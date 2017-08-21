Sokak usulü karnıyarık



Malum.

Asfalt mevsimi sürüyor.

Sıcak yaz aylarında belediyeler...

Kentin pek çok bulvar, cadde ve sokaklarında tertemiz yeni bir sayfa açıyor.

Asfaltı atılan yollar ilk günlerde cillop gibi.

Dış yüzeyine bakınca sanırsın ki patlıcan.

Parlak, pürüzsüz, tertemiz.

*

Gel gelelim.

Daha asfaltı atan belediyeye “Elinize sağlık” diyemeden...

Bizim gıcır-gıcır yolda yine bir çalışma başlamış.

İşte onlardan biri fiber optik altyapı.

İmzalarından tanırsınız.

Asfaltın ortasına uzunca bir yarık açarlar.

Sonrası mı?

Bizim patlıcan gibi yol...

Olmuş sana karnıyarık.

İKİ TEKER TEHLİKE ‘FİBER’

Kamyon arkası yazılarına konu olan “İsyanım yollara...” gibi ifadeleri yakında motosikletlerde de görürseniz, şaşırmayın.

Mesela motokuryeler.

Fiber optik altyapı kazılarından en çok onlar şikâyetçi.

Ankaralı motokuryelerden okurumuz Yakup Sağlam, fiber yarıklar nedeniyle birçok motosiklet kazasının yaşandığına dikkat çekmiş.

Yakup Sağlam, iletisinde ise şunları kaydetmiş:

YAĞMUR YAĞDIĞINDA HİÇ FARK EDEMİYORUZ

“Motokuryeler olarak asfaltlardaki yarıklardan artık bıktık. Açılan çukurlar, yarıklar kapatılmıyor. Özellikle yarıklar motosikletlerin tekerlerine zarar veriyor, bazı arkadaşlarımızın da kaza yapmasına sebep oluyor. Yağmur yağdığında hiç fark edemiyoruz. Tamir parası vermekten, evlerimize ekmek parası götüremez olduk. Kaza yapıp hastaneden rapor alan arkadaşlarımız ise işten atılıyor. 7/24 motosikletleriyle trafikte olan motokuryeler olarak, bu yarıkların kapatılmasını istiyoruz.”

OKURDAN NOT: Bir can kaybı yaşansa, bunun sorumlusu kim olacak? Büyükşehir Belediyesi mi, yolu kazıp bırakan şirket mi?

Okur Yakup Sağlam, son olarak Cebeci’de bir motokuryenin fiber yarık nedeniyle kaza yaptığını belirtiyor.

TURKUAZ PARKI PERİŞAN HALDE

Bu fotoğraflar...

Turkuaz Vadisi Konutları’nın, Turkuaz Parkı’ndan.

İsmi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, parkın bakımsızlığından şikâyet etmiş.

Ve şöyle demiş:

AYDINLATMALAR ÇALIŞMIYOR

* Kaldırımlar, merdivenler ve havuzlar kırık dökük, perişan halde.

* Parktaki birçok aydınlatma geceleri çalışmıyor/yanmıyor.

* Parkın spor aletleri de geçtiğimiz haftalarda ateşe verilmiş.

SORUM VAR-1

YAZIK DEĞİL Mİ?





İskitler Aslanbey Caddesi’nin sapasağlam kaldırımı sökülüp, yenisi yapılıyor.

SORUYORUM:

* Hani zırt pırt kaldırımlar değişmeyecekti?

* Bu kadar savurganlık olur mu, yazık değil mi?

OKURDAN NOT: Etlik’te yapılan şehir hastanesini Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlayacak olan yolun bu caddeden geçeceği söyleniyor. Yani yol -muhtemelen- seneye genişletilecek. Bu sırada bugün yapılan kaldırım yeniden sökülecek. Yazık!

Mehmet DEĞİRMENCİ

SORUM VAR-2

ÖZEN GÖSTERMEK BU KADAR MI ZOR?





Kavaklıdere Mahallesi Bestekar Caddesi’nin kaldırımları bozuk.

Ocak ayında yaşanan bir elektrik arızasının giderilmesi sonrasında kaldırımımız fotoğraftaki hale getirilerek kaderine terk edildi. Aylardır çalışma yapılmadı.

SORUYORUM:

* Vatandaşın vergisi ile yapılan bu kaldırımlara özen göstermek bu kadar mı zor?

* Uygar ülkelerde olduğu gibi bu tür onarımlardan sonra kaldırımın yapılması için ilgili kurum, sorumlu belediyeyi haberdar edemez mi?

Mehmet AK

DİKKAT! DEVRİLEBİLİR





Okurumuz Aykut Berk, Karum İş ve Alışveriş Merkezi’nin karşısında(Kavaklıdere Sosyal Kulübü önü) bulunan kurumuş ağacın, bir fırtınada devrileceğine dikkat çekmiş. Büyükşehir Belediyesi’nin ALO 153 Mavi Masa Çağrı Merkezi’ne bu konuda yapılan başvurulardan bir sonuç alınamadığını aktaran Aykut Berk, “Meydana gelecek can ve mal kaybından endişe duymaktayım” demiş.

KALDIRIM İSTİYORUZ





İşçi Blokları Mahallesi 1505. Cadde’nin bazı bölümlerinde, her iki yönde de kaldırım yok. Bebek arabasıyla yürüyen anneler, çoluk çocuk ve yaşlılar, oldukça eğimli olan bu caddede, arabaların hızla gittiği asfalt yoldan tehlikeli bir şekilde ilerlemek zorunda kalıyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ilettiğimiz şikâyetlerde, ‘Program dahiline alındı’ deniliyor. Ancak, üç-dört senedir kaldırım sorunumuz çözülmedi.

E.P.

KISA... KISA...

* Ankara’nın merkezi Ulus ve Kızılay’da, kaldırımlar işgal altında. Yayalar, özellikle de kaldırımlara park eden araçlar yüzünden ana yoldan yürümek durumunda kalıyor. Kaldırıma park eden araçlar direkt çekilmeli. Artık bıktık!

M. KÖSEMEK

* Ankara’da trafik polisleri, iki veya üç sıra park yapan araçları arada bir çekiciyle kaldırıyor. 10 dakika sonra araçlar yine iki-üç sıra park halinde durmaya devam ediyor. Ziya Gökalp ve Cemal Gürsel caddeleri buna örnek.

Gürkan YILDIRIM