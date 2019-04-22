Su Perileri heykeli​ kentle ve kentliyle bütünleşmeli 

Okurumuz Kudret Kaatsız, “Su Perileri heykeli” için bir öneride/talepte bulunmuş ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın dikkatine sunmuş.
DEMİŞ Kİ: “2010’den beridir CerModern’in misafir ettiği Su Perileri heykeli, artık kentle ve kentliyle bütünleşmeli.”
DEMİŞ Kİ: “Ankara’nın kaybolan ‘hafıza mekânı’ kültürü Su Perileri heykeli ile yeniden canlandırılmalı.”
DEMİŞ Kİ: “Ankara AVM’ler değil, meydanlar kazanmalı. Bu meydanlarda insanları, güzel heykeller selamlamalı.”
Okurumuz Kudret Kaatsız’ın iletisini okurken, Mansur Yavaş’ın, “Su Perileri heykeli” paylaşımını hatırladım.
Twitter’dan yaptığı o paylaşımın tarihi, 3 Nisan 2015’ti.
*
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankapark’ın tanıtımı için Çiftlik Kavşağı’na “robot” koydurmuştu.
*
Bir Twitter kullanıcısının “Su Perileri heykeli” ile “robot”un fotoğraflarını yan yana koyarak yaptığı paylaşımı retweet eden Mansur Yavaş, şu tweet’i atmıştı:
“Başkentlerin kendisine özgü kimlik ve mimarileri vardır. Tarihi ve köklerini yansıtır. Bu özellikleriyle öne çıkarlar.”
*
Evet.
Başkent Ankara’nın Şehremini Asaf Bey’in (Süleyman Asaf İlbay) 1926’da Avrupa’dan siparişle getirtiği Su Perileri heykelin bünyesinde bir tarih, bir anlam yatıyor.
Ankara’da geçirdiği 93 yılın büyük bir bölümünde halkla iç içe olan “Su Perileri heykeli”nin yeri, CerModern’in bahçesi olmamalı.
“Nereye konulmalı?” konusunda ise, “Heykelin dili olsa da o karar verse” diyorum.
Benim tavsiyem, belirlenecek birkaç seçenek arasından yapılacak olan “sosyal medya anketi”dir.
Artık, son karar...
Başkan Mansur Yavaş’ta.
ANKARA'NIN SANATA YAKLAŞIMI BU OLMAMALI
Bu fotoğraflar, Gençlik Parkı’ndan.
Fotoğraftaki heykeller ise, Fransız heykeltıraş Mathurin Moreau’nun sanat dökümhanesinden çıkma.
“Acis” ve “Galatea” adlı su perilerinin ciddi anlamda tahrip olduğuna dikkat çeken ve isminin saklı tutulmasını isteyen okurumuz, “Ankara’nın sanata yaklaşımı bu olmamalı” diyor.
SON GÜNLERİN TREND SORULARI
Hürriyet Ankara okurları, son günlerde en çok şu soruları soruyor:
CEP TERMİNALİ: Ankara’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cep terminali yapacak mı?
ANKARAKART: Mavi renkli özel halk otobüsleri (ÖHO’lar) Ankarakart sistemine ne zaman geçecek?
ASFALT BEDELİ: 2015 öncesine ait ‘asfalt katılım bedeli’ adı altındaki borçlar iptal edilecek mi?
KÖYLERDE SU FİYATI: Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, köylerde suyu ne zaman 3 kuruş yapacak?
NOT: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden cevap gelmeli ki, vatandaş da bilsin/bilgilensin.
KISA... KISA...
“Çankaya Belediyesi, Balgat’taki pazar yerinin üstünü kapatmalı. Alışveriş yaparken aniden bastıran yağmur, hem alışveriş yapan vatandaşı ham de pazarcı esnafını mağdur ediyor.”
Neriman T.
* “Eryaman’da oturuyor, iş için her gün Eskişehir Yolu’na gidiyorum. Bir sabah, 521-5 numaralı özel halk otobüsünün kaldırıldığını öğrendik. Şimdi sabah-akşam iki kez araç değiştiriyoruz.”
