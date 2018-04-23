BAKINIZ... Okurumuz Yahya Aksoy ne diyor:“Yollar, yaya kaldırımları, yeşil alanlar... Bu üçü, insana ve kente saygının ifadesidir. Çağdaşlığın göstergesi, hizmetlerin aynasıdır.”Okurumuza aynen katılıyorum.

“Kentteki kaldırımların halini gören göz ve olumsuzlukları düzeltecek sorumlular aranmakta!” diye ekleyen Yahya Aksoy, iletisine şöyle devam ediyor:

HERKESİN ÇİLESİ

“Ankara’nın kent merkezindeki bu oynak kaldırım taşlarının hali nedir? Çocukların, yaşlıların, hastaların ve engelli tüm vatandaşların çilesi haline gelen bu hasta, kırık, oynak kaldırımları gören yok mu? Neden yıllardır düzeltilmezler, anlamış değilim. Hanibal’ın tarihi sözünü yerel yöneticiler hep hatırlamalıdır: ‘Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız.’

TAM MİZAH KONUSU

Mizah edebiyatımızın eski ustaları ‘Taşlar ve Başlar’ köşelerinde, mecazi sözlerle, taşı gediğine koyarak, işe yaramayan başları taşlarlardı. Yolların hali tam bir mizah konusu. Kentin imajını olumsuz yönde etkileyen bu oynak kaldırım taşları hızla düzeltilmeli, insanlar huzurla ve güvenle yürüyüp, gezebilmeli.”



85 YAŞINDAKİ ANNEM BU KALDIRIMDA NASIL YÜRÜSÜN

Bağlıca’dan okurumuz Ferit Can Çopur, “85 yaşındaki annem, bu kaldırımda nasıl yürüsün?” diye sormuş.

Mermeroğlu ve Mert caddelerinden iki fotoğraf gönderen okurumuzun iletisi -özetiyle- şu şekilde:

AYDINLATMA DA YOK

“Kaldırımların hali en az iki aydır bu şekilde. Hiç kimsenin umurunda bile değil. Annem 85 yaşında ve bu yollarda, kaldırımlarda yürüyemiyor. Çünkü ben bile korkarak yürüyorum. Caddelerde aydınlatma da yok. ‘Şimdi yol çalışması var, sonra aydınlatma yapacağız’ diyorlar. Tamam, anlayışla karşılıyoruz ancak yapılmış kaldırımların aylardır tamir edilmemesi hiç anlayışla karşılanacak bir durum değil.”



BAHÇEKENT PARKI KANAL TEDAVİSİ BEKLİYOR

Okurumuz Mehmet Selim Altunakar, Gölbaşı Ballıkpınar Mahallesi’ndeki Bahçekent Parkı’nın bazı sorunlarını yazmış.

İşte, çözüm bekleyen o sorunlar:

NE KONTROL EDEN NE DE KORUYAN VAR

“Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait parkın içine 2008’de -yani tam 10 yıl önce- büyük ve uzun bir kanal kazıldı. Fakat bu kanal hâlâ kapatılmadı. Park çirkin bir halde, ortalık pislik içinde. Bir de parkın girişinde ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ yazılı tabela var. Gel gelelim, ne kontrol eden, ne de koruyan var.”



DEMET PARKI GÖRÜNMEZ HALE GELDİ

“Yenimahalle Demetevler Mahallesi’ndeki Demet Parkı’nın bir köşesine, Ankara Büyükşehir Belediyesi prefabrik bina kondurdu. Parkın diğer köşesinde ise dev bir reklam tabelası var. Kalan tarafları da beton duvarla kapatın da, millet park olduğunu anlamasın. Bilmem anlatabildim mi?”

Ali Avni YÜZBAŞIOĞLU

ÖVEÇLER VADİSİ'Nİ KAZDILAR AMA ONARMADILAR

Okurumuz Bektaş Şahin, ‘Öveçler Vadisi’nin çözüm bekleyen sorunlarını’ aktarıyor:

“Vadideki statyumu, geçen yıl şubat ayında stadyumu kanalizasyon suyu bastı. ASKİ, günlerce pis su sızıntısının kaynağını bulamadı. Belli ki, 2013’te açılan tesisin altyapı haritası Büyükşehir Belediyesi’nin elinde yoktu. Sonra iş makineleri ile girip, sağı solu yıkarak sızıntı hattını buldular. Ancak, 2017’nin mart ayı başında açtıkları/kazdıkları yerleri, halen onarmadılar. Bu çalışma sırasında duvar ve etrafındaki karo taşları da büyük hasar gördü.”



ÇALIŞMAYAN SÜS HAVUZU

“Öveçler Vadisi’ne ayrı bir güzellik katan süs havuzları, neredeyse mayıs ayına gelmemize rağmen halen çalıştırılmadı. Havuzların içi; taş, toprak, pis su ile dolu.”



OKUR YAZAR SES GETİRİR

CAN DOSTLAR ARTIK DAHA ÖZGÜR

Hayvansever okurumuz Sezi Karakaş, Anayasa Parkı’na ‘köpek gezdirme alanı’ yapılmasını istemiş...

Ve.

26 Mart’ta tam da bu köşeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e şöyle seslenmişti:

“Bu büyük parkın geniş bir bölümünün çitlerle çevrilerek köpek sahipleri ve köpeklerinin özgürce koşup oynayabilecekleri bir alan oluşturulmasını istiyoruz.”

*

Hayvan ve hayvansever dostu Çankaya Belediyesi, okurumuzun bu talebini yerine getirmiş.

Anayasa Parkı’na ‘can dostlar’ için ayrılan ‘evcil köpek gezdirme alanı’nın fotoğraflarını gönderen okurumuz Sezi Karakaş, “Hürriyet Ankara’ya ve Çankaya Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” diyor.