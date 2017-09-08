Ulus kaldırımları ilan tahtası mı?

Okurumuz Osman Bekçioğlu, önemli bir konuya dikkat çekmiş:

“Ulus ve kirlilik.”

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Kentin kalbi Ulus’taki kaldırımlar için, “İlan tahtası gibi” diyen Osman Bekçioğlu, iletisinde şunları aktarmış:

ÇÖPLÜKTEN BETER

“Ulus’ta yürürken kafanızı önünüze eğdiğinizde sizi şunlar karşılıyor: Kredi ilanları, böcek ilacı ilanları, öğrenci yurtlarının ilanları…(İlanların üzerinde adres ve telefon numaraları da yazılı) Kaldırım değil, sanki ilan tahtası.

Bu kenti yönetenlere sesleniyorum...

* Bu ilanları yapıştıranları uyaran yok mu?

* Bu kişilere ceza kesen yok mu?

* Bu kirliliğe dur diyecek yok mu?

Ulus’u kirleten, kirli gösteren bu ilanlar daha çok otobüs durakları çevresine, öğrenci yurtları çevresine ve kalabalık yaya bölgelerinin çevresine yapıştırılıyor. Gün içinde yere atılan çöp süpürülüyor ama yapıştırılmış ilanlar uzun süre kalıyor. Her geçen gün de sayısı artıyor. Yakın zamanda bu ilanlar yüzünden kaldırımlar çöplükten beter olacak.”

MEZARLIKTAKİ ÇÖP YIĞINLARI

Bu fotoğraf, Karşıyaka Mezarlığı’ndan.

İsmini belirtmeyen bir okur göndermiş ve şöyle demiş:

“Halkımız o kadar saygısız ki, sigara izmariti dahil çöplerini mezar aralarına atıveriyorlar. Ama kirliliğin esas kaynağı, mezar bakım hizmeti veren şirketler. Boş plastik çiçek saksıları veya söktükleri kurumuş çiçekleri çöplüğe atma zahmetine hiç girmiyorlar. Ankara buna layık değil.”

ALT VE ÜST GEÇİTLER BAKIMSIZ

Okurumuz, Çankaya Aşağı Ayrancı’da ikâmet ediyor.

Ve isminin gizli kalmasını istiyor.

“Kentteki alt ve üst geçitlerin bakımsızlığından şikâyetçiyim” diyen okurumuzun iletisi -özetiyle- şu şekilde:

* Farabi’deki alt geçit yok kirli. Yaya olarak yürürken zorlanıyoruz. Belediye temizlik ekiplerini alt geçitleri temizlerken göremiyoruz.

* Söğütözü’ndeki üst geçitlerin yürüyen merdivenleri çoğu zaman çalışmıyor. Yaşlı ve engelli insanların yolun karşısına geçebilmeleri mümkün değil.

KUŞLARI DÜŞÜNMEKTEN ÇIKTI ÇİRKİN BİR HAL ALDI

Yenimahalle Belediyesi’nin ‘geçici’ düzenleme yaptığı Demetevler’deki eğitim alanını fotoğraflayan okur Ali Avni Yüzbaşıoğlu, “Kuşlar ekmek yemekten bıktı” demiş.

Boş arsaya atılan ekmeklerin defalarca Yenimahalle Belediyesi ekiplerince temizlendiğini aktaran okurumuzun iletisini -özetiyle- paylaşıyorum:

“Simidi, pidesi, somunu, sucuklusu, peynirlisi... Kısaca her türlü ekmek var. Evinde ekmeği artanlar lütfen bunu başka şekillerde değerlendirsinler. Çünkü bu yapılan kuşları düşünmekten çıktı, çirkin bir hal aldı. Yenimahalle Belediyesi’nin buna bir çare bulmasını istiyoruz.”

SORUM VAR





TABELADA PARK ALANDA İNŞAAT HANGİSİ DOĞRU?

Okurumuz Mehmet Gürer, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın Çayyolu’ndaki ‘park yapım çalışması’ yazılı tabelasına dikkat çekerek, şu soruları sormuş:

“Bu alanda Yenimahalle ve Çankaya belediyeleri şenlikler yapardı. Bir gece Büyükşehir Belediyesi geldi, etrafını çevirdi ve kapattı. Bir yıldır tabelanın durduğu yeşil alanda inşaat başladı. Ne inşaatı olduğu da yazmıyor. Tabelada park, alanda inşaat... Hangisi doğru? Ve buraya ne yapılıyor?”

SAKSILARDAKİ FİDANLAR KURUDU!

Okurumuz Metin Altay diyor ki:

“Burası Gençlik Parkı’nın girişi. Saksıya fidan dikilir mi? Dikmişler! Bütün fidanlar kurumuş. Lüzumsuz, acayip şeyler hem mekânı daraltıyor hem de görsel kirlilik yaratıyor. Ucube saksılar her yerde... Zevksizlik, görgüsüzlük Ankara’da sırıtıyor.”

ÇIĞIRTKANLAR BIKTIRDI

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’ndeki(AŞTİ) çığırtkanlardan şikâyet eden okurumuz Zeynep Yakupoğlu, “Ankaray’dan inip, daha x-ray geçişine ulaşmadan ‘Kırıkkale mi, İstanbul mu abla’ diye bağıran çığırtkanların başkentimiz Ankara’ya ihanet ettiklerini düşünüyorum. Doğma, büyüme bir Ankaralı olarak 21. yüzyıl Ankarasına yakışmayan bu görüntünün acilen ortadan kaldırılması gerektiği görüşündeyim” diyor.