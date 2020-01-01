Okurlarla ‘en’lerimiz

Hürriyet Ankara okurlarına “Burada Okur Yazar” selamını çakıp, “Kalem Sizin, Söz Sizin” dediğimizde...
Tarih, 1 Kasım 2013’ü gösteriyordu.
O gün bugündür...
Bu kentte okurlarımızla “birlikte yaşa”dık.
Bu köşeyi okurlarımızla “birlikte yaz”dık.
*
Peki.
Geçen yıl neler “yaşa”dık, neler “yaz”dık?
İşte her aydan seçtiğim bir başlıkla...
2019’un “en”leri.
EN TEHLİKELİSİ: Ayaş Yolu’nun Sincan istikametinde (Optimum AVM karşısı) kaldırım aniden bitince, üst geçit ve otobüs durağına ulaşmak isteyen vatandaşlar araçların hızla seyrettiği ana yoldan yürümek durumunda kaldı.
EN BÜYÜK TUZAĞI: İnternetten “fiyatı uygun” diye kiraladığı araç, dönüş yolunda çalışmadı. Kendisine 15 bin TL masraf çıkarılan ve eline icra tebligatı ulaşan okur, “Meğer GPS cihazına bağlı bir aletle motoru bloke etmişler” dedi.
EN SEVGİ DOLUSU: Liseli üç öğrenci, dünyada sadece Gölbaşı’nda yetişen ve Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin kriterlerine göre nesli tehlike altında olan Sevgi Çiçeği’nin, “neden yok olduğunu, nasıl kurtulabileceğini” araştırdı.
EN “PES” DEDİRTENİ: Beypazarı’nda, Evliya Çelebi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nin konferans salonu, düğün salonuna çevrildi. Ticaret Düğün Salonu adı verilen konferans salonu için Facebook hesabı bile açılması “Pes” dedirtti.
EN HAYAL KIRIKLIĞI: Okurlar, Esenboğa Havalimanı-AŞTİ-Kızılay seferi yapan 442 no’lu EGO hattının geri getirilmesi talebinde bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, hattın 2003’te 10 yıllığına Belko’ya verildiğini açıkladı.
EN ATIL KALANI: Çayyolu’nun Yenimahalle Belediyesi’ne bağlı olduğu dönemde yapılan ve özellikle de çocukların ilgisini çeken Planetaryum Gösteri Merkezi, semtin Çankaya Belediyesi’ne geçmesi sonrasında atıl kaldı.
EN UNUTULANI: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin metro ve Ankaray istasyonlarına astığı raylı sistemler ağ haritasında yer verilen AŞTİ-Söğütözü metro bağlantısı, yine tamamlanamadı. Okurlar, “Yıllardır bekliyoruz” dedi.
EN UTANILANI: Ellerinde mendillerle trafik lambalarında avuç açan çocuklar geçen yıl da vardı. Hürriyet Ankara okuru, “Bu çocuklar için kalıcı bir şey yapmanın zamanı hâlâ gelmedi mi? diyerek yetkililere seslendi.
EN İHMAL EDİLENİ: Kaldırımlarda süs gibi duran yangın hidrantlarına dikkat çeken okurumuz, sordu: “Olası bir yangında hidrantlara ihtiyacınız yok mu?”, “Suyu ve hattı olmayan bu hidrantlar vatandaşın parasıyla yapılmadı mı?”
EN AYAKTA KALANI: Sincan’a bağlı Yenikent’te yaşanan toplu taşıma sorunu vatandaşları isyan ettirdi: “Durakta durmayan otobüsleri beklemekten, dursalar dahi sürekli dolu gelen otobüse binmeye çalışmaktan yorulduk.”
EN ACI MANZARASI: Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 aralık 1919’da Ankara’ya ilk giriş yaptığı Keklikpınarı’ndaki çöp manzarasını fotoğraflayan okurumuz, “Fazla söze gerek yok, manzara ortada” dedi.
EN GARİP HIRSIZLIĞI: Ankara Kalesi esnafı, tarihi binalardaki olukların çalındığına ve küçük yaştaki çocukların hırsızlığa alet edildiğine dikkat çekerek, “Ankara Kalesi’nde güvenlik önlemleri artırılmalı” talebilde bulundu.
KÜÇÜK BİR NOT: Hürriyet Ankara okurlarının ftekeci@hurriyet.com.tr adresi ile 0546 219 60 60 numaralı Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı’na gönderdikleri iletiler, 2020’de de kentin ve kentlinin nabzını tutmaya devam edecek. Sağlıklı, mutlu bir sene olsun.
