Utanç manzarası

Tarih: 27 Aralık 1919. Yer: Keklikpınarı.
3 bini atlı, 700’ü yayan olan Seymen alayı...
Ve bacı erenler...
Ve tabii on binlerce insan...
Deli divane olmuşlar, koca bir çember kurmuşlar.
Çemberin tam ortasında, o günü “tarihi bir gün” yapan...
Aslında, “tarih yazan” biri var:
“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK.”
*
TARİH: Bugün.
YER: Keklikpınarı.
İşte (fotoğrafta) manzara.
Vallaha, ben utanıyorum.
Ve soruyorum:
“Atatürk’ün Ankara’ya ilk giriş yaptığı Keklikpınarı, böyle mi olmalı?
Hele hele bu 27 Aralık’ta 100. yıl dönümü kutlamalarına hazırlanırken!”
*
Bu soruyu, hem Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne hem de Çankaya Belediyesi’ne soran bir Hürriyet Ankara okuru da var.
Fotoğrafın da sahibi.
WhatsApp Şehir Hattı’na gönderdiği iletisi ise şöyle:
‘Depolama alanı’
“Çankaya’nın Keklikpınarı Mahallesi 900. Cadde ile 896/1 Sokak’ın kesiştiği bölgeyi, kâğıt ve hurda toplayıcılar ‘depolama alanı’ olarak kullanıyor. Fazla söze gerek yok, manzara ortada. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’nden, bu bölgenin temizlenmesi için ortak bir çalışma yapmalarını istiyoruz.”
TALEBİM VAR
ATAKULE’NİN ÖNÜNDEKİ GÖBEĞE ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARININ BÜYÜK BİR ANITI YAPILSIN
Okurumuz R. Uğur Pamukcu’nun, bir talebi var.
Diyor ki:
“Çankaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşadığı ve Türkiye Cumhuriyeti’ni ilan ettiği tarih kokan bir ilçe. Çankaya Köşkü’ne giden yol üzerinde bulunan Atakule’nin önündeki kavşağa (göbeğe), Atatürk ve silah arkadaşlarının bulunduğu büyük bir anıtın yapılmasını 50 yıldır Çankaya’da yaşayan bir vatandaş olarak talep ediyorum. İlgililerin ilgisini bekliyorum.”
FİKRİ TAKİP
BAĞLICA RÖTARI
Okurlar soruyor:
“Etimesgut’un Bağlıca Mahallesi’ni direkt olarak Batı Çevre Yolu’na bağlayacak olan çalışmada son durum ne?”
*
Sormakta haklılar.
ÇÜNKÜ: Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, 12 Ağustos 2019 tarihli Burada Okur Yazar’da, Ankaralılara zaman vermişti.
DEMİŞTİ Kİ: “ASKİ Genel Müdürlüğü’ne ait ana isale hatlarına istinaden, önce koruma yapısı yapılacak. Bu çalışmanın hemen ardından yol yapım çalışmaları başlayacak. İki-üç aya kadar yeni yol açılacak.”
*
Üç ay geçti mi?
Geçti.
Peki, yol açıldı mı?
Açılmadı.
Belli ki, rötar yaptı.
SABAH-AKŞAM YOLCULUK ÇİLESİ
Burada Okur Yazar’a son dönemde en fazla gelen şikâyetlerden biri de şu:
“Toplu taşıma yetersiz.”
*
Keçiören’den okurumuz Kemal Çağlayan, “Kafkas Mahallesi’nde, 266 ve 268 no’lu otobüslerimiz var, ama çok yetersiz kalıyor. Her sabah işe giderken ve akşam eve dönerken, yolculuk çileye dönüşüyor. Özel halk otobüsü istiyoruz.”
DOLMUŞ VE OTOBÜS İÇİN 30 DAKİKA BEKLİYORUZ
Okurumuz Hakan Acar da “Toplu taşıma yetersiz” diye şikâyet edenlerden.
“Gölbaşı’nda Tulumtaş-Oran arası dolmuş ve otobüs seferleri yetersiz. En az 30 dakika beklemeden dolmuş ve otobüs gelmiyor” diyen okurumuzun bir de talebi var:
“Artık bu bölgeye, metro hattı yapılsın istiyoruz.”
DİYOR Kİ
METRODA KLİMALAR SOĞUK ÜFLÜYOR
Hürriyet Ankara okuru diyor ki:
“Metroların klimaları, sanki yaz mevsimindeymiş gibi soğuk üflüyor. Donuyoruz.”
ÖNERİM VAR
BOTANİK’TEN DE RİNG YAPILABİLİR
“Batıkent metro istasyonundan hareket eden ring otobüsleri, Botanik metro istasyonuna yolcu getiriyor. Oysa, Botanik’ten de ring yapılabilir.”
OKUR RADARI
“Çankaya Güniz Sokak’taki Demet Apartmanı’nın önüne, kaldırımdaki dubaları ezerek park eden kamyona cezai işlem uygulanmalı.”
