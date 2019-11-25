Şarıl şarıl akıyor pencere açtırmıyor

İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) okurumuz, Keçiören’in Gümüşdere Mahallesi’nde açıktan akan kanal suyunun video’sunu göndermiş.
Okurumuz, tam da bu bölgede Keçiören Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi’nin bulunduğuna dikkat çekerek, şu şikâyette bulunmuş:
KOKUDAN GEÇİLMİYOR
“Kanal suyu, Ankara Çayı’na akıyor. Kokudan geçilmiyor, okullarda bile öğrenciler pencere açamıyor. İnsan sağlığını ve çevreyi tehdit eden bu görüntünün bir an önce sonlandırılmasını istiyoruz.
SAHİPLENEN OLMADI
Biz, vatandaş olarak bu sıkıntıyı Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi’ne ilettik. Keçiören Belediyesi, borunun ASKİ’ye ait olduğunu söyledi. ASKİ ve Büyükşehir ise konuyu sahiplenmedi.”
TURAN EMEKSİZ CADDESİ’NİN YABANCI KONUKLARI
Bu fotoğraflar, Çankaya’nın Gaziosmanpaşa Mahallesi Turan Emeksiz Caddesi’nden.
Kalabalığın nedeni, Irak’ın Ankara Büyükelçiliği.
*
Büyükelçilik ile aynı caddeyi paylaşan Çağla, Çam, Çankaya, Çınar ve Çim apartmanlarının yöneticileri, bazı şikâyetlerde bulunmuşlar.
Özü/özeti şöyle:
* Sabahın çok erken saatinde (06.00 gibi) caddede ve apartman önünde biriken Irak vatandaşları, yüksek sesle konuşuyor ve telefon görüşmesi yapıyor.
* Zaten dar bir alana sahip olan caddemizde, sabah saat 06.00 itibarıyla başlayan yoğun insan kalabalığına, bir de araç park yeri ve trafik sorunu ekleniyor.
* Sabah işe gitmek üzere evlerinden çıkan apartman sakinleri, araçlarının yanında 2’nci sıra park etmiş araçlar yüzünden çıkamıyor, mağduriyet yaşıyor.
* Kaldırımlarda oturanlar, çevreye atılan çöpler ve bir şeyler satmak üzere caddeye doluşan seyyar satıcılar da eklenince, mağduriyet katlanıyor.
NOT-1: Irak’ın Ankara Büyükelçiliği’ne defalarca uyarıda bulunulmasına rağmen önlem almak adına bir çaba gösterilmedi.
NOT-2: Cimer, Bimer, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’ne dilekçe verdik, ancak bir sonuç alamadık.
TALEBİM VAR
60 SENEDİR TAPU BEKLİYORUZ
Çankaya’nın 50. Yıl Mahallesi’nden bir okurumuz, WhatsApp Şehir Hattı’na gönderdiği iletisinde “Bu mesele, 60 senelik bir gecekondu meselesidir” demiş.
Ve...
Talebini şöyle özetlemiş:
BİR ÇÖZÜM BULUNMALI
“Çankaya, Ankara’nın kalbi, ancak 50. Yıl Mahallesi’ndeki gecekondular (Güllüce Caddesi ile 50. Yıl Parkı arası), yıllardır göz ardı ediliyor. 1960’tan bu yana yaşadığımız, vergilerimizi düzenli olarak ödediğimiz evlerimize tapu verilmesi için 60 senedir bekliyoruz. ‘Çalışmalar devam ediyor’ denilerek, kapılar yüzümüze kapanıyor. Bir çözüm bulunması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’dan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’tan ve Çankaya Belediye Başkanımız Alper Taşdelen’den destek istiyoruz.”
SORUM VAR
OKURDAN BAŞKAN YAVAŞ’A
DİKMEN VADİSİ’NDE SON DURUM NEDİR?
Okurumuz Hasan Erkenekli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a soruyor:
“Dikmen Vadisi’nde gecekondular yıkıldı, Suriyeli olduğunu tahmin ettiğim kişiler çadırlar kurdu. Sorum şu: “Dikmen Vadisi’nin kalan etapları ile ilgili son durum nedir?”
‘ÖLÜM YOLU’ ASFALTLANSIN
Yapracık TOKİ ile çevre yolu arasındaki bulvar için okurlar, “ÖLÜM YOLU” diyorlar.
4 şerit toprak yola asfalt atılmasını beklediklerini kaydeden bir okurumuz, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaş olarak bizlerin ilgilendiği ve takip ettiği kadar bu yolun üzerine düşmüyor. ‘Tasarruf yapıldı’ deniyor, fakat insanımız bu tip yollarda kaza yapıp can veriyor” diye isyan ediyor.