Çiğdem K.
Su Perileri heykeli kentle ve kentliyle bütünleşmeli
Okurumuz Kudret Kaatsız, “Su Perileri heykeli” için bir öneride/talepte bulunmuş ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın dikkatine sunmuş.
DEMİŞ Kİ: “2010’den beridir CerModern’in misafir ettiği Su Perileri heykeli, artık kentle ve kentliyle bütünleşmeli.”
DEMİŞ Kİ: “Ankara’nın kaybolan ‘hafıza mekânı’ kültürü Su Perileri heykeli ile yeniden canlandırılmalı.”
DEMİŞ Kİ: “Ankara AVM’ler değil, meydanlar kazanmalı. Bu meydanlarda insanları, güzel heykeller selamlamalı.”
Okurumuz Kudret Kaatsız’ın iletisini okurken, Mansur Yavaş’ın, “Su Perileri heykeli” paylaşımını hatırladım.
Twitter’dan yaptığı o paylaşımın tarihi, 3 Nisan 2015’ti.
*
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankapark’ın tanıtımı için Çiftlik Kavşağı’na “robot” koydurmuştu.
*
Bir Twitter kullanıcısının “Su Perileri heykeli” ile “robot”un fotoğraflarını yan yana koyarak yaptığı paylaşımı retweet eden Mansur Yavaş, şu tweet’i atmıştı:
“Başkentlerin kendisine özgü kimlik ve mimarileri vardır. Tarihi ve köklerini yansıtır. Bu özellikleriyle öne çıkarlar.”
*
Evet.
Başkent Ankara’nın Şehremini Asaf Bey’in (Süleyman Asaf İlbay) 1926’da Avrupa’dan siparişle getirtiği Su Perileri heykelin bünyesinde bir tarih, bir anlam yatıyor.
Ankara’da geçirdiği 93 yılın büyük bir bölümünde halkla iç içe olan “Su Perileri heykeli”nin yeri, CerModern’in bahçesi olmamalı.
“Nereye konulmalı?” konusunda ise, “Heykelin dili olsa da o karar verse” diyorum.
Benim tavsiyem, belirlenecek birkaç seçenek arasından yapılacak olan “sosyal medya anketi”dir.
Artık, son karar...
Başkan Mansur Yavaş’ta.
ANKARA'NIN SANATA YAKLAŞIMI BU OLMAMALI
Bu fotoğraflar, Gençlik Parkı’ndan.
Fotoğraftaki heykeller ise, Fransız heykeltıraş Mathurin Moreau’nun sanat dökümhanesinden çıkma.
“Acis” ve “Galatea” adlı su perilerinin ciddi anlamda tahrip olduğuna dikkat çeken ve isminin saklı tutulmasını isteyen okurumuz, “Ankara’nın sanata yaklaşımı bu olmamalı” diyor.
SON GÜNLERİN TREND SORULARI
Hürriyet Ankara okurları, son günlerde en çok şu soruları soruyor:
CEP TERMİNALİ: Ankara’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cep terminali yapacak mı?
ANKARAKART: Mavi renkli özel halk otobüsleri (ÖHO’lar) Ankarakart sistemine ne zaman geçecek?
ASFALT BEDELİ: 2015 öncesine ait ‘asfalt katılım bedeli’ adı altındaki borçlar iptal edilecek mi?
KÖYLERDE SU FİYATI: Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, köylerde suyu ne zaman 3 kuruş yapacak?
NOT: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden cevap gelmeli ki, vatandaş da bilsin/bilgilensin.
KISA... KISA...
“Çankaya Belediyesi, Balgat’taki pazar yerinin üstünü kapatmalı. Alışveriş yaparken aniden bastıran yağmur, hem alışveriş yapan vatandaşı ham de pazarcı esnafını mağdur ediyor.”
Neriman T.
* “Eryaman’da oturuyor, iş için her gün Eskişehir Yolu’na gidiyorum. Bir sabah, 521-5 numaralı özel halk otobüsünün kaldırıldığını öğrendik. Şimdi sabah-akşam iki kez araç değiştiriyoruz.”
Çiğdem K.