“Çankaya Anıttepe’de (Kırağı Sokak No: 13), Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait ‘yaşlılar hizmet aracı’, kaldırıma park etmiş. Yaşlılar yoldan yürüyor.”
WhatsApp Şehir Hattı
0546 219 60 60
* “Çankaya’nın İşçi Blokları Mahallesi 1538. Cadde’de, çuvallarca moloz aylardır kaldırımda. Çankaya Belediyesi, şikâyete rağmen ilgilenmiyor.”
* “Çankaya’nın Öveçler Mahallesi, oldukça pis ve bakımsız. Ayrıca yaz ayından beridir sivrisinek var. Sokaklar temizlenmiyor, yeteri özen gösterilmiyor.”
* “Çankaya Sedat Simavi Sokak’ın kazılmadık yeri kalmadı. Yollarımız enkaza döndü. Bir kanalizasyon arızası bu kadar uzun sürmemeli.”
* “Çayyolu’nda Park Caddesi’ne uzanan 2873 Cadde’nin kaldırımları, insanların ayaklarının kırılmasına sebep olacak kadar bozuk ve bakıma muhtaç.”
* “Eryaman’ın Dumlupınar Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’ndeki Su Damlası Sitesi’nin girişi çöp dolu, çöp konteynerlerinin hali perişan.”
* “Eryaman Mahallesi sakinleri olarak, çöp kamyonlarından akan çöp sularından şikâyetçiyiz. Pis suyun akmaması için önlem alınması çok mu zor?”
* “Etimesgut’ta, Bağlıca-Yapracık yolu, ‘ölüm yolu’ gibi. Yapracık tarafı 2 şerit asfalt, 4 şerit toprak. Aydınlatma yok. Biz ölelim, başvurularımız yaşasın.”
* “Gölbaşı’nda, Mogan Gölü’nün kenarındaki spor sahasının aydınlatma lambaları sabahları yaklaşık 07.30’da söndürülüyor. Bu israfa son verilsin.”
* “Keçiören’in Şehit Kubilay Mahallesi Selim Sokak’ın yolu, altyapı çalışmaları sonrası darmaduman oldu. Asfaltımız yok, arabalarımız perişan oldu.”
* “Keçiören’de, Selçuklu Caddesi ile Dizgi Sokak’ın kesişimindeki trafik lambalarında yayaya yeşil yanıyor, ama araçlar durmuyor. Bölgede üç okul var.”
* “Mamak’ın Ortaköy Mezarlığı’na giden yol ve çevresi berbat vaziyette. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu bölgede neden hiç çalışma yapmıyor?”
Utanç manzarası
Tarih: 27 Aralık 1919. Yer: Keklikpınarı.
3 bini atlı, 700’ü yayan olan Seymen alayı...
Ve bacı erenler...
Ve tabii on binlerce insan...
Deli divane olmuşlar, koca bir çember kurmuşlar.
Çemberin tam ortasında, o günü “tarihi bir gün” yapan...
Aslında, “tarih yazan” biri var:
“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK.”
*
TARİH: Bugün.
YER: Keklikpınarı.
İşte (fotoğrafta) manzara.
Vallaha, ben utanıyorum.
Ve soruyorum:
“Atatürk’ün Ankara’ya ilk giriş yaptığı Keklikpınarı, böyle mi olmalı?
Hele hele bu 27 Aralık’ta 100. yıl dönümü kutlamalarına hazırlanırken!”
*
Bu soruyu, hem Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne hem de Çankaya Belediyesi’ne soran bir Hürriyet Ankara okuru da var.
Fotoğrafın da sahibi.
WhatsApp Şehir Hattı’na gönderdiği iletisi ise şöyle:
‘Depolama alanı’
“Çankaya’nın Keklikpınarı Mahallesi 900. Cadde ile 896/1 Sokak’ın kesiştiği bölgeyi, kâğıt ve hurda toplayıcılar ‘depolama alanı’ olarak kullanıyor. Fazla söze gerek yok, manzara ortada. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’nden, bu bölgenin temizlenmesi için ortak bir çalışma yapmalarını istiyoruz.”
TALEBİM VAR
ATAKULE’NİN ÖNÜNDEKİ GÖBEĞE ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARININ BÜYÜK BİR ANITI YAPILSIN
Okurumuz R. Uğur Pamukcu’nun, bir talebi var.
Diyor ki:
“Çankaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşadığı ve Türkiye Cumhuriyeti’ni ilan ettiği tarih kokan bir ilçe. Çankaya Köşkü’ne giden yol üzerinde bulunan Atakule’nin önündeki kavşağa (göbeğe), Atatürk ve silah arkadaşlarının bulunduğu büyük bir anıtın yapılmasını 50 yıldır Çankaya’da yaşayan bir vatandaş olarak talep ediyorum. İlgililerin ilgisini bekliyorum.”
FİKRİ TAKİP
BAĞLICA RÖTARI
Okurlar soruyor:
“Etimesgut’un Bağlıca Mahallesi’ni direkt olarak Batı Çevre Yolu’na bağlayacak olan çalışmada son durum ne?”