OKURUN İDDİASI: Size yazdıklarımı Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mansur Yavaş’ın Twitter hesabına da yazdım, hesabım yine askıya alındı.
BAĞLICA-BATI ÇEVRE YOLU BAĞLANTISI KARAYOLLARI’NIN ONAYINI BEKLİYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, geçen hafta “BAĞLICA RÖTARI” başlığıyla yer alan, Etimesgut’un Bağlıca Mahallesi’ni direkt olarak Batı Çevre Yolu’na bağlayacak olan çalışmanın akıbetiyle ilgili şu açıklamayı gönderdi.
“Köşenizde yayınlanan ‘Fikri Takip’ bölümünde, açıklama yapılan konularla ilgili sorumlu gazetecilik örneği gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Bağlıca’yı Batı Çevre Yolu’na bağlayacak olan çalışma için Karayolları Genel Müdürlüğü’nün onayı beklenmektedir. Onay kararı alınır alınmaz çalışmalara başlanacak ve bölge trafiği rahatlayacaktır.”
WhatsApp Şehir Hattı
0546 219 60 60
* “Çankaya’nın Öveçler Mahallesi’nde, Kabil Caddesi’nden Mimar Caddesi girişindeki refüj 15 yıldır berbat durumda. Bu çirkin görüntüden bıktık.”
* “Çankaya’nın Birlik Mahallesi’ndeki Efe & Ece Dalmanoğlu Parkı’na ağaç dikilmesini istiyoruz. Burası ağaçlandırılsın, yeşillik bir alan olsun.”
* “Etimesgut’un Turkuaz Mahallesi’nde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 360 dönüm alan, kıraç halde. Ağaç dikilsin istiyoruz, reddediliyor.”
* “Gölbaşı’ndaki Tulumtaş mağarasının kent turizmine kazandırılması gerekiyor. Bu mağara, Alanya’daki Damlataş mağarasından 100 kat daha büyük.”
* “Keçiören Ali Sarıcı Sokak’taki kaldırımları, aydınlatma çalışması yaparken bozdular. Üç aydır durum böyle. Engelliler ve yaşlılar yoldan yürüyor.”
* “Mamak’ın Yeşilbayır Mahallesi’ndeki Mamak Devlet Hastanesi’nin inşaatı metruk halde bekliyor. Ankara Şehir Hastanesi bize uzak, ulaşımı sıkıntılı.”
Şarıl şarıl akıyor pencere açtırmıyor
İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) okurumuz, Keçiören’in Gümüşdere Mahallesi’nde açıktan akan kanal suyunun video’sunu göndermiş.
Okurumuz, tam da bu bölgede Keçiören Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi’nin bulunduğuna dikkat çekerek, şu şikâyette bulunmuş:
KOKUDAN GEÇİLMİYOR
“Kanal suyu, Ankara Çayı’na akıyor. Kokudan geçilmiyor, okullarda bile öğrenciler pencere açamıyor. İnsan sağlığını ve çevreyi tehdit eden bu görüntünün bir an önce sonlandırılmasını istiyoruz.
SAHİPLENEN OLMADI
Biz, vatandaş olarak bu sıkıntıyı Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi’ne ilettik. Keçiören Belediyesi, borunun ASKİ’ye ait olduğunu söyledi. ASKİ ve Büyükşehir ise konuyu sahiplenmedi.”
TURAN EMEKSİZ CADDESİ’NİN YABANCI KONUKLARI
Bu fotoğraflar, Çankaya’nın Gaziosmanpaşa Mahallesi Turan Emeksiz Caddesi’nden.
Kalabalığın nedeni, Irak’ın Ankara Büyükelçiliği.
*
Büyükelçilik ile aynı caddeyi paylaşan Çağla, Çam, Çankaya, Çınar ve Çim apartmanlarının yöneticileri, bazı şikâyetlerde bulunmuşlar.
Özü/özeti şöyle:
* Sabahın çok erken saatinde (06.00 gibi) caddede ve apartman önünde biriken Irak vatandaşları, yüksek sesle konuşuyor ve telefon görüşmesi yapıyor.
* Zaten dar bir alana sahip olan caddemizde, sabah saat 06.00 itibarıyla başlayan yoğun insan kalabalığına, bir de araç park yeri ve trafik sorunu ekleniyor.
* Sabah işe gitmek üzere evlerinden çıkan apartman sakinleri, araçlarının yanında 2’nci sıra park etmiş araçlar yüzünden çıkamıyor, mağduriyet yaşıyor.
* Kaldırımlarda oturanlar, çevreye atılan çöpler ve bir şeyler satmak üzere caddeye doluşan seyyar satıcılar da eklenince, mağduriyet katlanıyor.
