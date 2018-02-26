ODTÜ için söz verilen ağaçlar nerede?

Daha önce aktardığımız bir haberin sonrasını izlemek -yani fikri takip- gazetecilikte önemlidir.

Yoğun kent gündeminde bazen bizim gözümüzden kaçanlar, Hürriyet Ankara okurlarının radarından kaçmıyor.

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İşte, okurumuz Emre Çetiner’den fikri takibe güzel bir örnek.

Önce, biraz geriye gidelim...

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile yapılan protokolle üniversite arazisinin yanından geçirilen bulvarın yapımına başlandığında nakledilen ve kesilen ağaçlar olmuş...

Eski Başkan Melih Gökçek, “ODTÜ Rektörlüğü ile iki katı ağacın yeniden dikilmesini anlaşmıştık. Ama biz orada nakledilen ve kesilen ağaçların dört katını, ODTÜ’nün gösterdiği yerlere dikeceğiz” demişti.

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Melih Gökçek bu açıklamayı eylül ayının ortasında yapmış...

Ekim ayında ise istifa etmişti.

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Ve, şimdi okurumuz Emre Çetiner soruyor:

“’Nakledilen ve kesilen ağaçların dört katını, ODTÜ’nün gösterdiği yerlere dikeceğiz’ sözünün üzerinden aylar geçti.

* Peki nerede bu sözü verilen ağaçlar?

* Belediye başkanı değişti diye sözler mi unutuldu?

* İmzalanan protokoller mi değişti?”

OKURDAN NOT: Malazgirt Bulvarı yapılırken de aynı söz verilmiş ama tutulmamıştı.





CAN SUYU TAM 17 GÜN VERİLMEDİ

Polatlı’dan okurumuz Mahir Yavaş, aktarıyor:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Polatlı Devlet Hastanesi’ne giden çevre yolu üzerine bir yıl önce diktiği ağaçlara can suyu tam 17 gün verilmedi. Vatandaşlar, ALO 153 Mavi Masa hattını defalarca aradı. Mavi Masa, ‘bizim bölgemiz dahilinde değil’ yanıtını verdi. Hastane yolundaki ağaçlar kurudu. Bu kuruyan ağaçları, günde 5 bin hasta, personel, çalışan ve refakatçi görüyor. Ama Büyükşehir Belediyesi görmüyor.”

BELKO-AIR'DEKİ HIZLI DEĞİŞİM

Okurlarımız geçen hafta bu köşeden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya -özetiyle- şöyle seslenmişti:

“Esenboğa Havalimanı’na eskiden 442 numaralı EGO hattı gidiyordu. Havaş ve Belko-Air 11 TL. Maalesef fiyatlar inanılmaz derecede yüksek. Diğer şehirlerde olduğu gibi belediye otobüsleri ile Esenboğa Havalimanı’na ulaşım istiyoruz.”

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Hafta boyunca Büyükşehir Belediyesi’nden bir açıklama gelmedi.

Ama...

İsminin gizli tutulmasını isteyen bir okurumuz, Belko-Air’le ilgili bazı iddiaların yer aldığı ileti göndermiş.

O iddialar şöyle:

ARAÇ SAYISI NASIL ARTTI?

“EGO Genel Müdürlüğü, 442 no’lu hattı 2013’te BELKO A.Ş.’ye devretti. BELKO A.Ş.’nin çıktığı ihaleyi ise Ankara Şoförler Otomotiv Turizm İnşaat Reklam İletişim San. ve Tic. A.Ş. kazandı. İlk etapta 8 otobüs + 1 engelli aracı olarak ihale edilmişti. Fakat engelli aracı normal otobüse dönüştürüldü. Daha sonra ise araç sayısı 15’e çıkarıldı. Yedek araç adı altında toplam araç sayısı önce 28 oldu. Bugün ise tam 34 araç çalıştırılıyor.

BİLET FİYATI NASIL YÜKSELDİ?

UKOME kararı ile 2014’te teklif edilen yolcu taşıma bedeli o gün geçerli olan üç tam EGO bileti yani 5.25 TL idi. Henüz işin sekizinci ayı sonunda vatandaş aleyhine fiyat artırıldı ve bilet fiyatı 8 TL oldu. Şu an üç tam EGO bileti 7.50 TL ancak firmanın taşıma bedeli ise 11 TL. Yani olması gerekenden 3.50 TL fazla. Hâlbuki, Ankara-Lalahan: 3.30 TL, Ankara-Akyurt: 3.30 TL, Ankara-Kazan: 3.90 TL, Ankara/Kızılcahamam: 7 TL.”

OKURDAN NOT: Ankara’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, umarım bu konunun üzerine gider.

ÖVEÇLER VADİSİ'Nİ GERİ İSTİYORUZ

Okurumuz Mevlüt Ayan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ‘25 yıl bedelsiz’ olarak Çınar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ne verdiği Öveçler Vadisi Rekreasyon Alanı’nda yer alan spor sahası ve müştemilatla ilgili, “Vadiyi ve müştemilatı tekrar istiyoruz” diyor.

Okurumuz, iletisinde -özetiyle- şunları kaydetmiş:

“Büyükşehir Belediye Meclisi, tesisleri bedelsiz vermekle kalmadı; güvenlik, doğalgaz, su ve elektrik gibi tüm giderleri de Ankaralı seçmene ödettirdi. MEB Saygı Özel Eğitim Merkezi, vadideki cazip ve rekabetten uzak koşulları görünce, 2016’da Öveçler Vadisi’nin en yukarısındaki yaşlı hizmet merkezine taşındı. Tüm giderlerini belediyenin karşıladığı yetmiyormuş gibi çalışanlara düşük ücret verdi ve öğrencilerden saati 100 TL’den -SGK’dan- ödeme almaya devam etti. Çok kazandı ama hem binayı hem parkı kullanılmaz hale getirdi. Bu ayrıcalıklı duruma son verilmeli. Vadideki tesislerin ilk açıldığı gibi Çankayalı vatandaşların hizmetine ücretsiz olarak sunulmasını istiyoruz.”

ANKARAMIZA YAKIŞMIYOR

“Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na ait pano, tabela ve işaret levhalarındaki ‘İ. Melih Gökçek’ isimlerinin silinmesini/kaldırılmasını öneriyorum. Benzerlerine ancak 3’üncü dünya ve geri kalmış Afrika ülkelerinde rastlanan bu uygulamalar Ankaramıza gerçekten yakışmıyor.”

Selahattin TÜMER

KISA... KISA...

* “Etimesgut Atakent Mahallesi Elvankent Banka Blokları’nın ortasındaki parka, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde cami yapılması kararı alınmış. Sitenin yanında 4 cami ve site içinde de 2 mescit var. Park alanı deprem ve yangın gibi olaylarda toplanabileceğimiz tek yeşil alanımız.”

Hakkı ELBİR

* “Çankaya Bişkek Caddesi 4. Sokak’taki ağaçlar çok dallı olduklarından -bilhassa yaz mevsiminde- sokak lambalarının aydınlatmasını önlüyor. Bu aksaklığın giderilmesi için ilgililerce gerekli işlemin yapılması, sokak sakini olarak arzumuzdur.”

Ş. BELEN