Tam da bu yüzden -özellikle ulaşım konusunda- Ankara’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’dan, kent(lin)in beklentileri bir hayli fazla.

*

Şimdi gerçekçi olmak da lazım.

23.5 yıllık Melih Gökçek yönetiminde çözül(e)meyen ulaşım sorunlarını...

1.5 yıl gibi önünde çok kısa bir zamanı olan Mustafa Tuna’nın bir çırpıda çözmesini beklemek hayale kaçar.

Zaten Ankaralılar da, “Demir ağlarla örsün Ankara’yı dört baştan” demiyor.

Ancak, vatandaşların -kısa vadede çözülebilecek- bazı beklentileri var.

*

“Vatandaştan Başkan Mustafa Tuna’ya ulaşım brifingi” yazısı...

Okur Köşesi’ne şimdiye kadar yazılan ancak bir türlü çözüme kavuşturulamayan toplu taşımadaki sorunları içeriyor.

İşte, özü/özetiyle o sorunlar.





(1) ANKARAKART

ÖHO’LAR DA ‘AKIL’LANMALI

“Ulaşımda akıllı dönem” sloganıyla 1 Temmuz 2014’te EGO otobüsleri, metro ve Ankaray’la başlayan Ankarakart, 15 Mayıs 2017’de beyaz renkli Özel Toplu Taşıma Araçları’nda (ÖTA) kullanıma geçti. Ancak Ankarakart, Özel Halk Otobüsleri’nde(ÖHO) hâlâ kullanılmıyor. ÖHO Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, “Ankarakart’a minibüslerle (dolmuş) geçelim istiyoruz” diye şart koşuyor, dolmuşçular ise bu teklife yanaşmıyor.

(2) RİNG UYGULAMASI

DİREKT HATLAR GERİ DÖNMELİ

Ring uygulaması, kent içi toplu taşımanın tercih edilmeme nedenlerinden biri. Çünkü, EGO otobüslerinin ring seferleriyle metro hatlarına yolcu taşınması mesafenin uzamasına ve haliyle fazla zaman kaybına yol açıyor. Bu yüzden ring uygulaması yerine tekrar direkt hatlar hayata geçirilmeli. İlk duraktan tüm otobüsün dolduğu bölgelerden kent merkezine(Ulus, Sıhhiye, Kızılay) ekspres otobüsler konulmalı.

(3) AKTARMA

AKTARMA ÇİLESİ ARTIK BİTMELİ

Sincan metrosunda, 12 Mayıs 2014’te başladığı duyurulan ‘sinyalizasyon sistemleri entegrasyon çalışması’ halen tamamlanamadı. Hâlbuki, çalışmanın 2014’ün sonunda bitirileceği belirtilmişti. Sincan metrosunu kullananlar 3 yıldır Batıkent aktarmasının son bulmasını bekliyor. Keçiören metrosunu kullananlar ise AKM’den yapılan aktarmayla Kızılay’a ulaşıyor. Her iki hattı kullanan vatandaşlar, “Aktarma çilesi artık bitmeli” diyor.

(4) TREN SETLERİ

SİNCAN VE KEÇİÖREN 6 VAGONA ÇIKARILMALI

Sincan ve Keçiören metroları hâlen 3 vagonla çalışıyor. Yarım kapasiteyle çalışan bu iki hatta, tren setlerinin 6 vagona çıkarılması bekleniyor.

(5) GECE ULAŞIMI

GECE ULAŞIMININ KÂRINA-ZARARINA ARTIK BAKILMAMALI

Türkiye’nin başkentinde gece ulaşımı yok. Toplu taşıma, gece 12’de sona eriyor. 2014 yılında sadece 22 gün süren, “Yolcu sayısı yetersiz, zarar ediyor...” gerekçesiyle kaldırılan gece ulaşımı, kârına-zararına bakılmadan vatandaşa sağlanmalı.

(6) 65 YAŞ SERBEST KARTI

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞ ÜCRETSİZ BİNEBİLMELİ

Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği 4 Mart 2014’ten bu yana, 65 yaş üstü Ankaralılar, mavi renkli özel halk otobüslerine ücretsiz binememekten dert yanıyor. Üstelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, engelli ve 65 yaş üstü Ankaralılar için özel halk otobüslerinin her birine aylık 1000 TL ‘ücretsiz seyahate gelir desteği’ ödemesi yapıyor. Bu sorunun çözümü, önce araçlara ‘65 yaş üstü ücretsiz’ yazısının asılması, sonra ise ivedi şekilde Ankarakart’a geçilmesiyle sağlanmalı.

(7)BALIK İSTİFİ DOLMUŞLAR

DOLMUŞ DENETİMİ ARTIRILMALI

Dolmuşlarla ilgili ciddi bir denetimsizlik var. Ayakta yolcu taşımak yasak olmasına rağmen, ring uygulaması sonrasında zorunlu olarak dolmuşlara binmek durumunda kalınan bölgelerde(Yaşamkent-Kızılay gibi) 35-40 kişi balık istifi bu araçlara dolduruluyor. Dolmuş şoförlerinin tek başına hem araç kullanıp, hem de ücret alma işini yapması ise ciddi bir tehlike. Dolmuş denetimleri artırılmalı.