NOT-1: Irak’ın Ankara Büyükelçiliği’ne defalarca uyarıda bulunulmasına rağmen önlem almak adına bir çaba gösterilmedi.
NOT-2: Cimer, Bimer, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’ne dilekçe verdik, ancak bir sonuç alamadık.
TALEBİM VAR
60 SENEDİR TAPU BEKLİYORUZ
Çankaya’nın 50. Yıl Mahallesi’nden bir okurumuz, WhatsApp Şehir Hattı’na gönderdiği iletisinde “Bu mesele, 60 senelik bir gecekondu meselesidir” demiş.
Ve...
Talebini şöyle özetlemiş:
BİR ÇÖZÜM BULUNMALI
“Çankaya, Ankara’nın kalbi, ancak 50. Yıl Mahallesi’ndeki gecekondular (Güllüce Caddesi ile 50. Yıl Parkı arası), yıllardır göz ardı ediliyor. 1960’tan bu yana yaşadığımız, vergilerimizi düzenli olarak ödediğimiz evlerimize tapu verilmesi için 60 senedir bekliyoruz. ‘Çalışmalar devam ediyor’ denilerek, kapılar yüzümüze kapanıyor. Bir çözüm bulunması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’dan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’tan ve Çankaya Belediye Başkanımız Alper Taşdelen’den destek istiyoruz.”
SORUM VAR
OKURDAN BAŞKAN YAVAŞ’A
DİKMEN VADİSİ’NDE SON DURUM NEDİR?
Okurumuz Hasan Erkenekli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a soruyor:
“Dikmen Vadisi’nde gecekondular yıkıldı, Suriyeli olduğunu tahmin ettiğim kişiler çadırlar kurdu. Sorum şu: “Dikmen Vadisi’nin kalan etapları ile ilgili son durum nedir?”
‘ÖLÜM YOLU’ ASFALTLANSIN
Yapracık TOKİ ile çevre yolu arasındaki bulvar için okurlar, “ÖLÜM YOLU” diyorlar.
4 şerit toprak yola asfalt atılmasını beklediklerini kaydeden bir okurumuz, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaş olarak bizlerin ilgilendiği ve takip ettiği kadar bu yolun üzerine düşmüyor. ‘Tasarruf yapıldı’ deniyor, fakat insanımız bu tip yollarda kaza yapıp can veriyor” diye isyan ediyor.
OKURUN İDDİASI: Size yazdıklarımı Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mansur Yavaş’ın Twitter hesabına da yazdım, hesabım yine askıya alındı.
BAĞLICA-BATI ÇEVRE YOLU BAĞLANTISI KARAYOLLARI’NIN ONAYINI BEKLİYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, geçen hafta “BAĞLICA RÖTARI” başlığıyla yer alan, Etimesgut’un Bağlıca Mahallesi’ni direkt olarak Batı Çevre Yolu’na bağlayacak olan çalışmanın akıbetiyle ilgili şu açıklamayı gönderdi.
“Köşenizde yayınlanan ‘Fikri Takip’ bölümünde, açıklama yapılan konularla ilgili sorumlu gazetecilik örneği gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Bağlıca’yı Batı Çevre Yolu’na bağlayacak olan çalışma için Karayolları Genel Müdürlüğü’nün onayı beklenmektedir. Onay kararı alınır alınmaz çalışmalara başlanacak ve bölge trafiği rahatlayacaktır.”
WhatsApp Şehir Hattı
0546 219 60 60
* “Çankaya’nın Öveçler Mahallesi’nde, Kabil Caddesi’nden Mimar Caddesi girişindeki refüj 15 yıldır berbat durumda. Bu çirkin görüntüden bıktık.”
* “Çankaya’nın Birlik Mahallesi’ndeki Efe & Ece Dalmanoğlu Parkı’na ağaç dikilmesini istiyoruz. Burası ağaçlandırılsın, yeşillik bir alan olsun.”
* “Etimesgut’un Turkuaz Mahallesi’nde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 360 dönüm alan, kıraç halde. Ağaç dikilsin istiyoruz, reddediliyor.”
* “Gölbaşı’ndaki Tulumtaş mağarasının kent turizmine kazandırılması gerekiyor. Bu mağara, Alanya’daki Damlataş mağarasından 100 kat daha büyük.”
* “Keçiören Ali Sarıcı Sokak’taki kaldırımları, aydınlatma çalışması yaparken bozdular. Üç aydır durum böyle. Engelliler ve yaşlılar yoldan yürüyor.”
* “Mamak’ın Yeşilbayır Mahallesi’ndeki Mamak Devlet Hastanesi’nin inşaatı metruk halde bekliyor. Ankara Şehir Hastanesi bize uzak, ulaşımı sıkıntılı.”