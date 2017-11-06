 Tıbbi atıkların ormanda ne işi var

Yazık.

Resmen çöplüğe çevirmişler.

*





Kırmızı renkli poşetlere DİKKAT!

Zaten üzerinde de yazıyor.

Çünkü bunlar TIBBİ ATIK.

Enjektörler, kullanılmış gazlı bezler, kimyasal maddeler...

Hepsi açıkta.

Çevrenin katledildiği...

İnsan sağlığının hiçe sayıldığı bu manzara için söylenecek söz şu:

“Atana da, attırana da...

Yuh artık!”

*





Ali Rıza Bey Ormanı’ndaki bu kent ayıbını fotoğraflayan okurumuz Mehmet Gürer de duruma tepkili.

Çankaya Belediyesi’nin başıboş/sahipsiz sokak hayvanları için yaptığı Çayyolu Geçici Bakım İstasyonu’nun yanı başındaki tehlikeyi, Mehmet Gürer şöyle aktarıyor:

BİR AN EVVEL ÖNLEM ALINMALI





“Tıbbi atıkların ve çöplerin atıldığı bölgede, 150-200 civarında bakımı yapılan köpek var. Ayrıca, köpeklerin karıştırdığı bu tıbbi atık poşetlerinin insan sağlığına ne denli zarar vereceği de ortada.Yetkililer bir an evvel önlem almalılar.”

OKURDAN NOT: Ali Rıza Bey Ormanı korunmalı, burası seyir tepesi olmalı ve Ankaralı'nın nefes alacağı bir yer haline getirilmeli.

GERİ DÖNÜŞÜM DÖNMÜYOR

ADI: Geri dönüşüm kutusu.

İŞLEVİ: Ne atarsan çöp tenekesi.

İşte bu da örneği:

Okurumuz Prof. Dr. Nuray Akyol çekmiş, göndermiş.

Oran’da Zülfü Tigrel Caddesi ile Rafet Canıtez Caddesi’nin kesişimindeki köşede yer alan, içi çöple dolu geri dönüşüm kutuları için Nuray Akyol, “Çankaya’daki pek çoğu gibi hiç boşaltılmıyor. Geri dönüşüm kutuları maalesef çöp kutusu gibi kullanılıyor” demiş.

YOL BOYU AKIYOR, MAVİ MASA YANITLIYOR:

ARAZİ SUYUDUR ARIZA YOKTUR





Okurumuz Bektaş Şahin, Öveçler’deki Reşatbey İlkokulu’nun bahçe duvarından su sızdığını Okur Köşesi’ne yazmış, ardından da Çankaya Belediyesi, “Altyapı çalışmaları ASKİ sorumluluğundadır. Ancak belediyemiz, can güvenliği gerekçesiyle duruma müdahale edip, önlem almıştır” açıklamasıyla, bölgede çalışma yapmıştı.

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Arızanın bu defa, okulun alt tarafından patlak verdiğini kaydeden okurumuz Miray Akıncı, “Caddenin sonuna kadar en az 500 metrelik bir dere oluştu. Su aktıkça akıyor. Mavi Masa kesinlikle yardımcı olmuyor, ‘Arazi suyudur, arıza yoktur’ diye yanıtlıyorlar” diyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN DİKKATİNE





Bakmıyorsunuz

bakıyorsunuz, görmüyorsunuz

görüyorsunuz, yapmıyorsunuz!Okurumuz Osman Paçacı, Yaşamkent 3296. Cadde’nin çözüm bekleyen sorunlarını, iletisinde şu ifadelerle anlatıyor:

ÜÇ SORUN

* Caddenin bir yönünde yapılan kazı, gelişigüzel dolduruldu, üzerinde ot bitti.

* Yolun bir şeridi, defalarca başvurulmasına rağmen asfaltlanmadığı için kullanım dışı kaldı.

* Caddenin yol çizgileri yok, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafikte kargaşa yaşanıyor.

ÜÇ SORU

Büyükşehir Belediyesi’nin yetkililerine soruyorum:

1) Bakmıyorsunuz

2) Bakıyorsunuz, görmüyorsunuz

3) Görüyorsunuz, yapmıyorsunuz!

Bu üç seçenekten hangisisiniz?

OKURDAN NOT: Lütfen, hiç olmazsa sizin yerinize gören bu gözleri, fotoğrafları dikkate alınız. Aylardır sürmekte olan bu acınacak duruma son veriniz.

SORUM VAR

VALELER VE SORU(n)LAR

Çankaya Gaziosmanpaşa’da evime giderken, oldukça değerli bir otomobili zorla kaldırıma çıkarmaya çalışan vale gördüm. “Araba senin olsa böyle yapmazsın” dediğimde, “Boşver abi, bu zaten şirket arabası. Arabanın sahibine de ait değil” yanıtını aldım.

Sorularım şunlar:

* Bu valeleri kime şikâyet edeceğiz?

* Bunların çalışmalarını düzenleyen kurallar var mı?

Önder OSKAY

‘YILDIZ’LI ENDİŞELER

Çankaya Yıldız’da trafik genelde çok yoğun. Sabah ve akşam zaten trafik kilitleniyor.

Yıldız kavşakta (Seul Meydanı) inşaatı devam eden bazı projeler var. Bunlardan biri AVM-plaza, diğeri ise dev bir rezidans.

* Peki bunlar bittiğinde trafik nasıl akacak?

* Peki trafiğin akışının sağlanması için neler yapılacak?

BİLEN VAR MI!

Ertuğrul KÖKER

OKUR YAZAR SORUN ÇÖZER

KASİSLER KONULUYOR

Okurumuz Mustafa Güven, 6 Aralık 2013 ve 25 Eylül 2017 tarihlerinde, Okur Köşesi’nden, “Park Caddesi’ndeki Atabilge Sitesi sakinleri olarak, evlerimizin önüne yarış pistine çevirenlerden (drift yapan, egzoz patlatan) bıktık. Caddenin uygun noktalarına hız kesici kasisler ve trafik lambası konulsun” diye yetkililere seslendi.

“Huzur istiyoruz” dedi.

*

Okurumuzdan yeni bir ileti daha geldi.

Park Caddesi’ne ilk hız kescinin konulduğunu aktaran Mustafa Güven, son durumu şöyle özetliyor:

“Hız kesicilerin yenileri de yapılacak, zira işaretlemeler yapılmaya devam ediyor. Darısı, kavşağa lamba konulmasına”

Kente, yaşadığınız mahalleye, sokağa dair tüm sorun ve taleplerinizi Burada Okur Yazar’a yazın... Yetkililer, çözüm üretsin