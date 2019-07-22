Bu yazıyı sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
Evet.
Burada Okur Yazar’a bu hafta, “Memlekete gittim, gelicem” notu asıp...
Koca bir hafta, “ense yapmak” niyetim vardı.
Bünye pek alışık olmadığından...
Duramadım.
Ama, bir Ankara yazısı da yazamadım.
O yüzden, biz bu haftaya “Burada Okur Bilgilendirilir” diyelim.
*
Memleket?
Kastamonu, Taşköprü.
Vallaha...
Yıllardır Ankara’da, “Memleket neresi?” sorusuna ne zaman “Taşköprü” yanıtı versem...
“Ooo sarımsak” derler.
Namı da, kokusu da kendinden önde gidiyor vesselam.
Taşköprü halkı ise “Beyaz Altın” diye sarıp sarmalıyor.
Hastaya şifa, 70 derde deva.
*
Tabii bir de belalısı var:
“Çin sarımsağı.”
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Taşköprü sarımsağı, temmuz ayında hasat edilir. Biz, yaklaşık dört bin ailenin geçim kaynağı olan sarımsağımızın değerini ve çiftçimizin emeğini korumak istiyoruz” diyor.
Ve bir de tüyo veriyor:
“Taşköprü sarımsağının dişi pembe olur.”
*
Devasına gelirsek.
İçinde barındırdığı yüksek düzeydeki selenyum, tam bir kansersavar.
Yani...
Kokusuna takılmayın.
Yiyin, yedirin.
Ve siz siz olun, bu yazıyı sarımsaklayıp da saklayın.
GEZELİM, GÖRELİM BİRAZ DA EĞLENELİM
Konu “dünyanın en kaliteli sarımsağı” olunca, adına düzenlenen festivale değinmemek olmaz elbet.
İlçe şu sıralar, bu yıl 15-18 Ağustos tarihleri arasında 33’üncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’ne hazırlanıyor.
Tam da...
Ankara’dan biraz uzaklaşmak ve “Gezelim, görelim, biraz da eğlenelim” diyenler için.
Festival programı, www.taskopru.bel.tr adresinde.
İLÇENİN ALTINDA ROMA VE BİZANS VAR
Taşköprü, her ne kadar adını sarımsağı ile duyurmuş olsa da...
Yerin altında koca bir tarih/kent yatıyor.
Roma ve Bizans dönemlerinden kalma “Pompeiopolis” adlı antik kent, aynı zamanda “Paflagonya”nın da başkenti.
Kazı çalışmaları devam ediyor.
İşte bu noktada, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’ın başkent Ankara’ya bir çağrısı var.
DİYOR Kİ: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ayırmış olduğu ödenek yetersiz.
DİYOR Kİ: Mevcut düzende kazı çalışmalarını yalnızca bir ay yapabiliyoruz.
DİYOR Kİ: Taşköprü Meslek Yüksekokulu’nda mutlaka ‘arkeoloji’ bölümü açılmalı.
İYİLİK İÇİN İYİLİKLE GİR
Pompeiopolis Antik Kenti’nden çıkan bir mozaikte, Grekçe alfabe ile “Eiselte Efagato” yazıyor.
Binlerce yıl öncesine ait bu yazıt, aslında günümüz için de çok önemli bir mesaj iletiyor.
Yazıtta diyor ki:
“İyilik İçin İyilikle Gir.”
Dört kelime ile “iyilik” ancak bu kadar “iyi” anlatılabilirdi.
Antik kentin girişinde yer aldığı tahmin edilen “İyilik İçin İyilikle Gir” yazıtının imitasyonu, Taşköprü Belediye Başkanlığı’nın girişinde sergileniyor.
Roma dönemine ait villa kalıntısından çıkan ve “Mutluluk Tanrıçası”nı simgelediği tahmin edilen bir mozaik.
ATATÜRK ZİYARET ETMİŞTİ ŞİMDİ KENT MÜZESİ
Taşköprü’ye yolunuz düşerse, Kent Müzesi’ni mutlaka gezin.
Müzeye ev sahipliği yapan bina 1850 yılında inşa edilmiş.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Şapka İnkılabı’nın hemen sonrasında (29 Ağustos 1925) Taşköprü’ye gelmiş ve o yıllarda “Redif Taburu” olarak kullanılan bu tarihi binayı gezmiş.
Müzede neler mi var?
Onu da, ziyaret ettiğinizde Taşköprü Kent Tarihi Müzesi Sorumlusu Yeşim Karataç’tan dinleyin.
ŞAPKA FABRİKASI KURMAK İSTİYOR
“Şapka İnkılabı” demişken.
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’ın, ilçeye “Şapka Fabrikası” kurma hayali var.
Bu hayalini...
Mustafa Kemal Atatürk’ün 25 Ağustos 1925’te “Şapka İnkılabı”nı Kastamonu’da yapmış olmasıyla süslüyor.
“Askerimizin, polisimizin de şapkalarını biz üretelim” diyen Başkan Çatal, şöyle devam ediyor:
“Devletimiz destek versin, büyük yatırımcılar bize el uzatsın ki, ilçemizde istihdam oluşturacak bu hayalimizi hayata geçirebilelim.”
YEMEDEN GİTMEYİN
Taşköprü’ye kadar geldiyseniz, yemeden dönmemeniz gereken bir lezzet var:
Kuyu kebabı.
