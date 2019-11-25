Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Fatih Tekeci>Şarıl şarıl akıyor pencere açtırmıyor
"Fatih Tekeci" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Fatih Tekeci" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

ftekeci@hurriyet.com.tr

Şarıl şarıl akıyor pencere açtırmıyor

25 Kasım 2019

İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) okurumuz, Keçiören’in Gümüşdere Mahallesi’nde açıktan akan kanal suyunun video’sunu göndermiş.

Okurumuz, tam da bu bölgede Keçiören Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi’nin bulunduğuna dikkat çekerek, şu şikâyette bulunmuş:

KOKUDAN GEÇİLMİYOR

“Kanal suyu, Ankara Çayı’na akıyor. Kokudan geçilmiyor, okullarda bile öğrenciler pencere açamıyor. İnsan sağlığını ve çevreyi tehdit eden bu görüntünün bir an önce sonlandırılmasını istiyoruz.

SAHİPLENEN OLMADI

Biz, vatandaş olarak bu sıkıntıyı Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi’ne ilettik. Keçiören Belediyesi, borunun ASKİ’ye ait olduğunu söyledi. ASKİ ve Büyükşehir ise konuyu sahiplenmedi.”

Şarıl şarıl akıyor pencere açtırmıyor

TURAN EMEKSİZ CADDESİ’NİN YABANCI KONUKLARI

Bu fotoğraflar, Çankaya’nın Gaziosmanpaşa Mahallesi Turan Emeksiz Caddesi’nden.
Kalabalığın nedeni, Irak’ın Ankara Büyükelçiliği.
*
Büyükelçilik ile aynı caddeyi paylaşan Çağla, Çam, Çankaya, Çınar ve Çim apartmanlarının yöneticileri, bazı şikâyetlerde bulunmuşlar.
Özü/özeti şöyle:
* Sabahın çok erken saatinde (06.00 gibi) caddede ve apartman önünde biriken Irak vatandaşları, yüksek sesle konuşuyor ve telefon görüşmesi yapıyor.
* Zaten dar bir alana sahip olan caddemizde, sabah saat 06.00 itibarıyla başlayan yoğun insan kalabalığına, bir de araç park yeri ve trafik sorunu ekleniyor.
* Sabah işe gitmek üzere evlerinden çıkan apartman sakinleri, araçlarının yanında 2’nci sıra park etmiş araçlar yüzünden çıkamıyor, mağduriyet yaşıyor.
* Kaldırımlarda oturanlar, çevreye atılan çöpler ve bir şeyler satmak üzere caddeye doluşan seyyar satıcılar da eklenince, mağduriyet katlanıyor.
NOT-1: Irak’ın Ankara Büyükelçiliği’ne defalarca uyarıda bulunulmasına rağmen önlem almak adına bir çaba gösterilmedi.
NOT-2: Cimer, Bimer, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’ne dilekçe verdik, ancak bir sonuç alamadık.

Şarıl şarıl akıyor pencere açtırmıyor

TALEBİM VAR

60 SENEDİR TAPU BEKLİYORUZ

Çankaya’nın 50. Yıl Mahallesi’nden bir okurumuz, WhatsApp Şehir Hattı’na gönderdiği iletisinde “Bu mesele, 60 senelik bir gecekondu meselesidir” demiş.
Ve...
Talebini şöyle özetlemiş:

BİR ÇÖZÜM BULUNMALI

“Çankaya, Ankara’nın kalbi, ancak 50. Yıl Mahallesi’ndeki gecekondular (Güllüce Caddesi ile 50. Yıl Parkı arası), yıllardır göz ardı ediliyor. 1960’tan bu yana yaşadığımız, vergilerimizi düzenli olarak ödediğimiz evlerimize tapu verilmesi için 60 senedir bekliyoruz. ‘Çalışmalar devam ediyor’ denilerek, kapılar yüzümüze kapanıyor. Bir çözüm bulunması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’dan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’tan ve Çankaya Belediye Başkanımız Alper Taşdelen’den destek istiyoruz.”

Şarıl şarıl akıyor pencere açtırmıyor

SORUM VAR

OKURDAN BAŞKAN YAVAŞ’A

DİKMEN VADİSİ’NDE SON DURUM NEDİR?

