Sincanlılar bu soruyu soruyor: Ümitköy’e ring var Fatih’e neden yok?

Sorun(n) şu: “EGO’nun neden ‘Sincan-Ümitköy metro istasyonu’ ringi var da Sincan-Fatih metro istasyonu ringi yok?”
Sincan’dan okurumuz Mehmet Çakal, Fatih metro istasyonunun Sincan’a beş dakika mesafede olduğunu hatırlatarak, iletisinde durumu şöyle özetliyor:
BİRİ BEŞ DAKİKA DİĞERİ BİR SAAT
“Sincan metrosu, Sincan’ın merkezine gitmiyor. Sincan merkeze en yakın olan Fatih metro istasyonu, ama onu da Sincanlılar kullanamıyor.
ÇÜNKÜ: EGO’nun ring otobüsleri, Ümitköy metro istasyonuna gidiyor.
OYSA: Sincan-Fatih arası beş dakika sürerken, Sincan-Ümitköy bir saat sürüyor.
HATTA: 514(Çimşit-Sıhhiye) numaralı EGO otobüsü bir türlü gelmiyor.
BİR DE: 512(Çimşit-Kızılay) numaralı ÖHO’nun sefer süresi bir buçuk saati geçiyor.
VE SON: Sincan’da dolmuşlar, balık istifi. İğne atsan yere düşmüyor.”
‘2020 MODEL’ ULAŞIM PLANI HAZIRLANMALI
TÜM HATLAR YENİDEN GÜNCELLENMELİ
Okurumuz Mehmet Özdemir, “kent içi toplu taşıma” konusunda bazı önerilerde bulunmuş.
İletisi -özetiyle- şöyle:
KENT BÜYÜYOR, GELİŞİYOR
* Ankara büyüyor, gelişiyor. O halde EGO Genel Müdürlüğü, yeni açılan yollar ve toplu taşıma araçlarının doluluk oranlarını göz önüne alarak, ‘2020 model’ bir ulaşım revizyonuna gitmeli, tüm hatları yeniden güncellemeli.
NOT: Bazı metro ring hatları boş gidip geliyor.
ÖDÜL VE CEZA SİSTEMİ GELSİN
* Toplu taşıma hatlarında çalışan tüm şoförlere, periyodik olarak psikoteknik muayene yapılmalı, öfke kontrolü için profesyonel destek sağlanmalı. Yine bu çalışanlar için ödül ve ceza sistemi işletilmeli. Yapılan şikâyetler de sadece ‘uyarı yapıldı’ bazında kalmamalı.
NOT: Mavi Masa sadece ‘uyarı yapılmıştır’ yanıtı veriyor.
LİMİT 50 AMA UYMUYORLAR
Okurumuz Ali Altan, toplu taşıma araçlarının hız limitleriyle ilgili demiş ki:
* EGO ve özel halk otobüsleri, şehir içinde hız sınırı 50 km olan sokak ve caddelerde istedikleri hızda seyrediyor.
* EGO ve özel halk otobüsleri, olası trafik kazalarındaki ayrıcalıklarını bildikleri için diğer araçların üstüne gitmekten çekinmiyor.
SORUYORUM: EGO Genel Müdürlüğü’nün bunları kontrol etmesi çok mu zor?
MAMAK DEVLET HASTANESİ YILLARDIR İNŞAAT HALİNDE
Okurumuz Mustafa Şahin, Mamak Devlet Hastanesi’nin yıllardır inşaat halinde durduğuna dikkat çekerek, “Yeşilbayır Mahallesi’nde hizmet vermesi planlanan 200 yatak kapasiteli hastane, Mamak halkı için gerçekten faydalı olacak bir yapı. Ancak, aradan geçen 4-5 yıllık süre zarfında hastane hâlâ inşaat halde ve harap durumda” diyor.
ÇAYYOLU’NUN UCUBESİ
Okurumuz Mehmet Gürer, “Çayyolu’nun göbeğindeki bu ucube bina ne olacak?” diye sormuş.