Sarımsaklayıp da saklayın
Bu yazıyı sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
Evet.
Burada Okur Yazar’a bu hafta, “Memlekete gittim, gelicem” notu asıp...
Koca bir hafta, “ense yapmak” niyetim vardı.
Bünye pek alışık olmadığından...
Duramadım.
Ama, bir Ankara yazısı da yazamadım.
O yüzden, biz bu haftaya “Burada Okur Bilgilendirilir” diyelim.
*
Memleket?
Kastamonu, Taşköprü.
Vallaha...
Yıllardır Ankara’da, “Memleket neresi?” sorusuna ne zaman “Taşköprü” yanıtı versem...
“Ooo sarımsak” derler.
Namı da, kokusu da kendinden önde gidiyor vesselam.
Taşköprü halkı ise “Beyaz Altın” diye sarıp sarmalıyor.
Hastaya şifa, 70 derde deva.
*
Tabii bir de belalısı var:
“Çin sarımsağı.”
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Taşköprü sarımsağı, temmuz ayında hasat edilir. Biz, yaklaşık dört bin ailenin geçim kaynağı olan sarımsağımızın değerini ve çiftçimizin emeğini korumak istiyoruz” diyor.
Ve bir de tüyo veriyor:
“Taşköprü sarımsağının dişi pembe olur.”
*
Devasına gelirsek.
İçinde barındırdığı yüksek düzeydeki selenyum, tam bir kansersavar.
Yani...
Kokusuna takılmayın.
Yiyin, yedirin.
Ve siz siz olun, bu yazıyı sarımsaklayıp da saklayın.
GEZELİM, GÖRELİM BİRAZ DA EĞLENELİM
Konu “dünyanın en kaliteli sarımsağı” olunca, adına düzenlenen festivale değinmemek olmaz elbet.
İlçe şu sıralar, bu yıl 15-18 Ağustos tarihleri arasında 33’üncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’ne hazırlanıyor.
Tam da...
Ankara’dan biraz uzaklaşmak ve “Gezelim, görelim, biraz da eğlenelim” diyenler için.
Festival programı, www.taskopru.bel.tr adresinde.
İLÇENİN ALTINDA ROMA VE BİZANS VAR
Taşköprü, her ne kadar adını sarımsağı ile duyurmuş olsa da...
Yerin altında koca bir tarih/kent yatıyor.
Roma ve Bizans dönemlerinden kalma “Pompeiopolis” adlı antik kent, aynı zamanda “Paflagonya”nın da başkenti.
Kazı çalışmaları devam ediyor.
İşte bu noktada, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’ın başkent Ankara’ya bir çağrısı var.
DİYOR Kİ: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ayırmış olduğu ödenek yetersiz.
DİYOR Kİ: Mevcut düzende kazı çalışmalarını yalnızca bir ay yapabiliyoruz.
DİYOR Kİ: Taşköprü Meslek Yüksekokulu’nda mutlaka ‘arkeoloji’ bölümü açılmalı.
İYİLİK İÇİN İYİLİKLE GİR
Pompeiopolis Antik Kenti’nden çıkan bir mozaikte, Grekçe alfabe ile “Eiselte Efagato” yazıyor.
Binlerce yıl öncesine ait bu yazıt, aslında günümüz için de çok önemli bir mesaj iletiyor.
Yazıtta diyor ki:
“İyilik İçin İyilikle Gir.”
Dört kelime ile “iyilik” ancak bu kadar “iyi” anlatılabilirdi.
Antik kentin girişinde yer aldığı tahmin edilen “İyilik İçin İyilikle Gir” yazıtının imitasyonu, Taşköprü Belediye Başkanlığı’nın girişinde sergileniyor.
Roma dönemine ait villa kalıntısından çıkan ve “Mutluluk Tanrıçası”nı simgelediği tahmin edilen bir mozaik.
ATATÜRK ZİYARET ETMİŞTİ ŞİMDİ KENT MÜZESİ
Taşköprü’ye yolunuz düşerse, Kent Müzesi’ni mutlaka gezin.
Müzeye ev sahipliği yapan bina 1850 yılında inşa edilmiş.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Şapka İnkılabı’nın hemen sonrasında (29 Ağustos 1925) Taşköprü’ye gelmiş ve o yıllarda “Redif Taburu” olarak kullanılan bu tarihi binayı gezmiş.
Müzede neler mi var?
Onu da, ziyaret ettiğinizde Taşköprü Kent Tarihi Müzesi Sorumlusu Yeşim Karataç’tan dinleyin.
ŞAPKA FABRİKASI KURMAK İSTİYOR
“Şapka İnkılabı” demişken.
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’ın, ilçeye “Şapka Fabrikası” kurma hayali var.
Bu hayalini...
Mustafa Kemal Atatürk’ün 25 Ağustos 1925’te “Şapka İnkılabı”nı Kastamonu’da yapmış olmasıyla süslüyor.
“Askerimizin, polisimizin de şapkalarını biz üretelim” diyen Başkan Çatal, şöyle devam ediyor:
“Devletimiz destek versin, büyük yatırımcılar bize el uzatsın ki, ilçemizde istihdam oluşturacak bu hayalimizi hayata geçirebilelim.”
YEMEDEN GİTMEYİN
Taşköprü’ye kadar geldiyseniz, yemeden dönmemeniz gereken bir lezzet var:
Kuyu kebabı.