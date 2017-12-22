Sarı iz tehlike buz!

SORU(N) şu:“Sarı bantlı iz yollar(kabartmalı yol) plastik olur mu?”Görme engelliler bu soru(n) için şöyle diyor:“Sarı bantlı iz yolların plastik olanlarından şikâyetçiyiz. Kışın buz şeritlerine dönüyor. Kayıp, düşüyoruz.”

Mevsim kış.

Artık Ankara için soğuk, kar ve don vakti.

İşte tam da bugünlerde görme engellileri yakından ilgilendiren, endişelendiren ‘plastik iz yollar’ konusunda bir ileti aldım.

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Sincan Fatih Mahallesi’nde yaşayan görme engelli okurumuz(isminin gizli kalmasını istemiş) iletisinde şunları aktarmış:



BİRÇOK YERDE KOPMALAR VAR



“Devlet memuruyum. Her sabah işe giderken beyaz bastonumla servis güzergâhımdaki kaldırımlarda plastik sarı bantlı iz yolları kullanıyorum. Plastikten yapılması ve birçok yerde kopmaların olması nedeniyle zaten görme engelliler için kullanışlı olmayan bu sarı şeritler, kış aylarında bir de buz tutuyor.



YÜRÜMEYE KORKAR HALE GELDİM



Yakın zamanda kaydım, düştüm. Artık yürümeye de korkar hale geldim. Tüm görme engellilerde aynı korku, endişe hakim. Büyükşehir Belediyesi’nden, plastik sarı bantlı iz yolların kaldırılmasını, yerine kaldırım taşları ile aynı seviyede döşenebilen beton bazlı iz yolların konulmasını talep ediyoruz.”

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENEDİ YANILDI

Büyükşehir Belediyesi, plastik sarı bantlı iz yolları ‘deneme yanılma’ yöntemiyle kentte uyguladı.

Nereden mi çıkardım?

DENEDİ ÇÜNKÜ: Hızlı ve kolay döşenmesi nedeniyle bir dönem kentin tamamında harıl harıl plastik sarı bantlı iz yolları döşedi.

YANILDI ÇÜNKÜ: Büyükşehir Meclisi 2013’ün haziran ayındaki gündeminde, plastik iz yollarının taştan yapılması kararını aldı.

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Peki plastikten neden vazgeçildi?

Bunun yanıtı da Büyükşehir Meclisi’nden...

Aynen şu ifade kullanıldı:

“Görme engelliler için cadde ve sokaklarda yapıştırma yoluyla monte edilen plastik iz yollar, bir süre sonra deforme oluyor.”

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Şimdi geriye, şu iki soruya yanıt aramak kalıyor:

1) Plastik sarı bantlı iz yollar, neden hâlâ duruyor?

2) Neden kaldırılmıyor?

SORUM VAR



ENGELLİ BİR VATANDAŞ BU KALDIRIMI NASIL KULLANIR?

Bu fotoğraf, Çayyolu 2432 Cadde’den.

Mayıs ayının ortasından beridir...

Yani 7 aydır onarılmayı bekliyor.

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Okurumuz Mehmet Gürer, “Buradan araba geçse yapılırdı, söz konusu yaya olunca işler yayan kalıyor” diyor.

Ve, iletisine şöyle devam ediyor:

ADRES VERDİM YAPMADILAR

“Mayıstan bu yana Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’na ulaşılamıyor. ALO 153 Mavi Masa sadece bu konu için beni 3 kez aradı, adres verdim. Ama yapmadılar.

YETKİLİLERE SORUYORUM:

* Tekerlekli sandalye kullanan ya da görme engelli bir vatandaş bu kaldırımı nasıl kullanır?”

Ne yani!

Yoksa “Kullanmasın mı” diyorsunuz.”

ÖNERİM VAR



ARAÇLARINI KALDIRIMLARA PARK EDEN SÜRÜCÜLER DE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANANLAR SINIFINDA DEĞERLENDİRİLSİN

Fotoğrafı çeken okurumuz, isminin gizli kalmasını istemiş.

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Ankara’dan bilindik bir manzara.

Daha önce de yazmıştım.

Araç sayısı kentte bu hızla artmaya devam ederse...

Belediyelerin Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün başına...

‘Oto’ eklemesi yapacağız:

(Oto)Park ve Bahçeler Müdürlüğü.

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Okurumuz, iletisinde bir öneri sunmuş.

Şöyle:

* Görme engellileri, yayaları hiç düşünmeyen, araçlarını kaldırımlara park eden sürücüleri de alkollü araç kullananlar sınıfında değerlendirecek yasa çıkarılmalı.

"NE YANİ, KALDIRIMA MI ÇIKALIM" DÜŞÜNCELİ SORUMSUZLUK

Kentteki kötü alışkanlıklardan biri de şu:

‘Otobüs durağının önüne araç park etmek.’

Okurlarımız, uyardıklarında...

“Ne yani, kaldırıma mı çıkalım” tepkisiyle karşılaştıklarını aktarmışlar.

Düşünceli sorumsuzlar yani.

Bu konuyla ilgili benzer iki ileti var.

1) Çiğdem Mahallesi Gökkuşağı Sitesi önündeki otobüs durağının önündeki manzarayı fotoğraflayan okurumuz Orhan Tarhan, yaşanan durumu şu iki kelimeyle anlatmış: “Sorumsuz sürücüler.”

2) Cevizlidere Caddesi’ndeki otobüs durağını işgal eden iki araca dikkat çeken okurumuz Tekin Turan, “İnsanlar caddenin ortasında otobüs bekliyor. Birinin başına bir şey gelince mi önlem alacağız?” demiş.

LEVHA VAR UYAN YOK

Polatlı’dan okurumuz Mahir Yavaş, engelliler için ayrılan otopark alanlarına yapılan araç parklarına dikkat çekiyor.

İletisi -özetiyle- şöyle:

* Ankara Caddesi’ndeki bankaların önünde ve Turan Caddesi’nde ‘Engelli park yeri’ levhasının önüne çift sıra araç park ediliyor.

* Polatlı Belediyesi’nin önündeki engelli park yerine her gün insanlar araçlarını park edip, belediyedeki işlerine koşuyorlar.

OKURDAN NOT: Polatlı Tren Garı’nın önündeki ‘Engelli park yeri’ levhası söküldü, tekrar takılmadı. Bilet almaya gelen engelliler araçlarını park edemiyor. Acilen takılmalı.