Silaha ulaşmada avcılık bahanesi

Hürriyet’in ‘Bireysel silahlanmaya hayır’ diyerek gündeme taşıdığı haberleri yakından takip edenlerden biri de, Tüm Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği (TAAK) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erhan Özen.

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TAAK’ın kuruluşu ta 1947 yılına dayanıyor.

Yani, ‘silahlanma’ konusunda sesine/görüşüne kulak verilmesi gereken bir dernek.

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Okur Köşesi’ne gönderdiği iletisine, “Bilgisiz ve eğitimsiz kişilerin eline silah verilmesine kesinlikle karşıyız. Ancak, yasalarımızda büyük bir boşluk, eksiklik var” diye başlayan TAAK Başkanı Mahmut Erhan Özen, şu önemli bilgileri paylaşıyor:



AV TÜFEĞİ ALMAK KOLAY



“Tabanca alabilmeniz için yasa birçok şart koşuyor. Fakat, av tüfeklerini ‘ateşli silahla sabıkası’ olmayan ve aile hekiminden ‘sağlık raporu’ verilen(18 yaşını aşmış) herkes alabiliyor. Hem de internetten, kapıda teslim seçeneğiyle, kredi kartına 10 ay taksitle... Bu yüzden seri numarası olmayan, merdiven altı bu tür imalatların yapımı ve satışı kontrol edilmeli.



PARAYI VEREN AVCI OLUYOR



Maalesef, yasal avcılıkla bu tür silahlara ulaşmak çok kolay. Çünkü, 2003’te yasalaşan 4915 sayılı kanun gereği avcı olabilmek için sabıkasız ve 18 yaşını doldurmak, bir avcı derneğine üyelikten sonra alınacak eğitim kurs sertifikası yeterli. Sertifika alımı ise özel dershaneye ödenen para, imtihan günü kapıda verilen cevap anahtarları ile alınıyor. İşte, avcı olmak bu kadar basit.”

PEKİ ÇÖZÜMÜ NE?

TAAK Başkanı Mahmut Erhan Özen, gönderdiği iletinin sonunda, kolay silah alımının önüne geçebilecek çözüm önerilerini ise şöyle sıralıyor:

* Avcılık eğitimi adam gibi, hakkıyla yapılmalı.

* Silah imalatı ve satışı kontrol altına alınmalı.

* Bir af çıkarılarak, tüm silahlar kayıt altına girmeli.

* Ruhsatsız silah cezaları, ciddi oranlarda artırılmalı.

* Daha akıllı, devamlılığı olan denetimler yapılmalı.

ADLİYELER ARASI KOŞUŞTURMA

Malum.

Ankara’da avukatlar, parçalı haldeki adliye binaları arasında koşuşturuyor:

Bir nevi, adalet koşusu.

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Ankara Barosu’na kayıtlı avukat Abdulkadir Yıldırım, “Meslektaşlarım ve vatandaş için kanayan bir yara” diye özetlediği adliye binalarıyla ilgili sorunları, iletisinde -özetiyle- şöyle aktarıyor:



ASANSÖR KAVGASI RUTİN HALE GELDİ



* Dışkapı, Söğütözü ve Balgat adliye binalarındaki asansör kuyruğu kimi zaman bina dışına kadar taşıyor.

* Gitmek istediğiniz kata çıkmak için 15 dakika asansör kuyruğu beklemek gerekiyor. Kuyruktaki kavgalar ise günlük rutin haline gelmiş durumda.

* Yine Dışkapı ve Söğütözü adliye binalarına araçla gitmek istendiğinde, parasıyla dahi otopark bulunamıyor.

* Balgat’taki otelden bozma adliye binasının duruşma salonu ve koridorları adeta bir kömürlüğü andırıyor. Adalet dağıtan saray olma özelliğinden çok çok uzakta.

* Dışkapı’daki adliye binasının ortasında inşaat iskelesi var. Bu iskele, adliyeye adımını atan herkes için tehlike arz ediyor.

13 KASIM PAZARTESİ BURADA OKUR YAZAR’DA

VATANDAŞTAN BAŞKAN TUNA'YA ULAŞIM BRİFİNGİ

Okur Köşesi’nin 13 Kasım Pazartesi günü yayımlanacak başlığını şimdiden yazdım.

ÇÜNKÜ: Bu kentin çözüm bekleyen bir ulaşım sorunu var.

Ankara’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, tam da şu günlerde tüm birimlerden brifingler almaya devam ediyor.

‘Ulaşım’ konusunda bir brifing de vatandaştan gelecek.

Brifing de neler mi var?

Okur Köşesi’ne şimdiye kadar yazılan ancak bir türlü çözüme kavuşturulamayan toplu ulaşıldaki sorunlar:

* Ankarakart

* Ring uygulaması

* Aktarma

* 65 yaş

* Balık istifi dolmuşlar.

* Gece ulaşımı

RAY CAMBAZLARI

Okurumuz Yılmaz Çamdalı, Cebeci’de perşembe günleri kurulan semt pazarına gitmek isteyen vatandaşların, Yüksek Hızlı Tren hattı çalışmaları nedeniyle kapatılan alt geçidi kullanamadıklarına ve rayların üzerinden karşıya geçmeye çalıştıklarına dikkat çekiyor.

Yılmaz Çamdalı, “Coşkun Sokak ile Dumlupınar Caddesi’ni birbirine bağlayan alt geçit kapatıldı. Alt geçidin kapatılmasıyla, perşembe günleri kurulan semt pazarına ulaşmak isteyen vatandaşlar büyük zorluk yaşamaya başladı. Karşıya geçmek isteyen vatandaşlar, adeta ray cambazı oldu. Çalışmarın bir an önce tamamlanarak, alt geçidin faaliyete geçmesini istiyoruz” diyor.