*
Sormakta haklılar.
ÇÜNKÜ: Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, 12 Ağustos 2019 tarihli Burada Okur Yazar’da, Ankaralılara zaman vermişti.
DEMİŞTİ Kİ: “ASKİ Genel Müdürlüğü’ne ait ana isale hatlarına istinaden, önce koruma yapısı yapılacak. Bu çalışmanın hemen ardından yol yapım çalışmaları başlayacak. İki-üç aya kadar yeni yol açılacak.”
*
Üç ay geçti mi?
Geçti.
Peki, yol açıldı mı?
Açılmadı.
Belli ki, rötar yaptı.
SABAH-AKŞAM YOLCULUK ÇİLESİ
Burada Okur Yazar’a son dönemde en fazla gelen şikâyetlerden biri de şu:
“Toplu taşıma yetersiz.”
*
Keçiören’den okurumuz Kemal Çağlayan, “Kafkas Mahallesi’nde, 266 ve 268 no’lu otobüslerimiz var, ama çok yetersiz kalıyor. Her sabah işe giderken ve akşam eve dönerken, yolculuk çileye dönüşüyor. Özel halk otobüsü istiyoruz.”
DOLMUŞ VE OTOBÜS İÇİN 30 DAKİKA BEKLİYORUZ
Okurumuz Hakan Acar da “Toplu taşıma yetersiz” diye şikâyet edenlerden.
“Gölbaşı’nda Tulumtaş-Oran arası dolmuş ve otobüs seferleri yetersiz. En az 30 dakika beklemeden dolmuş ve otobüs gelmiyor” diyen okurumuzun bir de talebi var:
“Artık bu bölgeye, metro hattı yapılsın istiyoruz.”
DİYOR Kİ
METRODA KLİMALAR SOĞUK ÜFLÜYOR
Hürriyet Ankara okuru diyor ki:
“Metroların klimaları, sanki yaz mevsimindeymiş gibi soğuk üflüyor. Donuyoruz.”
ÖNERİM VAR
BOTANİK’TEN DE RİNG YAPILABİLİR
“Batıkent metro istasyonundan hareket eden ring otobüsleri, Botanik metro istasyonuna yolcu getiriyor. Oysa, Botanik’ten de ring yapılabilir.”
OKUR RADARI
“Çankaya Güniz Sokak’taki Demet Apartmanı’nın önüne, kaldırımdaki dubaları ezerek park eden kamyona cezai işlem uygulanmalı.”
“Çankaya Anıttepe’de (Kırağı Sokak No: 13), Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait ‘yaşlılar hizmet aracı’, kaldırıma park etmiş. Yaşlılar yoldan yürüyor.”
WhatsApp Şehir Hattı
0546 219 60 60
* “Çankaya’nın İşçi Blokları Mahallesi 1538. Cadde’de, çuvallarca moloz aylardır kaldırımda. Çankaya Belediyesi, şikâyete rağmen ilgilenmiyor.”
* “Çankaya’nın Öveçler Mahallesi, oldukça pis ve bakımsız. Ayrıca yaz ayından beridir sivrisinek var. Sokaklar temizlenmiyor, yeteri özen gösterilmiyor.”
* “Çankaya Sedat Simavi Sokak’ın kazılmadık yeri kalmadı. Yollarımız enkaza döndü. Bir kanalizasyon arızası bu kadar uzun sürmemeli.”
* “Çayyolu’nda Park Caddesi’ne uzanan 2873 Cadde’nin kaldırımları, insanların ayaklarının kırılmasına sebep olacak kadar bozuk ve bakıma muhtaç.”
* “Eryaman’ın Dumlupınar Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’ndeki Su Damlası Sitesi’nin girişi çöp dolu, çöp konteynerlerinin hali perişan.”
* “Eryaman Mahallesi sakinleri olarak, çöp kamyonlarından akan çöp sularından şikâyetçiyiz. Pis suyun akmaması için önlem alınması çok mu zor?”
* “Etimesgut’ta, Bağlıca-Yapracık yolu, ‘ölüm yolu’ gibi. Yapracık tarafı 2 şerit asfalt, 4 şerit toprak. Aydınlatma yok. Biz ölelim, başvurularımız yaşasın.”
* “Gölbaşı’nda, Mogan Gölü’nün kenarındaki spor sahasının aydınlatma lambaları sabahları yaklaşık 07.30’da söndürülüyor. Bu israfa son verilsin.”
* “Keçiören’in Şehit Kubilay Mahallesi Selim Sokak’ın yolu, altyapı çalışmaları sonrası darmaduman oldu. Asfaltımız yok, arabalarımız perişan oldu.”
* “Keçiören’de, Selçuklu Caddesi ile Dizgi Sokak’ın kesişimindeki trafik lambalarında yayaya yeşil yanıyor, ama araçlar durmuyor. Bölgede üç okul var.”
* “Mamak’ın Ortaköy Mezarlığı’na giden yol ve çevresi berbat vaziyette. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu bölgede neden hiç çalışma yapmıyor?”