Ve eklemiş:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘park alanı’ olarak belirlenen bu alandaki ucube yapıyı yıkmalı. Yüksek gerilim hattının çok alçaktan geçtiği bu alan, ‘yeşil alan’ olarak bırakılmalı.”
68 KUŞAĞI’NIN KUĞULU PARK TALEBİ
Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı’na ileti gönderen ve kendini “68 Kuşağı” bir Ankaralı olarak tanıtan okurumuz, “Sayın Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e iletimdir” demiş ve talebini eklemiş: “70’lerin sembolü Kuğulu Park, şu haliyle çok salaş. Yeni bir düzenleme yapılması Ankara’ya yakışırdı doğrusu.”
WhatsApp Şehir Hattı
0546 219 60 60
* “Eryaman’ın Yavuz Selim Mahallesi Iğdır Caddesi’ndeki (Akçakent Sitesi önü) arızalı elektrik direğini iki ay önce aldılar, getirmediler.”
* “Etimesgut’ta sabahları ilk EGO otobüsü 05.45’te başlıyor, ama EGO CEPTE uygulamasında ilk sefer saati 06.10 civarında gösteriyor.”
* “Çayyolu ARTE Hastanesi’nin (geçen yıl Medisun Hastanesi oldu) hasta nakil ambulansı, çürümeye terk edilmiş. Bu ambulans canlar kurtarmalı.”
* “Çankaya’nın Elele Parkı’nın altından, sokağa lağım suyu akıyor. Bu su hem çok pis kokuyor hem de herhangi bir hastalığa sebebiyet verebilir.”
* “Dikmen Keklikpınarı Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı’nın güvenliği ve aydınlatmaları seçimden bu yana yok. Akşamları güvensiz bir yer haline geldi.”
YAZIYOR YAZIYOR HÜRRİYET ANKARA’DA OKURLAR YAZIYOR
Kentimizin, kendimizin... Kısacası, hepimizin gazetesi Hürriyet Ankara, okurlarıyla var. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Ankara için okurların şikâyetlerini ilettikleri WhatsApp Şehir Hattı, artık Burada Okur Yazar’da...
Sincanlılar bu soruyu soruyor: Ümitköy’e ring var Fatih’e neden yok?
Sorun(n) şu: “EGO’nun neden ‘Sincan-Ümitköy metro istasyonu’ ringi var da Sincan-Fatih metro istasyonu ringi yok?”
Sincan’dan okurumuz Mehmet Çakal, Fatih metro istasyonunun Sincan’a beş dakika mesafede olduğunu hatırlatarak, iletisinde durumu şöyle özetliyor:
BİRİ BEŞ DAKİKA DİĞERİ BİR SAAT
“Sincan metrosu, Sincan’ın merkezine gitmiyor. Sincan merkeze en yakın olan Fatih metro istasyonu, ama onu da Sincanlılar kullanamıyor.
ÇÜNKÜ: EGO’nun ring otobüsleri, Ümitköy metro istasyonuna gidiyor.
OYSA: Sincan-Fatih arası beş dakika sürerken, Sincan-Ümitköy bir saat sürüyor.
HATTA: 514(Çimşit-Sıhhiye) numaralı EGO otobüsü bir türlü gelmiyor.
BİR DE: 512(Çimşit-Kızılay) numaralı ÖHO’nun sefer süresi bir buçuk saati geçiyor.
VE SON: Sincan’da dolmuşlar, balık istifi. İğne atsan yere düşmüyor.”
‘2020 MODEL’ ULAŞIM PLANI HAZIRLANMALI
TÜM HATLAR YENİDEN GÜNCELLENMELİ
Okurumuz Mehmet Özdemir, “kent içi toplu taşıma” konusunda bazı önerilerde bulunmuş.
İletisi -özetiyle- şöyle:
KENT BÜYÜYOR, GELİŞİYOR
* Ankara büyüyor, gelişiyor. O halde EGO Genel Müdürlüğü, yeni açılan yollar ve toplu taşıma araçlarının doluluk oranlarını göz önüne alarak, ‘2020 model’ bir ulaşım revizyonuna gitmeli, tüm hatları yeniden güncellemeli.