Okurumuz Hasan Erkenekli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a soruyor:
“Dikmen Vadisi’nde gecekondular yıkıldı, Suriyeli olduğunu tahmin ettiğim kişiler çadırlar kurdu. Sorum şu: “Dikmen Vadisi’nin kalan etapları ile ilgili son durum nedir?”

‘ÖLÜM YOLU’ ASFALTLANSIN

Yapracık TOKİ ile çevre yolu arasındaki bulvar için okurlar, “ÖLÜM YOLU” diyorlar.
4 şerit toprak yola asfalt atılmasını beklediklerini kaydeden bir okurumuz, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaş olarak bizlerin ilgilendiği ve takip ettiği kadar bu yolun üzerine düşmüyor. ‘Tasarruf yapıldı’ deniyor, fakat insanımız bu tip yollarda kaza yapıp can veriyor” diye isyan ediyor.
OKURUN İDDİASI: Size yazdıklarımı Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mansur Yavaş’ın Twitter hesabına da yazdım, hesabım yine askıya alındı.

 

BAĞLICA-BATI ÇEVRE YOLU BAĞLANTISI KARAYOLLARI’NIN ONAYINI BEKLİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, geçen hafta “BAĞLICA RÖTARI” başlığıyla yer alan, Etimesgut’un Bağlıca Mahallesi’ni direkt olarak Batı Çevre Yolu’na bağlayacak olan çalışmanın akıbetiyle ilgili şu açıklamayı gönderdi.
“Köşenizde yayınlanan ‘Fikri Takip’ bölümünde, açıklama yapılan konularla ilgili sorumlu gazetecilik örneği gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Bağlıca’yı Batı Çevre Yolu’na bağlayacak olan çalışma için Karayolları Genel Müdürlüğü’nün onayı beklenmektedir. Onay kararı alınır alınmaz çalışmalara başlanacak ve bölge trafiği rahatlayacaktır.”

WhatsApp Şehir Hattı

0546 219 60 60

* “Çankaya’nın Öveçler Mahallesi’nde, Kabil Caddesi’nden Mimar Caddesi girişindeki refüj 15 yıldır berbat durumda. Bu çirkin görüntüden bıktık.”

Şarıl şarıl akıyor pencere açtırmıyor

* “Çankaya’nın Birlik Mahallesi’ndeki Efe & Ece Dalmanoğlu Parkı’na ağaç dikilmesini istiyoruz. Burası ağaçlandırılsın, yeşillik bir alan olsun.”

Şarıl şarıl akıyor pencere açtırmıyor

* “Etimesgut’un Turkuaz Mahallesi’nde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 360 dönüm alan, kıraç halde. Ağaç dikilsin istiyoruz, reddediliyor.”

Şarıl şarıl akıyor pencere açtırmıyor

* “Gölbaşı’ndaki Tulumtaş mağarasının kent turizmine kazandırılması gerekiyor. Bu mağara, Alanya’daki Damlataş mağarasından 100 kat daha büyük.”

Şarıl şarıl akıyor pencere açtırmıyor

* “Keçiören Ali Sarıcı Sokak’taki kaldırımları, aydınlatma çalışması yaparken bozdular. Üç aydır durum böyle. Engelliler ve yaşlılar yoldan yürüyor.”

Şarıl şarıl akıyor pencere açtırmıyor

* “Mamak’ın Yeşilbayır Mahallesi’ndeki Mamak Devlet Hastanesi’nin inşaatı metruk halde bekliyor. Ankara Şehir Hastanesi bize uzak, ulaşımı sıkıntılı.”

Şarıl şarıl akıyor pencere açtırmıyor

X
Fatih Tekeci Fatih TekeciTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
En üstün rütbeFuat BOLEn üstün rütbe25.11.2019
Almanya’dan Istanbul’a 110 milyon Euro krediSefer LEVENTAlmanya’dan Istanbul’a 110 milyon Euro kredi25.11.2019
‘Rezil kepaze oldum’ de ve dükkânı kapat Rahmi TuranAhmet HAKAN‘Rezil kepaze oldum’ de ve dükkânı kapat Rahmi Turan25.11.2019
Apartmanda internet kafe nasıl açılırOya ARMUTÇUApartmanda internet kafe nasıl açılır?25.11.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.