BRİFİNG KÜNYESİ

Bu brifing, Ankara’nın ulaşım politakalarını ve toplu taşımada yaşanan sorunlarını yakından takip eden başta Emre Çetiner olmak üzere Mehmet Özdemir, Mehmet Gürer, Mert Temizsoy, Metin Altay, Aysel Yavuz Şengüler, Kudret Kaatsız, Fatih Türkyılmaz ve Efkan Akhan adlı okurlarımızın Okur Köşesi’ne gönderdikleri iletilerden hazırlanmıştır.

ANKARALI, TOPLU TAŞIMA NEDEN KULLANMIYOR?

Bu sorunun yanıtında, şu iki başlık ön plana çıkıyor:

1) Ekonomik.

* İşlerine çift vasıta kullanarak ulaşan Ankaralılar, 1 TL’lik aktarma ücretinin de eklenmesi nedeniyle toplu taşıma ücretlerini yüksek buluyor.

2) Zaman kaybı.

* EGO otobüslerindeki ring uygulaması, metrolardaki aktarma yapma zorunluluğu, ulaşımı zorlaştırdığı gibi, fazla vakit kaybına neden oluyor.

OKURLARDAN KISA KISA ÖNERİLER

* AŞTİ, Esenboğa Havalimanı ve YHT Garı’na ulaşım 24 saat olmalı. Gece ulaşımının olmaması, şehir hayatını erken bir saatte bitiriyor.

* Hafta sonları ve pik saatler dışındaki otobüs seferleri çoğu yerde yarım saatte bir olacak şekilde planlanmış durumda. Aracı olmayan Ankaralı eve hapsediliyor.

* Kalabalık aileler hafta sonları aracıyla daha ucuza gezebiliyor. Bu yüzden ücretler düşürülmeli ve aktarmalar ücretsiz olmalı.

* Metro hatlarını dik kesecek şekilde bağlantı hatlarının konması(Batıkent-Eskişehir yolu hattı gibi)Ankara toplu taşıma sistemine katkı sağlayacaktır.

* Otobüslerdeki engelli rampaları çalışmıyor. Otomatik olduğu için sık sık arıza yapıyor, engelliler 1 saatten fazla otobüs bekliyor.

* Birçok otobüs durağının üstü kapalı değil. Duraklarda otobüsün geliş saatinin belirtilmesi lazım.

* Dolmuş güzergâhları da EGO Cepte uygulamasına girmeli.

* Ulaşım için ucuz ve sağlıklı bir çözüm olan bisikletler için en kısa sürede güvenilir, standartlara uygun bisiklet yolları yapılmalı.

* Banliyö hattının(Başkentray) Elmadağ’a kadar uzatılması toplu taşıma için önemli bir çalışma olacaktır.

* Çayyolu metrosunu Ankaray’a bağlayacak olan AŞTİ-Söğütözü hattı bir an evvel tamamlanmalı.

* Bahçelievler 7. Cadde ve Tunalı Hilmi Caddesi yayalaştırılmalı.

30 BASAMAKLI PROBLEM!

Okurumuz Halil Öcalan, Sincan metrosunun(Batıkent-OSB Törekent) ‘Fatih’ istasyonundaki bir sorunu yazmış.

İstasyonun, Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi A kapısından giriş yapıp, Batıkent istikametine gidecek olan yolculara yaşattığı sorunu Halil Öcalan şöyle anlatıyor:



UYGULAMADAN VAZGEÇİLMELİ



“Turnikeler kapatılmış durumda. Bu nedenle asansörü ve yürüyen merdiveni kullanamayan yaşlı, hasta ve çocuklu vatandaşlar, 30 basamaklı merdiveni kullanmak zorunda bırakılıyor. Hiçbir amacı ve gerekçesi olmayan bu keyfi uygulamadan, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü vazgeçmelidir.”

SÖZ YETKİLİDE

RAYLARDAN YÜRÜMEYE SON

O ALT GEÇİT ARTIK AÇIK

Bu fotoğrafa, Okur Köşesi’nde cuma günü yer vermiştim.

Okurumuz Yılmaz Çamdalı, Cebeci’de perşembe günleri kurulan semt pazarına gitmek isteyen vatandaşların, kapatılan alt geçidi kullanamadıklarına ve rayların üzerinden karşıya geçmeye çalıştıklarına dikkat çekmişti.

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“Ray cambazları” başlıklı bu yazının yayımlandığı gün, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’ndan(TCDD) yazılı bir açıklama geldi.

Açıklama şöyle:

“Teşekkülümüzce yürütülen Başkentray projesi kapsamında inşa edilen söz konusu alt geçit, 1 Kasım 2017 tarihinden itibaren vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Ancak, 8-9 Kasım tarihlerinde Başkentgaz tarafından yapılan doğalgaz çalışmaları nedeniyle söz konusu alt geçit, vatandaşlarımızın can güvenliği için geçici olarak kapatılmış, 10 Kasım itibarıyla da yeniden kullanıma açılmıştır.”