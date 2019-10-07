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Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

ftekeci@hurriyet.com.tr

Ring seferinde çifte tarife

7 Ekim 2019

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçen hafta “toplu taşıma” konusunda yeni projelerini açıkladı.

Dedi ki:
1) EGO ve diğer otobüs şoförlerine nabız ölçer cihazı takma zorunluluğu getireceğiz.
2) Otobüslere, memnuniyet butonları yerleştireceğiz. Memnun kaldıysanız yeşile yoksa kırmızıya basacaksınız.
3) Mobil uygulamayı da hayata geçireceğiz. Böylece vatandaşımız bize mobil üzerinden acil bildir butonu ile ulaşabilecek.
*
Okurumuz Tunç Durmaz’ın “toplu taşıma” konusunda yaşanan önemli bir sıkıntıyı aktardığı iletisini okuduğumda...
“İşte pilot uygulama” dedim.
*
EGO şoföründe sıkıntı yok, nabız iyi.
Memnuniyet butonunda renk, kırmızı.
Acil bildir butonunda ise okurumuzun Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne aktardıkları şöyle:
* “2014 sonrası açılan metro ring seferlerinde metroya aktarma ücretsiz ama 2014 öncesinde açılan metro ringlerinden aktarma ücreti alınıyor.”
* “2014 öncesi açılan metro ringi güzergâhlarında oturan vatandaşların suçu ne? Bu vatandaşlar neden daha fazla ulaşım ücreti ödemek zorunda kalıyor?”
* “Metro ringleri için aktarma ücreti tümüyle kaldırılmalı. Şu haliyle metro ringleri, ÖHO ve dolmuş hatlarına rant sağlamaktan başka bir işe yaramıyor.”

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNE ÖZEL DURAK!

Okurumuz Ü.H., Kızılay’daki 10018 no’lu durak tabelasını fotoğraflamış:
“ÖZEL HALK OTOBÜSÜ YOLCU İNDİRME DURAĞI.”
EGO otobüsleri bu durakta duramıyormuş.
Okurumuz, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne “Yahu, bu nasıl iş” demiş; “O durak özel halk otobüslerine ait” demişler.
Okurumuz, soruyor:
* EGO otobüsleri bu durakta neden duramıyor?
* İlla özel halk otobüsüne mi binmek lazım?

Ring seferinde çifte tarife

KIZILAY’DA YÜRÜRKEN 40 TAKLA ATIYORUZ

Kımıldayan, yerinde sağlam durmayan, hareketli...
Tüm bunları anlatan tek bir kelime var:
“Oynak.”
*
Bakınız, burası başkent Ankara’nın kalbi Kızılay.
“Taş yerinde ağırdır” atasözüne kafa tutan kaldırım taşları, yerinde duramıyor.
“Oynak” yani.
Yağmurlu günlerde “su fışkırtma” şakası da cabası.
*
Uzatmadan, bu fotoğrafı WhatsApp Şehir Hattı’na gönderen Hürriyet Ankara okuruna sözü bırakıyorum:
“Kızılay’da yürürken 40 takla atıyoruz. Bu görüntü, başkentin kalbi Kızılay’a hiç yakışmıyor.”

Ring seferinde çifte tarife

GÜVENPARK’A ÇEKİDÜZEN VERİLMELİ

Okurumuz Erdal Demiroğlu, “Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi, Güvenpark’ta da yenileme çalışması yapmalı. Kaldırımları işgal eden tezgâhlar ve büfelere çekidüzen verilmeli” diyor.

6 AYDA ÇÖKTÜ

Bu fotoğrafa dikkat!
Burası, Ankara (Bilkent) Şehir Hastanesi için yapılan yeni yollardan biri.
Okurumuz Mariç Cantürk, “Yollarının alt ay içinde geldiği durum bu” diyor.

Ring seferinde çifte tarife

RÖGAR KAPAĞINI ASFALT YUTMUŞ

Okurumuz U. Özgünay, “Çukurambar Mahallesi Öğretmenler Caddesi’nde, yolda çökme var” diyerek, bu fotoğrafı göndermiş.
Google’ın çektiği son görüntüye göre (2018-Temmuz) bu noktada Türk Telekom’a ait rögar kapağı görünüyor.
Belli ki yolu asfaltlarken “Kapat gitsin” demişler.

Ring seferinde çifte tarife

BEN YORULDUM HAYAT GELME ÜSTÜME

Burası, Demetevler 12. Cadde ile Vatan Caddesi’nin kesişimindeki yaya geçidi.
Yamalı asfaltı artık ağlıyor.
Çizgileri yıllara hesap soruyor.
Sanki, “Ben yoruldum hayat, gelme üstüme” diyor.
*
Fotoğrafı çeken ve WhatsApp Şehir Hattı’na ileten Hürriyet Ankara okuru ise durumu tek bir cümleyle özetliyor:
“Metro çıkışının yanı başındaki yaya geçidi, berbat halde.”

Ring seferinde çifte tarife

WHATSAPP ŞEHİR HATTI

0546 219 60 60

* “Kızılay’ın Yüksel Caddesi’ndeki metro çıkışında bulunan taşlı kaldırımın yerine rampa yapılmasını, engelli bir vatandaş olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden talep ediyorum.”

* “Necatibey Caddesi’ne (Sıhhiye yönü) yaklaşık iki ay önce konulan trafik ışıkları çok içeride kaldı ve yayalar için tehlikeli bir geçiş oldu. Yayalar ışığa bakmadan araçların önüne atlıyor.”

* “Altındağ’ın Baraj Mahallesi Kuzey Kent Alpaslan Sokak’ta iki araç yan yana geçemiyor. Büyük tehlike arz eden bu yolu kışın nasıl kullanacağız? Yetkililerden çözüm bekliyoruz.”

* “Yapracık’ı Çevre Yolu’na bağlayan 6 şeritlik bulvarın 4 şeridi toprak. Refüj yok, aydınlatma yok. Kazalar eksik olmuyor. Başvurular sonuçsuz bırakılıyor. Acilen düzenleme yapılması gerekiyor.”

* “Gölbaşı’nın Karşıyaka Mahallesi’nde oturuyorum. Evim, Nesibe Aydın Okulu’na 300-400 metre mesafede. 8’inci sınıf öğrencisi olan çocuğum, köpek korkusundan okula yürüyerek gidip gelemiyor.”

* “Dışkapı Hastanesi’nin önü tam bir keşmekeş. Otobüs duraklarında bekleme yapan taksiler, dolmuşlar ve halk otobüsleri yüzünden EGO otobüsleri durağa yanaşamıyor. Ambulanslar, hastaneye zor ulaşıyor.”

YAZIYOR YAZIYOR HÜRRİYET ANKARA’DA OKURLAR YAZIYOR

Kentimizin, kendimizin... Kısacası, hepimizin gazetesi Hürriyet Ankara, okurlarıyla var. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Ankara için okurların şikâyetlerini ilettikleri WhatsApp Şehir Hattı, artık Burada Okur Yazar’da...

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