NOT: Bazı metro ring hatları boş gidip geliyor.
ÖDÜL VE CEZA SİSTEMİ GELSİN
* Toplu taşıma hatlarında çalışan tüm şoförlere, periyodik olarak psikoteknik muayene yapılmalı, öfke kontrolü için profesyonel destek sağlanmalı. Yine bu çalışanlar için ödül ve ceza sistemi işletilmeli. Yapılan şikâyetler de sadece ‘uyarı yapıldı’ bazında kalmamalı.
NOT: Mavi Masa sadece ‘uyarı yapılmıştır’ yanıtı veriyor.
LİMİT 50 AMA UYMUYORLAR
Okurumuz Ali Altan, toplu taşıma araçlarının hız limitleriyle ilgili demiş ki:
* EGO ve özel halk otobüsleri, şehir içinde hız sınırı 50 km olan sokak ve caddelerde istedikleri hızda seyrediyor.
* EGO ve özel halk otobüsleri, olası trafik kazalarındaki ayrıcalıklarını bildikleri için diğer araçların üstüne gitmekten çekinmiyor.
SORUYORUM: EGO Genel Müdürlüğü’nün bunları kontrol etmesi çok mu zor?
MAMAK DEVLET HASTANESİ YILLARDIR İNŞAAT HALİNDE
Okurumuz Mustafa Şahin, Mamak Devlet Hastanesi’nin yıllardır inşaat halinde durduğuna dikkat çekerek, “Yeşilbayır Mahallesi’nde hizmet vermesi planlanan 200 yatak kapasiteli hastane, Mamak halkı için gerçekten faydalı olacak bir yapı. Ancak, aradan geçen 4-5 yıllık süre zarfında hastane hâlâ inşaat halde ve harap durumda” diyor.
ÇAYYOLU’NUN UCUBESİ
Okurumuz Mehmet Gürer, “Çayyolu’nun göbeğindeki bu ucube bina ne olacak?” diye sormuş.
Ve eklemiş:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘park alanı’ olarak belirlenen bu alandaki ucube yapıyı yıkmalı. Yüksek gerilim hattının çok alçaktan geçtiği bu alan, ‘yeşil alan’ olarak bırakılmalı.”
68 KUŞAĞI’NIN KUĞULU PARK TALEBİ
Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı’na ileti gönderen ve kendini “68 Kuşağı” bir Ankaralı olarak tanıtan okurumuz, “Sayın Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e iletimdir” demiş ve talebini eklemiş: “70’lerin sembolü Kuğulu Park, şu haliyle çok salaş. Yeni bir düzenleme yapılması Ankara’ya yakışırdı doğrusu.”
WhatsApp Şehir Hattı
0546 219 60 60
* “Eryaman’ın Yavuz Selim Mahallesi Iğdır Caddesi’ndeki (Akçakent Sitesi önü) arızalı elektrik direğini iki ay önce aldılar, getirmediler.”
* “Etimesgut’ta sabahları ilk EGO otobüsü 05.45’te başlıyor, ama EGO CEPTE uygulamasında ilk sefer saati 06.10 civarında gösteriyor.”
* “Çayyolu ARTE Hastanesi’nin (geçen yıl Medisun Hastanesi oldu) hasta nakil ambulansı, çürümeye terk edilmiş. Bu ambulans canlar kurtarmalı.”
* “Çankaya’nın Elele Parkı’nın altından, sokağa lağım suyu akıyor. Bu su hem çok pis kokuyor hem de herhangi bir hastalığa sebebiyet verebilir.”
* “Dikmen Keklikpınarı Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı’nın güvenliği ve aydınlatmaları seçimden bu yana yok. Akşamları güvensiz bir yer haline geldi.”
YAZIYOR YAZIYOR HÜRRİYET ANKARA’DA OKURLAR YAZIYOR
Kentimizin, kendimizin... Kısacası, hepimizin gazetesi Hürriyet Ankara, okurlarıyla var. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Ankara için okurların şikâyetlerini ilettikleri WhatsApp Şehir Hattı, artık Burada Okur Yazar’da...