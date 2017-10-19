Üzeri kapatılan problemler!

2 konuda şikâyeti var.

İletisi -özetiyle- şöyle:

(1)





YOL BOYU SU AKIYOR

“Çankaya Belediyesi, Reşatbey İlkokulu’nun bahçesine geçen yıl yüksek bir duvar ördü. İçini toprakla doldurup, üzerine de asfalt attı ve kapattı. Son 3-4 aydır örülen duvarın altından dışarıya su sızıyor. Her geçen gün artan sızıntı gölet oldu, yol boyu akıyor. Önümüz kış. Bu soruna ivedi çözüm getirilmezse, oluşacak buzdan dolayı büyük kaza ve belalar bizi beklemekte.

(2)

KUYU, MOLOZLA KAPATILDI

Çankaya Belediyesi, Reşatbey İlkokulu’nun karşısındaki gecekonduyu geçen hafta yıktı. Yıkılan binanın yanında aktif bir kuyu olduğunu söylememize rağmen, belediyenin iş makinesi kuyuyu bozdu. Suyla dolu açılan çukur ise tahliye edilmesi gerekirken, “Tehlikeli” denilerek, bir kamyonla getirilen molozlarla dolduruldu. Buradan sızan su da ileride yollara akacaktır.



OKURDAN NOT: Her iki olay da, maalesef zihniyetimizi yansıtmakta. Problemleri çözmek yerine, üzerini kapatıyoruz.





‘BİP BİİP’ SESİNE KULAK TIKAYAN ÖHO’LAR

EGO otobüsleri, metro, Ankaray, beyaz renkli midibüsler...

Vatandaşlar hepsinde ‘bip biip’ Ankarakart okutuyor.

Gel gelelim, ‘biiiiiip’ sesine mavi renkli Özel Halk Otobüsleri(ÖHO) yıllardır kulak tıkıyor...

Duymazdan geliyor.

*

Okururumuz K.K., bu konuda en çok ileti gönderenlerden biri.

12 Ekim’de başından geçen bir olayı yazmış.

Aynen paylaşıyorum.

‘DERNEK KARARI’ DEDİ 65 YAŞTAN PARA İSTEDİ

“Seyranbağları 118 no’lu Özel Halk Otobüsü’ne 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nın Güvenpark durağından bindim.(Saat 11.45) Biletçiye 65 yaş üstü vatandaşım dediğimde, ‘Derneğimizin almış olduğu karar doğrultusunda bu otobüslerde ücret alınmaktadır’ yanıtını aldım. Artık yeter! Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üzeri vatandaşları ne zamana kadar otobüs biletçileriyle muhatap etmeye devam edecek.”

BİR CADDE İKİ SORUN





Okurumuz Osman Egemen, Çankaya Sancak Mahallesi Konrad Adenauer Caddesi’nin bazı sorunlarını fotoğraflamış, yazmış.

(1)

Fiber optik altyapı için 2 yıl önce kazılan yol, onarım için Büyükşehir Belediyesi’ni bekliyor.

(2)

Caddenin 547. Sokak girişindeki kaldırım da onarım için 1.5 yıldır Büyükşehir Belediyesi’ni bekliyor.

OKURDAN NOT: EGO’nun 413 numaralı otobüsü, 5 tane paralı otobüse karşılık 1 sefer geliyor.

SORUM VAR

DEMET PARKI’NA BETON YAPI NEDEN DİKİLİYOR?

Demetevler’deki Demet Parkı’nın İvedik Caddesi’ne bakan yönüne oldukça büyük bir yapı yapılıyor. Güzelim parka hangi amaçla bu beton yapı dikiliyor?

Can Hayat ÖZYURT

ESNAFIN KOMŞU ESNAF ŞİKÂYETİ

Okurumuz Ömer Naci Yukaruç, Balgat’taki bir eczanenin sahibi.

Bir işletmeci olarak, Ankara’daki yiyecek sektörünün(restoran, kafe gibi) iş yerlerini genişleterek kaldırımlara kadar taşmasından, çadır vb. malzemelerle kapatma yapmasından şikâyetçi.

Ömer Naci Yukaruç, “Bu durum sadece beni değil, birçok meslektaşımı, birçok esnafı, semt sakinini ve apartmanda oturan vatandaşı rahatsız ediyor” diyor.

Ve, tüm belediye başkanlarına sesleniyor:

KENDİ MENFAATİ İÇİN KOMŞUSUYLA MAHKEMELİK

“Genellikle yiyecek sektörü, yaptığı kanunsuz ve projelere aykırı yapılanmalarla sağındaki/solundaki diğer iş yerlerini hiçe sayıyor. Kendi menfaati için komşuları ile mahkemelik olan bu iş yerlerine, maalesef belediyeler göz yumuyor. Cadde ve sokaklarda adım başı gördüğümüz bu kanunsuz işletmelere yönelik belediyelerin harekete geçmesi lazım.”