Okurlarla ‘en’lerimiz
Hürriyet Ankara okurlarına “Burada Okur Yazar” selamını çakıp, “Kalem Sizin, Söz Sizin” dediğimizde...
Tarih, 1 Kasım 2013’ü gösteriyordu.
O gün bugündür...
Bu kentte okurlarımızla “birlikte yaşa”dık.
Bu köşeyi okurlarımızla “birlikte yaz”dık.
*
Peki.
Geçen yıl neler “yaşa”dık, neler “yaz”dık?
İşte her aydan seçtiğim bir başlıkla...
2019’un “en”leri.
EN TEHLİKELİSİ: Ayaş Yolu’nun Sincan istikametinde (Optimum AVM karşısı) kaldırım aniden bitince, üst geçit ve otobüs durağına ulaşmak isteyen vatandaşlar araçların hızla seyrettiği ana yoldan yürümek durumunda kaldı.
EN BÜYÜK TUZAĞI: İnternetten “fiyatı uygun” diye kiraladığı araç, dönüş yolunda çalışmadı. Kendisine 15 bin TL masraf çıkarılan ve eline icra tebligatı ulaşan okur, “Meğer GPS cihazına bağlı bir aletle motoru bloke etmişler” dedi.
EN SEVGİ DOLUSU: Liseli üç öğrenci, dünyada sadece Gölbaşı’nda yetişen ve Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin kriterlerine göre nesli tehlike altında olan Sevgi Çiçeği’nin, “neden yok olduğunu, nasıl kurtulabileceğini” araştırdı.
EN “PES” DEDİRTENİ: Beypazarı’nda, Evliya Çelebi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nin konferans salonu, düğün salonuna çevrildi. Ticaret Düğün Salonu adı verilen konferans salonu için Facebook hesabı bile açılması “Pes” dedirtti.
EN HAYAL KIRIKLIĞI: Okurlar, Esenboğa Havalimanı-AŞTİ-Kızılay seferi yapan 442 no’lu EGO hattının geri getirilmesi talebinde bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, hattın 2003’te 10 yıllığına Belko’ya verildiğini açıkladı.
EN ATIL KALANI: Çayyolu’nun Yenimahalle Belediyesi’ne bağlı olduğu dönemde yapılan ve özellikle de çocukların ilgisini çeken Planetaryum Gösteri Merkezi, semtin Çankaya Belediyesi’ne geçmesi sonrasında atıl kaldı.
EN UNUTULANI: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin metro ve Ankaray istasyonlarına astığı raylı sistemler ağ haritasında yer verilen AŞTİ-Söğütözü metro bağlantısı, yine tamamlanamadı. Okurlar, “Yıllardır bekliyoruz” dedi.
EN UTANILANI: Ellerinde mendillerle trafik lambalarında avuç açan çocuklar geçen yıl da vardı. Hürriyet Ankara okuru, “Bu çocuklar için kalıcı bir şey yapmanın zamanı hâlâ gelmedi mi? diyerek yetkililere seslendi.
EN İHMAL EDİLENİ: Kaldırımlarda süs gibi duran yangın hidrantlarına dikkat çeken okurumuz, sordu: “Olası bir yangında hidrantlara ihtiyacınız yok mu?”, “Suyu ve hattı olmayan bu hidrantlar vatandaşın parasıyla yapılmadı mı?”
EN AYAKTA KALANI: Sincan’a bağlı Yenikent’te yaşanan toplu taşıma sorunu vatandaşları isyan ettirdi: “Durakta durmayan otobüsleri beklemekten, dursalar dahi sürekli dolu gelen otobüse binmeye çalışmaktan yorulduk.”
EN ACI MANZARASI: Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 aralık 1919’da Ankara’ya ilk giriş yaptığı Keklikpınarı’ndaki çöp manzarasını fotoğraflayan okurumuz, “Fazla söze gerek yok, manzara ortada” dedi.
EN GARİP HIRSIZLIĞI: Ankara Kalesi esnafı, tarihi binalardaki olukların çalındığına ve küçük yaştaki çocukların hırsızlığa alet edildiğine dikkat çekerek, “Ankara Kalesi’nde güvenlik önlemleri artırılmalı” talebilde bulundu.
KÜÇÜK BİR NOT: Hürriyet Ankara okurlarının ftekeci@hurriyet.com.tr adresi ile 0546 219 60 60 numaralı Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı’na gönderdikleri iletiler, 2020’de de kentin ve kentlinin nabzını tutmaya devam edecek. Sağlıklı, mutlu bir sene olsun.